Сърбия: министърка бленува за етническо прочистване в Косово

Министърът на вътрешните работи на Република Косово Джелал Свечла обяви на 14 юли министърката на публичната администрация и местното самоуправление на съседна Сърбия Снежана Паунович за персона нон грата. Така на политичката от Сръбската социалистическа партия (СПС) трайно се забраняват както влизането, така и транзитното преминаване през най-младата държава в Европа. Според Свечла Паунович олицетворява "политика, която от десетилетия поражда насилие".

Няколко дни по-рано министърката заяви по сръбската телевизия "Курир", че ако през 1999 г. по време на войната в Косово е била на мястото на тогавашния сръбски лидер Слободан Милошевич, би "прочистила етнически Косово" - тоест би изгонила етническите албанци, които вече са съставлявали около 90% от населението на тогавашната сръбска провинция.

Милошевич беше изправен пред Международния трибунал за военни престъпления в Хага за престъпленията, извършени в Косово. Войната в Косово приключи през юни 1999 г. след намеса на НАТО. Впоследствие бяха прогонени хиляди представители на сръбското и ромското малцинство. След това страната беше управлявана от ООН до обявяването на независимостта ѝ през февруари 2008 г. Европейският съюз също играе важна роля: той подкрепя Косово в изграждането на държавността и в усилията за уреждане на конфликта със Сърбия, която и до днес счита страната за част от своята територия. В същото време и двете държави се стремят към членство в ЕС.

Сериозни критики от ЕС, искания за оставка

Коментарът на еврокомисаря по разширяването Марта Кос по случая "Паунович" беше категоричен: "В Европа няма място за реторика, която оправдава, насърчава или възхвалява етническо прочистване. Подобни изказвания са в пряко противоречие с човешките ценности и достойнство, с необходимото помирение, отчетност и добросъседски отношения, върху които е изграден ЕС и без които процесът на присъединяване не може да се осъществи", заяви Кос.

Президентът Александър Вучич, който управлява Сърбия от 2017 г., определи изказванията на Паунович като "необмислени и безотговорни". "Такива изказвания не бива да се правят публично и това не е нито моята политика, нито тази на сръбското правителство; искаме ясно да го кажем", заяви Вучич.

Няколко сръбски опозиционни партии настояват за отстраняването на министърката, сред тях и депутатът Саип Камбери, представител на албанското малцинство в южна Сърбия. "Дали политиката на етническо прочистване все още е политическа цел на това правителство?", пита Камбери в интервю за новинарския канал N1. Според него подобно нещо не бива да идва от правителство, което твърди, че се стреми към членство в ЕС.

Паунович получи подкрепа от Ивица Дачич, лидер на СПС и заместник министър-председател на Сърбия, който определи реакциите като "лицемерни". По думите му жертви на етническо прочистване в Косово са били сърбите, но това не интересувало никого.

Паунович: "Косово е част от Сърбия"

В изявление в профила си в Instagram Паунович заяви, че "не се отклонява от политиката на Сръбската социалистическа партия", която е "водила Сърбия при неизразимо трудни исторически обстоятелства" и "е направила големи жертви", чието "име най-често се е споменавало в Хага", "никога не е молила никого за нищо", а е останала "вярна на своите идеали". Тя подчерта, че Косово остава част от Сърбия: "Не се отклонявам от стратегиите на моята партия пред лицето на въоръжен бунт в част от нашия дом - Сърбия."

Снежана Паунович е родена през 1985 г. в Печ, Косово. От края на войната в Косово живее в Белград. Член е на СПС от 1992 г., а от 2024 г. е заместник-председател на партията. През 2013 г. за първи път е избрана за депутат и оттогава в два мандата е заемала поста заместник-председател на сръбския парламент.

"Речта на омразата се насърчава"

Част от сръбското общество смята, че провокативни изказвания като тези на Паунович служат за отклоняване на вниманието от други теми — например продължаващите студентски протести и нарастващите искания за предсрочни избори. Политическият анализатор и историк Драган Попович обаче смята, че министърката "просто е казала публично това, което мнозинството в правителството мисли".

"Всъщност съжаляват, че етническото прочистване не се е случило", казва Попович. "Партията на Паунович - Сръбската социалистическа партия - действително се е опитвала да извърши етническо прочистване в Косово. За това цялото сръбско военно и полицейско ръководство беше осъдено от Хагския трибунал. Намираме се в ситуация, в която министри възхваляват най-тежки престъпления", заяви той. По думите му речта на омразата в публичното пространство в Сърбия се "насърчава систематично" и все по-често е съпроводена с открито физическо насилие, както показаха нападенията срещу участници в възпоменанията за геноцида в Сребреница на 11 юли.

Относно перспективата за членство на Сърбия в ЕС, която е кандидат от март 2012 г., Попович смята, че за ЕС "ще става все по-трудно да задържи Сърбия на европейския път". Поведението на правителството при президента Вучич от встъпването му в длъжност през май 2017 г. насам все повече се отдалечава от ценностите и законите на ЕС. "Отдавна трябваше да бъде поставена червена линия, която не бива да се преминава; но Вучич премина всички червени линии", заключава Попович.

Автори: Ивица Петрович | Беким Шеху | Рюдигер Росиг