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Скандал в Лвов: Военни пребиха мъж на улицата
  Тема: Украйна

Скандал в Лвов: Военни пребиха мъж на улицата

18 Юли, 2026 20:14, обновена 18 Юли, 2026 20:18 1 722 58

  • украйна-
  • лвов-
  • инцидент-
  • побой-
  • военни

Разследват брутален случай на насилие при мобилизация в Украйна

Скандал в Лвов: Военни пребиха мъж на улицата - 1
Снимка: YouTube - архив
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пореден случай на остро напрежение около процеса по мобилизация в Украйна предизвика масови обществени реакции.

Видеоклип, разпространен в социалните мрежи, показва как служители на Териториалния център за комплектоване (ТЦК) във Лвов упражняват физическо насилие срещу цивилен гражданин.

Инцидентът е станал на площад „Галицка“ в центъра на града в следобедните часове на 17 юли. На кадрите се вижда как мъже във военна униформа нанасят удари с крака на паднал на земята човек, след което насилствено го влачат към служебен микробус. Според информация на украинската медия Novosti.Live и официалните данни от полицията на Лвовска област, потърпевшият е 34-годишен местен жител. По предварителна оценка на правоохранителните органи мъжът е получил „леки телесни наранявания“.

Местното районно управление на полицията е започнало досъдебно производство по чл. 125, ал. 1 от Наказателния кодекс на Украйна за умишлено причиняване на лека телесна повреда. От ръководството на Лвовския областен ТЦК и СП обявиха, че стартират вътрешна служебна проверка за изясняване на всички обстоятелства около потенциалното неправомерно използване на физическа сила от страна на военните комисари. Те призоваха медиите да се въздържат от преждевременни заключения до приключване на разследването.

Това е вторият сериозен инцидент в Лвов в рамките на последните десет дни, след като на 8 юли тълпа от граждани обърна автомобил на ТЦК при сходна акция по принудителна мобилизация.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ай ся

    38 3 Отговор
    Сефте комендантски.

    20:19 18.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    50 8 Отговор
    Вече трети ден в 12 града в Украйна протести срещу Зеленски.

    Коментиран от #23

    20:20 18.07.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 57 Отговор
    по интересно е защо краставата мечка внася бензин от Индия

    Коментиран от #12, #16, #53

    20:21 18.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    7 57 Отговор
    Руският опозиционен журналист Михаил Наки е публикувал ужасяваща статистика. Руските загуби в Украйна месечно са между 34 и 36 хиляди а записващите се доброволци са около 27 хиляди. Есента в Русия е необходимо да бъде извършена масова принудителна мобилизация за да може Путин да продължава агресията. Има много видеа от руски републики като Ингушетия Дагестан ,дори в Ростов и Кубан. Насилствена зловеща мобилизация в Русия на обикновени хорица. Най потресаващи са кадрите в една от 22-те републики в състава на руската федерация Дагестан в които тежко въоръжени милиционери и жандармерия от специалните части ОМОН влачат към камионетките млади мъже насилствено за фронта. Водят се тежки сблъсъци между цивилните граждани, близки и роднини на насилствено мобилизираните и тежко въоръжени милиционери и специалните части ОМОН. Кадрите завършват с жени които крещят на милиционерите "Русия напала на Украине, ньй что делаеть там"

    Коментиран от #8, #10, #21

    20:21 18.07.2026

  • 5 Алибегай

    37 2 Отговор
    Да дойдат в Свети Влас.

    20:21 18.07.2026

  • 6 В Лвов

    55 3 Отговор
    Скоро пак имаше такъв случай. Тогава хората от блока пребиха военните, счупиха им буса, защото искаха да бусифицират младо момче, студентче.

    Коментиран от #54

    20:21 18.07.2026

  • 7 пръц

    47 2 Отговор
    Леле колко били загрижени та започвали разследване. че то това си е ежедневието на ловците на пушечно от ТЦК.

    20:22 18.07.2026

  • 8 Точен сте

    1 16 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Нещо ужасно е на кадрите

    Коментиран от #32

    20:22 18.07.2026

  • 9 Антирашист 1692

    7 50 Отговор
    Рашистката пропаганда работи на пълни обороти . Москва не вярва на сълзи ,а аз не вярвам на москва !

    Коментиран от #47

    20:23 18.07.2026

  • 10 хехе

    17 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Защо пишеш под чужд ник бе сме.ник.

    20:24 18.07.2026

  • 11 Ъъъ

    31 1 Отговор
    Че то това е е едневие в Украйна....Сега сме изненадани ли? Щото клипове в мрежата колкото искате.🤔

    20:25 18.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Иван 1

    34 3 Отговор
    Така се наемат войници за Бандера, зеленото наркос.

    20:25 18.07.2026

  • 14 Пич

    29 2 Отговор
    Обичайните изридщини на укрофашистите!!!
    Необичайното е, че ги разследват!!!

