„Неконтролируем“: Тръмп взриви света с реч за намеса в изборите, поискаха медицински преглед за президента

Извънредното среднощно обръщение на американския президент Доналд Тръмп от Източната стая на Белия дом предизвика вълна от остри политически сблъсъци в САЩ, сериозно международно напрежение и моментални трусове на финансовите пазари.
Първите реакции от Вашингтон до Пекин показват пълно разделение по темата за сигурността на изборите, по-малко от четири месеца преди ключовите междинни избори в САЩ през ноември.
В своята 25-минутна реч Тръмп обяви разсекретяването на документи, които според него доказват, че Китай е извършил „най-големия компромат на изборни данни в историята“, придобивайки незаконно досиетата на 220 милиона американски гласоподаватели. Републиканският лидер използва момента, за за засили натиска върху Конгреса за спешно приемане на засиления изборен закон SAVE America Act.
Остри реакции в САЩ: Пълно партийно разделение
Вътрешнополитическият отзвук в САЩ беше незабавен и изключително поляризиран. Лидерът на малцинството в Камарата на представителите Хаким Джефрис реагира изключително остро в социалната мрежа X: „Доналд Тръмп е слаб, неконтролируем, прокарващ конспирации 80-годишен провален президент. Нещо наистина не е наред с този човек. Мисля, че всъщност трябва да бъде прегледан от лекари“, пише USA Today. Сенаторът демократ Марк Уорнър, заместник-председател на комисията по разузнаване, нарече речта „повторение на отдавна развенчани теории“, цитира го CBS News.
От друга страна, твърдото крило на Републиканската партия и ключови фигури от администрацията, включително вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, присъстваха в залата в знак на пълна подкрепа. Сред умерените републиканци обаче се усеща напрежение; лидерът на мнозинството в Сената Джон Тюн дипломатично отклони въпросите, заявявайки, че е изцяло „фокусиран върху изборите през 2026 г.“, предаде Reuters.
Светът реагира: Пекин отхвърли обвиненията, ЕС е предпазлив
Международният отзвук се фокусира върху директните обвинения срещу Китай. Още преди официалното начало на речта, китайското посолство във Вашингтон излезе с официална позиция: „Китай винаги се е придържал към принципа на ненамеса във вътрешните работи на други страни. Изборите в САЩ са вътрешен въпрос и Китай никога не се е намесвал и няма намерение да се намесва в тях“, цитира CBS News дипломатическото ведомство.
Анализатори предупреждават, че този ход на Белия дом рискува сериозно да ескалира напрежението между двете суперсили точно преди планираното посещение на китайския лидер Си Дзинпин в САЩ през септември. Експерти по киберсигурност побързаха да добавят контекст, посочвайки, че публикуваните документи съдържат предимно публично достъпни регистри на гласоподаватели, които в САЩ могат да бъдат законно закупени от всяка компания, и речта не предоставя доказателства за реално променени гласове, подчертава NBC News.
Трусове на финансовите пазари в Азия
Икономическият ефект от речта се усети секунди след края ѝ по време на ранната азиатска търговска сесия, където инвеститорите реагираха нервно на заплахата за нова икономическа война между САЩ и Китай:
- Основните борсови индекси в Токио (Nikkei 225) и Хонконг (Hang Seng) отбелязаха спад с близо 1.2% в първите часове на търговията.
- Фючърсите на американските акции (S&P 500 и Nasdaq) също се оцветиха в червено, губейки средно по 0.6% от стойността си.
- Цената на суровия петрол тип Брент записа лек скок нагоре, движена от общата геополитическа несигурност и продължаващия конфликт с Иран в Ормузкия проток.
Медийният прецедент във Вашингтон
Речта на Тръмп бе белязана и от безпрецедентен сблъсък с медиите. Големите национални ефирни мрежи като ABC, NBC и кабелният гигант CNN отказаха да излъчат речта на живо в основните си телевизионни канали, пренасочвайки я към стрийминг платформите си. В отговор по време на самото обръщение Тръмп директно атакува медиите: „Те и останалите в медиите са част от заговор. Искат да скрият тази измама и да защитят радикалната левица“, цитира го The Guardian. Президентът призова за отнемане на лицензите на телевизиите, които налагат подобна цензура.
Ситуацията остава изключително динамична. По-късно днес се очаква извънреден официален брифинг на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (DHS) и неговия секретар Марквейн Мълин, където ще бъдат представени техническите детайли около докладваните уязвимости.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доктор Гълъбова
Коментиран от #68
06:49 17.07.2026
2 Някой
А вие в колко държави се месите? Или то това е друго?
06:51 17.07.2026
3 Господин Тръмп
06:52 17.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 За псувни в Русия
Коментиран от #11
06:56 17.07.2026
6 Иван
06:57 17.07.2026
7 Така става
06:57 17.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Машинките на Мадуро
У нас Фатмака иска 100% машинен вот?!
Коментиран от #12
06:58 17.07.2026
10 Град КозлодуЙ
06:59 17.07.2026
11 Иван
До коментар #5 от "За псувни в Русия":Еленски е евреин и има право да псува неевреите.......като гнусната еврейска са.танинска хазарска коварна сп.ер.ма Соломон Паси.
