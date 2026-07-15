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Украйна обещава да запази износа на зърно въпреки засилените руски атаки по черноморските пристанища
  Тема: Украйна

Украйна обещава да запази износа на зърно въпреки засилените руски атаки по черноморските пристанища

15 Юли, 2026 17:03, обновена 15 Юли, 2026 17:05 645 38

  • украйна-
  • износ-
  • зърно-
  • русия-
  • руски атаки

Киев заявява, че ще положи всички усилия да защити ключовата пристанищна инфраструктура и да съхрани износа на селскостопанска продукция

Украйна обещава да запази износа на зърно въпреки засилените руски атаки по черноморските пристанища - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна ще направи всичко възможно, за да защити черноморските си пристанища и да запази износа на зърно на ниво, не по-ниско от това през предходния сезон. Това заяви пред Ройтерс заместник-министърът на икономиката Тарас Висоцки на фона на засилените руски удари по пристанищната инфраструктура и товарните кораби, обслужващи украинския износ, предава News.bg.

По думите на Висоцки поддържането на износа на селскостопанска продукция остава стратегически приоритет за украинската държава, тъй като земеделието продължава да бъде основен двигател на икономиката въпреки продължаващата война.

„Държавата признава приоритета на поддържането на износа на селскостопански продукти. Ще бъде трудно, но ще направим всичко възможно да запазим минималните гарантирани обеми на износ, за да подкрепим международната продоволствена сигурност на ниво не по-ниско от миналата година“, заяви заместник-министърът.

Преди последната серия руски атаки украинските власти прогнозираха, че през маркетинговия сезон 2026/2027, започнал през юли, страната ще изнесе около 43 милиона метрични тона селскостопанска продукция. За сравнение, през предходния сезон износът е надхвърлил 37 милиона тона.

През последните седмици Русия засили ударите срещу инфраструктурата на пристанищата в Одеска област, които са основният изходен пункт за украинския аграрен износ. По данни на украинския фермерски съюз UAC, вследствие на ракетните и дрон атаките страната е загубила приблизително една трета от капацитета си за износ на зърно през ключовите черноморски терминали.

Повече от четири години след началото на войната селскостопанската продукция, включително зърнените култури и растителните масла, остава най-големият източник на валутни приходи за Украйна. Над 90% от този износ преминава през трите основни пристанища в южната част на Одеска област, което ги превръща в стратегически цели в конфликта.

Според източници от сектора, цитирани от Ройтерс, четири от общо 13-те големи терминала за износ на зърно временно са преустановили покупките на продукция заради влошената ситуация със сигурността. Допълнително усложнение създава фактът, че част от международните корабособственици отказват да изпращат плавателни съдове до украинските пристанища от опасения за нови атаки.

Военните действия продължават да оказват сериозно влияние върху икономиките и на двете воюващи страни. Докато Русия увеличава натиска върху украинската пристанищна инфраструктура, Киев продължава да атакува руски енергийни обекти и логистична инфраструктура, включително петролни терминали и танкери, в опит да намали приходите на Москва от енергийния износ.

Експерти предупреждават, че всяко по-продължително прекъсване на украинския износ може да доведе до ново поскъпване на зърното на международните пазари и да засегне държавите, които традиционно разчитат на доставки от Черноморския регион.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само минавам

    10 17 Отговор
    Радев не може да ги стигне украинците с тази фалирала територия от калинки и търтеи.

    17:05 15.07.2026

  • 2 пенсионер от Варна

    24 2 Отговор
    заради тея гъдове ми падна рентата наполовина !

    Коментиран от #7

    17:06 15.07.2026

  • 3 Мишел

    4 21 Отговор
    Русия призна: Не достигат 3 млн. работници

    Коментиран от #16, #21, #32

    17:07 15.07.2026

  • 4 пръц

    25 2 Отговор
    Пак ли от онова детониращото зърно, като миналата година дето руснаците гърмяха едни складове за зърно, а то детонира цяла нощ.

