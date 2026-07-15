Колегията на Европейската прокуратура наложи „порицание“ на българския европрокурор Теодора Георгиева

Колегията на Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание „порицание“ на българския европрокурор Теодора Георгиева. Това решение слага край на дисциплинарното производство срещу европейския прокурор, след като беше призната за виновна в сериозно нарушение във връзка с текущи разследвания на Европейската прокуратура, посочват от офиса на Лаура Кьовеши, цитирани от Нова телевизия.
Наказанието е наложено след мотивираното становище на Дисциплинарния съвет за членовете на Колегията, съставен от високопоставени служители или бивши служители на европейските институции. Становището е издадено на 5 януари 2026 г., като в него единодушно е установено, че европейският прокурор е извършил дисциплинарните нарушения, посочени от административна разследваща комисия, назначена от Колегията, и е отправена препоръка за налагане на наказание „порицание“.
Днешното решение е взето, след като на 25 февруари 2026 г. Колегията призна Теодора Георгиева за виновна в три дисциплинарни нарушения във връзка с разследвания на Европейската прокуратура. Тогава Колегията преустанови обсъжданията си относно вида на наказанието, което да бъде наложено, и потърси становището на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия относно възможността за подаване на иск пред Съда на Европейския съюз, съгласно Регламента за Европейската прокуратура, с цел освобождаване на европейския прокурор от длъжност.
Като се има предвид, че мандатът на европейския прокурор изтича на 28 юли 2026 г., както и становищата на трите институции, Колегията прецени, че е подходящо да приключи дисциплинарното производство, като наложи наказание „порицание“, се казва още в съобщението на Европейската прокуратура.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
17:15 15.07.2026
2 604
17:16 15.07.2026
3 Още
Да направи сто цугтромбона на голо! Присъдата е с отложено действие, защото не може да намерят мъж в ЕП който да не е на другият бряг, и да изтърпи изпълнението!
Нйещът бе, нйещът...
17:18 15.07.2026
4 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново
Коментиран от #7
17:26 15.07.2026
5 те ми да да ама не
17:28 15.07.2026
6 много шум за нищо
17:37 15.07.2026
7 Мюмюн Асанов
До коментар #4 от "Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново":и яз ша гу слагам на кака ТеУдора У двора
Коментиран от #9
17:39 15.07.2026
8 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:43 15.07.2026
9 Занзибар от Аскюлю до Гиргор комши
До коментар #7 от "Мюмюн Асанов":Стана място е зъ мен нъ пуркуроркъта да тургам настата!
17:43 15.07.2026
10 Механик
17:51 15.07.2026
11 Трътлю
17:53 15.07.2026
12 Стоян Халев
17:55 15.07.2026
13 Рублевка
17:57 15.07.2026