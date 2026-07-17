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Сърбия: министърка бленува за етническо прочистване в Косово

Сърбия: министърка бленува за етническо прочистване в Косово

17 Юли, 2026 15:33 603 16

  • снежана паунович-
  • косово-
  • сърбия-
  • балкани-
  • албания-
  • сребреница

Сръбска министърка заяви, че би провела етническо прочистване в Косово. Просто едно необмислено изказване или официална позиция на сръбското правителство е това?

Сърбия: министърка бленува за етническо прочистване в Косово - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Министърът на вътрешните работи на Република Косово Джелал Свечла обяви на 14 юли министърката на публичната администрация и местното самоуправление на съседна Сърбия Снежана Паунович за персона нон грата. Така на политичката от Сръбската социалистическа партия (СПС) трайно се забраняват както влизането, така и транзитното преминаване през най-младата държава в Европа. Според Свечла Паунович олицетворява "политика, която от десетилетия поражда насилие".

Няколко дни по-рано министърката заяви по сръбската телевизия "Курир", че ако през 1999 г. по време на войната в Косово е била на мястото на тогавашния сръбски лидер Слободан Милошевич, би "прочистила етнически Косово" - тоест би изгонила етническите албанци, които вече са съставлявали около 90% от населението на тогавашната сръбска провинция.

Милошевич беше изправен пред Международния трибунал за военни престъпления в Хага за престъпленията, извършени в Косово. Войната в Косово приключи през юни 1999 г. след намеса на НАТО. Впоследствие бяха прогонени хиляди представители на сръбското и ромското малцинство. След това страната беше управлявана от ООН до обявяването на независимостта ѝ през февруари 2008 г. Европейският съюз също играе важна роля: той подкрепя Косово в изграждането на държавността и в усилията за уреждане на конфликта със Сърбия, която и до днес счита страната за част от своята територия. В същото време и двете държави се стремят към членство в ЕС.

Сериозни критики от ЕС, искания за оставка

Коментарът на еврокомисаря по разширяването Марта Кос по случая "Паунович" беше категоричен: "В Европа няма място за реторика, която оправдава, насърчава или възхвалява етническо прочистване. Подобни изказвания са в пряко противоречие с човешките ценности и достойнство, с необходимото помирение, отчетност и добросъседски отношения, върху които е изграден ЕС и без които процесът на присъединяване не може да се осъществи", заяви Кос.

Президентът Александър Вучич, който управлява Сърбия от 2017 г., определи изказванията на Паунович като "необмислени и безотговорни". "Такива изказвания не бива да се правят публично и това не е нито моята политика, нито тази на сръбското правителство; искаме ясно да го кажем", заяви Вучич.

Няколко сръбски опозиционни партии настояват за отстраняването на министърката, сред тях и депутатът Саип Камбери, представител на албанското малцинство в южна Сърбия. "Дали политиката на етническо прочистване все още е политическа цел на това правителство?", пита Камбери в интервю за новинарския канал N1. Според него подобно нещо не бива да идва от правителство, което твърди, че се стреми към членство в ЕС.

Паунович получи подкрепа от Ивица Дачич, лидер на СПС и заместник министър-председател на Сърбия, който определи реакциите като "лицемерни". По думите му жертви на етническо прочистване в Косово са били сърбите, но това не интересувало никого.

Паунович: "Косово е част от Сърбия"

В изявление в профила си в Instagram Паунович заяви, че "не се отклонява от политиката на Сръбската социалистическа партия", която е "водила Сърбия при неизразимо трудни исторически обстоятелства" и "е направила големи жертви", чието "име най-често се е споменавало в Хага", "никога не е молила никого за нищо", а е останала "вярна на своите идеали". Тя подчерта, че Косово остава част от Сърбия: "Не се отклонявам от стратегиите на моята партия пред лицето на въоръжен бунт в част от нашия дом - Сърбия."

Снежана Паунович е родена през 1985 г. в Печ, Косово. От края на войната в Косово живее в Белград. Член е на СПС от 1992 г., а от 2024 г. е заместник-председател на партията. През 2013 г. за първи път е избрана за депутат и оттогава в два мандата е заемала поста заместник-председател на сръбския парламент.

"Речта на омразата се насърчава"

Част от сръбското общество смята, че провокативни изказвания като тези на Паунович служат за отклоняване на вниманието от други теми — например продължаващите студентски протести и нарастващите искания за предсрочни избори. Политическият анализатор и историк Драган Попович обаче смята, че министърката "просто е казала публично това, което мнозинството в правителството мисли".

