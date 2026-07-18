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Иран е атакувал нефтено съоръжение в Кувейт

Иран е атакувал нефтено съоръжение в Кувейт

18 Юли, 2026 16:05 652 25

  • кувейт-
  • иран-
  • рафинерия-
  • атака-
  • загинали

Има жертви, според кувейтската петролна корпорация

Иран е атакувал нефтено съоръжение в Кувейт - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иран е ударил нефтено съоръжение в Кувейт, съобщи Кувейтската петролна корпорация.

„Тази сутрин ключово нефтено съоръжение беше подложено на многократни, жестоки атаки от страна на Иран, което доведе до няколко жертви и значителни материални щети“, се казва в изявление на компанията, според информационната агенция KUNA.

На ранените е оказана помощ, а службите за спешна помощ координират действията си с правителствените агенции.


Кувейт
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пръц

    10 3 Отговор
    Честито на печелившите петрола отиде на 120 $ на барел.

    Коментиран от #10

    16:08 18.07.2026

  • 2 чичо хептен обърка конците

    14 2 Отговор
    Сега и Хутите затвориха Баб ел-Мандеб .
    В краварника републиканците треперят да не се изложи , а демократите очакват чичо да се изложи .

    16:09 18.07.2026

  • 3 Кривоверен алкаш

    8 4 Отговор
    Там са се били скрили, американските части...Сривай до основи тази побъркана от тероризъм и ислям държава.

    16:11 18.07.2026

  • 4 Само питам

    9 2 Отговор
    На тая война измислиха ли и ново име , защото със старото вече е незаконна и Сената забрани .

    Коментиран от #17

    16:11 18.07.2026

  • 5 Володимир Зеленски, президент

    4 12 Отговор
    Украйна удари склад на Wildberries в град Котовск, убити 7 военни и над 100 тежко ранени войници "хитро" преоблечени в цивилни дрехи !!!
    Този война свършва много зле за Русия и ще влезе в историята като Последната война на Русия !!! 👆

    Коментиран от #8

    16:11 18.07.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 2 Отговор
    КУВЕЙТСКИЯ НАРОД БЛАГОДАРИ НА ДЖЕФРИ ЕПСТЕЙН И ВСИЧКИ НЕГОВИ ПРИЯТЕЛИ
    .....
    ЗА ГОЛЯМАТА ЧЕСТ ДА УМРЕШ ЗА ИАЩ :)

    16:12 18.07.2026

  • 7 Кирчо

    12 6 Отговор
    Представете си само, колко приятно място щеше да е света без американците и западно европейците!

    Коментиран от #12

    16:13 18.07.2026

  • 8 жик так

    11 4 Отговор

    До коментар #5 от "Володимир Зеленски, президент":

    Продължавай с мантрите , а Одеса скоро ще падне. Руснаците са спрели нахлуването към централната част и са се насочили съм Одеса .

    Коментиран от #13, #14

    16:14 18.07.2026

  • 9 Жоро

    10 2 Отговор
    Рижко и коалицията му от араби ще си го получат.

    16:15 18.07.2026

  • 10 Глст

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "пръц":

    Тръмп аз пари имам… инфлацията не ме интересува цените на петрола също ….

    16:17 18.07.2026

  • 11 жик так

    7 0 Отговор
    Днес отварям - утре затварям ....
    От отваряне и затваряне Чичо спечели 1.4 милиарда чрез фирмите на децата ...

    16:18 18.07.2026

  • 12 гост

    3 5 Отговор

    До коментар #7 от "Кирчо":

    Кире,щеше да си умреш в ТКЗСто...с петилетката в главата..

    16:18 18.07.2026

  • 13 Соломон

    2 7 Отговор

    До коментар #8 от "жик так":

    Ще паднат ама на коча канбанките

    Коментиран от #15

    16:19 18.07.2026

  • 14 Руснак без крак...

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "жик так":

    Pycoде6илски мечти безплатни.
    Русия няма силици Малая Токмачка превземе, ти за Одеса и Лисабон говориш. Не знам що се не изнесете в територията, ами мрете за тоя що дyxa на Путин....

    Коментиран от #16

    16:19 18.07.2026

  • 15 жик так

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Соломон":

    Стой и гледай .
    А и да не забравя - Украйна набира доброволци . Стига си клатил шкембе на дивана , а ходи се запиши доброволец !

    Коментиран от #19

    16:20 18.07.2026

  • 16 жик так

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "Руснак без крак...":

    Козляк , явно си само без крак си ами и без компютър под шапката . Караш само на условни рефлекси .

    Коментиран от #23, #24

    16:21 18.07.2026

  • 17 "Епична наси.....

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Само питам":

    ....рация" се казва.

    16:26 18.07.2026

  • 18 Гробар

    2 0 Отговор
    Абе бацай купон да става.

    16:30 18.07.2026

  • 19 Соломон

    0 3 Отговор

    До коментар #15 от "жик так":

    А тя русия не набира.За това почнаха да пращат повиквателни и на жените които нямат военна специалност и въведоха изходни визи за всички които искат да пътуват.За да получиш елементарна справка за дете,таткото трябва да му връчат повестка.И всъщото време майките реват че децата им след 10клас се оказва че немогат да продължат да учат и на есен ще се отпавят в месомелачката на Путин.Украйна така или иначе няма избот

    Коментиран от #21

    16:31 18.07.2026

  • 20 Гробар

    2 0 Отговор
    На САЩ приоритет не им е Иран, а само предлог. Важното за тях беше да резнат петрола и газа от Близкия Изток за Индия и Китай.

    16:33 18.07.2026

  • 21 Лумпен

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Соломон":

    Статията е за Иран. Каква Русия ви гони?

    Коментиран от #22, #25

    16:34 18.07.2026

  • 22 Соломон

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Лумпен":

    Ами коментарами е предназначен човек който твърди че Отдеса щяла да падне

    16:36 18.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Малката Бахама

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "жик так":

    Смешни сте...
    Руската армия зимата - студено е, чакаме пролетта. Пролетта - киша, чакаме лятото да изсъне. Лятото - 6ax и жегата, тръгваме есента.
    Есента - и6a тия комари, почваме зимата 😆

    16:39 18.07.2026

  • 25 Това е болен човек, бе

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Лумпен":

    По цял ден,с различни никове, под различни статии все срещу Русия пише. Вярно ли е , невярноли е, да се изцепи. Не тежи на мястото си. Лека кавалерия. Фиксация му казват медиците. Самотник, Търси внимание. В живота си е бил безгласна буква. И иска тук да изпъкне.

    16:41 18.07.2026