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Италия обеща да достигне целта на НАТО от 5% разходи за отбрана

Италия обеща да достигне целта на НАТО от 5% разходи за отбрана

22 Юли, 2026 14:51 531 7

  • нато-
  • италия-
  • антонио таяни-
  • отбрана

Възнамеряваме да достигнем целта от 5%, като в същото време спазваме ограниченията в областта на публичните финанси, каза Таяни

Италия обеща да достигне целта на НАТО от 5% разходи за отбрана - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Италия възнамерява да достигне целта на НАТО за разходи за отбрана, възлизащи на 5% от БВП, през следващите десет години, заяви в изказване пред депутати министърът на външните работи Антонио Таяни, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

„Възнамеряваме да достигнем целта от 5% през следващото десетилетие, като в същото време спазваме ограниченията в областта на публичните финанси и, естествено, прерогативите на парламента“, каза Таяни.

Пред депутатите Таяни заяви, че Италия заедно със саудитското външно министерство ще организира на 28 и на 29 юли в Рим заседание на Глобалния алианс за намиране на решение с две държави на израело-палестинския конфликт, предаде АНСА.

Срещата ще има и „силен компонент, посветен на междурелигиозния диалог“, поясни Таяни и подчерта, че тази тема е от съществено значение за перспективата за постигане на мир.

Министърът на външните работи допълни, че на 4 август Рим ще бъде домакин на поредна сесия от диалога за Ливан, след като миналата седмица италианската столица беше домакин на предходна такава сесия.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Глупаци

    5 1 Отговор
    САЩ създава войни и заплахи и обира глупаците!

    14:53 22.07.2026

  • 2 Ц ц ц ц

    3 1 Отговор
    Мунчооо........обещавай 8% ! Да ги тупнеме италианците у земи!

    14:54 22.07.2026

  • 3 Хаха

    3 1 Отговор
    Тия Италия и те са фалирали, като БГ и там е една цигания и безработица само на стари лаври и един Колизеум.

    14:55 22.07.2026

  • 4 Ееее тази русия ще я разсипят

    1 0 Отговор
    Докато не я сринат няма да се спрат

    14:55 22.07.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор
    Днес 5%, а скоро и 50%🤔❗

    15:02 22.07.2026

  • 6 Павел Пенев

    3 2 Отговор
    Италия ще достигнат разходи и от 10% защото ЕС ще им признае разходите за изграждане на мост със Сицилия за военни разходи,който мост имал логистични функции. За страни като България такива екстри няма, ние трябва да купуваме стари самолети F 16 и стари пехотни машини Страйкър от САЩ,които са отделени за скрап.

    15:04 22.07.2026

  • 7 Коста

    2 1 Отговор
    В България ще ги направим 10% пък. И пластмасовите капачки ще вземем от даренията за деца и ще ги дадем за оръжия.

    15:07 22.07.2026

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