"Всъщност съжаляват, че етническото прочистване не се е случило", казва Попович. "Партията на Паунович - Сръбската социалистическа партия - действително се е опитвала да извърши етническо прочистване в Косово. За това цялото сръбско военно и полицейско ръководство беше осъдено от Хагския трибунал. Намираме се в ситуация, в която министри възхваляват най-тежки престъпления", заяви той. По думите му речта на омразата в публичното пространство в Сърбия се "насърчава систематично" и все по-често е съпроводена с открито физическо насилие, както показаха нападенията срещу участници в възпоменанията за геноцида в Сребреница на 11 юли.

Относно перспективата за членство на Сърбия в ЕС, която е кандидат от март 2012 г., Попович смята, че за ЕС "ще става все по-трудно да задържи Сърбия на европейския път". Поведението на правителството при президента Вучич от встъпването му в длъжност през май 2017 г. насам все повече се отдалечава от ценностите и законите на ЕС. "Отдавна трябваше да бъде поставена червена линия, която не бива да се преминава; но Вучич премина всички червени линии", заключава Попович.

Автори: Ивица Петрович | Беким Шеху | Рюдигер Росиг


Косово
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 4 Отговор
    Нашият контингент в Косово няма да позволи.

    Коментиран от #10, #15

    15:34 17.07.2026

  • 2 Е па нема лошо

    11 0 Отговор
    да изметът шиптърете,те са като евреите,вредни винаги

    15:35 17.07.2026

  • 3 пръц

    5 1 Отговор
    Тоя буламач на велето не го ли публикувахте вчера.

    15:36 17.07.2026

  • 4 нормално

    5 0 Отговор
    когато паразитите убиват приемника се вземат закъснели мерки..... ами в мънкидония каква ще бъде....

    15:36 17.07.2026

  • 5 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 5 Отговор
    Българките в България имат тесни сладки и миризливи хралупи и се падам на тях само , българките в България искат да правят секс с мене

    Коментиран от #12

    15:37 17.07.2026

  • 6 Летописец

    8 1 Отговор
    Да припомним , че етническо прочистване в сръбската земя Косово бе направено , когато там влезе натото , и мюсюлманите изгониха сърбите .

    15:39 17.07.2026

  • 7 мдааааа

    0 4 Отговор
    Сръбете са троянски кон , мы -тоже ...

    Коментиран от #11

    15:40 17.07.2026

  • 8 СЛОНА

    3 0 Отговор
    И ПАК КОСОВО Е СЪРБИЯ!!!

    15:40 17.07.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    АМИ ТО
    КОСОВО, МАКЕДОНИЯ, АЛБАНИЯ - ВСИЧКИ СИ ПЛАЧАТ ЗА БЪЛГАРО - СРЪБСКА ОПЕРАЦИЯ
    " АНТИ - МАФИЯ"
    ... И ГЪРЦИЯ СПОРЕД МЕН ЩЕ СЕ НАМЕСИ НА НАША СТРАНА
    .......

    15:41 17.07.2026

  • 10 Дрътия Софеанец ,

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Изми ли чиниите на 17-те ресторанта ?! Големец ..

    15:42 17.07.2026

  • 11 Ти специално

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "мдааааа":

    не си кон,а просто жендърче миришещо на риба от към половия си орган

    Коментиран от #14

    15:42 17.07.2026

  • 12 Да ама Не !

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Среща на атлантическия клуб на русофобите описваш . Не , не са били жени !

    Коментиран от #13

    15:42 17.07.2026

  • 13 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Да ама Не !":

    Българките в България искат да ми лапат пишката

    15:44 17.07.2026

  • 14 мдааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ти специално":

    Ти откъде знаеш ? Пипа ли го ?!

    15:51 17.07.2026

  • 15 Теляците и готвачите от bg аrmу-то

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    могат да ги ползват само за панаирджийски мечки.

    15:57 17.07.2026

  • 16 Българин

    0 0 Отговор
    Сега сме в навечерието на Третата Световна Война. Когато тя се разгори, много излишни държави ще престанат да съществуват и много ненужни граници ще изчезнат. Тия дето са малки и слаби, нямат никакъв шанс, а големите империи ще си вземат всичко, каквото поискат!
    Това е новият световен ред!

    16:03 17.07.2026