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„Неконтролируем“: Тръмп взриви света с реч за намеса в изборите, поискаха медицински преглед за президента

„Неконтролируем“: Тръмп взриви света с реч за намеса в изборите, поискаха медицински преглед за президента

17 Юли, 2026 06:38, обновена 17 Юли, 2026 06:47 5 923 68

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  • реч-
  • китай-
  • намеса-
  • избори

Пекин категорично отхвърли обвиненията за кражба на данни на 220 милиона американци, докато азиатските пазари потънаха заради заплахата от нова икономическа война

„Неконтролируем“: Тръмп взриви света с реч за намеса в изборите, поискаха медицински преглед за президента - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Извънредното среднощно обръщение на американския президент Доналд Тръмп от Източната стая на Белия дом предизвика вълна от остри политически сблъсъци в САЩ, сериозно международно напрежение и моментални трусове на финансовите пазари.

Първите реакции от Вашингтон до Пекин показват пълно разделение по темата за сигурността на изборите, по-малко от четири месеца преди ключовите междинни избори в САЩ през ноември.

В своята 25-минутна реч Тръмп обяви разсекретяването на документи, които според него доказват, че Китай е извършил „най-големия компромат на изборни данни в историята“, придобивайки незаконно досиетата на 220 милиона американски гласоподаватели. Републиканският лидер използва момента, за за засили натиска върху Конгреса за спешно приемане на засиления изборен закон SAVE America Act.

Остри реакции в САЩ: Пълно партийно разделение

Вътрешнополитическият отзвук в САЩ беше незабавен и изключително поляризиран. Лидерът на малцинството в Камарата на представителите Хаким Джефрис реагира изключително остро в социалната мрежа X: „Доналд Тръмп е слаб, неконтролируем, прокарващ конспирации 80-годишен провален президент. Нещо наистина не е наред с този човек. Мисля, че всъщност трябва да бъде прегледан от лекари“, пише USA Today. Сенаторът демократ Марк Уорнър, заместник-председател на комисията по разузнаване, нарече речта „повторение на отдавна развенчани теории“, цитира го CBS News.

От друга страна, твърдото крило на Републиканската партия и ключови фигури от администрацията, включително вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, присъстваха в залата в знак на пълна подкрепа. Сред умерените републиканци обаче се усеща напрежение; лидерът на мнозинството в Сената Джон Тюн дипломатично отклони въпросите, заявявайки, че е изцяло „фокусиран върху изборите през 2026 г.“, предаде Reuters.

Светът реагира: Пекин отхвърли обвиненията, ЕС е предпазлив

Международният отзвук се фокусира върху директните обвинения срещу Китай. Още преди официалното начало на речта, китайското посолство във Вашингтон излезе с официална позиция: „Китай винаги се е придържал към принципа на ненамеса във вътрешните работи на други страни. Изборите в САЩ са вътрешен въпрос и Китай никога не се е намесвал и няма намерение да се намесва в тях“, цитира CBS News дипломатическото ведомство.

Анализатори предупреждават, че този ход на Белия дом рискува сериозно да ескалира напрежението между двете суперсили точно преди планираното посещение на китайския лидер Си Дзинпин в САЩ през септември. Експерти по киберсигурност побързаха да добавят контекст, посочвайки, че публикуваните документи съдържат предимно публично достъпни регистри на гласоподаватели, които в САЩ могат да бъдат законно закупени от всяка компания, и речта не предоставя доказателства за реално променени гласове, подчертава NBC News.

Трусове на финансовите пазари в Азия

Икономическият ефект от речта се усети секунди след края ѝ по време на ранната азиатска търговска сесия, където инвеститорите реагираха нервно на заплахата за нова икономическа война между САЩ и Китай:

  • Основните борсови индекси в Токио (Nikkei 225) и Хонконг (Hang Seng) отбелязаха спад с близо 1.2% в първите часове на търговията.
  • Фючърсите на американските акции (S&P 500 и Nasdaq) също се оцветиха в червено, губейки средно по 0.6% от стойността си.
  • Цената на суровия петрол тип Брент записа лек скок нагоре, движена от общата геополитическа несигурност и продължаващия конфликт с Иран в Ормузкия проток.

Медийният прецедент във Вашингтон

Речта на Тръмп бе белязана и от безпрецедентен сблъсък с медиите. Големите национални ефирни мрежи като ABC, NBC и кабелният гигант CNN отказаха да излъчат речта на живо в основните си телевизионни канали, пренасочвайки я към стрийминг платформите си. В отговор по време на самото обръщение Тръмп директно атакува медиите: „Те и останалите в медиите са част от заговор. Искат да скрият тази измама и да защитят радикалната левица“, цитира го The Guardian. Президентът призова за отнемане на лицензите на телевизиите, които налагат подобна цензура.

