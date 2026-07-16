Атаки в Украйна и Русия тази нощ: Ракети удариха Киев, ескалация по Черноморието ОБЗОР

През нощта и в ранните часове на 16 юли 2026 г. се стигна до поредна остра ескалация на въздушните удари между Украйна и Русия.
Мощни взривове отекнаха в украинската столица Киев, докато в Черноморския регион конфликтът между дронове и противовъздушна отбрана достигна нови пикови стойности.
Към 6:35 ч. българско време оперативните служби в двете държави продължават да обобщават данните за материалните щети и ранените цивилни граждани.
Ракетен удар по Киев: Пожари и разрушения след полунощ
Най-сериозната вълна от атаки в ранните часове на деня бе насочена срещу украинската столица. По информация на военновъздушните сили на Украйна, руската армия е изстреляла поне осем балистични ракети към Киев. Жителите на града съобщават за серия от силни експлозии, които са разтърсили няколко района веднага след задействането на сирените за въздушна тревога.
- Западните предградия: Кметът на Киев, Виталий Кличко, потвърди в официалния си канал в Telegram, че е поразена складова база в западната част на града, където е избухнал мащабен пожар.
- Районът около река Днепър: Отломки от прехванати ракети са паднали на източния бряг на реката, предизвиквайки допълнителни локални огнища.
- Пострадали: Екипите на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна са на терен. Към този час се извършва разчистване на отломките и се проверява за ранени граждани в близост до засегнатите индустриални и складови зони.
Въздушната тревога в столицата бе отменена около час след началото на нападението. Междувременно предупреждения за опасност от дронове тип „Шахед“ останаха активни за Виницка област и Североизточна Украйна, където взривове бяха регистрирани и в покрайнините на град Харков.
Траур в Одеса и атаки в Черноморския басейн
Южният фронт остава под критичен натиск. Паралелно с нощните удари, Областната военна администрация в Одеса обяви 16 юли за ден на траур в памет на жертвите от предходните комбинирани атаки през седмицата, при които загинаха цивилни граждани, а ранените достигнаха осем души. Нощта след 00:00 часа отново премина под знака на атаки срещу пристанищна и логистична инфраструктура в региона.
От своя страна, украинските сили за безпилотни системи продължиха масираната си кампания в Азовско и Черно море. Според данни на Ройтерс и изявления на украинското военно командване, през изминалото денонощие и в часовете преди разсъмване са атакувани над 20 руски кораба от т.нар. „сенчест флот“ (предимно петролни танкери) близо до Кримския полуостров, с цел прекъсване на логистичните доставки на гориво.
Ситуацията на руска територия: Дронове над пограничните райони
Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи в сутрешния си брифинг, че системите за противовъздушна отбрана са прехванали десетки украински безпилотни апарати в пограничните региони и над Азовско море.
- Краснодарски край и Башкирия: Местните власти съобщават за рлобвани удари срещу рафинерии и енергийни обекти. Падащи отломки са причинили леки материални щети по покриви на жилищни сгради в няколко села.
- Пострадали: Към 6:30 ч. се съобщава за един ранен цивилен гражданин вследствие на паднали парчета от дрон.
Ескалацията от тази нощ идва в момент на сериозни политически рокади в Украйна, включително освобождаването на ключови министри, и броени часове след като Европейският съюз и Киев подписаха ново мащабно споразумение за съвместно производство на дронове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Бойко Разбойко
06:56 16.07.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #18
06:59 16.07.2026
6 Да се чете
А :
"Според изявления на украинското военно командване, цитирани от Ройтерс"
07:00 16.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Оня
До коментар #7 от "Българин":Важното е че трансплантация на мозък все още не е осъществена,а това е много лоша новина за теб!
07:11 16.07.2026
10 Остана ли…
07:12 16.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Е тука оплетохте конците:)
" преди разсъмване са атакувани над 20 руски кораба от т.нар. „сенчест флот“ (предимно петролни танкери) близо до Кримския полуостров, с цел прекъсване на логистичните доставки на гориво."
Ако са от „сенчест флот“ не са руски и купуват руски петрол за икономиките си, а не да поддъжат логистиката на Крим.
Ако пък са руски - за да подържат логистичните доставки на гориво за Крим, - не са „сенчест флот“
Коментиран от #15
07:15 16.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Соломон
До коментар #13 от "Е тука оплетохте конците:)":Да прав си .Тези кораби не подържат Крим.Затова и в Крим няма гориво.А специално тези танкери доставатят $ на Путин за да воюва.о тук нататък няма да има сенчест флот и в Черно море
Коментиран от #28
07:20 16.07.2026
16 ВЕСЕЛЯК
Как спали дис найт ин дъ метро? Еврибари ли се уйекъп? Или има и dead от вас?
07:20 16.07.2026
17 Оня
07:22 16.07.2026
18 Соломон
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Ами крайно време е Турция да спре да пуска танкери през босфора за да не се налага Украйна да ги спира
Коментиран от #19, #21, #32
07:22 16.07.2026
19 Механик
До коментар #18 от "Соломон":Аз па викам, че е крайно време едно племе да бъде пуснато през комините.
п.п.
Не конкретизирам кое е това племе. Нека всеки сам реши за себе си.
07:25 16.07.2026
20 Топчията
07:25 16.07.2026
21 Лука
До коментар #18 от "Соломон":Сюлеймане ,не се прави ,че разнираш нещо в случая !
Коментиран от #23
07:26 16.07.2026
22 Дара
Коментиран от #25
07:28 16.07.2026
23 Соломон
До коментар #21 от "Лука":Али Реза не важно аз дали разбирам Крим или бензин.На който му трябва рано или късно ще разбере
07:29 16.07.2026
24 Щом са се задействали сирените
"поне осем балистични ракети към Киев. Жителите на града съобщават за серия от силни експлозии, които са разтърсили няколко района веднага след задействането на сирените за въздушна тревога."
07:30 16.07.2026
25 Соломон
До коментар #22 от "Дара":А като се събудихме ни трябваше бинокъл за да видим до къде сме в опашката за бензин и дали някой не ни е прередил докато спим
07:31 16.07.2026
26 Соломон
07:32 16.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 А на изток от Днепър
До коментар #15 от "Соломон":няма никакви опашки по бензиностанции.
Коментиран от #29
07:33 16.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Хохохо
07:41 16.07.2026
32 Ако са били пълни
До коментар #18 от "Соломон":значи Русия си е прибрала парите! Ако са били празни не е проблем за Русия.
Най-големия проблем обаче, е че Европа дори "нелегално" не може да облечки положението си, особено след пълното затваряне на Ормузкия проток.
Зеленски е ВЕЛИК нали!:)
07:42 16.07.2026