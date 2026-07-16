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Атаки в Украйна и Русия тази нощ: Ракети удариха Киев, ескалация по Черноморието ОБЗОР
  Тема: Украйна

Атаки в Украйна и Русия тази нощ: Ракети удариха Киев, ескалация по Черноморието ОБЗОР

16 Юли, 2026 06:39, обновена 16 Юли, 2026 06:44 1 341 32

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Обобщение на щетите, атаките и пострадалите цивилни обекти след полунощ на 16 юли 2026 г.

Атаки в Украйна и Русия тази нощ: Ракети удариха Киев, ескалация по Черноморието ОБЗОР - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През нощта и в ранните часове на 16 юли 2026 г. се стигна до поредна остра ескалация на въздушните удари между Украйна и Русия.

Мощни взривове отекнаха в украинската столица Киев, докато в Черноморския регион конфликтът между дронове и противовъздушна отбрана достигна нови пикови стойности.

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Към 6:35 ч. българско време оперативните служби в двете държави продължават да обобщават данните за материалните щети и ранените цивилни граждани.

Ракетен удар по Киев: Пожари и разрушения след полунощ

Най-сериозната вълна от атаки в ранните часове на деня бе насочена срещу украинската столица. По информация на военновъздушните сили на Украйна, руската армия е изстреляла поне осем балистични ракети към Киев. Жителите на града съобщават за серия от силни експлозии, които са разтърсили няколко района веднага след задействането на сирените за въздушна тревога.

  • Западните предградия: Кметът на Киев, Виталий Кличко, потвърди в официалния си канал в Telegram, че е поразена складова база в западната част на града, където е избухнал мащабен пожар.
  • Районът около река Днепър: Отломки от прехванати ракети са паднали на източния бряг на реката, предизвиквайки допълнителни локални огнища.
  • Пострадали: Екипите на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна са на терен. Към този час се извършва разчистване на отломките и се проверява за ранени граждани в близост до засегнатите индустриални и складови зони.

Въздушната тревога в столицата бе отменена около час след началото на нападението. Междувременно предупреждения за опасност от дронове тип „Шахед“ останаха активни за Виницка област и Североизточна Украйна, където взривове бяха регистрирани и в покрайнините на град Харков.

Траур в Одеса и атаки в Черноморския басейн

Южният фронт остава под критичен натиск. Паралелно с нощните удари, Областната военна администрация в Одеса обяви 16 юли за ден на траур в памет на жертвите от предходните комбинирани атаки през седмицата, при които загинаха цивилни граждани, а ранените достигнаха осем души. Нощта след 00:00 часа отново премина под знака на атаки срещу пристанищна и логистична инфраструктура в региона.

От своя страна, украинските сили за безпилотни системи продължиха масираната си кампания в Азовско и Черно море. Според данни на Ройтерс и изявления на украинското военно командване, през изминалото денонощие и в часовете преди разсъмване са атакувани над 20 руски кораба от т.нар. „сенчест флот“ (предимно петролни танкери) близо до Кримския полуостров, с цел прекъсване на логистичните доставки на гориво.

Ситуацията на руска територия: Дронове над пограничните райони

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи в сутрешния си брифинг, че системите за противовъздушна отбрана са прехванали десетки украински безпилотни апарати в пограничните региони и над Азовско море.

  • Краснодарски край и Башкирия: Местните власти съобщават за рлобвани удари срещу рафинерии и енергийни обекти. Падащи отломки са причинили леки материални щети по покриви на жилищни сгради в няколко села.
  • Пострадали: Към 6:30 ч. се съобщава за един ранен цивилен гражданин вследствие на паднали парчета от дрон.

Ескалацията от тази нощ идва в момент на сериозни политически рокади в Украйна, включително освобождаването на ключови министри, и броени часове след като Европейският съюз и Киев подписаха ново мащабно споразумение за съвместно производство на дронове.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бойко Разбойко

    12 0 Отговор
    В Черно море искам само платноходки.

    06:56 16.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Атакувани 20 петролни танкера.Пак ще се къпем в петрол по нашите курорти

    Коментиран от #18

    06:59 16.07.2026

  • 6 Да се чете

    17 0 Отговор
    Не: "Според данни на Ройтерс и изявления на украинското военно командване,"

    А :
    "Според изявления на украинското военно командване, цитирани от Ройтерс"

    07:00 16.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Оня

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Важното е че трансплантация на мозък все още не е осъществена,а това е много лоша новина за теб!

