Русия продължава да извършва целенасочени атаки срещу украинската транспортна инфраструктура, морски пристанища и граждански кораби, превозващи зърно. По време на пиковия период на жътва интензивността на подобни атаки срещу украинската пристанищна инфраструктура продължава да се увеличава. Ключът към осигуряването на морска логистика от Украйна са така наречените „пристанища на Голяма Одеса“. Парадоксално, от десетилетия кремълската пропаганда нарича Одеса „украшението на Руската империя, Северната Палмира“, но в действителност циничният режим на Путин подготвя този красив черноморски регион, в който живее голяма българска общност, за съдбата на римски Помпей.

Унищожаването на селскостопанската логистика в Украйна на фона на рязкото намаляване на нивото на транспорта по Дунав и Рейн поради суша създава предпоставки за нов скок на цените. Според изследователи на МВФ, в страните, които са най-зависими от вноса, вътрешните цени могат да се увеличат с 10–14%, което ще увеличи инфлацията на храните и ще позволи на Русия да използва нестабилността на храните като инструмент за геополитически натиск върху всички страни по света.

Руската федерация не атакува само кораби, които извършват плавания. Атакувани са и граждански кораби, които поради предишни повреди остават на кейове или места за заставане на котва и не извършват никакви товарни операции. Това показва целенасочена кампания за нарушаване на работата на украинските пристанища, сплашване на международните корабособственици и подкопаване на доверието в безопасността на гражданското корабоплаване.

Според информация, публикувана от пресслужбата на Администрацията на морските пристанища на Украйна, само през първите дни на август Русия е извършила:

• 5 атаки срещу пристанищни съоръжения;

• 3 атаки срещу граждански кораби в пристанища;

• 2 атаки срещу кораби, които са били в украинския морски коридор.

Общо през юли са регистрирани следните:

• 67 атаки срещу пристанищни съоръжения;

• 35 атаки срещу граждански кораби в пристанища;

• 22 атаки срещу кораби в украинския морски коридор

Тази информация се потвърждава от данните на Одеската областна прокуратура, според които 21 души са убити и 34 са ранени в резултат на руски атаки срещу пристанищата на Голяма Одеса от 20 юни до 20 юли 2026 г. На 19 юли 2026 г. турският товарен кораб „Golden Leo“ под флага на Република Гвинея-Бисау, който е превозвал царевица, е бил ударен от три крилати ракети. Инцидентът е причинил смъртта на 10 души, повечето от които са били чуждестранни членове на екипажа, и се е превърнал в най-смъртоносната атака срещу граждански кораб през този период.

През това време са регистрирани систематични атаки с ракети и безпилотни летателни апарати срещу граждански товарни кораби, плаващи под флаговете на Република Либерия, Република Панама, Република Маршалови острови, Република Гвинея-Бисау, Барбадос и Антигуа и Барбуда, довели по-специално до смъртта на чуждестранни членове на екипажа, което е грубо нарушение на Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. Подобни въоръжени нападения срещу търговски флоти и гражданска пристанищна инфраструктура се квалифицират като военни престъпления и актове на морско пиратство.

Щетите по инфраструктурата за акостиране, пристанищните терминали и комплексите за съхранение на гориво доведоха до намаляване на общия капацитет за обработка на украинските дълбоководни пристанища с приблизително 30%. Алтернативните логистични маршрути, включително пристанищния клъстер на Дунав, както и железопътният и автомобилният транспорт през територията на държавите-членки на Европейския съюз, нямат достатъчен капацитет, за да компенсират получения дефицит. В резултат на тези атаки среднодневният брой на корабни посещения в пристанищата на „Голяма Одеса“ е намалял от 4–7 единици до пълно спиране на корабния трафик към 22 юли 2026 г. Функционирането на морския коридор е ефективно блокирано поради високото ниво на заплахи за частните корабособственици и застрахователните компании.

Системните атаки срещу пристанищната инфраструктура и гражданския флот представляват заплаха не само за Украйна, но и пряко засягат стабилността на международната логистика, световната търговия и глобалната продоволствена сигурност, добавиха от ведомството.

Ескалацията на руските терористични атаки срещу гражданската логистична инфраструктура на Украйна по време на жътварската кампания доведе до дестабилизация на световния пазар на зърно и рязко покачване на котировките на фондовия пазар. Според Чикагската търговска борса, увеличението на цената на пшеницата през юли е било около 16%, а в средата на месеца цената на фючърсните контракти достигна ~7 долара за бушел (най-високото ниво от май 2024 г.). На европейската борса Euronext котировките се повишиха със 7% - до 231,75 евро за тон, което е най-високото ниво от февруари 2025 г. Тази тенденция се отразява в излишъка от зърно на вътрешния пазар на Украйна, което потвърждава спада на вътрешните изкупни цени на пшеницата в Украйна с около 20%.

Обемът на износа на зърно през пристанищата на Одеска област е намалял с 30–50% в сравнение със средните месечни обеми, които са възлизали на около 6 милиона тона. Според резултатите от първата половина на 2026 г. обемът на обработка на товари в пристанищата на Одеска област е достигнал 42,4 милиона тона, от които 23,6 милиона тона са селскостопански продукти. Намаляването на месечния износ означава преки финансови загуби в размер на стотици милиони долари валутни приходи и води до увеличаване на нуждата на Украйна от международна финансова помощ. Липсата на решителен и координиран отговор от международната общност на незаконните действия на Руската федерация срещу гражданския флот в Черноморския регион създава опасен прецедент.

Подобно бездействие подкопава фундаменталния принцип на свобода на корабоплаването и представлява заплаха за сигурността на търговското корабоплаване в световен мащаб. При тези обстоятелства са необходими координирани дипломатически и икономически усилия от ЕС, САЩ, Обединеното кралство, страните от Г-7 и страните от Глобалния Юг, насочени към подвеждане на Руската федерация под отговорност за нападения срещу граждански кораби. Атаките на Руската федерация срещу гражданска пристанищна инфраструктура следва да се квалифицират като военни престъпления и пряко нарушение на международното морско право. В този контекст е важно също така реакцията на международната общност на гореспоменатите руски действия да бъде адекватна и да не се ограничава до „обща загриженост или искане към Путин за връщане към цивилизован диалог“. Освен това е важно да се подчертае, че в контекста на системните терористични атаки от страна на Руската федерация, спазването на принципа за свобода на корабоплаването в Черно море може да бъде осигурено само от сили за физическа защита. Украйна се нуждае от подкрепата на партньори в три ключови области:

-осигуряване на допълнителни системи за противовъздушна/ракетна отбрана за защита на пристанищната инфраструктура на Одеска област и прилежащата водна зона, разпределяне на специализирани кораби и оборудване за минно патрулиране и неутрализиране на минната заплаха, както и финансово участие в разширяването на международните гаранционни фондове за застраховане, покриващи военните рискове на чуждестранните корабособственици. Подобни мерки за противодействие на терористичните атаки от страна на Руската федерация са актуални и за други държави, които извършват товарни превози в Черно море и устието на Дунав.