    Коментиран от #19

    20:26 18.07.2026

  • 15 Мурка

    29 1 Отговор
    ИДИОТСКА ДЪРЖАВА С С ПАРАНОИЧЕН ШИЗОФРЕНИК НАЧЕЛО

    20:26 18.07.2026

  • 16 Мила

    21 2 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Мацо, по интересното е, защо ти обичаш да лижеш рибката?

    20:27 18.07.2026

  • 17 мдааааа

    12 2 Отговор
    И Марчето е много възмутена ...

    20:27 18.07.2026

  • 18 Спецназ

    24 0 Отговор
    ТИЯ са по зле от ХИТЛЕР, Баце!

    ФАКТ!

    20:28 18.07.2026

  • 19 А пък в руската кочина не ги разследват

    2 24 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Знаят,че орките с кеф скачат в черните чували.

    Коментиран от #24

    20:28 18.07.2026

  • 20 Тия от ткц-то

    19 2 Отговор
    ВЕДНАГА на фронта..

    20:28 18.07.2026

  • 21 Ха ха

    17 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Наки ако е в Русия вече ще публикува от Сибир.А ако пише от Лондон ,то информацията му е много точна.Скрипал живи ли са?

    20:28 18.07.2026

  • 22 Дедо Поп

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Жив ли си още":

    Ааа.....синко!!! Не така!!! Първо ще дойдете да викнете дедо ви Поп!!!

    20:28 18.07.2026

  • 23 Дрътия Софеанец ,

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И що не е всеки ден , употребяващият ?

    20:29 18.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Добре, добре са направили.

    2 12 Отговор
    Дезертьорите се пребиват .

    20:30 18.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 6135

    8 3 Отговор
    Мда, ми като не може да се оправи с два въшляка си е негов проблем.

    И на на мен преди 30 години в Плевен две такива подобни от Военна полиция ми скочиха защото явно бяха решили се съм самоотлъчил се наборник.
    След като ги свалих на земята с порядъчен брой синини, им показах лична карта и ехидно попитах дали "да викаме истинската полиция за нападение над цивилен".
    Точно се бях набрал да издевателствам над тях до дупка и дойде брат ми, старшина школник, и по батковски ми нареди да ги пусна. Жалко!

    20:32 18.07.2026

  • 28 стоян георгиев

    0 14 Отговор
    В украйна докато не се приеме твърд закон за дезертьорството ще е така.всеки ден десетки дезертьори се правят на жертви.

    Коментиран от #30

    20:35 18.07.2026

  • 29 Володимир Зеленски, президент

    2 15 Отговор
    Всеки нелегален руснак криещ се в Украйна ще бъде пребит !!! Два пъти 👆😆

    20:37 18.07.2026

  • 30 Балък

    17 0 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    Що не си доброволец в Украйна?

    20:38 18.07.2026

  • 31 стоян георгиев

    16 2 Отговор
    Бусификацията е задействана в пълна сила след падането на Константиновка, щом гестаповците на Зеля започнаха да ловят хора и от най-западните градове на 404!

    20:38 18.07.2026

  • 32 Владимир Путин, президент

    3 16 Отговор

    До коментар #8 от "Точен сте":

    Това е първото звънче какво я чака Русия след Капитулацията !!!

    20:39 18.07.2026

  • 33 Софиянец

    16 2 Отговор
    От фашистите на запад парите и оръжията, от фашистите в кiиф месото!

    Кафявата чума на европа!

    Коментиран от #40, #42

    20:40 18.07.2026

  • 34 Всичко

    15 2 Отговор
    е заради манията на дебелогъзите ойропейци да бият руснаците. Украинските селяци са продадени отдавна и да превърнати в обикновени военни наемници.
    Още много години ще продължи тази агония.

    Коментиран от #48

    20:41 18.07.2026

  • 35 Странна мобилизация

    11 3 Отговор
    Защо бият всички украинци, "желаещи" да защитават родината, те са готови "да дадат живота си", а получават юмруци.

    Коментиран от #38

    20:41 18.07.2026

  • 36 Оня

    14 4 Отговор
    В Николаев и Одеса руснаците са издънили всичките центрове заводи и площадки за дронове! Британски специалисти са на тор! За урките е ясно ! Нищо живо не е останало! Целият транспорт на урките в Черно море е АУТ! Никоя застрахователна компания не поема застраховките на кораби за там! Пристанището на Дунав е на сол! В Одеса всичко е тотал щета!

    20:41 18.07.2026

  • 37 Антирашист 1697

    1 14 Отговор
    За каква дипломация говорят рашшстите като вождовете им се държат като хитлер през 1938 г.

    20:42 18.07.2026

  • 38 Руснак без крак...

