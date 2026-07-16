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Сергий Корецки е новият министър-председател на Украйна
  Тема: Украйна

Сергий Корецки е новият министър-председател на Украйна

16 Юли, 2026 13:36 1 177 43

  • украйна-
  • сергий корецки-
  • министър-председател

Върховната рада одобри кандидатурата на президента Зеленски с 289 гласа

Сергий Корецки е новият министър-председател на Украйна - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Върховната рада на Украйна одобри предложението на президента Володимир Зеленски за назначаването на Сергий Корецки за министър-председател на страната, съобщиха световните агенции и Укринформ, цитирана от БТА.

Кандидатурата на Корецки беше подкрепена от 289 народни представители. Той става четвъртият министър-председател по време на президентския мандат на Зеленски, като заменя Юлия Свириденко, която заемаше поста по-малко от една година.

48-годишният Сергий Корецки е роден в Луцк и има дългогодишен опит в нефтената и газовата индустрия. Преди назначаването си беше главен изпълнителен директор на групата „Нафтогаз“.

През 2006 г. той се кандидатира за депутат във Върховната рада и във Волинския областен съвет от листата на Народния блок на Литвин.

Година по-късно става главен изпълнителен директор на управляващата компания на групата „Континиум“, която по това време обединява над 200 компании в Украйна, включително веригата бензиностанции WOG, Херсонската петролна рафинерия, марката сирена „Комо“, дружеството „Волинобленерго“ и други предприятия.

През 2013 г. Корецки оглавява веригата бензиностанции WOG, а през 2019 г. основава компанията „Идеалист кофи“.

През ноември 2022 г. е назначен за ръководител на държавните компании „Укрнафта“ и „Укртатнафта“, след като те преминават под държавен контрол. По време на неговото управление „Укрнафта“ преминава от натрупани загуби към обща нетна печалба от 40 млрд. гривни през периода 2023–2024 г.

През май 2025 г. Корецки поема ръководството на „Нафтогаз Украйна“, след като печели конкурс за поста. Компанията приключва 2025 г. с приходи от 270,9 млрд. гривни, което е ръст от 5,7% спрямо предходната година.

На 14 юли Върховната рада прие оставката на премиера Юлия Свириденко, с което автоматично беше освободен и целият кабинет.

На следващия ден парламентарната група на партията „Слуга на народа“ проведе среща с Корецки, за да обсъди структурата и приоритетите на бъдещото правителство, а по-късно президентът Зеленски официално внесе кандидатурата му за одобрение.

Държавният глава посочи, че богатият опит на Корецки в енергийния сектор го прави най-подходящия кандидат за подготовката на страната за предстоящата зима в условията на война.

Назначаването на новия премиер идва на фона на протести в Киев и други украински градове срещу освобождаването на министъра на отбраната Михайло Федоров.

По-рано днес стана ясно, че Федоров е отказал предложението на Зеленски да стане негов съветник. Бившият министър заяви пред журналисти, че е имал разногласия с главнокомандващия на украинските въоръжени сили Олександър Сирски, когото обвини в блокиране на инициативи на Министерството на отбраната.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    23 1 Отговор
    Конкурса за министър председател на Украйна е бил подаване на просеща ръка.Този е издържал

    13:38 16.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Наркомана - крадец

    28 1 Отговор
    Няма вода , ток , бензин в Киев , помагайте , макар че сме 54 страни , неможем да се справим с РФ . Гейевропа SOS !

    Коментиран от #7, #10

    13:42 16.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Шпек

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "Наркомана - крадец":

    Но пък в Киев има въглища за BBQ в изобилие.

    13:47 16.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мдаа...

    17 1 Отговор
    Абе, някой знае ли защо заровиха линдзи така набързо и в затворен сандък?

    13:47 16.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гоша Ухилянт

    16 2 Отговор
    Пагледайте го във физиономията. Това е типичен еврейчик.

    Коментиран от #18

    13:53 16.07.2026

  • 12 стоян георгиев

    2 13 Отговор
    Самите руснаци виждат разликата в управлението.украйна предимно млади технократи от президента през премиера до командирите в армията в русия дърти милиционери.

