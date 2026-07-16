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Джей Ди Ванс: Администрацията на Тръмп се провали в комуникацията около документите за Епстийн

Джей Ди Ванс: Администрацията на Тръмп се провали в комуникацията около документите за Епстийн

16 Юли, 2026 11:56 1 273 14

  • джей ди ванс-
  • доналд тръмп-
  • комуникация-
  • епстийн-
  • сащ

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс призна, че администрацията на Доналд Тръмп е допуснала сериозна грешка в начина, по който е представила документите по случая с Джефри Епстийн, съобщи „Политико“.

Джей Ди Ванс: Администрацията на Тръмп се провали в комуникацията около документите за Епстийн - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

„Казвам го съвсем откровено - ние здраво се издънихме с комуникацията около документите за Епстийн. Наистина го направихме“, заяви Ванс. Той обаче отхвърли твърденията, че причината за неуспешната комуникация е била опит за прикриване на информация, предава News.bg.

Според Ванс най-голяма отговорност за създадените високи очаквания носи тогавашният главен прокурор на САЩ Пам Бонди, която по думите му е „преувеличила какво имаме и какво нямаме“ относно документите.

Преди първото публикуване на материалите през февруари 2025 г. Бонди заяви, че документите се намират на бюрото ѝ за преглед и намекна за предстоящи разкрития. Министерството на правосъдието също представи материалите пред консервативни инфлуенсъри в Белия дом като „Досиетата Епстийн: Фаза 1“, но последвалото публикуване предизвика критики, тъй като съдържаше малко нова информация.

Недоволството сред част от привържениците на Тръмп се засили, след като Министерството на правосъдието и ФБР заявиха, че няма доказателства Епстийн да е поддържал т.нар. „списък с клиенти“ и че няма да бъдат публикувани допълнителни документи.

„Мисля, че трябваше просто да публикуваме всичко още в самото начало“, заяви Ванс, като уточни, че е необходимо време за преглед на материалите и заличаване на данни, свързани с жертви.

Вицепрезидентът заяви още, че Епстийн „очевидно“ е имал връзки с „най-високите нива“ на американските и израелските разузнавателни служби, като спомена ЦРУ и израелската служба „Мосад“. Той обаче не представи доказателства за тези твърдения, а американските власти никога не са потвърждавали публично подобни връзки.

Джефри Епстийн беше обвиняван в продължение на години в сексуално насилие и трафик на непълнолетни момичета. Той беше арестуван през юли 2019 г. по федерални обвинения в Ню Йорк, но почина в затвора през август същата година, преди да бъде изправен пред съд.

Ванс коментира и отношенията с Иран, като обвини определени среди в израелското правителство, че са се опитвали да провалят преговорите на администрацията на Тръмп чрез кампания за влияние.

Той се позова на публикация на списание „Тайм“, според която бившият ръководител на предизборната кампания на Тръмп Брад Парскейл е получил милиони долари за кампания, подкрепена от Израел, която е имала за цел да повлияе на американското обществено мнение относно евентуално споразумение за прекратяване на войната с Иран.

Ванс определи тази кампания като „изключително добре финансирана“ и заяви, че целта ѝ е била да провали преговорите.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    12 1 Отговор
    И С ВАШИТЕ ДЕЦА ТАКА ДА Е

    Коментиран от #12

    11:58 16.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дзак

    11 0 Отговор
    Нека всяка си получи заслуженото!

    12:02 16.07.2026

  • 4 И да се знае❗❗❗

    9 4 Отговор
    Педофилите се пренесоха предимно в Белия дом, Вашингтон, след като им беше разтурена сбирката на остров литъл сейнт джеймс. В столиците на ЕССР също се срещат, но по-рядко. На Петрохан се бяха навъдили едни педофили, но ДАНС ги излекува.

    12:07 16.07.2026

  • 5 Механик

    10 0 Отговор
    Епщайновци влязоха в обяснителен режим.
    И то точно тоя, дето си вози детето на урок по голф с военен хеликоптер.
    Сбъркана работа.

    Коментиран от #6

    12:08 16.07.2026

  • 6 Шшматко

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Чий Краснов?

    12:10 16.07.2026

  • 7 604

    5 0 Отговор
    Извратеняци...

    12:12 16.07.2026

  • 8 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    Клоунадата не се е провалила само в личен финансов план ,докато светът плаща те забогатеят и продължават да умират невинни ,ще свикваме ли с техния нов световен ред или ще живеем като роби зависи само от нас

    Коментиран от #9

    12:18 16.07.2026

  • 9 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Kaлпазанин":

    Извира във факти.бг!

    12:23 16.07.2026

  • 10 Този е по-зле

    2 0 Отговор
    и от дементния перчем да.

    12:24 16.07.2026

  • 11 Мдааа

    1 1 Отговор
    Не се обяснявай ве мамyл, цял свят видя и гледа последствията и зависимостите от тия досиета, а иранците какви загуби търпят заради тях, също и ливанците и венецуелците, вероятно скоро и кубинците? Аве целият свят плаща заради тия досиета!

    12:27 16.07.2026

  • 12 Дядо ви

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Всеки който кълне, кълне първо себе си. Бог си знае работата и няма нужда някой да Му казва как да я върши. Може ли нормален човек да пожелава деца да бъдат изнасилвани и мъчени? Ако изгуби човешкия си облик ще понесем съдбата на зверовете. Да си пазим Православната Вяра и Родината.

    12:38 16.07.2026

  • 13 Д-р Марин Белчев

    0 0 Отговор
    Може би защото твърде много лица в днешната администрация на САЩ са намесени в мръсните дела на г-н Епстийн? Или греша?
    Как не ви е срам да прикривите такива долни дела и машинации, които изискват подробни разследвания и най-строги наказания?!

    12:55 16.07.2026

  • 14 Другарят Титан

    1 1 Отговор
    Все повече хора по света, разбира се с изключение на милиардери, милионери и пълни щураци, все повече и все по-добре ще започнат да осъзнават огромната вреда нанесена на човешката цивилизация с разпадането на социалистическия лагер и на СССР, единствените защитници на обикновените хора по целия свят. Е, няма ги. И няма да ги има.
    По тази причина, само след няколко години, освен ако не стане чудо невиждано, няма да има нужда и от обикновените хора, защото богаташите ще ги заменят с роботи с ИИ. И те наричат това прогрес! Не, господа, това е геноцид!
    И конкретно по темата: затова ще ви въртят на пръста си разни мазни богаташи педофили, като Епстийн и компания.

    13:00 16.07.2026