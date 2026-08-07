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За първи път безпилотен летателен апарат с експлозив е открит в Европа, далеч от украинската граница
  Тема: Украйна

За първи път безпилотен летателен апарат с експлозив е открит в Европа, далеч от украинската граница

7 Август, 2026 10:52 1 655 41

  • лайпциг-
  • германия-
  • дрон-
  • украйна-
  • русия-
  • нато-
  • самолет-
  • летище

Въпреки че произходът на устройството е неизвестен, първоначално събраните доказателства сочат категорично към организиран от Русия заговор

За първи път безпилотен летателен апарат с експлозив е открит в Европа, далеч от украинската граница - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дронът с експлозив, намерен в сряда на летище в Лайпциг, може да не се е взривил, но фактът, че е успял да влезе в периметъра, близо до украинските товарни самолети, повдигна явни опасения за сигурността на международната авиация, пише в. “Гардиън”, предаде БТА в прегледа на печата.

Въпреки че произходът на устройството е неизвестен, първоначално събраните доказателства сочат категорично към организиран от Русия заговор, отбелязва изданието. Това е първият път, в който безпилотен летателен апарат с експлозив е открит в Европа, далече от украинската граница.

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Снимки, публикувани в германски вестници, показват квадрокоптер с дизайн, познат от войната в Украйна, с прикрепен пакет. Той стои неподвижно на няколко метра от украински товарен самолет “Антонов” с лесно разпознаваема жълто-синя маркировка.

Полицията в германската провинция Саксония потвърди, че дронът е “носил неустановено експлозивно устройство” и е бил открит от служител в “охраняемата зона за товарни полети“ близо до южната писта на летището.

Германските медии отбелязват, че прикрепената бомба е съдържала мощното взривно вещество ПЕТН и пластичен експлозив “Семтекс” - боеприпасът, който е експлодирал в самолета на “Пан Ам” над Локърби. Но бомбата, прикрепена към дрона, не е експлодирала, защото детонаторът е бил дефектен.

“Гардиън” цитира местния вестник „Лайпцигер Фолксцайтунг“, според който полицията е открила до 800 грама взривно вещество, което би било „достатъчно, за да нанесат значителни щети“ на самолет.

Летището в Лайпциг е чувствителен обект - европейска база на украински самолети “Антонов”, използвани за тежки товари. Летището се използва и от НАТО и германските военни за транспорт, както и като център на компанията Ди Ейч Ел, а украинските самолети предполагат, че може да е било и възел за доставки до Киев.

НАТО лаконично коментира, че е наясно с инцидента, въпреки че е очевиден фактът, че западният алианс изглежда не е успял да предотврати преминаването на дронове в стратегическо летище, отбелязва “Гардиън”.

Литва се страхува, че руският президент Владимир Путин планира удар “под фалшив флаг” срещу Балтийските страни, след серия от скорошни нахлувания на дронове по източната граница на Европа, пише британският в. “Индипендънт”.

Министърът на отбраната Робертас Каунас вчера заяви, че страната му смята, че Москва обмисля да използва произведени в Украйна дронове, за да извършва провокации срещу региона.

“Литовското разузнаване работи, събираме информация и наблюдаваме”, каза той пред журналисти във Вилнюс, като добави, че защитата срещу атаки на критичната инфраструктура трябва да бъде засилена.

Каунас посочи, че литовската армия и всички служби за сигурност наблюдават ситуацията, но увери, че към момента няма никаква съществуваща “пряка заплаха”.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Претолено

    29 2 Отговор
    яден пак.. толкова, няма за какво да пишете.

    Коментиран от #7, #10

    10:55 07.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Международните полети

    45 1 Отговор
    и тъпчене на самолети с оръжия за Украйна, са две различни неща! Докато адресирате срещу Русия, ще е така. Въпреки, че на запада вече никой не вярва след лъжите и пропагандата, която се лее денонощно.

    10:56 07.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сандо

    40 1 Отговор
    Нали европата се прехласваше и се скъса да хвали украинските дронове?Ето,че те дойдоха на място лично да се представят и да оберат овациите.Евалла на украинските херои,вечна им слава.

    10:56 07.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ах Ох

    33 0 Отговор
    Руски, ама в украинския самолет, ахахахахахаааа 🤣🖕🌈

    10:57 07.08.2026

  • 10 ахахахха

    3 32 Отговор

    До коментар #1 от "Претолено":

    Псулер лекинко пробва да се прави на "мъж", но винаги много скришом. Все едно не е той ахахахах

    Коментиран от #13

    10:58 07.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Отначало писахте,че...

    35 1 Отговор
    ...дронът е украински ,че самолетите са били пълни с оръжие...,пък после - не...?!
    На кое да вЕрваме...?!

    Коментиран от #16

    10:59 07.08.2026

  • 13 Вашето мнение

    15 1 Отговор

    До коментар #10 от "ахахахха":

    Говориш като мъж от прайда мен. Вашият проблем е пък, че всички там сте пасивняци и това помрачава еуфоричната атмосфера.

    Коментиран от #23

    11:01 07.08.2026

  • 14 Евгений Пригожин

    1 18 Отговор
    Това са момчетата от ЧВК „Вагнер“, които загинаха днес. Кръвта им е още прясна. Сега ме чуйте, к...и, това са нечии бащи и нечии синове. А тези мръсници, които не ни дават боеприпаси, к...и ще си изядат вътрешностите в ада. Имаме 70% недостиг на боеприпаси. Шойгу, Герасимов, къде, по дяволите, са боеприпасите? Вижте ги, к...и!

    Вие, тваpи, седите в скъпи клубове, децата ви се наслаждават на живота, правят видеа в YouTube. Мислите си, че сте господари на този живот и че имате право да разполагате с живота им. Мислите си, че щом имате складове за боеприпаси, значи имате право да го правите. Има основни сметки: ако осигурите необходимите боеприпаси, броят на жертвите е пет пъти по-малък. Те дойдоха тук като доброволци и умират, за да можете вие ​​да живеете в офисите си с махагонова облицовка.

    Коментиран от #27

    11:01 07.08.2026

  • 15 Тази тема става досадна

    30 0 Отговор
    Много ясно че и експлозива и навигацията са по натовски стандарт. Кво я дъвчете? А?

    Коментиран от #18

    11:02 07.08.2026

  • 16 На нищо

    16 0 Отговор

    До коментар #12 от "Отначало писахте,че...":

    което Факти пише !!
    Факт е че са пълни некадърници а и неграмотни . Продажни да !!

    11:03 07.08.2026

  • 17 Ами да и

    18 1 Отговор
    В НАТО има хора които мразят НАТО.

    11:04 07.08.2026

  • 18 Да,ве...!

    18 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тази тема става досадна":

    Тия хептен за канарчета ни взеха...!

    11:04 07.08.2026

  • 19 1234

    33 0 Отговор
    Произходът бил „неизвестен“, но виновникът вече бил „категорично“ установен : Русия. Нито извършител, нито разследване, нито доказателства, но присъдата е готова. После ще последват „ответни мерки“, още оръжия и още ескалация. Точно така безотговорни политици и медийни идиоти могат да докарат Европа до война - с внушения, истерия и обвинения преди фактите. А ако това е провокация под чужд флаг, кой ще понесе отговорност, след като ракетите вече полетят?

    Коментиран от #24

    11:05 07.08.2026

  • 20 Много моля великото

    16 0 Отговор
    Литовско разузнаване като работи и за Безмер да поработи

    11:05 07.08.2026

  • 21 Да са Им

    14 0 Отговор
    живи и здрави лекарите, физиците и всички поканени и пристигнали новоевтопейци и друго неща ще откриват.

