Сергий Корецки е новият министър-председател на Украйна

Върховната рада на Украйна одобри предложението на президента Володимир Зеленски за назначаването на Сергий Корецки за министър-председател на страната, съобщиха световните агенции и Укринформ, цитирана от БТА.
Кандидатурата на Корецки беше подкрепена от 289 народни представители. Той става четвъртият министър-председател по време на президентския мандат на Зеленски, като заменя Юлия Свириденко, която заемаше поста по-малко от една година.
48-годишният Сергий Корецки е роден в Луцк и има дългогодишен опит в нефтената и газовата индустрия. Преди назначаването си беше главен изпълнителен директор на групата „Нафтогаз“.
През 2006 г. той се кандидатира за депутат във Върховната рада и във Волинския областен съвет от листата на Народния блок на Литвин.
Година по-късно става главен изпълнителен директор на управляващата компания на групата „Континиум“, която по това време обединява над 200 компании в Украйна, включително веригата бензиностанции WOG, Херсонската петролна рафинерия, марката сирена „Комо“, дружеството „Волинобленерго“ и други предприятия.
През 2013 г. Корецки оглавява веригата бензиностанции WOG, а през 2019 г. основава компанията „Идеалист кофи“.
През ноември 2022 г. е назначен за ръководител на държавните компании „Укрнафта“ и „Укртатнафта“, след като те преминават под държавен контрол. По време на неговото управление „Укрнафта“ преминава от натрупани загуби към обща нетна печалба от 40 млрд. гривни през периода 2023–2024 г.
През май 2025 г. Корецки поема ръководството на „Нафтогаз Украйна“, след като печели конкурс за поста. Компанията приключва 2025 г. с приходи от 270,9 млрд. гривни, което е ръст от 5,7% спрямо предходната година.
На 14 юли Върховната рада прие оставката на премиера Юлия Свириденко, с което автоматично беше освободен и целият кабинет.
На следващия ден парламентарната група на партията „Слуга на народа“ проведе среща с Корецки, за да обсъди структурата и приоритетите на бъдещото правителство, а по-късно президентът Зеленски официално внесе кандидатурата му за одобрение.
Държавният глава посочи, че богатият опит на Корецки в енергийния сектор го прави най-подходящия кандидат за подготовката на страната за предстоящата зима в условията на война.
Назначаването на новия премиер идва на фона на протести в Киев и други украински градове срещу освобождаването на министъра на отбраната Михайло Федоров.
По-рано днес стана ясно, че Федоров е отказал предложението на Зеленски да стане негов съветник. Бившият министър заяви пред журналисти, че е имал разногласия с главнокомандващия на украинските въоръжени сили Олександър Сирски, когото обвини в блокиране на инициативи на Министерството на отбраната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тома
13:38 16.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Наркомана - крадец
Коментиран от #7, #10
13:42 16.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Шпек
До коментар #4 от "Наркомана - крадец":Но пък в Киев има въглища за BBQ в изобилие.
13:47 16.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мдаа...
13:47 16.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Гоша Ухилянт
Коментиран от #18
13:53 16.07.2026
12 стоян георгиев
13:54 16.07.2026
13 Горски
Коментиран от #21
13:54 16.07.2026
14 Факт
13:55 16.07.2026
15 стоян георгиев
13:58 16.07.2026
16 Артилерист
Коментиран от #19, #22
13:59 16.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Антирашист 1638
До коментар #11 от "Гоша Ухилянт":Да не би да внушаваш омраза към евреите ?
Коментиран от #20, #42
14:06 16.07.2026
19 стоян георгиев
До коментар #16 от "Артилерист":Без путин нямаше да знаят за зеленски.зеленски стана световен символ като спря ордите на руския милиционер.делото му ще се изучава в училищата хиляди години след него.най смешното е че за това.ще е виновен путин .хах...хах...
14:08 16.07.2026
20 стоян георгиев
До коментар #18 от "Антирашист 1638":Те са много интересна порода мразят фашизма и евреите...хах...ама нямат проблем с шаломов ротенберг соловьов жириновски и пригожин...каквото им кажат от москва това е...няма за какво да мислят като от мисленето се потят и кашлят.
