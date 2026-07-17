„Неконтролируем“: Тръмп взриви света с реч за намеса в изборите, поискаха медицински преглед за президента

Извънредното среднощно обръщение на американския президент Доналд Тръмп от Източната стая на Белия дом предизвика вълна от остри политически сблъсъци в САЩ, сериозно международно напрежение и моментални трусове на финансовите пазари.

Първите реакции от Вашингтон до Пекин показват пълно разделение по темата за сигурността на изборите, по-малко от четири месеца преди ключовите междинни избори в САЩ през ноември.

В своята 25-минутна реч Тръмп обяви разсекретяването на документи, които според него доказват, че Китай е извършил „най-големия компромат на изборни данни в историята“, придобивайки незаконно досиетата на 220 милиона американски гласоподаватели. Републиканският лидер използва момента, за за засили натиска върху Конгреса за спешно приемане на засиления изборен закон SAVE America Act.

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Вътрешнополитическият отзвук в САЩ беше незабавен и изключително поляризиран. Лидерът на малцинството в Камарата на представителите Хаким Джефрис реагира изключително остро в социалната мрежа X: „Доналд Тръмп е слаб, неконтролируем, прокарващ конспирации 80-годишен провален президент. Нещо наистина не е наред с този човек. Мисля, че всъщност трябва да бъде прегледан от лекари“, пише USA Today. Сенаторът демократ Марк Уорнър, заместник-председател на комисията по разузнаване, нарече речта „повторение на отдавна развенчани теории“, цитира го CBS News.

От друга страна, твърдото крило на Републиканската партия и ключови фигури от администрацията, включително вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, присъстваха в залата в знак на пълна подкрепа. Сред умерените републиканци обаче се усеща напрежение; лидерът на мнозинството в Сената Джон Тюн дипломатично отклони въпросите, заявявайки, че е изцяло „фокусиран върху изборите през 2026 г.“, предаде Reuters.

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Международният отзвук се фокусира върху директните обвинения срещу Китай. Още преди официалното начало на речта, китайското посолство във Вашингтон излезе с официална позиция: „Китай винаги се е придържал към принципа на ненамеса във вътрешните работи на други страни. Изборите в САЩ са вътрешен въпрос и Китай никога не се е намесвал и няма намерение да се намесва в тях“, цитира CBS News дипломатическото ведомство.

Анализатори предупреждават, че този ход на Белия дом рискува сериозно да ескалира напрежението между двете суперсили точно преди планираното посещение на китайския лидер Си Дзинпин в САЩ през септември. Експерти по киберсигурност побързаха да добавят контекст, посочвайки, че публикуваните документи съдържат предимно публично достъпни регистри на гласоподаватели, които в САЩ могат да бъдат законно закупени от всяка компания, и речта не предоставя доказателства за реално променени гласове, подчертава NBC News.

Трусове на финансовите пазари в Азия

Икономическият ефект от речта се усети секунди след края ѝ по време на ранната азиатска търговска сесия, където инвеститорите реагираха нервно на заплахата за нова икономическа война между САЩ и Китай:

Основните борсови индекси в Токио ( Nikkei 225 ) и Хонконг ( Hang Seng ) отбелязаха спад с близо 1.2% в първите часове на търговията.

) и Хонконг ( ) отбелязаха спад с близо в първите часове на търговията. Фючърсите на американските акции ( S&P 500 и Nasdaq ) също се оцветиха в червено, губейки средно по 0.6% от стойността си.

и ) също се оцветиха в червено, губейки средно по от стойността си. Цената на суровия петрол тип Брент записа лек скок нагоре, движена от общата геополитическа несигурност и продължаващия конфликт с Иран в Ормузкия проток.

Медийният прецедент във Вашингтон

Речта на Тръмп бе белязана и от безпрецедентен сблъсък с медиите. Големите национални ефирни мрежи като ABC, NBC и кабелният гигант CNN отказаха да излъчат речта на живо в основните си телевизионни канали, пренасочвайки я към стрийминг платформите си. В отговор по време на самото обръщение Тръмп директно атакува медиите: „Те и останалите в медиите са част от заговор. Искат да скрият тази измама и да защитят радикалната левица“, цитира го The Guardian. Президентът призова за отнемане на лицензите на телевизиите, които налагат подобна цензура.

Ситуацията остава изключително динамична. По-късно днес се очаква извънреден официален брифинг на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (DHS) и неговия секретар Марквейн Мълин, където ще бъдат представени техническите детайли около докладваните уязвимости.