    3 14 Отговор

    До коментар #35 от "Странна мобилизация":

    Не думай, че в Русия е нещо различно !!!
    Руснаците сме диво, изостанало племе 👈

    20:43 18.07.2026

  • 39 Без бой

    10 1 Отговор
    Има ли, някой украинец нормално да е мобилизиран

    20:46 18.07.2026

  • 40 Антирашист у699

    3 9 Отговор

    До коментар #33 от "Софиянец":

    Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори ,а чети за фашистките държави !

    Коментиран от #49

    20:46 18.07.2026

  • 41 Абе бандеристан

    9 0 Отговор
    Е Демонократична. Урсулите вече са на мнение, че бандеристан е готов за влизане в ЕС. Е, сега нали разбирате, колко нормален е и този съюз?

    20:48 18.07.2026

  • 42 Майор Деянов, на всеки километър

    2 8 Отговор

    До коментар #33 от "Софиянец":

    Всяка една държава нахлула в съседна за да решава вътрешните си проблеми е фашистка !!!
    Запомни го 👈

    Коментиран от #45

    20:50 18.07.2026

  • 43 Рублевка

    8 1 Отговор
    Да им изпратим укрофилите от България. Имаме много мераклии да "фърчи вата" и "да трепят крепостни". Да ги оритат по бандерски и на фронта.

    20:52 18.07.2026

  • 44 Карго 200

    3 7 Отговор
    След украинските удари Подмосковието изглежда все едно ВСУ са нанесли тактически ядрен удар, с който плашеше ватенката Радев. 😬🤪

    Коментиран от #51

    20:53 18.07.2026

  • 45 Рублевка

    6 0 Отговор

    До коментар #42 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Ето един кандидат за източния фронт. Заминавай в Украйна при бандеровците! Какво правиш още в България?

    Коментиран от #52

    20:54 18.07.2026

  • 46 Укрологика за 1-ви клас

    8 0 Отговор
    Направо е изумително, как тези хора, които насила са завлечени да умират за златните кеHефи на зеления фюрер, след като получат оръжиe не отиват да го изпразнят в нацистите, които са ги завлекли там, необяснимо!?

    Коментиран от #50

    20:55 18.07.2026

  • 47 спри се ве лука

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Антирашист 1692":

    ходи да лигавиш черни патки за 2 евро,по ти се отдава,а и повече ще заработиш,с тия измишльотини дето драскаш за няколко цената гладен ще останеш

    20:57 18.07.2026

  • 48 Рублевка

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Всичко":

    След ВСВ 10 години са ги гонили из горите.
    Побъркани садисти. Избили са милиони в лагерите на смъртта. Германците са били отвратени от тях, но в дадения период са имали нужда от зверове за надзиратели и палачи. Впоследствие са ги разстрелвали, защото мястото на зверовете не е сред хората.

    Коментиран от #55

    21:00 18.07.2026

  • 49 Бъркаш се

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "Антирашист у699":

    Фашизмът е в кочината наречена ес,тя отговаря на всички критериите за фашизъм.Не спори а чети за фашизма!!!

    21:00 18.07.2026

  • 50 Рублевка

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Укрологика за 1-ви клас":

    В лагери за подготовка ги изтезават и дрогират докато загубят човешкия си облик.

    21:02 18.07.2026

  • 51 Да те светна

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Карго 200":

    Тези които злословят срещу г-н Радев ги посещават едни специални служби, всеки коментар свързан с него директно им го изпращам😉

    Коментиран от #58

    21:03 18.07.2026

  • 52 Майор Деянов, на всеки километър

    1 3 Отговор

    До коментар #45 от "Рублевка":

    "...Какво правиш още в България?..."

    Не съм 😁
    Рамщайн, Германия. Офицер by НАТО 👆

    21:05 18.07.2026

  • 53 По интересно е защо

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    и как те изритаха от Русия .....

    21:10 18.07.2026

  • 54 Мислещ

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "В Лвов":

    Те това е решението на проблема!

    21:18 18.07.2026

  • 55 О, след войната

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Рублевка":

    И самият Бандера е бил застрелян в Мюнхен. Мислил си, че се е скрил в освободения от фашизъм Германистан, но миналото му го настига там и го сваля...

    21:18 18.07.2026

  • 56 Голям мерак

    0 0 Отговор
    е имал да служи, а те са искали да го пуснат, не пускайте руски партенки.

    21:19 18.07.2026

  • 57 Зеления път

    0 0 Отговор
    Украинците са Гладиаторите на Зеленото, дето са длъжни да умрат за него... Ужасни неща се случват в Украйна под одобрителните погледи на "желаещите".

    21:32 18.07.2026

  • 58 Бат Вальо

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Да те светна":

    Ей лудяk, тебе природата така те е светнала,че сияеш като коледна елхичка ... що пишеш манипулации бе, и си мислиш, че нормалните хора ще ти се вържат ... върни се в централата на ПП ДеБилите и докладвай, че пак си се изложил ...

    21:36 18.07.2026

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