Косово обяви сръбска министърка за персона нон грата заради нейни изявления за „етническо прочистване“

Косово обяви министъра на държавната администрация и местното самоуправление на Сърбия Снежана Паунович за персона нон грата след нейни скорошни изявления, че ако през 1998 г. е била на мястото на тогавашния президент на Съюзна република Югославия Слободан Милошевич, би „прочистила етнически Косово“, съобщи вестник „Коха диторе“, цитиран от БТА.

Паунович каза това в интервю за телевизия „Курир“, а впоследствие тя уточни, че няма предвид физическо унищожение на албанците, а напускане на територията от хора, които не се чувстват граждани на Съюзна република Югославия. По думите ѝ тези, които са извършвали терористични действия, е трябвало да бъдат третирани като терористи.

С решението на косовските власти от снощи се забранява на Паунович да влиза или да преминава транзитно през Косово.

Според косовския вътрешен министър Джелял Свечля използваният от Паунович език е продължение на една държавна политика, която „много десетилетия е произвеждала насилие, престъпления и опит за заличаване на албанците от техните земи“, пише изданието. Той допълни, че подобни изказвания трябва да бъдат остро осъждани от всички държави.

„Епохата, когато албанците бяха подтискани, избивани и бяха обект на етническо прочистване приключи веднъж завинаги“, написа Свечля във Фейсбук.

Според него всеки опит за възраждане на идеологии, свързани с етническо прочистване или със заплахи към Република Косово, „ще бъдат изправени пред решителен законов и институционален отговор“.