Нови руски удари по Украйна взеха жертви в ранните часове на 18 юли

Масирани руски атаки срещу Украйна в часовете след полунощ на 18 юли доведоха до нова вълна от жертви, ранени и материални щети.

Според официални данни от украинските регионални военни администрации, цитирани от световните информационни агенции, руските сили са атакували критични инфраструктурни обекти и жилищни райони в няколко области на страната.

Жертви и щети в Южна Украйна

Най-тежкият удар е нанесен в южните пристанищни градове. При ракетна атака срещу жилищна сграда в Одеса са загинали най-малко двама души, а други десет са били ранени, информира Internazionale. В съседния регион, в пристанищния град Николаев, регионалната прокуратура съобщи за руска атака с дронове, която е повредила три граждански кораба. При този удар двама украински цивилни на борда са загубили живота си, съобщава DW.

Енергийната и транспортната инфраструктура също са подложени на интензивен обстрел. Украинската държавна компания "Нафтогаз" съобщи за временно спиране на операциите в газов обект в Харковска област след масиран удар с дронове, предаде Sky News.

Отговорът на Москва

От своя страна Министерството на отбраната на Русия заяви, че нощните въздушни удари са били насочени към пристанищна инфраструктура, използвана от украинската армия, както и срещу обекти за производство на безпилотни летателни апарати. Руските военни власти съобщават и за свалени украински дронове над собствената им територия, въпреки че тези данни не могат да бъдат независимо потвърдени от международни наблюдатели, предаде Reuters.

Нарастващо напрежение и международен отзвук

Нападенията от ранните часове на 18 юли са част от непрекъснатата серия атаки през изминалата седмица. Това се случва на фона на засилени украински операции и удари срещу руския черноморски флот и дълбоко в тила на Русия, пише The Independent. Украинското ръководство продължава да отправя спешни призиви към западните си съюзници за предоставяне на допълнителни системи за противовъздушна отбрана (ПВО), които да предотвратят по-нататъшни жертви сред цивилното население.

Черноморският флот: Нанесени щети по кораби и инфраструктура

Нощните атаки от 18 юли нанесоха директен удар по логистичния капацитет в Черно море. По данни на регионалната прокуратура в Николаев, руските удари с дронове камикадзе са поразили три цивилни търговски кораба, акостирали на пристанището DW. Пораженията по плавателните съдове ограничават възможностите за свободна търговия в региона.

Тези действия са директен отговор на засиления натиск от страна на Украйна през последните дни. Украинските сили проведоха успешни операции с морски дронове и ракети с голям обсег, насочени срещу кораби от Руския черноморски флот и ключови логистични възли в Крим The Independent. Ситуацията в акваторията остава силно ескалирала, превръщайки търговското корабоплаване в изключително рисково.

Политически трусове в Киев: Промени в управлението

Военният натиск съвпада с вътрешнополитическо напрежение в Украйна. През последната седмица страната премина през сериозни политически сътресения. Ключов момент стана уволнението на двама висши служители от администрацията на президента Володимир Зеленски, припомня The Independent.

Промените в държавния апарат отразяват натрупаното напрежение около воденето на войната, мобилизацията и разпределението на ресурсите. Анализаторите определят рокадите като опит на Киев да оптимизира вътрешната сигурност и да демонстрира нулева толерантност към неефективното управление в условия на засилваща се руска офанзива.

Икономически последици: Скок в световните цени на пшеницата

Ескалацията в Черноморския регион веднага се отрази на международните пазари. Системните атаки срещу пристанищната инфраструктура на Одеса и Николаев и блокирането на търговски кораби предизвикаха сериозни опасения за глобалните вериги на доставки.

В резултат на това световните цени на пшеницата отбелязаха рязък скок на международните борси, предаде Sky News. Тъй като Украйна е сред основните износители на зърнени култури в света, всеки удар по нейния капацитет за износ през Черно море застрашава продоволствената сигурност в Близкия изток и Африка, което води до спекулативно повишаване на борсовите индекси.