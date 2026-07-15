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Колегията на Европейската прокуратура наложи „порицание“ на българския европрокурор Теодора Георгиева

Колегията на Европейската прокуратура наложи „порицание“ на българския европрокурор Теодора Георгиева

15 Юли, 2026 17:11 682 13

  • европейска прокуратура-
  • порицание-
  • български европрокурор-
  • теодора георгиева

Като се има предвид, че мандатът на европейския прокурор изтича на 28 юли 2026 г., както и становищата на трите институции, Колегията прецени, че е подходящо да приключи дисциплинарното производство, като наложи наказание „порицание“, се казва още в съобщението на Европейската прокуратура.

Колегията на Европейската прокуратура наложи „порицание“ на българския европрокурор Теодора Георгиева - 1
Снимка: ЕРРО
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Колегията на Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание „порицание“ на българския европрокурор Теодора Георгиева. Това решение слага край на дисциплинарното производство срещу европейския прокурор, след като беше призната за виновна в сериозно нарушение във връзка с текущи разследвания на Европейската прокуратура, посочват от офиса на Лаура Кьовеши, цитирани от Нова телевизия.
Наказанието е наложено след мотивираното становище на Дисциплинарния съвет за членовете на Колегията, съставен от високопоставени служители или бивши служители на европейските институции. Становището е издадено на 5 януари 2026 г., като в него единодушно е установено, че европейският прокурор е извършил дисциплинарните нарушения, посочени от административна разследваща комисия, назначена от Колегията, и е отправена препоръка за налагане на наказание „порицание“.
Днешното решение е взето, след като на 25 февруари 2026 г. Колегията призна Теодора Георгиева за виновна в три дисциплинарни нарушения във връзка с разследвания на Европейската прокуратура. Тогава Колегията преустанови обсъжданията си относно вида на наказанието, което да бъде наложено, и потърси становището на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия относно възможността за подаване на иск пред Съда на Европейския съюз, съгласно Регламента за Европейската прокуратура, с цел освобождаване на европейския прокурор от длъжност.

Като се има предвид, че мандатът на европейския прокурор изтича на 28 юли 2026 г., както и становищата на трите институции, Колегията прецени, че е подходящо да приключи дисциплинарното производство, като наложи наказание „порицание“, се казва още в съобщението на Европейската прокуратура.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Овчар

    9 0 Отговор
    Тумора не трябва да се лекува ...! Трябва да се изрязва...!

    17:15 15.07.2026

  • 2 604

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    10 0 Отговор
    В присъдата:
    Да направи сто цугтромбона на голо! Присъдата е с отложено действие, защото не може да намерят мъж в ЕП който да не е на другият бряг, и да изтърпи изпълнението!
    Нйещът бе, нйещът...

    17:18 15.07.2026

  • 4 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    7 1 Отговор
    За утишение бих гъ нaибaл.

    Коментиран от #7

    17:26 15.07.2026

  • 5 те ми да да ама не

    6 0 Отговор
    Аууу, колко строго, направо и скъсаха съвестта!?

    17:28 15.07.2026

  • 6 много шум за нищо

    7 0 Отговор
    Искали да я накажат, ама докато разследват, мандатът й изтекъл и само са я порицали.

    17:37 15.07.2026

  • 7 Мюмюн Асанов

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново":

    и яз ша гу слагам на кака ТеУдора У двора

    Коментиран от #9

    17:39 15.07.2026

  • 8 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 0 Отговор
    Това показва, че европрокуратурата са пълни неможачи с Кьовеши начело! Вместо да стигнат до Пепи Еврото и до Пеевски, те цяла година мислиха за едно порицание! Тази Теодора не е толкова важно какво е направила. Обаче тя е важна следа към Пеевски! Ама европрокуратурата е беззъба старица!

    17:43 15.07.2026

  • 9 Занзибар от Аскюлю до Гиргор комши

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мюмюн Асанов":

    Стана място е зъ мен нъ пуркуроркъта да тургам настата!

    17:43 15.07.2026

  • 10 Механик

    0 0 Отговор
    Баа, прави сметка колко трябва да си сгазил лука, та дори корумпираната до мозъка на костите европейска прокуратура да те скастри?!

    17:51 15.07.2026

  • 11 Трътлю

    0 0 Отговор
    Клонинг на Урсулите

    17:53 15.07.2026

  • 12 Стоян Халев

    0 0 Отговор
    Тази палавница е взела заплатата си от около 6-7000 Евро и е правила страстен с..с върху разпръснатите 500 еврови банктноти с чернокож еврослужител в служебния си кабинет. Почукали са и веднъж на вратата, не отворила, звъннали и по телефона, не вдигнала, пратили и служебен имейл, не отговорил. Ей това са и дисциплинарните нарушения.

    17:55 15.07.2026

  • 13 Рублевка

    0 0 Отговор
    Много красива прокурорка. Казусът не ми е известен, но е много красива!

    17:57 15.07.2026

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