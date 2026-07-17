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Луксозни яхти на руски милиардери се събраха край турския курорт Бодрум

Луксозни яхти на руски милиардери се събраха край турския курорт Бодрум

17 Юли, 2026 12:24 1 596 39

  • луксозни имоти-
  • русия-
  • милиардери-
  • турция-
  • бодрум

Сред плавателните съдове в района е и яхта, свързвана с Владимир Путин и неговото семейство

Луксозни яхти на руски милиардери се събраха край турския курорт Бодрум - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Край турския курортен град Бодрум са се събрали редица луксозни яхти, свързвани с руски милиардери, съобщават турските издания „Хаберденизде“ и „Юнан Постасъ“, предава БТА.

Сред плавателните съдове, закотвени в района от края на юни, е и яхтата „Виктория“, за която се твърди, че се използва основно от руския президент Владимир Путин и неговото семейство.

По информация на „Юнан Постасъ“ в пристанището на Бодрум и в близост до курорта в момента се намират луксозните яхти „Реа“, собственост на руския милиардер Роман Абрамович, както и „Дженезис“, притежание на основателя на руския петролен гигант „Лукойл“ Вагит Алекперов.

Според „Хаберденизде“ 71-метровата яхта „Виктория“ се намира край Бодрум от края на юни. Плавателният съд е оценяван на около 50 милиона долара и официално е собственост на компании, свързвани с руския милиардер Генадий Тимченко, който е считан за близък до Владимир Путин.

Медията отбелязва, че в радиус от около 150 километра от Бодрум в Егейско море се намират и други яхти, свързвани с руски бизнесмени.

Сред тях са „Ромеа“, собственост на Александър Несис, „Алтеър“, свързвана с Олег Дерипаска, „Предатър“, притежание на Искандар Махмудов, както и „Серенити“ и „Юнити“, които са собственост на Андрей Костин — президент на руската държавна банка „ВТБ Банк“.

Присъствието на множество яхти на руски олигарси в турски води се наблюдава засилено след началото на войната в Украйна, когато част от руските милиардери преместиха активи и луксозни имоти в държави, които не се присъединиха към западните санкции срещу Москва.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Украински фронове

    14 8 Отговор
    МногА благАдарим за инфАрмацията.
    💥🛥️💥🛥️💥🛥️💥🛥️

    12:28 17.07.2026

  • 2 комунизъм

    28 2 Отговор
    Някой на яхти, други в окопи, трети в чували. На който каквото му харесва.

    Коментиран от #34

    12:30 17.07.2026

  • 3 БЕДНИТЕ ЮРОГЬОЕВЕ

    13 17 Отговор
    Завиждат.

    Коментиран от #5

    12:31 17.07.2026

  • 4 БРИТИТЕ СА МРЪСНИ

    16 13 Отговор
    Чудят се как да откраднат и тези яхти.

    12:33 17.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Глурости

    15 5 Отговор
    Бензин нямали,бедни били.

    12:34 17.07.2026

  • 7 Робърт Бровди, дроновод

    11 9 Отговор
    Идем, макккя ви мрррръссссна...... 👈😄😄😄

    12:34 17.07.2026

  • 8 смях в залата

    21 7 Отговор
    Защо не се събират в Сочи?

    12:34 17.07.2026

  • 9 стара украинска поговорка

    20 11 Отговор
    За всяка яхта си има дрона.

    12:34 17.07.2026

  • 10 А за яхтите

    19 3 Отговор
    на родните безродници кога ще напишете нещо!? Руските не ме интересуват...

    Коментиран от #37

    12:35 17.07.2026

  • 11 българин

    7 9 Отговор
    Тия яхти и двореца на Хаяско ако ги продадат ще имат пари за войната.

    Коментиран от #22

    12:35 17.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ВСЯКА ЛОНДОНЧАНКА И КИЕВЧАНКА

    14 6 Отговор
    Мечтае да е на тези яхти.

    Коментиран от #18

    12:37 17.07.2026

  • 14 604

    9 5 Отговор
    Тия що не съ по окопите със синчетата си за пример на народъ..?

    12:38 17.07.2026

  • 15 стоян георгиев

    3 7 Отговор
    Време е зсу да посети курорта.

    12:43 17.07.2026

  • 16 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА

    11 1 Отговор
    Ала бала от канала и малко Путин. Перфектна рецепта за плоски бандери.

    12:43 17.07.2026

  • 17 Ние

    5 2 Отговор
    Води ни Путине, водини ни вожде наш!

