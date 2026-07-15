Колегията на Европейската прокуратура наложи „порицание“ на българския европрокурор Теодора Георгиева

Колегията на Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание „порицание“ на българския европрокурор Теодора Георгиева. Това решение слага край на дисциплинарното производство срещу европейския прокурор, след като беше призната за виновна в сериозно нарушение във връзка с текущи разследвания на Европейската прокуратура, посочват от офиса на Лаура Кьовеши, цитирани от Нова телевизия.

Наказанието е наложено след мотивираното становище на Дисциплинарния съвет за членовете на Колегията, съставен от високопоставени служители или бивши служители на европейските институции. Становището е издадено на 5 януари 2026 г., като в него единодушно е установено, че европейският прокурор е извършил дисциплинарните нарушения, посочени от административна разследваща комисия, назначена от Колегията, и е отправена препоръка за налагане на наказание „порицание“.

Днешното решение е взето, след като на 25 февруари 2026 г. Колегията призна Теодора Георгиева за виновна в три дисциплинарни нарушения във връзка с разследвания на Европейската прокуратура. Тогава Колегията преустанови обсъжданията си относно вида на наказанието, което да бъде наложено, и потърси становището на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия относно възможността за подаване на иск пред Съда на Европейския съюз, съгласно Регламента за Европейската прокуратура, с цел освобождаване на европейския прокурор от длъжност.

Като се има предвид, че мандатът на европейския прокурор изтича на 28 юли 2026 г., както и становищата на трите институции, Колегията прецени, че е подходящо да приключи дисциплинарното производство, като наложи наказание „порицание“, се казва още в съобщението на Европейската прокуратура.