    07:11 16.07.2026

  • 10 Остана ли…

    11 2 Отговор
    …не сринат блок в киеффффф?! Пейтриът работят ли?! Към е ефектът от хипернфлацията за контранастъплението?! Нещо Москва за три дни или?! Ко стана с бустермастърката -> върви ли експортът на перални и лопати за Москва?! Нещо от глобал-либерастията да чуя така, има ли чипове от другаря Си?!

    07:12 16.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Е тука оплетохте конците:)

    12 3 Отговор
    без дори да се усетите.

    " преди разсъмване са атакувани над 20 руски кораба от т.нар. „сенчест флот“ (предимно петролни танкери) близо до Кримския полуостров, с цел прекъсване на логистичните доставки на гориво."

    Ако са от „сенчест флот“ не са руски и купуват руски петрол за икономиките си, а не да поддъжат логистиката на Крим.
    Ако пък са руски - за да подържат логистичните доставки на гориво за Крим, - не са „сенчест флот“

    Коментиран от #15

    07:15 16.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Соломон

    1 13 Отговор

    До коментар #13 от "Е тука оплетохте конците:)":

    Да прав си .Тези кораби не подържат Крим.Затова и в Крим няма гориво.А специално тези танкери доставатят $ на Путин за да воюва.о тук нататък няма да има сенчест флот и в Черно море

    Коментиран от #28

    07:20 16.07.2026

  • 16 ВЕСЕЛЯК

    11 0 Отговор
    Гуд морнинг, киефс мадавакас енд диксакарс!
    Как спали дис найт ин дъ метро? Еврибари ли се уйекъп? Или има и dead от вас?

    07:20 16.07.2026

  • 17 Оня

    13 0 Отговор
    Голямата метла пак в действие, трием всичко неудобно! Бравос ей тъй се прави! Демокрация бе!

    07:22 16.07.2026

  • 18 Соломон

    1 7 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Ами крайно време е Турция да спре да пуска танкери през босфора за да не се налага Украйна да ги спира

    Коментиран от #19, #21, #32

    07:22 16.07.2026

  • 19 Механик

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Соломон":

    Аз па викам, че е крайно време едно племе да бъде пуснато през комините.
    п.п.
    Не конкретизирам кое е това племе. Нека всеки сам реши за себе си.

    07:25 16.07.2026

  • 20 Топчията

    7 0 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бандерола !

    07:25 16.07.2026

  • 21 Лука

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Соломон":

    Сюлеймане ,не се прави ,че разнираш нещо в случая !

    Коментиран от #23

    07:26 16.07.2026

  • 22 Дара

    5 1 Отговор
    Банга Ранга 💥💥💥,снощи в Киев отново се е вихрила гореща Пачанга !

    Коментиран от #25

    07:28 16.07.2026

  • 23 Соломон

    0 3 Отговор

    До коментар #21 от "Лука":

    Али Реза не важно аз дали разбирам Крим или бензин.На който му трябва рано или късно ще разбере

    07:29 16.07.2026

  • 24 Щом са се задействали сирените

    6 0 Отговор
    преди ударите(ако им вярваме де), значи не са били от "свръхбързите ракети":)! Но пък и защо да ги хабят, щом всичкото ПВО в Киев е унищожено и единствения Патриот там е Кличко.

    "поне осем балистични ракети към Киев. Жителите на града съобщават за серия от силни експлозии, които са разтърсили няколко района веднага след задействането на сирените за въздушна тревога."

    07:30 16.07.2026

  • 25 Соломон

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "Дара":

    А като се събудихме ни трябваше бинокъл за да видим до къде сме в опашката за бензин и дали някой не ни е прередил докато спим

    07:31 16.07.2026

  • 26 Соломон

    4 2 Отговор
    Слава на Русия ,закрилница на Православието и последен бастион пред многополловитте педдо филли сатта.нисти !

    07:32 16.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 А на изток от Днепър

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Соломон":

    няма никакви опашки по бензиностанции.

    Коментиран от #29

    07:33 16.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хохохо

    1 0 Отговор
    Украинска еко катастрофа .За укрите няма проблем като с едно друго племе

    07:41 16.07.2026

  • 32 Ако са били пълни

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Соломон":

    значи Русия си е прибрала парите! Ако са били празни не е проблем за Русия.

    Най-големия проблем обаче, е че Европа дори "нелегално" не може да облечки положението си, особено след пълното затваряне на Ормузкия проток.
    Зеленски е ВЕЛИК нали!:)

    07:42 16.07.2026

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