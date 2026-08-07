За първи път безпилотен летателен апарат с експлозив е открит в Европа, далеч от украинската граница

Дронът с експлозив, намерен в сряда на летище в Лайпциг, може да не се е взривил, но фактът, че е успял да влезе в периметъра, близо до украинските товарни самолети, повдигна явни опасения за сигурността на международната авиация, пише в. “Гардиън”, предаде БТА в прегледа на печата.
Въпреки че произходът на устройството е неизвестен, първоначално събраните доказателства сочат категорично към организиран от Русия заговор, отбелязва изданието. Това е първият път, в който безпилотен летателен апарат с експлозив е открит в Европа, далече от украинската граница.
Снимки, публикувани в германски вестници, показват квадрокоптер с дизайн, познат от войната в Украйна, с прикрепен пакет. Той стои неподвижно на няколко метра от украински товарен самолет “Антонов” с лесно разпознаваема жълто-синя маркировка.
Полицията в германската провинция Саксония потвърди, че дронът е “носил неустановено експлозивно устройство” и е бил открит от служител в “охраняемата зона за товарни полети“ близо до южната писта на летището.
Германските медии отбелязват, че прикрепената бомба е съдържала мощното взривно вещество ПЕТН и пластичен експлозив “Семтекс” - боеприпасът, който е експлодирал в самолета на “Пан Ам” над Локърби. Но бомбата, прикрепена към дрона, не е експлодирала, защото детонаторът е бил дефектен.
“Гардиън” цитира местния вестник „Лайпцигер Фолксцайтунг“, според който полицията е открила до 800 грама взривно вещество, което би било „достатъчно, за да нанесат значителни щети“ на самолет.
Летището в Лайпциг е чувствителен обект - европейска база на украински самолети “Антонов”, използвани за тежки товари. Летището се използва и от НАТО и германските военни за транспорт, както и като център на компанията Ди Ейч Ел, а украинските самолети предполагат, че може да е било и възел за доставки до Киев.
НАТО лаконично коментира, че е наясно с инцидента, въпреки че е очевиден фактът, че западният алианс изглежда не е успял да предотврати преминаването на дронове в стратегическо летище, отбелязва “Гардиън”.
Литва се страхува, че руският президент Владимир Путин планира удар “под фалшив флаг” срещу Балтийските страни, след серия от скорошни нахлувания на дронове по източната граница на Европа, пише британският в. “Индипендънт”.
Министърът на отбраната Робертас Каунас вчера заяви, че страната му смята, че Москва обмисля да използва произведени в Украйна дронове, за да извършва провокации срещу региона.
“Литовското разузнаване работи, събираме информация и наблюдаваме”, каза той пред журналисти във Вилнюс, като добави, че защитата срещу атаки на критичната инфраструктура трябва да бъде засилена.
Каунас посочи, че литовската армия и всички служби за сигурност наблюдават ситуацията, но увери, че към момента няма никаква съществуваща “пряка заплаха”.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Претолено
Коментиран от #7, #10
10:55 07.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Международните полети
10:56 07.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сандо
10:56 07.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ах Ох
10:57 07.08.2026
10 ахахахха
До коментар #1 от "Претолено":Псулер лекинко пробва да се прави на "мъж", но винаги много скришом. Все едно не е той ахахахах
Коментиран от #13
10:58 07.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Отначало писахте,че...
На кое да вЕрваме...?!
Коментиран от #16
10:59 07.08.2026
13 Вашето мнение
До коментар #10 от "ахахахха":Говориш като мъж от прайда мен. Вашият проблем е пък, че всички там сте пасивняци и това помрачава еуфоричната атмосфера.
Коментиран от #23
11:01 07.08.2026
14 Евгений Пригожин
Вие, тваpи, седите в скъпи клубове, децата ви се наслаждават на живота, правят видеа в YouTube. Мислите си, че сте господари на този живот и че имате право да разполагате с живота им. Мислите си, че щом имате складове за боеприпаси, значи имате право да го правите. Има основни сметки: ако осигурите необходимите боеприпаси, броят на жертвите е пет пъти по-малък. Те дойдоха тук като доброволци и умират, за да можете вие да живеете в офисите си с махагонова облицовка.
Коментиран от #27
11:01 07.08.2026
15 Тази тема става досадна
Коментиран от #18
11:02 07.08.2026
16 На нищо
До коментар #12 от "Отначало писахте,че...":което Факти пише !!
Факт е че са пълни некадърници а и неграмотни . Продажни да !!
11:03 07.08.2026
17 Ами да и
11:04 07.08.2026
18 Да,ве...!
До коментар #15 от "Тази тема става досадна":Тия хептен за канарчета ни взеха...!
11:04 07.08.2026
19 1234
Коментиран от #24
11:05 07.08.2026
20 Много моля великото
11:05 07.08.2026
21 Да са Им
11:07 07.08.2026
22 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
СМЕШНИЦИ!!!
И никой не допуска, че всъщност е украинска провокация...
Коментиран от #25
11:08 07.08.2026
23 Псулер
До коментар #13 от "Вашето мнение":Не е мой дрона веее....
11:08 07.08.2026
24 Путин
До коментар #19 от "1234":Не е наш дрона
11:09 07.08.2026
25 Пусин
До коментар #22 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Много ясно, че не е руски. Ние нямаме гащи да се озъбим на запада и западат знае че не е руски
11:10 07.08.2026
26 Хибридните фалшиви новини
11:11 07.08.2026
27 Ти при
До коментар #14 от "Евгений Пригожин":него ли си!? Той лично ли Ти го каза!? Въй, въй ...
Коментиран от #32
11:12 07.08.2026
28 Чики-Рики
11:13 07.08.2026
29 Укродрамите урсулиански край нямат
11:15 07.08.2026
30 ААБЕЕЕ
11:16 07.08.2026
31 хихи
11:17 07.08.2026
32 Евгений Пригожин
До коментар #27 от "Ти при":Това го казах през 2023 г, преди военния метеж срещу путин. Сега ли чак го разбираш?
11:17 07.08.2026
33 Укростан
11:22 07.08.2026
34 Баба Гошка
11:27 07.08.2026
35 шаа
11:32 07.08.2026
36 уффф
Колониалните държави продължават да контролират света
11:36 07.08.2026
37 Укротрола скоротечен рак да хване!
11:41 07.08.2026
38 Перо
11:49 07.08.2026
39 Евро не атлантик
11:59 07.08.2026
40 произходът на устройството е неизвестен
13:23 07.08.2026
41 Факт
15:27 07.08.2026