Ситуацията остава изключително динамична. По-късно днес се очаква извънреден официален брифинг на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (DHS) и неговия секретар Марквейн Мълин, където ще бъдат представени техническите детайли около докладваните уязвимости.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доктор Гълъбова

    82 4 Отговор
    Ще му запиша час в Карлуково.

    Коментиран от #68

    06:49 17.07.2026

  • 2 Някой

    95 4 Отговор
    Значи руска намеса няма, но има китайска? Хайде, бе!
    А вие в колко държави се месите? Или то това е друго?

    06:51 17.07.2026

  • 3 Господин Тръмп

    63 12 Отговор
    трябваше да арестува Зеленски когато го напсува в Белия дом и да го изпрати в Гуантанамо.

    06:52 17.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 За псувни в Русия

    43 5 Отговор
    Бият по мордата! А дядо Доналд само се изчерви и и се разкуткудяка. Зеленски го псува, той кудкудяка.

    Коментиран от #11

    06:56 17.07.2026

  • 6 Иван

    52 2 Отговор
    Луд.......ама не смее да се изежи на сатанинските равини.

    06:57 17.07.2026

  • 7 Така става

    48 1 Отговор
    като си пропусне дневната доза белина.

    06:57 17.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Машинките на Мадуро

    17 42 Отговор
    Забележете отношението на Тръмп към машинките - " киберудар срещу демокрацията " !

    У нас Фатмака иска 100% машинен вот?!

    Коментиран от #12

    06:58 17.07.2026

  • 10 Град КозлодуЙ

    57 2 Отговор
    Луд....Луд.. ама направи пачка от 5 милиарда за няма и 2 години! Че и чисто нов Бойнг му подариха!

    06:59 17.07.2026

  • 11 Иван

    51 3 Отговор

    До коментар #5 от "За псувни в Русия":

    Еленски е евреин и има право да псува неевреите.......като гнусната еврейска са.танинска хазарска коварна сп.ер.ма Соломон Паси.

    07:00 17.07.2026

  • 12 Град Козлодуй

    30 1 Отговор

    До коментар #9 от "Машинките на Мадуро":

    Всичко е контрол..! Стадото трябва да е под контрол!

    07:00 17.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тити

    29 3 Отговор
    Тръмп е Ку-ку!

    07:00 17.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Номерът е

    41 3 Отговор
    да дои милиони от крипто и разликите, защото той прави новините.
    Но и неговата зелка скоро ше се търкаля на бунището на историята.

    07:01 17.07.2026

  • 17 Президент на Велика страна

    36 5 Отговор
    а еврейчето с късите крачета го напсува в Белия дом! Хахаха хахахаха хахахаха 😜🤣😀🤣❗

    07:03 17.07.2026

  • 18 В Истанбул избяга преводача

    35 3 Отговор
    Затуй Зеленски беше без преводач в Белия дом и сричаше по английски, а напсува Тръмп по руски!

    07:05 17.07.2026

  • 19 Ал Гор

    13 0 Отговор
    Още при избора на Буш старши имаше сериозни съмнения, а при GW със сигурност имаше "намеса".

    07:05 17.07.2026

  • 20 среднощен

    34 0 Отговор
    "...Извънредното среднощно обръщение на американския президент Доналд Тръмп от Източната стая на Белия дом предизвика вълна от остри политически сблъсъци в САЩ, сериозно международно напрежение и моментални трусове на финансовите пазари...";

    Китай подкрепя Иран... Властта в САЩ се "изплъзва" от ръцете на Тръмп... Той губи Сената и е "на път"... Човекът "не си е добре"...
    Какво друго да очакваме?

    07:05 17.07.2026

  • 21 фен на сидеров

    20 1 Отговор
    първо риза с дълги ръкави, после преглед формално !

    07:09 17.07.2026

  • 22 Пенсионер 69 годишен

    15 5 Отговор
    Господин Тръмп на мене ми е симпатичен. Да не забравяме, че медиите и банките са в ръцете на демократите. Тръмп подкрепа промишления капитал и работническата класа. Но на нашите години е вредно да се напряга толкоз много.

    07:11 17.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дзак

    25 0 Отговор
    Сигурно има пред вид, че 220 милиона американци пазаруват от алиеикспрес. Америка е построена на принципа на пазарното предлагане и отстъпването на пазара е много опасно за съществуването й като водеща държава.

    Коментиран от #26

    07:11 17.07.2026

  • 25 Бабаков

    25 2 Отговор
    Там отдавна са си разпределили ролите - демократите се оплакват от руска намеса в изборите, а републиканците - от китайска. Ще видим, докъде ще доведе всичко това.

