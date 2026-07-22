Италия обеща да достигне целта на НАТО от 5% разходи за отбрана

Италия възнамерява да достигне целта на НАТО за разходи за отбрана, възлизащи на 5% от БВП, през следващите десет години, заяви в изказване пред депутати министърът на външните работи Антонио Таяни, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

„Възнамеряваме да достигнем целта от 5% през следващото десетилетие, като в същото време спазваме ограниченията в областта на публичните финанси и, естествено, прерогативите на парламента“, каза Таяни.

Пред депутатите Таяни заяви, че Италия заедно със саудитското външно министерство ще организира на 28 и на 29 юли в Рим заседание на Глобалния алианс за намиране на решение с две държави на израело-палестинския конфликт, предаде АНСА.

Срещата ще има и „силен компонент, посветен на междурелигиозния диалог“, поясни Таяни и подчерта, че тази тема е от съществено значение за перспективата за постигане на мир.

Министърът на външните работи допълни, че на 4 август Рим ще бъде домакин на поредна сесия от диалога за Ливан, след като миналата седмица италианската столица беше домакин на предходна такава сесия.