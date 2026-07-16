Киър Стармър заминава за Киев в една от последните си визити като премиер

Британският премиер в оставка Киър Стармър ще посети днес Киев за среща с украинския президент Володимир Зеленски, съобщи Ройтерс, позовавайки се на информация от „Даунинг стрийт 10“, предава БТА.
Стармър официално ще се оттегли от поста си в понеделник, а визитата в Украйна е сред последните му международни посещения като министър-председател.
По време на разговорите двамата лидери ще обсъдят напредъка в оборудването на Украйна за отбраната ѝ срещу Русия, както и бъдещия фокус на подкрепата от страна на съюзниците на Киев.
Очаква се утре лейбъристът Анди Бърнам да бъде обявен за нов лидер на Лейбъристката партия, а в понеделник официално да поеме поста министър-председател на Великобритания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мухахаха
Коментиран от #5, #11, #12
08:57 16.07.2026
2 Има видов ден
Ще чакаме
08:57 16.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Коалиция на лаещите
09:00 16.07.2026
7 Вашето мнение
09:01 16.07.2026
8 Браво на Киър!
И следващият премиер на О.К. ще бъде такъв!
Коментиран от #13
09:02 16.07.2026
9 Путин
09:03 16.07.2026
10 Справедлив
Коментиран от #16, #22, #23, #47
09:03 16.07.2026
11 Путин
До коментар #1 от "Мухахаха":Не можем, Сорос ни забрани. На запад са ни децата, ядат отлраднаотото от копейките край кофите.
09:04 16.07.2026
12 Само в твоите
До коментар #1 от "Мухахаха":ватнишки мечти!
Инак букети гушват всеки ден по 1500- 2000 мужика в Украйна!
Коментиран от #58
09:04 16.07.2026
13 Иван Вазов
До коментар #8 от "Браво на Киър!":О, Английо, защо ли днес
бездушен жид те управлява?
09:05 16.07.2026
14 Уникално
Коментиран от #25
09:05 16.07.2026
15 Механик
хихи
Коментиран от #51
09:05 16.07.2026
16 Путин
До коментар #10 от "Справедлив":Не можем, копейка. Забраниха ни. Ние не сме Иран.
09:05 16.07.2026
17 Пич
Не е црън, и не заваля на англоиндийски като говори!!!
09:05 16.07.2026
18 наблюдател
09:05 16.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Руска "мъжественост"
Коментиран от #53
09:06 16.07.2026
21 Mими Кучева🐕🦺
много дни ще минат, мъката ни ще порасне!
🌈🌈🌈🛴🛴🛴😪😪😪🛴🛴🛴🌈🌈🌈
09:07 16.07.2026
22 Вашето мнение
До коментар #10 от "Справедлив":Коалицията на жИлаещити ще гледа финала по телевизията, нещастни неможачи.
09:07 16.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Коментиран от #43
09:07 16.07.2026
25 Механик
До коментар #14 от "Уникално":И колко е страхотен? Колкото националите им ли?
Стармър им вид на пораснало дете но със синдром на Даун.
09:08 16.07.2026
26 666
09:08 16.07.2026
27 Kaлпазанин
09:08 16.07.2026
28 Загрижен за Украйна
09:09 16.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Линдзи успя ли да вземе бонуса, че няма да го харчи е ясно❗
Коментиран от #39
09:09 16.07.2026
31 Володимир Зеленски, президент
09:11 16.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Киър
09:19 16.07.2026
36 Хахаха
До коментар #33 от "Бай Ставри":Оставаш си ръб, това е
09:19 16.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 АБВ
Няма по-долно, по-подло и по-отвратително племе от англосаксонците.
09:20 16.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Българин
09:20 16.07.2026
41 Линдзи Греъм
диър
киър.............
09:20 16.07.2026
42 Хахаха
До коментар #29 от "Бай Ставри":Абе твоята,оная пъпчивата казва, че не ставаш, а разберете се
09:22 16.07.2026
43 АБВ
До коментар #24 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":"Стармър, непременно да посетиш завода за производство на дронове в Кииф."
И дано в този момент го посети и "Искандер".
Коментиран от #45
09:22 16.07.2026
44 Путлер се чудел
Мухахахах!
Коментиран от #50
09:23 16.07.2026
45 Zахарова
До коментар #43 от "АБВ":Дано,дано,ама надали
09:24 16.07.2026
46 Перо
09:24 16.07.2026
47 Алоо кръвожадния
До коментар #10 от "Справедлив":Това е само футбол! Кой ви е учил на фашизъм ?
09:24 16.07.2026
48 Един уволнен смешник
09:25 16.07.2026
49 дай боже
09:26 16.07.2026
50 Само питам
До коментар #44 от "Путлер се чудел":Путлер дедо ти ли беше или баба ти .
09:27 16.07.2026
51 Антирашист 1638
До коментар #15 от "Механик":Те отдавна стават "бели "с рашистко участие !
09:27 16.07.2026
52 Зеления път
09:29 16.07.2026
53 Гого
До коментар #20 от "Руска "мъжественост"":Ти къде видя да се крие? И най-големия глупак знае че Русия печели войната. И най-големия глупак знае , че война срещу Русия не може да спечелиш. Тия тласкат европа към дъното!
Коментиран от #59
09:29 16.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Софиянец
09:31 16.07.2026
57 За последно
09:32 16.07.2026
58 Аде ся
До коментар #12 от "Само в твоите":За теб най големия букет плюс венец
09:33 16.07.2026
59 Купейка
До коментар #53 от "Гого":Надъхвате се край кофата от сутринта.
Коментиран от #60
09:35 16.07.2026
60 Зори
До коментар #59 от "Купейка":Не се надъхват това са фактите!
09:41 16.07.2026
61 Айдеееее…
09:43 16.07.2026