Украйна обещава да запази износа на зърно въпреки засилените руски атаки по черноморските пристанища

Украйна ще направи всичко възможно, за да защити черноморските си пристанища и да запази износа на зърно на ниво, не по-ниско от това през предходния сезон. Това заяви пред Ройтерс заместник-министърът на икономиката Тарас Висоцки на фона на засилените руски удари по пристанищната инфраструктура и товарните кораби, обслужващи украинския износ, предава News.bg.
По думите на Висоцки поддържането на износа на селскостопанска продукция остава стратегически приоритет за украинската държава, тъй като земеделието продължава да бъде основен двигател на икономиката въпреки продължаващата война.
„Държавата признава приоритета на поддържането на износа на селскостопански продукти. Ще бъде трудно, но ще направим всичко възможно да запазим минималните гарантирани обеми на износ, за да подкрепим международната продоволствена сигурност на ниво не по-ниско от миналата година“, заяви заместник-министърът.
Преди последната серия руски атаки украинските власти прогнозираха, че през маркетинговия сезон 2026/2027, започнал през юли, страната ще изнесе около 43 милиона метрични тона селскостопанска продукция. За сравнение, през предходния сезон износът е надхвърлил 37 милиона тона.
През последните седмици Русия засили ударите срещу инфраструктурата на пристанищата в Одеска област, които са основният изходен пункт за украинския аграрен износ. По данни на украинския фермерски съюз UAC, вследствие на ракетните и дрон атаките страната е загубила приблизително една трета от капацитета си за износ на зърно през ключовите черноморски терминали.
Повече от четири години след началото на войната селскостопанската продукция, включително зърнените култури и растителните масла, остава най-големият източник на валутни приходи за Украйна. Над 90% от този износ преминава през трите основни пристанища в южната част на Одеска област, което ги превръща в стратегически цели в конфликта.
Според източници от сектора, цитирани от Ройтерс, четири от общо 13-те големи терминала за износ на зърно временно са преустановили покупките на продукция заради влошената ситуация със сигурността. Допълнително усложнение създава фактът, че част от международните корабособственици отказват да изпращат плавателни съдове до украинските пристанища от опасения за нови атаки.
Военните действия продължават да оказват сериозно влияние върху икономиките и на двете воюващи страни. Докато Русия увеличава натиска върху украинската пристанищна инфраструктура, Киев продължава да атакува руски енергийни обекти и логистична инфраструктура, включително петролни терминали и танкери, в опит да намали приходите на Москва от енергийния износ.
Експерти предупреждават, че всяко по-продължително прекъсване на украинския износ може да доведе до ново поскъпване на зърното на международните пазари и да засегне държавите, които традиционно разчитат на доставки от Черноморския регион.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само минавам
17:05 15.07.2026
2 пенсионер от Варна
Коментиран от #7
17:06 15.07.2026
3 Мишел
Коментиран от #16, #21, #32
17:07 15.07.2026
4 пръц
17:08 15.07.2026
5 Зимата
Коментиран от #12
17:08 15.07.2026
6 честен ционист
17:08 15.07.2026
7 1945
До коментар #2 от "пенсионер от Варна":рентите се вдигат, особено през последните четири години
Коментиран от #23
17:09 15.07.2026
8 Димяща ушанка 🤩💀
17:09 15.07.2026
9 Зельонска
Ах, какая беда...!!!
17:10 15.07.2026
10 СБО провал
17:10 15.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ха ха
До коментар #5 от "Зимата":сега ли я измисли тази случка, или ти я дадоха да я напишеш.
17:11 15.07.2026
13 пешо
17:11 15.07.2026
14 Не се хващайте !
17:12 15.07.2026
15 Обещава и ще, ще, ще... накрая пак щеки
17:12 15.07.2026
16 Без война в БГ
До коментар #3 от "Мишел":Над 108 000 работници от държави извън Европейския съюз са получили достъп до българския пазар на труда през последните три години. Само от началото на тази година броят им доближава 35 хил., съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова
Коментиран от #24
17:13 15.07.2026
17 Варна
17:13 15.07.2026
18 Мъй сила Мъй мощ
Руспията е сила
17:13 15.07.2026
19 Последния Софиянец
17:14 15.07.2026
20 Изтрий ме пак
Коментиран от #29
17:14 15.07.2026
21 Руспия сила Руспия мощ
До коментар #3 от "Мишел":Руспията ще понеди
17:15 15.07.2026
22 Добре бе
17:15 15.07.2026
23 пенсионер от Варна
До коментар #7 от "1945":моите паднаха ....
17:18 15.07.2026
24 Държавата обеща
До коментар #16 от "Без война в БГ":И разбира се не им се заплащат данъци и осигуровки.
17:18 15.07.2026
25 К.о.т.А.К.А. 🐱
17:23 15.07.2026
26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
В ПРИСТАНИЩЕ ОДЕСА И ПРИСТАНИЩЕ ИЛИЧОВСК
И ДА ИЗЧЕЗВАТ И ДВЕТЕ ПРИСТАНИЩА БЕЗ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 2-3 ГОДИНИ
17:25 15.07.2026
27 Инна
От военно-стратегическа гледна точка сценарият изглежда напълно предвидим. Калинин е изчислил, че ще е необходим около месец, за да се затворят напълно трите най-големи морски пристанища и речното пристанище на Дунав, ако сегашният темп на ударите продължи.
Ако пристанищата бъдат напълно унищожени, Украйна може да се изправи пред пълен колапс на храните и износа до есента, тъй като просто няма да има с какво да се изнася зърно и други стоки.
„Поради физическото унищожаване на кейове и сухотоварни кораби, новото зърно е блокирано във вътрешността на страната. Може да се посвети статия на неизбежния спад на гривната поради загубата на валутни приходи и предстоящото покачване на световните цени на пшеницата, което е от полза за руснаците“, пише киевският вестник „Икономическа правда“.
17:25 15.07.2026
28 Какъв
С едно щтракване на пръсти може да заличи портовете и зърнохранилищата.
И какъв наивник и добряк е!?
Палете свещи да е жив,че кво ви чака после!?
17:25 15.07.2026
29 Соломон
До коментар #20 от "Изтрий ме пак":То за това в Русия е пълно с индийци. Защото има кой да работи
Коментиран от #34
17:26 15.07.2026
30 Мишел
17:26 15.07.2026
31 В Киев за три дни
17:34 15.07.2026
32 само питам?
До коментар #3 от "Мишел":не може ли като наще бизнесмени да внесат от идния там има най 1 милиард гладни
17:34 15.07.2026
33 асамблея на мира
17:36 15.07.2026
34 Като
До коментар #29 от "Соломон":Но едва ли като в България
Коментиран от #36
17:39 15.07.2026
35 Хем
17:43 15.07.2026
36 Соломон
До коментар #34 от "Като":Какво значи едва ли като в България. Колко е България и колко голяма е Русия. Може да поеме населението на цяла Индия . И ако продължим в същия дух. Колко работни места между да предостави България и колко Русия за да кажеш едва ли колкото в в България
17:47 15.07.2026
37 Рублевка
17:53 15.07.2026
38 Рибата в морето тия тигана слагат
Следва нова петилетка голодомор и за русия и за украйна
17:56 15.07.2026