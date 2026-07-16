Жертвите от двойното земетресение във Венецуела достигнаха 4829 души, над 20 000 остават без дом

Броят на потвърдените смъртни случаи след катастрофалните последователни земетресения във Венецуела миналия месец нарасна до 4829 души, предадоха световните информационни агенции, позовавайки се на изявление на председателя на Националната асамблея Хорхе Родригес в сряда.

Хуманитарната ситуация в южноамериканската нация остава критична, като спасителните екипи продължават да разчистват отломките в търсене на изчезнали лица три седмици след трусовете.

Равносметката: Хиляди ранени и разрушени сгради

Според официалните данни, публикувани от Родригес в социалните мрежи, броят на ранените граждани остава непроменен – 16 740 души, като по-голямата част от тях вече са изписани от лечебните заведения. Природната стихия е нанесла сериозни материални щети, засягайки общо 856 сгради, от които 190 са напълно срутени.

До момента държавните органи и международните мисии са оказали подкрепа на 128 324 семейства, засегнати от бедствието. Данните на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA) също потвърждават мащаба на трагедията, определяйки ситуацията като извънредно положение от национален мащаб.

Какво се случи на 24 юни: Феноменът „двоен трус“

На 24 юни 2026 г. Венецуела бе разтърсена от две изключително силни земетресения с магнитуд 7.2 и 7.5 по скалата на Рихтер. Те удариха северната част на страната в интервал от едва 39 секунди – рядко сеизмично явление, известно сред експертите като „двоен трус“ (doublet). По данни на Геоложката служба на САЩ (USGS) комбинацията от плиткия източник, продължителното разлюляване и меката почва е довела до бруталното разрушение на инфраструктурата. Най-тежко пострада крайбрежният щат Ла Гуайра, разположен северно от столицата Каракас, където по-голямата част от жилищните блокове се сринаха върху обитателите си.

Нарастваща хуманитарна криза в бежанските лагери

Властите са изградили 106 временни лагера, в които в момента са настанени 20 857 души. Други 17 907 граждани остават без постоянно жилище и съжителстват при близки или в неофициални убежища. Международните хуманитарни организации, сред които и Панамериканската здравна организация (PAHO), алармират за сериозни рискове от епидемии. Много от пренаселените лагери страдат от остър недостиг на чиста питейна вода и адекватни санитарни условия, което вече е довело до ръст на стомашно-чревните заболявания и затруднения при лечението на хронично болни пациенти.

Организацията на обединените нации (ООН) отправи спешен апел за набиране на 298 милиона щатски долара допълнително финансиране, за да се осигури първа помощ на близо 1.3 милиона души през следващите шест месеца. Според първоначалните икономически оценки на ООН общите преки щети от земетресенията възлизат на около 6.7 милиарда долара, което се равнява на приблизително 6% от брутния вътрешен продукт на Венецуела.