    13:54 16.07.2026

  • 13 Горски

    14 0 Отговор
    Освен, че улавите урсулки и каи крепят Нацисти срещу РУСИЯ, се занимават старателно да превърнат Европа в Халифат! Всичко започна с още по-приключилата Меркел, с нейното самоубийствено изречение - Чалми, Добре дошли! После им се дават кинти, за да изнасилват и убиват, като се прикриват Престъпленията им. Като това беше просто репетиция за крепене на украинските нацисти. Бай Перука Тръмп си искал милиардите, но няма да му се получи и тая Бясна Халюцинацийка. Докато тук говорим и за възходът на БРИКС, което удобно се премълчава, защото не е удобно за Праведната Пропаганда. Натам дойде и локдауните за ковидясване, като тест колко може да се Изгаврят и до къде се простира подчинението на неуки народи. Натам са и Милиардите Гепия от ваксите на Пфайзер и милионите Жертви на този геноциден експеримент. Забелязвате ли методите на 3тия Райх, но под други лица и още по развита Праведна Пропаганда в реално време.

    Коментиран от #21

    13:54 16.07.2026

  • 14 Факт

    8 0 Отговор
    Олигарх!

    13:55 16.07.2026

  • 15 стоян георгиев

    11 1 Отговор
    Какво стана с моя възлюбен Зеленски? Ще го сменят ли и него? Бих го приютил при мене...

    13:58 16.07.2026

  • 16 Артилерист

    12 0 Отговор
    Зеленски в момента е също като мутрата Борисов преди десетина години. Например за избора на Плевнелиев за президент той се изхвърли, че партията му е толкова силна, че и магаре да бил вързал пред президентството пак щели да го изберат. В Украйна на Зеленски сега ситуацията е същата. Всичко под Зеленски е сива маса, сред която няма открояващи се имена. Който и да нарочи Зеленски за издигане все ще е най-достойния, като този анонимник Курецки, например...

    Коментиран от #19, #22

    13:59 16.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Антирашист 1638

    0 4 Отговор

    До коментар #11 от "Гоша Ухилянт":

    Да не би да внушаваш омраза към евреите ?

    Коментиран от #20, #42

    14:06 16.07.2026

  • 19 стоян георгиев

    1 5 Отговор

    До коментар #16 от "Артилерист":

    Без путин нямаше да знаят за зеленски.зеленски стана световен символ като спря ордите на руския милиционер.делото му ще се изучава в училищата хиляди години след него.най смешното е че за това.ще е виновен путин .хах...хах...

    14:08 16.07.2026

  • 20 стоян георгиев

    0 5 Отговор

    До коментар #18 от "Антирашист 1638":

    Те са много интересна порода мразят фашизма и евреите...хах...ама нямат проблем с шаломов ротенберг соловьов жириновски и пригожин...каквото им кажат от москва това е...няма за какво да мислят като от мисленето се потят и кашлят.

    14:11 16.07.2026

  • 21 Антирашшст 1639

    2 9 Отговор

    До коментар #13 от "Горски":

    Фашизмът е в просия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    Коментиран от #23

    14:11 16.07.2026

  • 22 Антирашист 1640

    3 10 Отговор

    До коментар #16 от "Артилерист":

    Зеленски е герой, защитава родината си ! Разните там копейки и рашисти дали знаят какво е това родина ?

    Коментиран от #25, #37

    14:14 16.07.2026

  • 23 Горски

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Антирашшст 1639":

    Точно такива като теб трябва да четат, преди да тръгнат да пишат!

    Коментиран от #28, #29

    14:20 16.07.2026

  • 24 Защо ли?

    3 0 Отговор
    Тази новина е от първостепенна важност за читателите на Факти в България?

    14:22 16.07.2026

  • 25 Мислител

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Антирашист 1640":

    Че то в “ родината “ на смъркача 80% от населението е рускоезично бре - факт !

    Коментиран от #27

    14:22 16.07.2026

  • 26 Ако ще и баба ми

    4 0 Отговор
    да сложат за такъв, това нищо няма да подобри живота на покрайнците!
    Вече е ясно, при т.н. "демокрация" разните правителства, президенти, премиери, министри, "народни" и ненардони представители нямат никаква конструктивна роля в страните. Тези почти винаги използват властта и държавата само за себе си. В най-добрият случай е, да НЕ правят нищо. Иначе, каквото и да правят, то това винаги влошава живота и състоянието на страната и народа!