14:11 16.07.2026
21 Антирашшст 1639
До коментар #13 от "Горски":Фашизмът е в просия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
Коментиран от #23
14:11 16.07.2026
22 Антирашист 1640
До коментар #16 от "Артилерист":Зеленски е герой, защитава родината си ! Разните там копейки и рашисти дали знаят какво е това родина ?
Коментиран от #25, #37
14:14 16.07.2026
23 Горски
До коментар #21 от "Антирашшст 1639":Точно такива като теб трябва да четат, преди да тръгнат да пишат!
Коментиран от #28, #29
14:20 16.07.2026
24 Защо ли?
14:22 16.07.2026
25 Мислител
До коментар #22 от "Антирашист 1640":Че то в “ родината “ на смъркача 80% от населението е рускоезично бре - факт !
Коментиран от #27
14:22 16.07.2026
26 Ако ще и баба ми
Вече е ясно, при т.н. "демокрация" разните правителства, президенти, премиери, министри, "народни" и ненардони представители нямат никаква конструктивна роля в страните. Тези почти винаги използват властта и държавата само за себе си. В най-добрият случай е, да НЕ правят нищо. Иначе, каквото и да правят, то това винаги влошава живота и състоянието на страната и народа!
14:23 16.07.2026
27 стоян георгиев
До коментар #25 от "Мислител":Това какво променя казаното? Зеленски също е рускоезичен и?
Коментиран от #30
14:25 16.07.2026
28 Отговор
До коментар #23 от "Горски":Така де той панелко чете какво са му написали на три листчета и само го повтаря - едни и същи философски излияния всеки ден ..
Коментиран от #34
14:26 16.07.2026
29 стоян георгиев
До коментар #23 от "Горски":Той е прав.вие даже не знаете какво е фашизъм.за вас фашист е някой дето путин го е обвинил за такъв.фашизма другар има обективни компоненти като войнстващия авторитаризъм е в основата..той е силно изразен в момента в русия.
Коментиран от #33
14:27 16.07.2026
30 Мислител
До коментар #27 от "стоян георгиев":Така е смърко е също рускоезичен но харесва златни тоалетни , има няколко имота във Флорида и не може да отговори на въпроса за безследно изчезналите милиарди по време на управлението си платени от ЕС тоест нас и ти !
Коментиран от #31
14:30 16.07.2026
31 стоян георгиев
До коментар #30 от "Мислител":Да и маша и мечока са истински...хах..хах...златни тоалетни...това само руски тролей може да го измисли.в страна дето тоалетната е лукс какво да очакваш?
14:31 16.07.2026
32 Корецки
14:33 16.07.2026
33 Горски
До коментар #29 от "стоян георгиев":Другарю, ти за кого си в крайна сметка за Русия или украйна, че всеки ден си мениш мнението?
Коментиран от #35
14:36 16.07.2026
34 Горски
До коментар #28 от "Отговор":А ти какво четеш, каквото са ти написали от бнт1 бтв и нова?
14:37 16.07.2026
35 стоян георгиев
До коментар #33 от "Горски":Аз съм за победата на демокрацията в русия.падам си фен ма православието и демокрацията.искам украйна да унищожи руския фашистки режим в името на бъдещето на руския народ.
Коментиран от #36
14:37 16.07.2026
36 Горски
До коментар #35 от "стоян георгиев":Ама те дали искат е друг въпрос.
Коментиран от #38
14:39 16.07.2026
37 Съгласен
До коментар #22 от "Антирашист 1640":Зеленски е герой, а ти си болен, ама много тежко.
14:42 16.07.2026
38 стоян георгиев
До коментар #36 от "Горски":Никой не бяга от хубавото.една богата усмихната русия ще бъде много по добро място от сегашната путинландия!
14:53 16.07.2026
39 пешо
14:57 16.07.2026
40 Корецки
15:00 16.07.2026
41 Механик
В министерския съвет на Украина 80% са евреи, татари или кръстоска между двете.
Не знам как украинците се докараха до там, но зле ще свършат щом слушат евреи.
15:02 16.07.2026
42 Механик
До коментар #18 от "Антирашист 1638":Що? Кво ша направиш? Ще си изядеш подметките ли или ще го плашиш с батко си?
Смешник!
15:05 16.07.2026
43 стоян георгиев
15:09 16.07.2026