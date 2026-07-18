Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Нови руски удари по Украйна взеха жертви в ранните часове на 18 юли
  Тема: Украйна

Нови руски удари по Украйна взеха жертви в ранните часове на 18 юли

18 Юли, 2026 06:38, обновена 18 Юли, 2026 06:45 781 14

  • украйна-
  • русия-
  • удари-
  • щети-
  • война

Пристанищните градове Одеса и Николаев са сред основните мишени на масираната атака. Има разрушена гражданска инфраструктура и пострадали цивилни

Нови руски удари по Украйна взеха жертви в ранните часове на 18 юли - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Масирани руски атаки срещу Украйна в часовете след полунощ на 18 юли доведоха до нова вълна от жертви, ранени и материални щети.

Според официални данни от украинските регионални военни администрации, цитирани от световните информационни агенции, руските сили са атакували критични инфраструктурни обекти и жилищни райони в няколко области на страната.

Жертви и щети в Южна Украйна

Най-тежкият удар е нанесен в южните пристанищни градове. При ракетна атака срещу жилищна сграда в Одеса са загинали най-малко двама души, а други десет са били ранени, информира Internazionale. В съседния регион, в пристанищния град Николаев, регионалната прокуратура съобщи за руска атака с дронове, която е повредила три граждански кораба. При този удар двама украински цивилни на борда са загубили живота си, съобщава DW.

Енергийната и транспортната инфраструктура също са подложени на интензивен обстрел. Украинската държавна компания "Нафтогаз" съобщи за временно спиране на операциите в газов обект в Харковска област след масиран удар с дронове, предаде Sky News.

Отговорът на Москва

От своя страна Министерството на отбраната на Русия заяви, че нощните въздушни удари са били насочени към пристанищна инфраструктура, използвана от украинската армия, както и срещу обекти за производство на безпилотни летателни апарати. Руските военни власти съобщават и за свалени украински дронове над собствената им територия, въпреки че тези данни не могат да бъдат независимо потвърдени от международни наблюдатели, предаде Reuters.

Нарастващо напрежение и международен отзвук

Нападенията от ранните часове на 18 юли са част от непрекъснатата серия атаки през изминалата седмица. Това се случва на фона на засилени украински операции и удари срещу руския черноморски флот и дълбоко в тила на Русия, пише The Independent. Украинското ръководство продължава да отправя спешни призиви към западните си съюзници за предоставяне на допълнителни системи за противовъздушна отбрана (ПВО), които да предотвратят по-нататъшни жертви сред цивилното население.

Черноморският флот: Нанесени щети по кораби и инфраструктура

Нощните атаки от 18 юли нанесоха директен удар по логистичния капацитет в Черно море. По данни на регионалната прокуратура в Николаев, руските удари с дронове камикадзе са поразили три цивилни търговски кораба, акостирали на пристанището DW. Пораженията по плавателните съдове ограничават възможностите за свободна търговия в региона.

Тези действия са директен отговор на засиления натиск от страна на Украйна през последните дни. Украинските сили проведоха успешни операции с морски дронове и ракети с голям обсег, насочени срещу кораби от Руския черноморски флот и ключови логистични възли в Крим The Independent. Ситуацията в акваторията остава силно ескалирала, превръщайки търговското корабоплаване в изключително рисково.

Политически трусове в Киев: Промени в управлението

Военният натиск съвпада с вътрешнополитическо напрежение в Украйна. През последната седмица страната премина през сериозни политически сътресения. Ключов момент стана уволнението на двама висши служители от администрацията на президента Володимир Зеленски, припомня The Independent.

Промените в държавния апарат отразяват натрупаното напрежение около воденето на войната, мобилизацията и разпределението на ресурсите. Анализаторите определят рокадите като опит на Киев да оптимизира вътрешната сигурност и да демонстрира нулева толерантност към неефективното управление в условия на засилваща се руска офанзива.

Икономически последици: Скок в световните цени на пшеницата

Ескалацията в Черноморския регион веднага се отрази на международните пазари. Системните атаки срещу пристанищната инфраструктура на Одеса и Николаев и блокирането на търговски кораби предизвикаха сериозни опасения за глобалните вериги на доставки.

В резултат на това световните цени на пшеницата отбелязаха рязък скок на международните борси, предаде Sky News. Тъй като Украйна е сред основните износители на зърнени култури в света, всеки удар по нейния капацитет за износ през Черно море застрашава продоволствената сигурност в Близкия изток и Африка, което води до спекулативно повишаване на борсовите индекси.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ......

    24 2 Отговор
    Укрите ще се простят с Одеса.

    Коментиран от #8

    06:47 18.07.2026

  • 2 Гошо

    22 1 Отговор
    Британците им призля. Замина арсенала им. Стана на пепел и дим.

    06:48 18.07.2026

  • 3 Желаещите така пожелаха

    21 1 Отговор
    Желанията се сбъдват

    06:49 18.07.2026

  • 4 Иван

    19 1 Отговор
    Това трябваше по- рано да се случи

    06:50 18.07.2026

  • 5 Дей

    14 1 Отговор
    Котарака да ръси простотии. Спи зимен сън.

    Коментиран от #14

    06:51 18.07.2026

  • 6 лхйиук

    15 1 Отговор
    Защо днес хленчат укра бандера фашистите и Западните им покровители??? Защо хленчат с глас??? Нали беше "перемога"??? Нали оня надрусания Зеленски всяка вечер побеждаваше??? Нали тукашните макаци от жълтите павета всеки ден побеждаваха и Русия и Путин??? Днес пък хленчат??? Ами те руснаците още не са ви почнали бре, сега само загряват. Като ви заритат както трябва, тогава желаещите ще намалеят рязко. Стягаите гащите че сега започва екшъна. Тукашните ПП и ДБ талибани и четата им глупаци от София, могат ако искат и те да изядат един бой на промоция. Да ходят да пожелаят един хубав пердах. Слава на Господ Иисус Христос, Русия удържа на нападението на Запада. Сега ще има наместване на мозъчните гънки.

    07:01 18.07.2026

  • 7 Янис Хралшчук

    15 1 Отговор
    за укрите само едно - пълно унищожение!

    07:04 18.07.2026

  • 8 ще ще ще АХАХАХАХАХ Нищо в сегашно време

    1 10 Отговор

    До коментар #1 от "......":

    Руските ватници успешно се бият срещу Украйна, НАТО и срещу малкия страхлив Пуслер.

    07:08 18.07.2026

  • 9 Оня

    6 1 Отговор
    А Одеса е много близичко до Варна, интересно като си я вземат руснаците дали няма да се поразходят по на юг?

    07:11 18.07.2026

  • 10 Погледнете източниците на Факти

    10 0 Отговор
    Украински и британски медии, и ДВ, разбира се, които не могат да бъдат критерий за обективност. Дори новините от Русия идват от украински медии, които неясно откъде си доставят информацията за случващото се там. Промиването на мозъци на българите тече с пълна сила.

    07:16 18.07.2026

  • 11 три кораба

    4 0 Отговор
    под чужд флаг..като ги удариха все едно вътре имаше муниции..а в документи пише памперси..майтап бе Уили..

    07:30 18.07.2026

  • 12 Ха ха ха

    3 0 Отговор
    Трябва да ликвидират и метрото с един два Орешника.

    07:30 18.07.2026

  • 13 Българка 😺-Маца

    1 0 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    07:30 18.07.2026

  • 14 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дей":

    Уудрий яко бандерите с Бандерола !

    07:33 18.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания