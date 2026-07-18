Иран е атакувал нефтено съоръжение в Кувейт

Иран е ударил нефтено съоръжение в Кувейт, съобщи Кувейтската петролна корпорация.

„Тази сутрин ключово нефтено съоръжение беше подложено на многократни, жестоки атаки от страна на Иран, което доведе до няколко жертви и значителни материални щети“, се казва в изявление на компанията, според информационната агенция KUNA.

На ранените е оказана помощ, а службите за спешна помощ координират действията си с правителствените агенции.