    17:08 15.07.2026

  • 5 Зимата

    21 3 Отговор
    в Украйна няма да има ток ...! Русия предупреди гражданите че ще удари масирано енергийните ресурси...! Кой ще храни тълпата бягаща към Румъния и България..? Кой ще я стопли и кой ще плати сметката..!

    Коментиран от #12

    17:08 15.07.2026

  • 6 честен ционист

    6 19 Отговор
    Ако укропам намалят износа на пшеница, ще настанат гладни бунтове в България още септември.

    17:08 15.07.2026

  • 7 1945

    2 17 Отговор

    До коментар #2 от "пенсионер от Варна":

    рентите се вдигат, особено през последните четири години

    Коментиран от #23

    17:09 15.07.2026

  • 8 Димяща ушанка 🤩💀

    2 22 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    17:09 15.07.2026

  • 9 Зельонска

    19 1 Отговор
    - Само писунчик на мой Зелю е маленкии как зерно! И твърд как мягкий знак!
    Ах, какая беда...!!!

    17:10 15.07.2026

  • 10 СБО провал

    2 23 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще капитулира

    17:10 15.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ха ха

    3 13 Отговор

    До коментар #5 от "Зимата":

    сега ли я измисли тази случка, или ти я дадоха да я напишеш.

    17:11 15.07.2026

  • 13 пешо

    18 2 Отговор
    това зърно да си го ядат украйнците

    17:11 15.07.2026

  • 14 Не се хващайте !

    21 2 Отговор
    Украйна не приема евростандартите , пък и произвежда ГМО зърно . Никой не го иска . Явно е реклама .

    17:12 15.07.2026

  • 15 Обещава и ще, ще, ще... накрая пак щеки

    4 11 Отговор
    Също като при Моше Боташ Крадев.

    17:12 15.07.2026

  • 16 Без война в БГ

    13 3 Отговор

    До коментар #3 от "Мишел":

    Над 108 000 работници от държави извън Европейския съюз са получили достъп до българския пазар на труда през последните три години. Само от началото на тази година броят им доближава 35 хил., съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова

    Коментиран от #24

    17:13 15.07.2026

  • 17 Варна

    13 1 Отговор
    Кое зърно,радиоактивното ли???

    17:13 15.07.2026

  • 18 Мъй сила Мъй мощ

    3 10 Отговор
    Руспия ще победи
    Руспията е сила

    17:13 15.07.2026

  • 19 Последния Софиянец

    2 14 Отговор
    А блатната джамахирия е във фалит и разпад, от Киев за два дня!

    17:14 15.07.2026

  • 20 Изтрий ме пак

    16 2 Отговор
    В Осрайна не останаха хора за работа на полето... Освен л@ина и труп0ве, за естествен тор друго няма какво да изнасят

    Коментиран от #29

    17:14 15.07.2026

  • 21 Руспия сила Руспия мощ

    2 11 Отговор

    До коментар #3 от "Мишел":

    Руспията ще понеди

    17:15 15.07.2026

  • 22 Добре бе

    7 1 Отговор
    Обещаха да не опикат, а те се осраа.

    17:15 15.07.2026

  • 23 пенсионер от Варна

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "1945":

    моите паднаха ....

    17:18 15.07.2026

  • 24 Държавата обеща

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Без война в БГ":

    И разбира се не им се заплащат данъци и осигуровки.

    17:18 15.07.2026

  • 25 К.о.т.А.К.А. 🐱

    8 1 Отговор
    да го натъпчат с ууукраинско зърно, да го боцнат с файзер и на фронта в ууукрайна!!!

