Сергий Корецки е новият министър-председател на Украйна

Върховната рада на Украйна одобри предложението на президента Володимир Зеленски за назначаването на Сергий Корецки за министър-председател на страната, съобщиха световните агенции и Укринформ, цитирана от БТА.

Кандидатурата на Корецки беше подкрепена от 289 народни представители. Той става четвъртият министър-председател по време на президентския мандат на Зеленски, като заменя Юлия Свириденко, която заемаше поста по-малко от една година.

48-годишният Сергий Корецки е роден в Луцк и има дългогодишен опит в нефтената и газовата индустрия. Преди назначаването си беше главен изпълнителен директор на групата „Нафтогаз“.

През 2006 г. той се кандидатира за депутат във Върховната рада и във Волинския областен съвет от листата на Народния блок на Литвин.

Година по-късно става главен изпълнителен директор на управляващата компания на групата „Континиум“, която по това време обединява над 200 компании в Украйна, включително веригата бензиностанции WOG, Херсонската петролна рафинерия, марката сирена „Комо“, дружеството „Волинобленерго“ и други предприятия.

През 2013 г. Корецки оглавява веригата бензиностанции WOG, а през 2019 г. основава компанията „Идеалист кофи“.

През ноември 2022 г. е назначен за ръководител на държавните компании „Укрнафта“ и „Укртатнафта“, след като те преминават под държавен контрол. По време на неговото управление „Укрнафта“ преминава от натрупани загуби към обща нетна печалба от 40 млрд. гривни през периода 2023–2024 г.

През май 2025 г. Корецки поема ръководството на „Нафтогаз Украйна“, след като печели конкурс за поста. Компанията приключва 2025 г. с приходи от 270,9 млрд. гривни, което е ръст от 5,7% спрямо предходната година.

На 14 юли Върховната рада прие оставката на премиера Юлия Свириденко, с което автоматично беше освободен и целият кабинет.

На следващия ден парламентарната група на партията „Слуга на народа“ проведе среща с Корецки, за да обсъди структурата и приоритетите на бъдещото правителство, а по-късно президентът Зеленски официално внесе кандидатурата му за одобрение.

Държавният глава посочи, че богатият опит на Корецки в енергийния сектор го прави най-подходящия кандидат за подготовката на страната за предстоящата зима в условията на война.

Назначаването на новия премиер идва на фона на протести в Киев и други украински градове срещу освобождаването на министъра на отбраната Михайло Федоров.

По-рано днес стана ясно, че Федоров е отказал предложението на Зеленски да стане негов съветник. Бившият министър заяви пред журналисти, че е имал разногласия с главнокомандващия на украинските въоръжени сили Олександър Сирски, когото обвини в блокиране на инициативи на Министерството на отбраната.