    07:14 17.07.2026

  • 26 Пенсионер 69 годишен

    15 3 Отговор

    До коментар #24 от "Дзак":

    Аз си поръчах електрическа бръсначка от алиекспрес, клон на Филипс. Още не е пристигнала. Ако ми хареса добре. 20€ не са пари. Ако не, ще купя Филипс за 200€.

    Коментиран от #46, #66

    07:16 17.07.2026

  • 27 Абсурдистан

    15 0 Отговор
    Лудостта има свойството да излиза наяве!

    07:19 17.07.2026

  • 28 Пенсионер 69 годишен

    18 2 Отговор
    Господин Тръмп е малко по-стар от мене. Като моята комшийка. Тя е на неговите години и ме вика по няколко пъти в седмицата да и пусна телевизора, защото забравя как се пуска.

    Коментиран от #57

    07:19 17.07.2026

  • 29 123

    10 3 Отговор
    С машинното гласуване всички събират данни, за да ги използват за други цели и няма тайна на вота. Ако САЩ не събираха информация за своите гласоподаватели, нямаше да има какво да се открадне.

    07:22 17.07.2026

  • 30 Ъъъ

    19 1 Отговор
    "...речта не предоставя доказателства за реално променени гласове"

    Кога някой кравар е предоставил доказателства? За каквото и бяло - за нечия намеса в изборите, за иранската ядрена бомба, за иракското химическо оръжие, за венециелските наркотици, за кубинската заплаха за националната сигурност на Америка .....Някога, нещо?🤔

    07:23 17.07.2026

  • 31 Механик

    14 5 Отговор
    Дори за съвсем незаинтересуваните хора, вече е ясно, че Тръмпаря не наред с главата.
    Доказателство за това, че Тръмп е нередовен е реакцията на нашите розАви понита, дори. Ето че вече толкова време мина, а те все още не могат да се определят, в отношенията си към него. Сутрин викат "Белия Вожд", а вечер вият "Агент Крсаснов".
    Този когнитивен дисонанс ги е докарал до там, че нито могат да спят, нито могат разсъждават.

    07:25 17.07.2026

  • 32 Дърто куку

    11 1 Отговор
    Да го стрелят че явно се мъчи

    07:27 17.07.2026

  • 33 пресолена

    11 0 Отговор
    значи нашите всичките са за лудницата.

    07:27 17.07.2026

  • 34 Българин

    7 6 Отговор
    Вай! Вай! Вай!
    Голям страх от Тръмп и още по-голям от огромната подкрепа за него! И с основание, тъй като Тръмп ще разбие либерал фашиския модел на сорос!

    Коментиран от #35

    07:29 17.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Някой

    10 1 Отговор
    Това му е оправдание. После да не викат за подкрепа от Китай за Русия, след като са обявили Китай за враг номер 1.
    А САЩ не се намесва на избори по чужди държави ли? Имаше един държавен секретар Кондолиза Райс който директно си каза, че биха сменяли управления по света ако им е изгодно. Дори не го крият. А Св. Македония вкараха в НАТО с корупция с почти официално американското посолство там накупило депутати от опозицията за 81 от изисквани 80 за одобрение в парламент. Корупцията - висша евроатлантическа ценност!

    07:37 17.07.2026

  • 37 Той

    6 2 Отговор
    Хамериканите съвсем изплискаха легена.

    07:39 17.07.2026

  • 38 ВСИЧКО ВЕЧЕ Е НАПИСАНО

    10 0 Отговор
    ЗА ТРЪМПАКА. АЗ САМО ЩЕ НАПИША ИЗДЪНИ СЕ МНОГО СЕ ИЗДЪНИ ТРЪМПО. СВЕТА ГЛЕДА НА ТЕБЕ КАТО НА КУКЛА НА КОНЦИ. БОСТАНСКО ПЛАШИЛО. НО ОТ ТВОИТЕ ТЪПОТИИ СВЕТА СТРАДА.

    07:40 17.07.2026

  • 39 Първо

    9 0 Отговор
    тръмпоча на преглед!

    07:40 17.07.2026

  • 40 Демократ

    2 3 Отговор
    Плесна през ръцете демократите и ония заквичаха.

    07:41 17.07.2026

  • 41 Психо

    14 0 Отговор
    Целият свят вижда, че този стар човек е напълно луд, дементно болен, само американците продължават да го търпят.

    07:42 17.07.2026

  • 42 ФАЛИРАЛАТА АМЕРИКА

    9 0 Отговор
    Може да излезе от дълговата криза само чрез световна война. Затова са тези непрекъснати конфликти и това е много, много лошо.

