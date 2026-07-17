Луксозни яхти на руски милиардери се събраха край турския курорт Бодрум

Край турския курортен град Бодрум са се събрали редица луксозни яхти, свързвани с руски милиардери, съобщават турските издания „Хаберденизде“ и „Юнан Постасъ“, предава БТА.

Сред плавателните съдове, закотвени в района от края на юни, е и яхтата „Виктория“, за която се твърди, че се използва основно от руския президент Владимир Путин и неговото семейство.

По информация на „Юнан Постасъ“ в пристанището на Бодрум и в близост до курорта в момента се намират луксозните яхти „Реа“, собственост на руския милиардер Роман Абрамович, както и „Дженезис“, притежание на основателя на руския петролен гигант „Лукойл“ Вагит Алекперов.

Според „Хаберденизде“ 71-метровата яхта „Виктория“ се намира край Бодрум от края на юни. Плавателният съд е оценяван на около 50 милиона долара и официално е собственост на компании, свързвани с руския милиардер Генадий Тимченко, който е считан за близък до Владимир Путин.

Медията отбелязва, че в радиус от около 150 километра от Бодрум в Егейско море се намират и други яхти, свързвани с руски бизнесмени.

Сред тях са „Ромеа“, собственост на Александър Несис, „Алтеър“, свързвана с Олег Дерипаска, „Предатър“, притежание на Искандар Махмудов, както и „Серенити“ и „Юнити“, които са собственост на Андрей Костин — президент на руската държавна банка „ВТБ Банк“.

Присъствието на множество яхти на руски олигарси в турски води се наблюдава засилено след началото на войната в Украйна, когато част от руските милиардери преместиха активи и луксозни имоти в държави, които не се присъединиха към западните санкции срещу Москва.