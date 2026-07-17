Луксозни яхти на руски милиардери се събраха край турския курорт Бодрум

Край турския курортен град Бодрум са се събрали редица луксозни яхти, свързвани с руски милиардери, съобщават турските издания „Хаберденизде“ и „Юнан Постасъ“, предава БТА.
Сред плавателните съдове, закотвени в района от края на юни, е и яхтата „Виктория“, за която се твърди, че се използва основно от руския президент Владимир Путин и неговото семейство.
По информация на „Юнан Постасъ“ в пристанището на Бодрум и в близост до курорта в момента се намират луксозните яхти „Реа“, собственост на руския милиардер Роман Абрамович, както и „Дженезис“, притежание на основателя на руския петролен гигант „Лукойл“ Вагит Алекперов.
Според „Хаберденизде“ 71-метровата яхта „Виктория“ се намира край Бодрум от края на юни. Плавателният съд е оценяван на около 50 милиона долара и официално е собственост на компании, свързвани с руския милиардер Генадий Тимченко, който е считан за близък до Владимир Путин.
Медията отбелязва, че в радиус от около 150 километра от Бодрум в Егейско море се намират и други яхти, свързвани с руски бизнесмени.
Сред тях са „Ромеа“, собственост на Александър Несис, „Алтеър“, свързвана с Олег Дерипаска, „Предатър“, притежание на Искандар Махмудов, както и „Серенити“ и „Юнити“, които са собственост на Андрей Костин — президент на руската държавна банка „ВТБ Банк“.
Присъствието на множество яхти на руски олигарси в турски води се наблюдава засилено след началото на войната в Украйна, когато част от руските милиардери преместиха активи и луксозни имоти в държави, които не се присъединиха към западните санкции срещу Москва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Украински фронове
💥🛥️💥🛥️💥🛥️💥🛥️
12:28 17.07.2026
2 комунизъм
Коментиран от #34
12:30 17.07.2026
3 БЕДНИТЕ ЮРОГЬОЕВЕ
Коментиран от #5
12:31 17.07.2026
4 БРИТИТЕ СА МРЪСНИ
12:33 17.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Глурости
12:34 17.07.2026
7 Робърт Бровди, дроновод
12:34 17.07.2026
8 смях в залата
12:34 17.07.2026
9 стара украинска поговорка
12:34 17.07.2026
10 А за яхтите
Коментиран от #37
12:35 17.07.2026
11 българин
Коментиран от #22
12:35 17.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ВСЯКА ЛОНДОНЧАНКА И КИЕВЧАНКА
Коментиран от #18
12:37 17.07.2026
14 604
12:38 17.07.2026
15 стоян георгиев
12:43 17.07.2026
16 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА
12:43 17.07.2026
17 Ние
12:43 17.07.2026
18 да питам
До коментар #13 от "ВСЯКА ЛОНДОНЧАНКА И КИЕВЧАНКА":в инста що само рускини гледам се снимат по яхтите?!
Коментиран от #21
12:47 17.07.2026
19 имам две букви за вас мисирки
12:47 17.07.2026
20 Дегиди Менчо ле
12:49 17.07.2026
21 ЩОТО ЛОНДОНЧАНКИТЕ СА ГРОЗНИ
До коментар #18 от "да питам":Кой ще ги кани на яхтата си??? Няма и да ги видиш тези грозници.
Коментиран от #24, #26
12:49 17.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Айде
12:51 17.07.2026
24 на ср ааа сЪ бе
До коментар #21 от "ЩОТО ЛОНДОНЧАНКИТЕ СА ГРОЗНИ":20 поста... Ще събереш ли за пица?
Коментиран от #27
12:51 17.07.2026
25 Оз. Ген.Румянцев
12:51 17.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 А ЖЕНА ТИ СЕ ЧУДИ
До коментар #26 от "докато каПутака се вози на яхта":Как да я качат на тези яхти.
12:55 17.07.2026
29 Сигурен съм,
12:56 17.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Друзлата ЕлКА
Какво от това, че се събират някакви яхти на някакво пристанище?
Това е все едно да си зададем въпроса, защо няколко коли тътуват в колона, защото са приятелски семейства, и спират да чуркат под някое дърво.
13:02 17.07.2026
32 Предсказвам
13:07 17.07.2026
33 Цвете
13:29 17.07.2026
34 Не, бе, бате, -
До коментар #2 от "комунизъм":Съдба, късмет, а може би - кой каквото си постлал…
13:41 17.07.2026
35 Хаха
Коментиран от #38
13:52 17.07.2026
36 Някой гледа ли за морски дронове?
13:57 17.07.2026
37 а за яхтите и свърхскъпите
До коментар #10 от "А за яхтите":коли на укро-фашистите кога ще пишете? В медиите се провря инфо за златни тоалетни, Роднините на Тръмп отбелязаха по пътищата на Франция свръхскъпи коли с украински номера - от нашите пари??????, но НИКОЙ от желаещите брюкселски чиновници да им помагат с наши пари, не се произнася за това!
Руснаците ги знаем - те са лоши, войнолюбиви. Показваха го всеки път, когато им засегнат интересите. Справка Наполеон, Хитлер и т.н.
14:10 17.07.2026
38 ало, пробит долар,
До коментар #35 от "Хаха":на тебе няма да ти дадат и цент. НЕ СИ убедителен.
14:11 17.07.2026
39 Констатация
14:23 17.07.2026