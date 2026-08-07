Русия се опитва да унищожи автономния украински морски коридор

Русия продължава да извършва целенасочени атаки срещу украинската транспортна инфраструктура, морски пристанища и граждански кораби, превозващи зърно. По време на пиковия период на жътва интензивността на подобни атаки срещу украинската пристанищна инфраструктура продължава да се увеличава. Ключът към осигуряването на морска логистика от Украйна са така наречените „пристанища на Голяма Одеса“. Парадоксално, от десетилетия кремълската пропаганда нарича Одеса „украшението на Руската империя, Северната Палмира“, но в действителност циничният режим на Путин подготвя този красив черноморски регион, в който живее голяма българска общност, за съдбата на римски Помпей.
Унищожаването на селскостопанската логистика в Украйна на фона на рязкото намаляване на нивото на транспорта по Дунав и Рейн поради суша създава предпоставки за нов скок на цените. Според изследователи на МВФ, в страните, които са най-зависими от вноса, вътрешните цени могат да се увеличат с 10–14%, което ще увеличи инфлацията на храните и ще позволи на Русия да използва нестабилността на храните като инструмент за геополитически натиск върху всички страни по света.
Руската федерация не атакува само кораби, които извършват плавания. Атакувани са и граждански кораби, които поради предишни повреди остават на кейове или места за заставане на котва и не извършват никакви товарни операции. Това показва целенасочена кампания за нарушаване на работата на украинските пристанища, сплашване на международните корабособственици и подкопаване на доверието в безопасността на гражданското корабоплаване.
Според информация, публикувана от пресслужбата на Администрацията на морските пристанища на Украйна, само през първите дни на август Русия е извършила:
• 5 атаки срещу пристанищни съоръжения;
• 3 атаки срещу граждански кораби в пристанища;
• 2 атаки срещу кораби, които са били в украинския морски коридор.
Общо през юли са регистрирани следните:
• 67 атаки срещу пристанищни съоръжения;
• 35 атаки срещу граждански кораби в пристанища;
• 22 атаки срещу кораби в украинския морски коридор
Тази информация се потвърждава от данните на Одеската областна прокуратура, според които 21 души са убити и 34 са ранени в резултат на руски атаки срещу пристанищата на Голяма Одеса от 20 юни до 20 юли 2026 г. На 19 юли 2026 г. турският товарен кораб „Golden Leo“ под флага на Република Гвинея-Бисау, който е превозвал царевица, е бил ударен от три крилати ракети. Инцидентът е причинил смъртта на 10 души, повечето от които са били чуждестранни членове на екипажа, и се е превърнал в най-смъртоносната атака срещу граждански кораб през този период.
През това време са регистрирани систематични атаки с ракети и безпилотни летателни апарати срещу граждански товарни кораби, плаващи под флаговете на Република Либерия, Република Панама, Република Маршалови острови, Република Гвинея-Бисау, Барбадос и Антигуа и Барбуда, довели по-специално до смъртта на чуждестранни членове на екипажа, което е грубо нарушение на Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. Подобни въоръжени нападения срещу търговски флоти и гражданска пристанищна инфраструктура се квалифицират като военни престъпления и актове на морско пиратство.
Щетите по инфраструктурата за акостиране, пристанищните терминали и комплексите за съхранение на гориво доведоха до намаляване на общия капацитет за обработка на украинските дълбоководни пристанища с приблизително 30%. Алтернативните логистични маршрути, включително пристанищния клъстер на Дунав, както и железопътният и автомобилният транспорт през територията на държавите-членки на Европейския съюз, нямат достатъчен капацитет, за да компенсират получения дефицит. В резултат на тези атаки среднодневният брой на корабни посещения в пристанищата на „Голяма Одеса“ е намалял от 4–7 единици до пълно спиране на корабния трафик към 22 юли 2026 г. Функционирането на морския коридор е ефективно блокирано поради високото ниво на заплахи за частните корабособственици и застрахователните компании.
Системните атаки срещу пристанищната инфраструктура и гражданския флот представляват заплаха не само за Украйна, но и пряко засягат стабилността на международната логистика, световната търговия и глобалната продоволствена сигурност, добавиха от ведомството.
