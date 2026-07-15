Украйна обещава да запази износа на зърно въпреки засилените руски атаки по черноморските пристанища

Украйна ще направи всичко възможно, за да защити черноморските си пристанища и да запази износа на зърно на ниво, не по-ниско от това през предходния сезон. Това заяви пред Ройтерс заместник-министърът на икономиката Тарас Висоцки на фона на засилените руски удари по пристанищната инфраструктура и товарните кораби, обслужващи украинския износ, предава News.bg.

По думите на Висоцки поддържането на износа на селскостопанска продукция остава стратегически приоритет за украинската държава, тъй като земеделието продължава да бъде основен двигател на икономиката въпреки продължаващата война.

„Държавата признава приоритета на поддържането на износа на селскостопански продукти. Ще бъде трудно, но ще направим всичко възможно да запазим минималните гарантирани обеми на износ, за да подкрепим международната продоволствена сигурност на ниво не по-ниско от миналата година“, заяви заместник-министърът.

Преди последната серия руски атаки украинските власти прогнозираха, че през маркетинговия сезон 2026/2027, започнал през юли, страната ще изнесе около 43 милиона метрични тона селскостопанска продукция. За сравнение, през предходния сезон износът е надхвърлил 37 милиона тона.

През последните седмици Русия засили ударите срещу инфраструктурата на пристанищата в Одеска област, които са основният изходен пункт за украинския аграрен износ. По данни на украинския фермерски съюз UAC, вследствие на ракетните и дрон атаките страната е загубила приблизително една трета от капацитета си за износ на зърно през ключовите черноморски терминали.

Повече от четири години след началото на войната селскостопанската продукция, включително зърнените култури и растителните масла, остава най-големият източник на валутни приходи за Украйна. Над 90% от този износ преминава през трите основни пристанища в южната част на Одеска област, което ги превръща в стратегически цели в конфликта.

Според източници от сектора, цитирани от Ройтерс, четири от общо 13-те големи терминала за износ на зърно временно са преустановили покупките на продукция заради влошената ситуация със сигурността. Допълнително усложнение създава фактът, че част от международните корабособственици отказват да изпращат плавателни съдове до украинските пристанища от опасения за нови атаки.

Военните действия продължават да оказват сериозно влияние върху икономиките и на двете воюващи страни. Докато Русия увеличава натиска върху украинската пристанищна инфраструктура, Киев продължава да атакува руски енергийни обекти и логистична инфраструктура, включително петролни терминали и танкери, в опит да намали приходите на Москва от енергийния износ.

Експерти предупреждават, че всяко по-продължително прекъсване на украинския износ може да доведе до ново поскъпване на зърното на международните пазари и да засегне държавите, които традиционно разчитат на доставки от Черноморския регион.