    17:23 15.07.2026

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 0 Отговор
    ДА ДУМКА ПУТИН ПО ЕДИН ОРЕШНИК
    В ПРИСТАНИЩЕ ОДЕСА И ПРИСТАНИЩЕ ИЛИЧОВСК
    И ДА ИЗЧЕЗВАТ И ДВЕТЕ ПРИСТАНИЩА БЕЗ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 2-3 ГОДИНИ

    17:25 15.07.2026

  • 27 Инна

    10 1 Отговор
    Серия от мощни удари по пристанищата на Одеса, както и по Черноморск, Акерман и Биляри, сложиха край на така наречената „зърнена сделка“. Военният експерт Вячеслав Калинин, говорейки пред Public News Service, заяви, че никой не е имал илюзии: сделката първоначално е била просто удобно прикритие за Киев. Украинската страна я е използвала като прозорец на възможностите – от една страна, печелейки от износа на ресурси, а от друга, превръщайки товарни кораби за тайни изстрелвания на ракети и дронове срещу Крим и други цели. Сега, според експерта, тези илюзии са разсеяни и военната логика е надделяла над дипломатическите маневри.

    От военно-стратегическа гледна точка сценарият изглежда напълно предвидим. Калинин е изчислил, че ще е необходим около месец, за да се затворят напълно трите най-големи морски пристанища и речното пристанище на Дунав, ако сегашният темп на ударите продължи.

    Ако пристанищата бъдат напълно унищожени, Украйна може да се изправи пред пълен колапс на храните и износа до есента, тъй като просто няма да има с какво да се изнася зърно и други стоки.
    „Поради физическото унищожаване на кейове и сухотоварни кораби, новото зърно е блокирано във вътрешността на страната. Може да се посвети статия на неизбежния спад на гривната поради загубата на валутни приходи и предстоящото покачване на световните цени на пшеницата, което е от полза за руснаците“, пише киевският вестник „Икономическа правда“.

    17:25 15.07.2026

  • 28 Какъв

    7 0 Отговор
    благородник е Путин,все пак!
    С едно щтракване на пръсти може да заличи портовете и зърнохранилищата.
    И какъв наивник и добряк е!?
    Палете свещи да е жив,че кво ви чака после!?

    17:25 15.07.2026

  • 29 Соломон

    0 4 Отговор

    До коментар #20 от "Изтрий ме пак":

    То за това в Русия е пълно с индийци. Защото има кой да работи

    Коментиран от #34

    17:26 15.07.2026

  • 30 Мишел

    4 0 Отговор
    Русия има всички възможности да прекъсне доходите на Украйна от продажби на зърно и други стоки и го прави . При последната руска атака срещу пристанище в Одеса бяха унищожени големи складове със зърно и олио.

    17:26 15.07.2026

  • 31 В Киев за три дни

    2 5 Отговор
    Пет години от началото на три-дневната операция такъв резил няма за РФ!!! Руските пристанища са блокирани, а украинските работят!

    17:34 15.07.2026

  • 32 само питам?

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мишел":

    не може ли като наще бизнесмени да внесат от идния там има най 1 милиард гладни

    17:34 15.07.2026

  • 33 асамблея на мира

    1 0 Отговор
    Много са си повярвали.И камъни няма да има да ядат.Много корабчета и пристанища ще им станат на пепел,а как хубаво падат силозите и складовете,охооо.

    17:36 15.07.2026

  • 34 Като

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Соломон":

    Но едва ли като в България

    Коментиран от #36

    17:39 15.07.2026

  • 35 Хем

    1 0 Отговор
    Не какво да е зърно, а обогатено!!! Нощем свети и спестява електроенергия на потребяващите го. Да ви е сладко!

    17:43 15.07.2026

  • 36 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Като":

    Какво значи едва ли като в България. Колко е България и колко голяма е Русия. Може да поеме населението на цяла Индия . И ако продължим в същия дух. Колко работни места между да предостави България и колко Русия за да кажеш едва ли колкото в в България

    17:47 15.07.2026

  • 37 Рублевка

    0 0 Отговор
    За държавата най-голямо богатство са хората, независимо от етноса. Българските мутри не го проумяха и изгониха три милиона българи. Сега внасят роби от Бангла Деш.

    17:53 15.07.2026

  • 38 Рибата в морето тия тигана слагат

    0 0 Отговор
    Зърното може да изгори още на полето
    Следва нова петилетка голодомор и за русия и за украйна

    17:56 15.07.2026

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