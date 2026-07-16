Джей Ди Ванс: Администрацията на Тръмп се провали в комуникацията около документите за Епстийн

„Казвам го съвсем откровено - ние здраво се издънихме с комуникацията около документите за Епстийн. Наистина го направихме“, заяви Ванс. Той обаче отхвърли твърденията, че причината за неуспешната комуникация е била опит за прикриване на информация, предава News.bg.

Според Ванс най-голяма отговорност за създадените високи очаквания носи тогавашният главен прокурор на САЩ Пам Бонди, която по думите му е „преувеличила какво имаме и какво нямаме“ относно документите.

Преди първото публикуване на материалите през февруари 2025 г. Бонди заяви, че документите се намират на бюрото ѝ за преглед и намекна за предстоящи разкрития. Министерството на правосъдието също представи материалите пред консервативни инфлуенсъри в Белия дом като „Досиетата Епстийн: Фаза 1“, но последвалото публикуване предизвика критики, тъй като съдържаше малко нова информация.

Недоволството сред част от привържениците на Тръмп се засили, след като Министерството на правосъдието и ФБР заявиха, че няма доказателства Епстийн да е поддържал т.нар. „списък с клиенти“ и че няма да бъдат публикувани допълнителни документи.

„Мисля, че трябваше просто да публикуваме всичко още в самото начало“, заяви Ванс, като уточни, че е необходимо време за преглед на материалите и заличаване на данни, свързани с жертви.

Вицепрезидентът заяви още, че Епстийн „очевидно“ е имал връзки с „най-високите нива“ на американските и израелските разузнавателни служби, като спомена ЦРУ и израелската служба „Мосад“. Той обаче не представи доказателства за тези твърдения, а американските власти никога не са потвърждавали публично подобни връзки.

Джефри Епстийн беше обвиняван в продължение на години в сексуално насилие и трафик на непълнолетни момичета. Той беше арестуван през юли 2019 г. по федерални обвинения в Ню Йорк, но почина в затвора през август същата година, преди да бъде изправен пред съд.

Ванс коментира и отношенията с Иран, като обвини определени среди в израелското правителство, че са се опитвали да провалят преговорите на администрацията на Тръмп чрез кампания за влияние.

Той се позова на публикация на списание „Тайм“, според която бившият ръководител на предизборната кампания на Тръмп Брад Парскейл е получил милиони долари за кампания, подкрепена от Израел, която е имала за цел да повлияе на американското обществено мнение относно евентуално споразумение за прекратяване на войната с Иран.

Ванс определи тази кампания като „изключително добре финансирана“ и заяви, че целта ѝ е била да провали преговорите.