САЩ обмислят драстична мярка: 100 000 долара финансова гаранция за Зелена карта от чужбина

Правителството на САЩ обмисля налагането на безпрецедентна парична гаранция в размер на около 100 000 долара за някои чужденци, които кандидатстват за съответната Зелена карта през американските консулства зад граница.

Според ексклузивна информация на авторитетното американско издание The Wall Street Journal, Държавният департамент активно разработва тази мярка с цел да се гарантира, че новите имигранти ще могат да се издържат сами и няма да разчитат на публични средства и социални помощи след пристигането си.

Как ще функционира механизмът и кога се връщат парите?

Идеята, която в момента се дискутира по високите етажи във Вашингтон, предвижда сумата от 100 000 долара да бъде превеждана като възстановим депозит (bond). Говорителят на Държавния департамент Томи Пигот потвърди, че ведомството проучва съществуващите законови правомощия в рамките на Закона за имиграцията и гражданството (INA), които позволяват изискването на подобни финансови гаранции.

Основните детайли около предложението включват:

Период на задържане на средствата: Кандидатите ще получат внесените суми обратно едва след като придобият американско гражданство. Този процес обикновено отнема минимум пет години след получаване на постоянно пребиваване.

Кандидатите ще получат внесените суми обратно едва след като придобият американско гражданство. Този процес обикновено отнема минимум пет години след получаване на постоянно пребиваване. Пилотен проект като основа: Предложението всъщност разширява съществуваща схема за туристически визи, тествана в държави като Малави и Замбия с гаранции до 15 000 долара. Програмата вече е разширена до 50 държави и според Държавния департамент е довела до 97% спад на случаите на просрочени визи, макар и драстично да е свила броя на одобрените кандидати.

Част от по-широка кампания за затягане на легалната имиграция

Тази инициатива се явява продължение на агресивната политика на настоящата администрация в Белия дом за прекрояване на имиграционната система. Само преди месеци беше въведено друго ключово изискване, според което повечето чужденци трябва да напуснат територията на САЩ и да преминат през консулска обработка в родните си страни, вместо да променят статута си на място.

Освен това, администрацията вече направи опит да наложи масивна такса от 100 000 долара за висококвалифицираните работнически визи H-1B, която обаче беше блокирана от федералния съдия Лео Сорокин в началото на юни.

Остри критики и предстоящи съдебни битки

Адвокати по имиграционно право и правозащитни организации реагираха остро на изтеклата информация. Американската асоциация на имиграционните адвокати предупреждава, че подобно изискване фундаментално ще подкопае принципа за събиране на семействата и ще направи законната имиграция достъпна единствено за изключително заможни хора.

Правните експерти са категорични, че ако предложението бъде официално представено и прието, то веднага ще бъде атакувано в съда. Основните аргументи срещу него ще бъдат липсата на изрично одобрение от Конгреса и нарушаването на административните процедури за обществено обсъждане. Към момента изискванията за обработка на имиграционни визи остават непроменени, докато предложението не премине през официалните държавни регистри.