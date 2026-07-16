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Киър Стармър заминава за Киев в една от последните си визити като премиер
  Тема: Украйна

Киър Стармър заминава за Киев в една от последните си визити като премиер

16 Юли, 2026 08:56 661 61

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В украинската столица той ще обсъди със Зеленски военната подкрепа за Украйна и бъдещите действия на съюзниците

Киър Стармър заминава за Киев в една от последните си визити като премиер - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британският премиер в оставка Киър Стармър ще посети днес Киев за среща с украинския президент Володимир Зеленски, съобщи Ройтерс, позовавайки се на информация от „Даунинг стрийт 10“, предава БТА.

Стармър официално ще се оттегли от поста си в понеделник, а визитата в Украйна е сред последните му международни посещения като министър-председател.

По време на разговорите двамата лидери ще обсъдят напредъка в оборудването на Украйна за отбраната ѝ срещу Русия, както и бъдещия фокус на подкрепата от страна на съюзниците на Киев.

Очаква се утре лейбъристът Анди Бърнам да бъде обявен за нов лидер на Лейбъристката партия, а в понеделник официално да поеме поста министър-председател на Великобритания.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мухахаха

    26 3 Отговор
    Да не земе да гушне букета и той 😂

    Коментиран от #5, #11, #12

    08:57 16.07.2026

  • 2 Има видов ден

    22 2 Отговор
    Сами си правят харакири
    Ще чакаме

    08:57 16.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Коалиция на лаещите

    24 2 Отговор
    Заминава да си прибере онова за което се бяха разбрали и да поплаче в скута на зеления наpкоc!

    09:00 16.07.2026

  • 7 Вашето мнение

    21 0 Отговор
    Ще прави последен опит да забременее от любимия мъж.

    09:01 16.07.2026

  • 8 Браво на Киър!

    3 25 Отговор
    Достоен европеец и твърд поддръжник на Украйна!

    И следващият премиер на О.К. ще бъде такъв!

    Коментиран от #13

    09:02 16.07.2026

  • 9 Путин

    3 13 Отговор
    Сорос ми заповяда да сме многоходови, когато западните лидери нагло и демонстрационно ходят в Киев с влака. Да съм и аз многоходова копейка.

    09:03 16.07.2026

  • 10 Справедлив

    23 2 Отговор
    Аз бих утрепал тоя с най-голямо удоволствие. Снощи Аржентина ги закла, тея бозави инцести.

    Коментиран от #16, #22, #23, #47

    09:03 16.07.2026

  • 11 Путин

    2 14 Отговор

    До коментар #1 от "Мухахаха":

    Не можем, Сорос ни забрани. На запад са ни децата, ядат отлраднаотото от копейките край кофите.

    09:04 16.07.2026

  • 12 Само в твоите

    3 14 Отговор

    До коментар #1 от "Мухахаха":

    ватнишки мечти!

    Инак букети гушват всеки ден по 1500- 2000 мужика в Украйна!

    Коментиран от #58

    09:04 16.07.2026

  • 13 Иван Вазов

    21 1 Отговор

    До коментар #8 от "Браво на Киър!":

    О, Английо, защо ли днес

    бездушен жид те управлява?

    09:05 16.07.2026

  • 14 Уникално

    4 19 Отговор
    Страхотен Киар, доказа Англия,като силна и свободомислеща страна. Чест и почитания!

    Коментиран от #25

    09:05 16.07.2026

  • 15 Механик

    20 0 Отговор
    Да си пази аортата, че глей кви бели стават в последно време.
    хихи

    Коментиран от #51

    09:05 16.07.2026

  • 16 Путин

    1 16 Отговор

    До коментар #10 от "Справедлив":

    Не можем, копейка. Забраниха ни. Ние не сме Иран.

    09:05 16.07.2026

  • 17 Пич

    10 2 Отговор
    Гонят го, не защото е много тъп и некадърен, което е безспорно, а защото е нелицеприятен за великобританците!!!
    Не е црън, и не заваля на англоиндийски като говори!!!

    09:05 16.07.2026

  • 18 наблюдател

    21 1 Отговор
    Хаирлия да е!И Линдзито беше там.Отиде си в затворено пардесю!

    09:05 16.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Руска "мъжественост"

    4 14 Отговор
    Това са мъже... Ходят изправени директно в столицата, а не се крият в бункер в Урал и бягат от готвачите си посред нощ.

    Коментиран от #53

    09:06 16.07.2026

  • 21 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 1 Отговор
    Споменът за Киър никого не ще угасне,
    много дни ще минат, мъката ни ще порасне!
    🌈🌈🌈🛴🛴🛴😪😪😪🛴🛴🛴🌈🌈🌈

    09:07 16.07.2026

  • 22 Вашето мнение

    14 2 Отговор

    До коментар #10 от "Справедлив":

    Коалицията на жИлаещити ще гледа финала по телевизията, нещастни неможачи.

    09:07 16.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    16 1 Отговор
    Стармър, непременно да посетиш завода за производство на дронове в Кииф.

    Коментиран от #43

    09:07 16.07.2026

  • 25 Механик

    13 1 Отговор

    До коментар #14 от "Уникално":

    И колко е страхотен? Колкото националите им ли?
    Стармър им вид на пораснало дете но със синдром на Даун.

