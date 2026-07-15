Косово обяви сръбска министърка за персона нон грата заради нейни изявления за „етническо прочистване“

Косово обяви министъра на държавната администрация и местното самоуправление на Сърбия Снежана Паунович за персона нон грата след нейни скорошни изявления, че ако през 1998 г. е била на мястото на тогавашния президент на Съюзна република Югославия Слободан Милошевич, би „прочистила етнически Косово“, съобщи вестник „Коха диторе“, цитиран от БТА.
Паунович каза това в интервю за телевизия „Курир“, а впоследствие тя уточни, че няма предвид физическо унищожение на албанците, а напускане на територията от хора, които не се чувстват граждани на Съюзна република Югославия. По думите ѝ тези, които са извършвали терористични действия, е трябвало да бъдат третирани като терористи.
С решението на косовските власти от снощи се забранява на Паунович да влиза или да преминава транзитно през Косово.
Според косовския вътрешен министър Джелял Свечля използваният от Паунович език е продължение на една държавна политика, която „много десетилетия е произвеждала насилие, престъпления и опит за заличаване на албанците от техните земи“, пише изданието. Той допълни, че подобни изказвания трябва да бъдат остро осъждани от всички държави.
„Епохата, когато албанците бяха подтискани, избивани и бяха обект на етническо прочистване приключи веднъж завинаги“, написа Свечля във Фейсбук.
Според него всеки опит за възраждане на идеологии, свързани с етническо прочистване или със заплахи към Република Косово, „ще бъдат изправени пред решителен законов и институционален отговор“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
Коментиран от #3, #5, #7
10:53 15.07.2026
2 Истината
10:58 15.07.2026
3 Еми що пращаш децата си там
До коментар #1 от "Фен":Айде, за женските разбирам защо си ги пратил...
11:03 15.07.2026
4 Ако българска министърка каже това
11:08 15.07.2026
5 Франция отпадна от световното на празник
До коментар #1 от "Фен":Въпреки етническото многообразие.
11:10 15.07.2026
6 Тая сръвкиня
Ако сърбия направи етническо прочистване, ще останат няколко милиона човека около Белград. Всичко друго е българи, хървати, босанци, черногорци , албанци и унгарци 😂😂😂😂😂😂
Айде марш в кухнята да правиш ущипци 😂😂😂😂
11:11 15.07.2026
7 Малко ще ни затрудни
До коментар #1 от "Фен":Да заприличаме на Германия и Франция и Англия.
11:14 15.07.2026
8 Демократичната общност
Така затапиха България с още мюсюлмани от към запад.
Прокурорката Дел Понте напусна сред доклад на 8 немски криминалисти че в Сребреница 67% от заловените са сърби.
Скриха доклада и иззеха книгата на дел Понте в Швейцария
Честито ви демократично Косово
11:34 15.07.2026