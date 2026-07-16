Близкият изток пред взрив: ПВО свали дронове до консулството на САЩ в Ербил

Ситуацията в Близкия изток рязко ескалира през последните часове. Противовъздушната отбрана на дипломатическата мисия на САЩ в иракския град Ербил е прихванала и свалила три заредени с експлозиви безпилотни летателни апарата в непосредствена близост до американското консулство.

Инцидентът съвпада по време с приключването на втората масивна вълна от въздушни удари, нанесени от въоръжените сили на САЩ срещу стратегически обекти на територията на Иран в рамките на последните 24 часа.

Атака с дронове в Ербил: ПВО системите в готовност

Според официална информация от кюрдските сили за сигурност, цитирана от световните информационни агенции, три камикадзе дрона са се насочили към района на консулството на САЩ и международното летище в Ербил, където са позиционирани американски коалиционни войски. Активираните системи за противовъздушна отбрана на консулския комплекс са успели да неутрализират заплахата навреме.

Наземните екипи съобщават за мощни експлозии в небето и падащи отломки, но към момента няма данни за пострадали граждани или сериозни материални щети. Силите за сигурност са отцепили района на инцидента за извършване на оглед и събиране на доказателства за произхода на машините.

Втора вълна от американски удари: CENTCOM атакува Техеран

Почти едновременно с инцидента в Ирак, Централното командване на САЩ (CENTCOM) излезе с официално изявление, потвърждаващо успешното приключване на нова фаза от военната операция. Американските сили са поразили десетки военни цели дълбоко в иранската територия.

Според доклада на CENTCOM, целенасочените атаки с прецизни боеприпаси от въздух и море са били насочени срещу:

Командни и контролни центрове на иранската армия

Позиции на системите за противовъздушна отбрана (ПВО)

Складове и пускови установки за тактически ракети и дронове

Крайбрежни наблюдателни пунктове и радарни станции по протежение на Персийския залив

Вашингтон мотивира действията си като необходима мярка за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток и защита на американския личен състав в региона.

Експлозии в Хондаб и свален американски MQ-9 Reaper

Иранската държавна информационна агенция Фарс съобщи за серия от мощни експлозии в стратегическия град Хондаб, разположен в Централен Иран. Очевидци на място описват ситуацията като масирана въздушна кампания, като звуци от прелитащи изтребители и детонации са отекнали в различни части на населеното място.

В отговор на американската офанзива, Министерството на отбраната на Иран обяви, че неговите сили за противовъздушна отбрана са засекли и успешно са свалили американски разузнавателно-ударен дрон MQ-9 Reaper. Техеран определя присъствието на безпилотния апарат в близост до въздушното си пространство като директна агресия и предупреди, че има пълното право на реципрочен отговор за защита на суверенитета си.