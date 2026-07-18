Иран е атакувал нефтено съоръжение в Кувейт

Иран е ударил нефтено съоръжение в Кувейт, съобщи Кувейтската петролна корпорация.
„Тази сутрин ключово нефтено съоръжение беше подложено на многократни, жестоки атаки от страна на Иран, което доведе до няколко жертви и значителни материални щети“, се казва в изявление на компанията, според информационната агенция KUNA.
На ранените е оказана помощ, а службите за спешна помощ координират действията си с правителствените агенции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пръц
Коментиран от #10
16:08 18.07.2026
2 чичо хептен обърка конците
В краварника републиканците треперят да не се изложи , а демократите очакват чичо да се изложи .
16:09 18.07.2026
3 Кривоверен алкаш
16:11 18.07.2026
4 Само питам
Коментиран от #17
16:11 18.07.2026
5 Володимир Зеленски, президент
Този война свършва много зле за Русия и ще влезе в историята като Последната война на Русия !!! 👆
Коментиран от #8
16:11 18.07.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ЗА ГОЛЯМАТА ЧЕСТ ДА УМРЕШ ЗА ИАЩ :)
16:12 18.07.2026
7 Кирчо
Коментиран от #12
16:13 18.07.2026
8 жик так
До коментар #5 от "Володимир Зеленски, президент":Продължавай с мантрите , а Одеса скоро ще падне. Руснаците са спрели нахлуването към централната част и са се насочили съм Одеса .
Коментиран от #13, #14
16:14 18.07.2026
9 Жоро
16:15 18.07.2026
10 Глст
До коментар #1 от "пръц":Тръмп аз пари имам… инфлацията не ме интересува цените на петрола също ….
16:17 18.07.2026
11 жик так
От отваряне и затваряне Чичо спечели 1.4 милиарда чрез фирмите на децата ...
16:18 18.07.2026
12 гост
До коментар #7 от "Кирчо":Кире,щеше да си умреш в ТКЗСто...с петилетката в главата..
16:18 18.07.2026
13 Соломон
До коментар #8 от "жик так":Ще паднат ама на коча канбанките
Коментиран от #15
16:19 18.07.2026
14 Руснак без крак...
До коментар #8 от "жик так":Pycoде6илски мечти безплатни.
Русия няма силици Малая Токмачка превземе, ти за Одеса и Лисабон говориш. Не знам що се не изнесете в територията, ами мрете за тоя що дyxa на Путин....
Коментиран от #16
16:19 18.07.2026
15 жик так
До коментар #13 от "Соломон":Стой и гледай .
А и да не забравя - Украйна набира доброволци . Стига си клатил шкембе на дивана , а ходи се запиши доброволец !
Коментиран от #19
16:20 18.07.2026
16 жик так
До коментар #14 от "Руснак без крак...":Козляк , явно си само без крак си ами и без компютър под шапката . Караш само на условни рефлекси .
Коментиран от #23, #24
16:21 18.07.2026
17 "Епична наси.....
До коментар #4 от "Само питам":....рация" се казва.
16:26 18.07.2026
18 Гробар
16:30 18.07.2026
19 Соломон
До коментар #15 от "жик так":А тя русия не набира.За това почнаха да пращат повиквателни и на жените които нямат военна специалност и въведоха изходни визи за всички които искат да пътуват.За да получиш елементарна справка за дете,таткото трябва да му връчат повестка.И всъщото време майките реват че децата им след 10клас се оказва че немогат да продължат да учат и на есен ще се отпавят в месомелачката на Путин.Украйна така или иначе няма избот
Коментиран от #21
16:31 18.07.2026
20 Гробар
16:33 18.07.2026
21 Лумпен
До коментар #19 от "Соломон":Статията е за Иран. Каква Русия ви гони?
Коментиран от #22, #25
16:34 18.07.2026
22 Соломон
До коментар #21 от "Лумпен":Ами коментарами е предназначен човек който твърди че Отдеса щяла да падне
16:36 18.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Малката Бахама
До коментар #16 от "жик так":Смешни сте...
Руската армия зимата - студено е, чакаме пролетта. Пролетта - киша, чакаме лятото да изсъне. Лятото - 6ax и жегата, тръгваме есента.
Есента - и6a тия комари, почваме зимата 😆
16:39 18.07.2026
25 Това е болен човек, бе
До коментар #21 от "Лумпен":По цял ден,с различни никове, под различни статии все срещу Русия пише. Вярно ли е , невярноли е, да се изцепи. Не тежи на мястото си. Лека кавалерия. Фиксация му казват медиците. Самотник, Търси внимание. В живота си е бил безгласна буква. И иска тук да изпъкне.
16:41 18.07.2026