Ескалацията на руските терористични атаки срещу гражданската логистична инфраструктура на Украйна по време на жътварската кампания доведе до дестабилизация на световния пазар на зърно и рязко покачване на котировките на фондовия пазар. Според Чикагската търговска борса, увеличението на цената на пшеницата през юли е било около 16%, а в средата на месеца цената на фючърсните контракти достигна ~7 долара за бушел (най-високото ниво от май 2024 г.). На европейската борса Euronext котировките се повишиха със 7% - до 231,75 евро за тон, което е най-високото ниво от февруари 2025 г. Тази тенденция се отразява в излишъка от зърно на вътрешния пазар на Украйна, което потвърждава спада на вътрешните изкупни цени на пшеницата в Украйна с около 20%.
Обемът на износа на зърно през пристанищата на Одеска област е намалял с 30–50% в сравнение със средните месечни обеми, които са възлизали на около 6 милиона тона. Според резултатите от първата половина на 2026 г. обемът на обработка на товари в пристанищата на Одеска област е достигнал 42,4 милиона тона, от които 23,6 милиона тона са селскостопански продукти. Намаляването на месечния износ означава преки финансови загуби в размер на стотици милиони долари валутни приходи и води до увеличаване на нуждата на Украйна от международна финансова помощ. Липсата на решителен и координиран отговор от международната общност на незаконните действия на Руската федерация срещу гражданския флот в Черноморския регион създава опасен прецедент.
Подобно бездействие подкопава фундаменталния принцип на свобода на корабоплаването и представлява заплаха за сигурността на търговското корабоплаване в световен мащаб. При тези обстоятелства са необходими координирани дипломатически и икономически усилия от ЕС, САЩ, Обединеното кралство, страните от Г-7 и страните от Глобалния Юг, насочени към подвеждане на Руската федерация под отговорност за нападения срещу граждански кораби. Атаките на Руската федерация срещу гражданска пристанищна инфраструктура следва да се квалифицират като военни престъпления и пряко нарушение на международното морско право. В този контекст е важно също така реакцията на международната общност на гореспоменатите руски действия да бъде адекватна и да не се ограничава до „обща загриженост или искане към Путин за връщане към цивилизован диалог“. Освен това е важно да се подчертае, че в контекста на системните терористични атаки от страна на Руската федерация, спазването на принципа за свобода на корабоплаването в Черно море може да бъде осигурено само от сили за физическа защита. Украйна се нуждае от подкрепата на партньори в три ключови области:
-осигуряване на допълнителни системи за противовъздушна/ракетна отбрана за защита на пристанищната инфраструктура на Одеска област и прилежащата водна зона, разпределяне на специализирани кораби и оборудване за минно патрулиране и неутрализиране на минната заплаха, както и финансово участие в разширяването на международните гаранционни фондове за застраховане, покриващи военните рискове на чуждестранните корабособственици. Подобни мерки за противодействие на терористичните атаки от страна на Руската федерация са актуални и за други държави, които извършват товарни превози в Черно море и устието на Дунав.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #25
11:04 07.08.2026
2 Kaлпазанин
11:05 07.08.2026
3 Ердоган
Коментиран от #24
11:06 07.08.2026
4 Владимир Путин, президент
Ма то с опити не стаа, требе малко акъл 👈
11:06 07.08.2026
5 Баш Хайдутин и действащ комунист
11:07 07.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ТАНВТУ ЗА КУКУРИГУ
11:08 07.08.2026
8 пак нацепени
11:10 07.08.2026
9 Насилен жълтопаветен с отпаднала необход
11:10 07.08.2026
10 Сандо
Коментиран от #21
11:13 07.08.2026
11 Митрофан ханъм
Тактика „Камикадзе“: Руските кораби успешно унищожават украинските ракети и дронове, като ги блокират с корпусите си под водата.
Нов статус: Гордостта на руския флот официално се преквалифицира в подводни атракции и изкуствени рифове за корали.
Стратегически успех: „Унищожиха“ морския коридор на Украйна толкова силно, че украинското зърно продължава да пътува, а руските адмирали вече плават само в супата си.
Географски куриоз: Единственото безопасно място за руски кораб в Черно море вече е... на сушата, разглобен на части.
Няма как да не се възхитиш на тази „безаналогова“ стратегия – да започнеш война за море, а накрая да си криеш лодките в Каспийско море!
Коментиран от #18, #22
11:13 07.08.2026
12 Пич
Аз откога им разправям, че трябва да вземат морето преди Киев!!!
