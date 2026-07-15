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Косово обяви сръбска министърка за персона нон грата заради нейни изявления за „етническо прочистване“

Косово обяви сръбска министърка за персона нон грата заради нейни изявления за „етническо прочистване“

15 Юли, 2026 10:41 875 8

  • косово-
  • снежана паунович-
  • сърбия-
  • албания

Според Косово използваният език е продължение на една държавна политика, която „много десетилетия е произвеждала насилие"

Косово обяви сръбска министърка за персона нон грата заради нейни изявления за „етническо прочистване“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Косово обяви министъра на държавната администрация и местното самоуправление на Сърбия Снежана Паунович за персона нон грата след нейни скорошни изявления, че ако през 1998 г. е била на мястото на тогавашния президент на Съюзна република Югославия Слободан Милошевич, би „прочистила етнически Косово“, съобщи вестник „Коха диторе“, цитиран от БТА.

Паунович каза това в интервю за телевизия „Курир“, а впоследствие тя уточни, че няма предвид физическо унищожение на албанците, а напускане на територията от хора, които не се чувстват граждани на Съюзна република Югославия. По думите ѝ тези, които са извършвали терористични действия, е трябвало да бъдат третирани като терористи.

С решението на косовските власти от снощи се забранява на Паунович да влиза или да преминава транзитно през Косово.

Според косовския вътрешен министър Джелял Свечля използваният от Паунович език е продължение на една държавна политика, която „много десетилетия е произвеждала насилие, престъпления и опит за заличаване на албанците от техните земи“, пише изданието. Той допълни, че подобни изказвания трябва да бъдат остро осъждани от всички държави.

„Епохата, когато албанците бяха подтискани, избивани и бяха обект на етническо прочистване приключи веднъж завинаги“, написа Свечля във Фейсбук.

Според него всеки опит за възраждане на идеологии, свързани с етническо прочистване или със заплахи към Република Косово, „ще бъдат изправени пред решителен законов и институционален отговор“.


Косово
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    6 3 Отговор
    Етническото прочистване е важно. Иначе, ще заприличаме на Англия/Германия/Франция...

    Коментиран от #3, #5, #7

    10:53 15.07.2026

  • 2 Истината

    8 2 Отговор
    Тази изкуствена държавица, създадена от ЦРУ е поредната пречка пред мира в Европа.

    10:58 15.07.2026

  • 3 Еми що пращаш децата си там

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    Айде, за женските разбирам защо си ги пратил...

    11:03 15.07.2026

  • 4 Ако българска министърка каже това

    4 1 Отговор
    Европа ще нададе вой до небесата. Но за Сърбия и за украйна си трае и си мълчи Европа .Двойни стандарти.

    11:08 15.07.2026

  • 5 Франция отпадна от световното на празник

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    Въпреки етническото многообразие.

    11:10 15.07.2026

  • 6 Тая сръвкиня

    0 2 Отговор
    Вместо да си седи в кухнята и да си меси плескавици се занимава с политика. Защо 😂😂😂😂😂
    Ако сърбия направи етническо прочистване, ще останат няколко милиона човека около Белград. Всичко друго е българи, хървати, босанци, черногорци , албанци и унгарци 😂😂😂😂😂😂
    Айде марш в кухнята да правиш ущипци 😂😂😂😂

    11:11 15.07.2026

  • 7 Малко ще ни затрудни

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    Да заприличаме на Германия и Франция и Англия.

    11:14 15.07.2026

  • 8 Демократичната общност

    2 1 Отговор
    Бомбардира Сърбия и изби маса народ за да утвърди Помашкото Косово.
    Така затапиха България с още мюсюлмани от към запад.
    Прокурорката Дел Понте напусна сред доклад на 8 немски криминалисти че в Сребреница 67% от заловените са сърби.
    Скриха доклада и иззеха книгата на дел Понте в Швейцария
    Честито ви демократично Косово

    11:34 15.07.2026