    11:07 07.08.2026

  • 22 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    23 0 Отговор
    Доказателства няма, но дронът е руски.
    СМЕШНИЦИ!!!
    И никой не допуска, че всъщност е украинска провокация...

    Коментиран от #25

    11:08 07.08.2026

  • 23 Псулер

    0 15 Отговор

    До коментар #13 от "Вашето мнение":

    Не е мой дрона веее....

    11:08 07.08.2026

  • 24 Путин

    1 11 Отговор

    До коментар #19 от "1234":

    Не е наш дрона

    11:09 07.08.2026

  • 25 Пусин

    5 12 Отговор

    До коментар #22 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Много ясно, че не е руски. Ние нямаме гащи да се озъбим на запада и западат знае че не е руски

    11:10 07.08.2026

  • 26 Хибридните фалшиви новини

    18 0 Отговор
    От НАТО и ЕК край нямат

    11:11 07.08.2026

  • 27 Ти при

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Евгений Пригожин":

    него ли си!? Той лично ли Ти го каза!? Въй, въй ...

    Коментиран от #32

    11:12 07.08.2026

  • 28 Чики-Рики

    13 0 Отговор
    Точно така трябва!Да изпадат в ужас и параноя всички урсули и каяси,мерцове, шперцове и тема подобни!

    11:13 07.08.2026

  • 29 Укродрамите урсулиански край нямат

    16 0 Отговор
    Кво става, бе, защо са ти циркове и квичене? Нали уж укрите вече превземат Москва в поредния си контранаступ към Киiв?

    11:15 07.08.2026

  • 30 ААБЕЕЕ

    12 0 Отговор
    КАК УКРАЙНА Е ИЗНЕСЛА ДРОНОВЕ ЗА РУСИЯ НАЛИ СА ВЪВ ВОЙНА

    11:16 07.08.2026

  • 31 хихи

    11 0 Отговор
    А личните карти на Петров и Бошаров наблизо открихте ли ги?

    11:17 07.08.2026

  • 32 Евгений Пригожин

    0 7 Отговор

    До коментар #27 от "Ти при":

    Това го казах през 2023 г, преди военния метеж срещу путин. Сега ли чак го разбираш?

    11:17 07.08.2026

  • 33 Укростан

    17 0 Отговор
    Произхода е неизвестен, но въпреки всичко Путин е виновен!

    11:22 07.08.2026

  • 34 Баба Гошка

    8 0 Отговор
    Не бойтесЯ. Ще има много още изнвнади и подаръци от тез ззловредници - паяжини 2, 3, 4, 5 и т.н. и който не си плаща такса спокойствие на тез, ще опита от техните изненади. Приемете ги бързо у Еуропата, та да могат да са пред вратата ви още утре!

    11:27 07.08.2026

  • 35 шаа

    9 0 Отговор
    афторката си държи на реномето на безкористна, неподкупна и обективна журналистка. издигам ѝ кандидатурата за наградата пулицър.

    11:32 07.08.2026

  • 36 уффф

    3 1 Отговор
    Всичко лошо идва от изток а всичко добро от запад.......така е било и искат пака така да бъде.
    Колониалните държави продължават да контролират света

    11:36 07.08.2026

  • 37 Укротрола скоротечен рак да хване!

    7 0 Отговор
    Укротрола скоротечен рак да хване!

    11:41 07.08.2026

  • 38 Перо

    12 0 Отговор
    А какво прави там украинския самолет?

    11:49 07.08.2026

  • 39 Евро не атлантик

    13 0 Отговор
    Ако не е Русия, жалкарите няма с какво да си чешете езиците :)

    11:59 07.08.2026

  • 40 произходът на устройството е неизвестен

    4 0 Отговор
    Въпреки че произходът на устройството е неизвестен, първоначално събраните доказателства сочат категорично към организиран от Русия заговор, отбелязва изданието.

    13:23 07.08.2026

  • 41 Факт

    3 0 Отговор
    Изпаднал при товаренето на самолета?

    15:27 07.08.2026

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