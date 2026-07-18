Скандал в Лвов: Военни пребиха мъж на улицата

Пореден случай на остро напрежение около процеса по мобилизация в Украйна предизвика масови обществени реакции.

Видеоклип, разпространен в социалните мрежи, показва как служители на Териториалния център за комплектоване (ТЦК) във Лвов упражняват физическо насилие срещу цивилен гражданин.

Инцидентът е станал на площад „Галицка“ в центъра на града в следобедните часове на 17 юли. На кадрите се вижда как мъже във военна униформа нанасят удари с крака на паднал на земята човек, след което насилствено го влачат към служебен микробус. Според информация на украинската медия Novosti.Live и официалните данни от полицията на Лвовска област, потърпевшият е 34-годишен местен жител. По предварителна оценка на правоохранителните органи мъжът е получил „леки телесни наранявания“.

Местното районно управление на полицията е започнало досъдебно производство по чл. 125, ал. 1 от Наказателния кодекс на Украйна за умишлено причиняване на лека телесна повреда. От ръководството на Лвовския областен ТЦК и СП обявиха, че стартират вътрешна служебна проверка за изясняване на всички обстоятелства около потенциалното неправомерно използване на физическа сила от страна на военните комисари. Те призоваха медиите да се въздържат от преждевременни заключения до приключване на разследването.

Това е вторият сериозен инцидент в Лвов в рамките на последните десет дни, след като на 8 юли тълпа от граждани обърна автомобил на ТЦК при сходна акция по принудителна мобилизация.