Атаки в Украйна и Русия тази нощ: Ракети удариха Киев, ескалация по Черноморието ОБЗОР

През нощта и в ранните часове на 16 юли 2026 г. се стигна до поредна остра ескалация на въздушните удари между Украйна и Русия.

Мощни взривове отекнаха в украинската столица Киев, докато в Черноморския регион конфликтът между дронове и противовъздушна отбрана достигна нови пикови стойности.

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Към 6:35 ч. българско време оперативните служби в двете държави продължават да обобщават данните за материалните щети и ранените цивилни граждани.

Ракетен удар по Киев: Пожари и разрушения след полунощ

Най-сериозната вълна от атаки в ранните часове на деня бе насочена срещу украинската столица. По информация на военновъздушните сили на Украйна, руската армия е изстреляла поне осем балистични ракети към Киев. Жителите на града съобщават за серия от силни експлозии, които са разтърсили няколко района веднага след задействането на сирените за въздушна тревога.

Западните предградия: Кметът на Киев, Виталий Кличко, потвърди в официалния си канал в Telegram, че е поразена складова база в западната част на града, където е избухнал мащабен пожар.

Кметът на Киев, Виталий Кличко, потвърди в официалния си канал в Telegram, че е поразена складова база в западната част на града, където е избухнал мащабен пожар. Районът около река Днепър: Отломки от прехванати ракети са паднали на източния бряг на реката, предизвиквайки допълнителни локални огнища.

Отломки от прехванати ракети са паднали на източния бряг на реката, предизвиквайки допълнителни локални огнища. Пострадали: Екипите на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна са на терен. Към този час се извършва разчистване на отломките и се проверява за ранени граждани в близост до засегнатите индустриални и складови зони.

Въздушната тревога в столицата бе отменена около час след началото на нападението. Междувременно предупреждения за опасност от дронове тип „Шахед“ останаха активни за Виницка област и Североизточна Украйна, където взривове бяха регистрирани и в покрайнините на град Харков.

Траур в Одеса и атаки в Черноморския басейн

Южният фронт остава под критичен натиск. Паралелно с нощните удари, Областната военна администрация в Одеса обяви 16 юли за ден на траур в памет на жертвите от предходните комбинирани атаки през седмицата, при които загинаха цивилни граждани, а ранените достигнаха осем души. Нощта след 00:00 часа отново премина под знака на атаки срещу пристанищна и логистична инфраструктура в региона.

От своя страна, украинските сили за безпилотни системи продължиха масираната си кампания в Азовско и Черно море. Според данни на Ройтерс и изявления на украинското военно командване, през изминалото денонощие и в часовете преди разсъмване са атакувани над 20 руски кораба от т.нар. „сенчест флот“ (предимно петролни танкери) близо до Кримския полуостров, с цел прекъсване на логистичните доставки на гориво.

Ситуацията на руска територия: Дронове над пограничните райони

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи в сутрешния си брифинг, че системите за противовъздушна отбрана са прехванали десетки украински безпилотни апарати в пограничните региони и над Азовско море.

Краснодарски край и Башкирия: Местните власти съобщават за рлобвани удари срещу рафинерии и енергийни обекти. Падащи отломки са причинили леки материални щети по покриви на жилищни сгради в няколко села.

Местните власти съобщават за рлобвани удари срещу рафинерии и енергийни обекти. Падащи отломки са причинили леки материални щети по покриви на жилищни сгради в няколко села. Пострадали: Към 6:30 ч. се съобщава за един ранен цивилен гражданин вследствие на паднали парчета от дрон.

Ескалацията от тази нощ идва в момент на сериозни политически рокади в Украйна, включително освобождаването на ключови министри, и броени часове след като Европейският съюз и Киев подписаха ново мащабно споразумение за съвместно производство на дронове.