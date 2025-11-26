Европейската прокуратура разби мащабна схема за измами с ДДС в Хърватия и Италия

Европейската прокуратура проведе арести в Хърватия и Италия, насочени към организирана престъпна група, извършвала мащабни измами с ДДС, съобщава хърватската агенция ХИНА. Схемата, обхващаща търговия с електронни устройства и хигиенни продукти, е причинила щети от над 78 милиона евро, предава БТА.

Това е първият случай на многомилионна измама с ДДС в Хърватия, разкрита от Европейската прокуратура. Арестите и претърсванията бяха извършени съвместно от офисите на прокуратурата в Загреб и Венеция.

В Хърватия бяха арестувани шестима заподозрени, като прокуратурата ще поиска предварително задържане на петима от тях. Окръжният съд в Загреб издаде заповеди за запор на два имота и осем превозни средства на обща стойност 650 000 евро.

В Италия съдът в Неапол наложи запор на стойност 33 милиона евро срещу седем лица, за които се смята, че са лидери на престъпната група, и срещу 23 контролирани от тях компании. До момента са иззети недвижими имоти, луксозни автомобили, ценни бижута и пари на стойност над 1 милион евро.

Европейската прокуратура във Венеция поиска също заповеди за задържане на седем лица и забрана на други 27 заподозрени да се занимават с определени бизнес дейности.

Разследването е резултат от многогодишно сътрудничество с Хърватската данъчна администрация, полицейските служби в Беловар-Билогора и Загреб, Националната полицейска служба за борба с корупцията и организираната престъпност, както и италианската финансова полиция във Верона. Над 110 полицаи извършиха претърсвания на 28 домове и офиси в Хърватия (Приморско-горска област, Истрийска област, Загреб) и Италия (Аверса, Гориция, Неапол, Ночера Супериоре, Падуа, Поцуоли).

В основата на схемата стоят трима заподозрени, които в качеството си на основатели, директори и мениджъри на компании са създали и ръководили престъпна организация с членове в Хърватия и Италия. Те организирали измами с ДДС при търговията с електронни устройства и хигиенни продукти в Италия и други държави членки на ЕС.