    09:08 16.07.2026

  • 26 666

    1 11 Отговор
    Копейки, пийте ги тези хапчета бе

    09:08 16.07.2026

  • 27 Kaлпазанин

    11 1 Отговор
    Отивай и дано последваш съдбата на оня евреин от обора ,да видим за тебе какво ще измислят лак си пукнал

    09:08 16.07.2026

  • 28 Загрижен за Украйна

    12 1 Отговор
    А за случаите на 250 000 бели английски момичета изнасилвани от пакистански банди - нищо.

    09:09 16.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 3 Отговор
    Още ли дават по милион на "туристите" в Киеф❗
    Линдзи успя ли да вземе бонуса, че няма да го харчи е ясно❗

    Коментиран от #39

    09:09 16.07.2026

  • 31 Володимир Зеленски, президент

    3 1 Отговор
    Пристига Атома 🎆👈

    09:11 16.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Киър

    10 2 Отговор
    Стармър, очевидно е ангажиран повече с Украйна , отколкото с британците и техните грижи и проблеми. Хората много ясно виждат това и от сърце му желаят срещата да му бъде последна.

    09:19 16.07.2026

  • 36 Хахаха

    0 3 Отговор

    До коментар #33 от "Бай Ставри":

    Оставаш си ръб, това е

    09:19 16.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 АБВ

    9 2 Отговор
    И този ще се опита да З A C E P Е нещо, както направи неговият предшественик Борис Джонсън с договореностите от Истанбул, признато от водача на украинската делегоция Давид Арахамия пред украинския сайт "Страна.ua".
    Няма по-долно, по-подло и по-отвратително племе от англосаксонците.

    09:20 16.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Българин

    5 1 Отговор
    И след това към ада. Амин

    09:20 16.07.2026

  • 41 Линдзи Греъм

    6 2 Отговор
    Чакам те,
    диър
    киър.............

    09:20 16.07.2026

  • 42 Хахаха

    0 4 Отговор

    До коментар #29 от "Бай Ставри":

    Абе твоята,оная пъпчивата казва, че не ставаш, а разберете се

    09:22 16.07.2026

  • 43 АБВ

    7 2 Отговор

    До коментар #24 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    "Стармър, непременно да посетиш завода за производство на дронове в Кииф."

    И дано в този момент го посети и "Искандер".

    Коментиран от #45

    09:22 16.07.2026

  • 44 Путлер се чудел

    1 5 Отговор
    Кнстантиновка ли да посети или Покровск?

    Мухахахах!

    Коментиран от #50

    09:23 16.07.2026

  • 45 Zахарова

    0 2 Отговор

    До коментар #43 от "АБВ":

    Дано,дано,ама надали

    09:24 16.07.2026

  • 46 Перо

    8 1 Отговор
    И в UK не можаха да излъчат един читав Премиер! Прекратяването на мандата на тоя, ще го завари в Киев! Като какъв води разговори с ционисткия наркос?

    09:24 16.07.2026

  • 47 Алоо кръвожадния

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Справедлив":

    Това е само футбол! Кой ви е учил на фашизъм ?

    09:24 16.07.2026

  • 48 Един уволнен смешник

    10 0 Отговор
    Идва на гости на един нелигитимен смешник

    09:25 16.07.2026

  • 49 дай боже

    7 0 Отговор
    да се върне като Линдзито.

    09:26 16.07.2026

  • 50 Само питам

    3 3 Отговор

    До коментар #44 от "Путлер се чудел":

    Путлер дедо ти ли беше или баба ти .

    09:27 16.07.2026

  • 51 Антирашист 1638

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Те отдавна стават "бели "с рашистко участие !

    09:27 16.07.2026

  • 52 Зеления път

    11 0 Отговор
    "По време на срещата двамата лидери ще обсъдят напредъка в..." Това прочетох и се задавих, защото цял свят знае, че Зеленото и Стармър са два безскрупулни и мразени гея и наркомана..

    09:29 16.07.2026

  • 53 Гого

    10 1 Отговор

    До коментар #20 от "Руска "мъжественост"":

    Ти къде видя да се крие? И най-големия глупак знае че Русия печели войната. И най-големия глупак знае , че война срещу Русия не може да спечелиш. Тия тласкат европа към дъното!

    Коментиран от #59

    09:29 16.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Софиянец

    4 0 Отговор
    След kiиф директно при Линдзи :D

    09:31 16.07.2026

  • 57 За последно

    1 0 Отговор
    да се нашмърка безплатно и млади момченца да ......

    09:32 16.07.2026

  • 58 Аде ся

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Само в твоите":

    За теб най големия букет плюс венец

    09:33 16.07.2026

  • 59 Купейка

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Гого":

    Надъхвате се край кофата от сутринта.

    Коментиран от #60

    09:35 16.07.2026

  • 60 Зори

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Купейка":

    Не се надъхват това са фактите!

    09:41 16.07.2026

  • 61 Айдеееее…

    1 0 Отговор
    …и наглосаксонският отече в каналът. Единственият Ви кадърен политик е и ще остане Маргарет Тачър, която между впрочем ми е идол!!! Ти си блед спомен на импотентност! дори!! Дори некадърникът Чърчил изглежда велик пред теб.

    09:43 16.07.2026

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