07:00 17.07.2026
12 Град Козлодуй
До коментар #9 от "Машинките на Мадуро":Всичко е контрол..! Стадото трябва да е под контрол!
07:00 17.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Тити
07:00 17.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Номерът е
Но и неговата зелка скоро ше се търкаля на бунището на историята.
07:01 17.07.2026
17 Президент на Велика страна
07:03 17.07.2026
18 В Истанбул избяга преводача
07:05 17.07.2026
19 Ал Гор
07:05 17.07.2026
20 среднощен
Китай подкрепя Иран... Властта в САЩ се "изплъзва" от ръцете на Тръмп... Той губи Сената и е "на път"... Човекът "не си е добре"...
Какво друго да очакваме?
07:05 17.07.2026
21 фен на сидеров
07:09 17.07.2026
22 Пенсионер 69 годишен
07:11 17.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Дзак
Коментиран от #26
07:11 17.07.2026
25 Бабаков
07:14 17.07.2026
26 Пенсионер 69 годишен
До коментар #24 от "Дзак":Аз си поръчах електрическа бръсначка от алиекспрес, клон на Филипс. Още не е пристигнала. Ако ми хареса добре. 20€ не са пари. Ако не, ще купя Филипс за 200€.
Коментиран от #46, #66
07:16 17.07.2026
27 Абсурдистан
07:19 17.07.2026
28 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #57
07:19 17.07.2026
29 123
07:22 17.07.2026
30 Ъъъ
Кога някой кравар е предоставил доказателства? За каквото и бяло - за нечия намеса в изборите, за иранската ядрена бомба, за иракското химическо оръжие, за венециелските наркотици, за кубинската заплаха за националната сигурност на Америка .....Някога, нещо?🤔
07:23 17.07.2026
31 Механик
Доказателство за това, че Тръмп е нередовен е реакцията на нашите розАви понита, дори. Ето че вече толкова време мина, а те все още не могат да се определят, в отношенията си към него. Сутрин викат "Белия Вожд", а вечер вият "Агент Крсаснов".
Този когнитивен дисонанс ги е докарал до там, че нито могат да спят, нито могат разсъждават.
07:25 17.07.2026
32 Дърто куку
07:27 17.07.2026
33 пресолена
07:27 17.07.2026
34 Българин
Голям страх от Тръмп и още по-голям от огромната подкрепа за него! И с основание, тъй като Тръмп ще разбие либерал фашиския модел на сорос!
Коментиран от #35
07:29 17.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Някой
А САЩ не се намесва на избори по чужди държави ли? Имаше един държавен секретар Кондолиза Райс който директно си каза, че биха сменяли управления по света ако им е изгодно. Дори не го крият. А Св. Македония вкараха в НАТО с корупция с почти официално американското посолство там накупило депутати от опозицията за 81 от изисквани 80 за одобрение в парламент. Корупцията - висша евроатлантическа ценност!
07:37 17.07.2026
37 Той
07:39 17.07.2026
38 ВСИЧКО ВЕЧЕ Е НАПИСАНО
07:40 17.07.2026
39 Първо
07:40 17.07.2026
40 Демократ
07:41 17.07.2026
41 Психо
07:42 17.07.2026
42 ФАЛИРАЛАТА АМЕРИКА
07:44 17.07.2026
43 Ами сега ?! 🤔
07:53 17.07.2026
44 Кривоверен алкаш
07:54 17.07.2026
45 Търновец
07:58 17.07.2026
46 Всъщност
До коментар #26 от "Пенсионер 69 годишен":Разгледа ли добре снимките , че превода им е много зле ? За тази сума , е по-вероятно главата с три остриета да е .
08:03 17.07.2026
47 Ъъъ
08:08 17.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
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56 Тръмпист
Само Тръмп може да спаси света , но народа е мноооого промит и изпростял !!!
Айде сега започвайте с плюенето клавишни герои …
Коментиран от #60
08:22 17.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Простият
08:24 17.07.2026
59 Хи хи
08:25 17.07.2026
60 Ъъъ
До коментар #56 от "Тръмпист":Глупости!
Имаше измама, но тя си беше вътрешна и без участието на Китай и Венецуела. Дълбоката държава си направи врътката и това се знае от всички....Този какви китайци го гонят? Че и венецуелци... 🤣
08:26 17.07.2026
61 Калигула
08:28 17.07.2026
62 Артилерист
08:34 17.07.2026
63 Даааа
08:36 17.07.2026
64 Време е
08:40 17.07.2026
65 Ъперкът
08:42 17.07.2026
66 Не си взимай бръсначка
До коментар #26 от "Пенсионер 69 годишен":След някой ден ще те обръснат безплатно.
08:44 17.07.2026
67 Д-р Ментал
08:44 17.07.2026
68 Д-р Ментал
До коментар #1 от "Доктор Гълъбова":Бъдещето се планира от хора, за които 1985-а е „преди няколко години”
08:52 17.07.2026