    12:43 17.07.2026

  • 18 да питам

    2 5 Отговор

    До коментар #13 от "ВСЯКА ЛОНДОНЧАНКА И КИЕВЧАНКА":

    в инста що само рускини гледам се снимат по яхтите?!

    Коментиран от #21

    12:47 17.07.2026

  • 19 имам две букви за вас мисирки

    4 1 Отговор
    е и ???

    12:47 17.07.2026

  • 20 Дегиди Менчо ле

    3 4 Отговор
    Фатмака дали е там?Искандер Махмудов би трябвало да му блогодори че го извади от санкционният списък на ЕС.

    12:49 17.07.2026

  • 21 ЩОТО ЛОНДОНЧАНКИТЕ СА ГРОЗНИ

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "да питам":

    Кой ще ги кани на яхтата си??? Няма и да ги видиш тези грозници.

    Коментиран от #24, #26

    12:49 17.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Айде

    0 3 Отговор
    скоро за скраб.

    12:51 17.07.2026

  • 24 на ср ааа сЪ бе

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "ЩОТО ЛОНДОНЧАНКИТЕ СА ГРОЗНИ":

    20 поста... Ще събереш ли за пица?

    Коментиран от #27

    12:51 17.07.2026

  • 25 Оз. Ген.Румянцев

    1 0 Отговор
    Хората си ходят на почивка далеч от обхвата на украинските водни дронове

    12:51 17.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 А ЖЕНА ТИ СЕ ЧУДИ

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "докато каПутака се вози на яхта":

    Как да я качат на тези яхти.

    12:55 17.07.2026

  • 29 Сигурен съм,

    3 0 Отговор
    че тия яхти са руско производство. До една!

    12:56 17.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Друзлата ЕлКА

    2 0 Отговор
    И какъв е извода от това творение на информацията?
    Какво от това, че се събират някакви яхти на някакво пристанище?

    Това е все едно да си зададем въпроса, защо няколко коли тътуват в колона, защото са приятелски семейства, и спират да чуркат под някое дърво.

    13:02 17.07.2026

  • 32 Предсказвам

    1 1 Отговор
    тотална щета в застрахователния смисъл, ако ме разбирате.

    13:07 17.07.2026

  • 33 Цвете

    2 2 Отговор
    НЕ ИМ ХАРЕСВА РУСИЯ ЛИ? ТЕ СА ПЛЪЗНАЛИ В ЦЯЛА ЕВРОПА, А СЕГА И ЧАСТ В АЗИЯ. БОГАТИ, НЕ ИМ ПУКА, ЧЕ ИМА ВОЙНА.АЛИКБЕРОВ ЗАТОВА БЕШЕ ИЗВАДЕН ОТ СПИСЪКА ЗАЕДНО С ГУНДЯЕВ И ОЩЕ ЕДИН МАХМУДОВ, КОЙТО Е САНКЦИОНИРАН ПО МАГНИТСКИ, НО И ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И КАНАДА.ЖИВЕЯТ СИ БОГАТО .🎭

    13:29 17.07.2026

  • 34 Не, бе, бате, -

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "комунизъм":

    Съдба, късмет, а може би - кой каквото си постлал…

    13:41 17.07.2026

  • 35 Хаха

    0 2 Отговор
    Смахнатите тролове копейкаджии киснат тук за дребни копейки, а олигарсите на Путин се разкарват с яхти.

    Коментиран от #38

    13:52 17.07.2026

  • 36 Някой гледа ли за морски дронове?

    1 0 Отговор
    Че оня там няма спирачка.

    13:57 17.07.2026

  • 37 а за яхтите и свърхскъпите

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "А за яхтите":

    коли на укро-фашистите кога ще пишете? В медиите се провря инфо за златни тоалетни, Роднините на Тръмп отбелязаха по пътищата на Франция свръхскъпи коли с украински номера - от нашите пари??????, но НИКОЙ от желаещите брюкселски чиновници да им помагат с наши пари, не се произнася за това!
    Руснаците ги знаем - те са лоши, войнолюбиви. Показваха го всеки път, когато им засегнат интересите. Справка Наполеон, Хитлер и т.н.

    14:10 17.07.2026

  • 38 ало, пробит долар,

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Хаха":

    на тебе няма да ти дадат и цент. НЕ СИ убедителен.

    14:11 17.07.2026

  • 39 Констатация

    0 0 Отговор
    Туй е Руският Военоморски Флот на Путинска Русия!!! -)))))

    14:23 17.07.2026

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