За първи път безпилотен летателен апарат с експлозив е открит в Европа, далеч от украинската граница

Дронът с експлозив, намерен в сряда на летище в Лайпциг, може да не се е взривил, но фактът, че е успял да влезе в периметъра, близо до украинските товарни самолети, повдигна явни опасения за сигурността на международната авиация, пише в. “Гардиън”, предаде БТА в прегледа на печата.

Въпреки че произходът на устройството е неизвестен, първоначално събраните доказателства сочат категорично към организиран от Русия заговор, отбелязва изданието. Това е първият път, в който безпилотен летателен апарат с експлозив е открит в Европа, далече от украинската граница.

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Снимки, публикувани в германски вестници, показват квадрокоптер с дизайн, познат от войната в Украйна, с прикрепен пакет. Той стои неподвижно на няколко метра от украински товарен самолет “Антонов” с лесно разпознаваема жълто-синя маркировка.

Полицията в германската провинция Саксония потвърди, че дронът е “носил неустановено експлозивно устройство” и е бил открит от служител в “охраняемата зона за товарни полети“ близо до южната писта на летището.

Германските медии отбелязват, че прикрепената бомба е съдържала мощното взривно вещество ПЕТН и пластичен експлозив “Семтекс” - боеприпасът, който е експлодирал в самолета на “Пан Ам” над Локърби. Но бомбата, прикрепена към дрона, не е експлодирала, защото детонаторът е бил дефектен.

“Гардиън” цитира местния вестник „Лайпцигер Фолксцайтунг“, според който полицията е открила до 800 грама взривно вещество, което би било „достатъчно, за да нанесат значителни щети“ на самолет.

Летището в Лайпциг е чувствителен обект - европейска база на украински самолети “Антонов”, използвани за тежки товари. Летището се използва и от НАТО и германските военни за транспорт, както и като център на компанията Ди Ейч Ел, а украинските самолети предполагат, че може да е било и възел за доставки до Киев.

НАТО лаконично коментира, че е наясно с инцидента, въпреки че е очевиден фактът, че западният алианс изглежда не е успял да предотврати преминаването на дронове в стратегическо летище, отбелязва “Гардиън”.

Литва се страхува, че руският президент Владимир Путин планира удар “под фалшив флаг” срещу Балтийските страни, след серия от скорошни нахлувания на дронове по източната граница на Европа, пише британският в. “Индипендънт”.

Министърът на отбраната Робертас Каунас вчера заяви, че страната му смята, че Москва обмисля да използва произведени в Украйна дронове, за да извършва провокации срещу региона.

“Литовското разузнаване работи, събираме информация и наблюдаваме”, каза той пред журналисти във Вилнюс, като добави, че защитата срещу атаки на критичната инфраструктура трябва да бъде засилена.

Каунас посочи, че литовската армия и всички служби за сигурност наблюдават ситуацията, но увери, че към момента няма никаква съществуваща “пряка заплаха”.