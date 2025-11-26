Новини
Европейската прокуратура разби мащабна схема за измами с ДДС в Хърватия и Италия

26 Ноември, 2025 18:38 759 4

Разследването доведе до арести на десетки лица и запори на активи за над 34 милиона евро

Европейската прокуратура разби мащабна схема за измами с ДДС в Хърватия и Италия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската прокуратура проведе арести в Хърватия и Италия, насочени към организирана престъпна група, извършвала мащабни измами с ДДС, съобщава хърватската агенция ХИНА. Схемата, обхващаща търговия с електронни устройства и хигиенни продукти, е причинила щети от над 78 милиона евро, предава БТА.

Това е първият случай на многомилионна измама с ДДС в Хърватия, разкрита от Европейската прокуратура. Арестите и претърсванията бяха извършени съвместно от офисите на прокуратурата в Загреб и Венеция.

В Хърватия бяха арестувани шестима заподозрени, като прокуратурата ще поиска предварително задържане на петима от тях. Окръжният съд в Загреб издаде заповеди за запор на два имота и осем превозни средства на обща стойност 650 000 евро.

В Италия съдът в Неапол наложи запор на стойност 33 милиона евро срещу седем лица, за които се смята, че са лидери на престъпната група, и срещу 23 контролирани от тях компании. До момента са иззети недвижими имоти, луксозни автомобили, ценни бижута и пари на стойност над 1 милион евро.

Европейската прокуратура във Венеция поиска също заповеди за задържане на седем лица и забрана на други 27 заподозрени да се занимават с определени бизнес дейности.

Разследването е резултат от многогодишно сътрудничество с Хърватската данъчна администрация, полицейските служби в Беловар-Билогора и Загреб, Националната полицейска служба за борба с корупцията и организираната престъпност, както и италианската финансова полиция във Верона. Над 110 полицаи извършиха претърсвания на 28 домове и офиси в Хърватия (Приморско-горска област, Истрийска област, Загреб) и Италия (Аверса, Гориция, Неапол, Ночера Супериоре, Падуа, Поцуоли).

В основата на схемата стоят трима заподозрени, които в качеството си на основатели, директори и мениджъри на компании са създали и ръководили престъпна организация с членове в Хърватия и Италия. Те организирали измами с ДДС при търговията с електронни устройства и хигиенни продукти в Италия и други държави членки на ЕС.


Италия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бую

    6 1 Отговор
    тука схемите с ддс всички ги знаят, ама всичко е законно няма дерт, аххахахахахахахя

    18:41 26.11.2025

  • 2 Въпрос към радио Ереван

    4 0 Отговор
    Кога в България ще стане по добре?
    Отговор: Беше

    18:55 26.11.2025

  • 3 Червената шапчица

    1 0 Отговор
    Крадци, мошеници, измамници, мошеници...

    19:04 26.11.2025

  • 4 АМАH OT ИДИOTИ

    2 0 Отговор
    ТОВА НЕ Е ВЯРНО.
    В СТРАНИТЕ ОТ ЕС И ЕВРОЗОНАТА ДА ИМА КОРУПЦИЯ 😮 НАЙ ВЕРОЯТНО РУСНАЦИТЕ СА ПУСНАЛИ ТАЗИ ФАЛШИВА НОВИНА.
    ИЛИ ДОКАТО СПЯТ ТЕЗИ ЧЕСТНИ ЕВРОПЕЙЦИ ПУТИН И МЕДВЕДЕВ ДА ИМ НАПЪЛНИЛИ ШКАФЧЕТАТА С КЮЛЧЕТА И ПАЧКИ .
    У МАС ИМАШЕ ТАКЪВ СЛУЧАЙ. В БАНКЯ.
    🤣😝😆🥺

    19:13 26.11.2025