    07:44 17.07.2026

  • 43 Ами сега ?! 🤔

    3 4 Отговор
    Байдън беше по-луд ! И по-удобно на задкулисието .

    07:53 17.07.2026

  • 44 Кривоверен алкаш

    5 0 Отговор
    Да им е жив и здрав на американците,те си го избраха че и два пъти...Лошото е че не е Презодент на ЦАР...а на САЩ...

    07:54 17.07.2026

  • 45 Търновец

    3 0 Отговор
    Още миналата година функционери на крипто Възраждане бяха в САЩ и разговаряха с близки на Тръмп д искане Българската валута да бъде обвързана с Щатския долар, добре че не стана сега доларът пада и ние отново щяхме да сме губещи. Речта на Тръмп е опит да спре неговият провал на идващите избори и ако действително има дълбока Китайска намеса в изборния процес то FBI трябваше да арестува съответните Китайски агенти - защо няма арести и представени на медиите доказателства?

    07:58 17.07.2026

  • 46 Всъщност

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Пенсионер 69 годишен":

    Разгледа ли добре снимките , че превода им е много зле ? За тази сума , е по-вероятно главата с три остриета да е .

    08:03 17.07.2026

  • 47 Ъъъ

    4 0 Отговор
    Ама те нещата изобщо не са толкова повърхностни, колкото се опитват да ни ги представят от Факти. Трън твърди, че Китай е отпечатал бюлетини с името на Байдън и след това са пускали тези бюлетини по пощата от няколко различни щата....И още, че Мадуро/Венецуела също е участвала в измамата...🤔

    08:08 17.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Тръмпист

    3 1 Отговор
    Тръмп Пак и Отново каза истината !!! А тя боли за дълбоката държава ! издЪн беше поставен с измамата на века и това се знае от целия свят ! Но само Тръмп се осмелява да го каже публично и конкретно !
    Само Тръмп може да спаси света , но народа е мноооого промит и изпростял !!!
    Айде сега започвайте с плюенето клавишни герои …

    Коментиран от #60

    08:22 17.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Простият

    0 0 Отговор
    Ванс и Рубио много добре знаят - няма ли пълна подкрепа за приказките на Тръмп, на сутринта местата им са вакантни.

    08:24 17.07.2026

  • 59 Хи хи

    1 0 Отговор
    Еуро геевете са се изпънали на шпиц и очакват следващата команда на наш Тръмпи, ХА ХА ХА

    08:25 17.07.2026

  • 60 Ъъъ

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Тръмпист":

    Глупости!
    Имаше измама, но тя си беше вътрешна и без участието на Китай и Венецуела. Дълбоката държава си направи врътката и това се знае от всички....Този какви китайци го гонят? Че и венецуелци... 🤣

    08:26 17.07.2026

  • 61 Калигула

    1 0 Отговор
    Ееех, колко е хубаво да се преродиш, много ми е забавно и преди и сега.

    08:28 17.07.2026

  • 62 Артилерист

    1 0 Отговор
    Каквато и критика да се напише за американската пропаганда все ще е недостатъчна. На богоизбраните, нали, американци каквато и неудача да им се случи тя винаги ще е по вина на другите. По-рано изписаха тонове хартия за руската намеса в техните избори, сега обърнаха посоката към Китай. Щото китайците без много шум, бавно и полека, но последователно, систематично и неотклонно ги стесняват на международните търговски пазари. И на всичкото отгоре си сътрудничат с Русия...

    08:34 17.07.2026

  • 63 Даааа

    0 0 Отговор
    Дядката и неговото обкръжение си правят пари от борсата от крипто, поже да повлияе на всичко само с едно изречение. 21000 борсови сделки за миналата година, как ви се струва.....

    08:36 17.07.2026

  • 64 Време е

    2 1 Отговор
    Стария рижа е за диспансера. Бялата риза с дълги ръкави ще му стои на място.

    08:40 17.07.2026

  • 65 Ъперкът

    1 0 Отговор
    Тоя лудналия ще подпали света. Да го освидетелстват скоро, отнемат правата и функцията на действащ президент.

    08:42 17.07.2026

  • 66 Не си взимай бръсначка

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Пенсионер 69 годишен":

    След някой ден ще те обръснат безплатно.

    08:44 17.07.2026

  • 67 Д-р Ментал

    1 0 Отговор
    Не се чудете защо светът е хаос – управлението е поверено на хора, които помнят динозаврите почти лично.

    08:44 17.07.2026

  • 68 Д-р Ментал

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Доктор Гълъбова":

    Бъдещето се планира от хора, за които 1985-а е „преди няколко години”

    08:52 17.07.2026