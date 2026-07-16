Киър Стармър заминава за Киев в една от последните си визити като премиер

Британският премиер в оставка Киър Стармър ще посети днес Киев за среща с украинския президент Володимир Зеленски, съобщи Ройтерс, позовавайки се на информация от „Даунинг стрийт 10“, предава БТА.

Стармър официално ще се оттегли от поста си в понеделник, а визитата в Украйна е сред последните му международни посещения като министър-председател.

По време на разговорите двамата лидери ще обсъдят напредъка в оборудването на Украйна за отбраната ѝ срещу Русия, както и бъдещия фокус на подкрепата от страна на съюзниците на Киев.

Очаква се утре лейбъристът Анди Бърнам да бъде обявен за нов лидер на Лейбъристката партия, а в понеделник официално да поеме поста министър-председател на Великобритания.