    14:23 16.07.2026

  • 27 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Мислител":

    Това какво променя казаното? Зеленски също е рускоезичен и?

    Коментиран от #30

    14:25 16.07.2026

  • 28 Отговор

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Горски":

    Така де той панелко чете какво са му написали на три листчета и само го повтаря - едни и същи философски излияния всеки ден ..

    Коментиран от #34

    14:26 16.07.2026

  • 29 стоян георгиев

    0 6 Отговор

    До коментар #23 от "Горски":

    Той е прав.вие даже не знаете какво е фашизъм.за вас фашист е някой дето путин го е обвинил за такъв.фашизма другар има обективни компоненти като войнстващия авторитаризъм е в основата..той е силно изразен в момента в русия.

    Коментиран от #33

    14:27 16.07.2026

  • 30 Мислител

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "стоян георгиев":

    Така е смърко е също рускоезичен но харесва златни тоалетни , има няколко имота във Флорида и не може да отговори на въпроса за безследно изчезналите милиарди по време на управлението си платени от ЕС тоест нас и ти !

    Коментиран от #31

    14:30 16.07.2026

  • 31 стоян георгиев

    0 6 Отговор

    До коментар #30 от "Мислител":

    Да и маша и мечока са истински...хах..хах...златни тоалетни...това само руски тролей може да го измисли.в страна дето тоалетната е лукс какво да очакваш?

    14:31 16.07.2026

  • 32 Корецки

    4 0 Отговор
    Ооооххххааааа, ша има златни тоалетни кееееффффф.

    14:33 16.07.2026

  • 33 Горски

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "стоян георгиев":

    Другарю, ти за кого си в крайна сметка за Русия или украйна, че всеки ден си мениш мнението?

    Коментиран от #35

    14:36 16.07.2026

  • 34 Горски

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Отговор":

    А ти какво четеш, каквото са ти написали от бнт1 бтв и нова?

    14:37 16.07.2026

  • 35 стоян георгиев

    0 7 Отговор

    До коментар #33 от "Горски":

    Аз съм за победата на демокрацията в русия.падам си фен ма православието и демокрацията.искам украйна да унищожи руския фашистки режим в името на бъдещето на руския народ.

    Коментиран от #36

    14:37 16.07.2026

  • 36 Горски

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "стоян георгиев":

    Ама те дали искат е друг въпрос.

    Коментиран от #38

    14:39 16.07.2026

  • 37 Съгласен

    0 5 Отговор

    До коментар #22 от "Антирашист 1640":

    Зеленски е герой, а ти си болен, ама много тежко.

    14:42 16.07.2026

  • 38 стоян георгиев

    0 4 Отговор

    До коментар #36 от "Горски":

    Никой не бяга от хубавото.една богата усмихната русия ще бъде много по добро място от сегашната путинландия!

    14:53 16.07.2026

  • 39 пешо

    1 0 Отговор
    що смениха свири денко

    14:57 16.07.2026

  • 40 Корецки

    3 0 Отговор
    Ооооххххааааа, ша има златни тоалетни кееееффффф, оха дали да не си взема и злат но казанче със златно биде, ооффф дали ще им отива на плочките оффф я да ги сменя и тях със златни та всичко да си е комплект като на другите, кво му мисля толкова.

    15:00 16.07.2026

  • 41 Механик

    2 0 Отговор
    Тоя е полски евреин.
    В министерския съвет на Украина 80% са евреи, татари или кръстоска между двете.
    Не знам как украинците се докараха до там, но зле ще свършат щом слушат евреи.

    15:02 16.07.2026

  • 42 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Антирашист 1638":

    Що? Кво ша направиш? Ще си изядеш подметките ли или ще го плашиш с батко си?
    Смешник!

    15:05 16.07.2026

  • 43 стоян георгиев

    0 1 Отговор
    До Механика. Искам да ми направиш обстоен преглед на задницата, като започнеш от ауспуха. Нещо ми се губи компресията...

    15:09 16.07.2026

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