Коментиран от #20
11:16 07.08.2026
13 Ива
11:16 07.08.2026
14 Какво общо
11:21 07.08.2026
15 А Одеса
Украйна взе да се има за страната която ще ни диктува правилата . Ако ние приемем за нормално това , не би трябвало да роптаем срещу действителността .
С безрезервната и безусловна подкрепа към зелен ски , прекалено много му вдигнахме самочувствието.
Иначе на война е като на война , а Украйна от жертва се превърна в агресор и "кой започна пръв" не оправдава извършените от нея военни престъпления , за които и западният свят има огромна вина.
11:23 07.08.2026
16 Мира ботокса мисирката от новаТВ
11:24 07.08.2026
17 ОДЕСА е руски град
11:28 07.08.2026
18 Владимир Путин, президент
До коментар #11 от "Митрофан ханъм":"...да се бориш пет години..."
Русия се бори като cвиня с тиква !!!
Мани борбата ама загроби 800 000 рушляка 👈
11:36 07.08.2026
19 Истината
11:36 07.08.2026
20 Друсано русначе
До коментар #12 от "Пич":"..Разгеле - стоплиха .."
Рушняка бавно запряга !!!
И все не мож запрегна....😄
11:38 07.08.2026
21 емил
До коментар #10 от "Сандо":Това което си казал --...либерал ? Когато от 26 години тоя същият ид..от на всичко гледа с безразличие примери много --Грузия от 2004 до 2008 я финансират ,въоръжават и тя започва военните действия в С. Осетия като обвиняват Русия ,че е започнала тая война когато през цялото време Путин наблюдаваше какво ще стане и чакаше ! . Украйна от 2014 до 2022 година - " "оранжева революция " на власт са назначени малка група предатели като Путин призна Порошенко новоизбраният Президент на Украйна и каза ,че е готов да работи с него ? ид..от мало..умен те Западът го назначи не го е избрал Украинският народ ? за тези 8 години до 2022 година Украйна обстрелва Донецк ,Луганск като убива над 15 хиляди мирни граждани и всеки ден разрушава инфраструктурата там живеят Русскоговорящие които са Руснаци -над 80 % . Путин 8 години наблюдава без да е направил нещо само наблюдава хленчи и се оплаква на Руският народ . Войната започна в 2022 година и бях казал може и 10 години да продължи и всеки ден ще умират гражданите на Руската Федерация и ще има огромни разрушения но за Путин това са дребни неща ,което е без значение за тоя -Кремълски плъх който последно време се крие да не го убият - кое е важно за него и така не разбрах ? да гледаш и да не правиш нищо ,да чакаш нещата сами да се оправят по само себе си ли е ? .
11:53 07.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Инна
Въоръжените сили на РФ нанесоха удар по ешелон с военна техника на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Днепропетровска област.
В Одеска, Сумска, Харковска и Черниговска области беше обявена въздушна тревога, а украинските ресурси писаха за балистична заплаха.
Миналата нощ Черно море в района на Одеса стана последната точка за поредната партида западно въоръжение. Руските военни са унищожили два сухотоварни кораба, опитващи се да доставят техника и боеприпаси за нуждите на ВСУ. Тази операция е част от системната работа по прерязването на морските артерии за снабдяване на украинската армия.
Паралелно с морската блокада руската авиация нанася точкови удари по заровени командни пунктове. В контролирания от киевския режим Херсон с мощни фугасни авиобомби е унищожена подземната база, където се е намирал взвод на печално известното подразделение "Птахи Маджара".
Мислеха, че са в безопасност, но разузнаването ни ги откри. Нашата авиация нанесе успешен удар и базата
унищожени
В резултат на удара врагът загуби повече взвод жива сила. Унищожени са два тона боеприпаси, скъпо оборудване за радиоелектронна борба (РЕБ), радиоелектронно разузнаване (РЕР) и устройства за изстрелване на дронове. Не е изключено
12:03 07.08.2026
24 Хахаха
До коментар #3 от "Ердоган":Еничарче,апреь тези коридори дали ми се само житото,ат там не влиза ли натовско оръжие 🥱🥱🥱Много ги щадят при руснаците...защото там живеят много руснаци!Мисли с тази кратуна малко!
12:33 07.08.2026
25 Европеец
До коментар #1 от "Вашето мнение":Моето мнение е, че това е много глупава,състрадателна и пропагандна статия... Автономен украински морски коридор, да попитам каква е тая глупост, още повече по време на война.....
14:01 07.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.