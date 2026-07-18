Скандал в Лвов: Военни пребиха мъж на улицата

Пореден случай на остро напрежение около процеса по мобилизация в Украйна предизвика масови обществени реакции.
Видеоклип, разпространен в социалните мрежи, показва как служители на Териториалния център за комплектоване (ТЦК) във Лвов упражняват физическо насилие срещу цивилен гражданин.
Инцидентът е станал на площад „Галицка“ в центъра на града в следобедните часове на 17 юли. На кадрите се вижда как мъже във военна униформа нанасят удари с крака на паднал на земята човек, след което насилствено го влачат към служебен микробус. Според информация на украинската медия Novosti.Live и официалните данни от полицията на Лвовска област, потърпевшият е 34-годишен местен жител. По предварителна оценка на правоохранителните органи мъжът е получил „леки телесни наранявания“.
Местното районно управление на полицията е започнало досъдебно производство по чл. 125, ал. 1 от Наказателния кодекс на Украйна за умишлено причиняване на лека телесна повреда. От ръководството на Лвовския областен ТЦК и СП обявиха, че стартират вътрешна служебна проверка за изясняване на всички обстоятелства около потенциалното неправомерно използване на физическа сила от страна на военните комисари. Те призоваха медиите да се въздържат от преждевременни заключения до приключване на разследването.
Това е вторият сериозен инцидент в Лвов в рамките на последните десет дни, след като на 8 юли тълпа от граждани обърна автомобил на ТЦК при сходна акция по принудителна мобилизация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ай ся
20:19 18.07.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #23
20:20 18.07.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #12, #16, #53
20:21 18.07.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #10, #21
20:21 18.07.2026
5 Алибегай
20:21 18.07.2026
6 В Лвов
Коментиран от #54
20:21 18.07.2026
7 пръц
20:22 18.07.2026
8 Точен сте
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Нещо ужасно е на кадрите
Коментиран от #32
20:22 18.07.2026
9 Антирашист 1692
Коментиран от #47
20:23 18.07.2026
10 хехе
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Защо пишеш под чужд ник бе сме.ник.
20:24 18.07.2026
11 Ъъъ
20:25 18.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Иван 1
20:25 18.07.2026
14 Пич
Необичайното е, че ги разследват!!!
Коментиран от #19
20:26 18.07.2026
15 Мурка
20:26 18.07.2026
16 Мила
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Мацо, по интересното е, защо ти обичаш да лижеш рибката?
20:27 18.07.2026
17 мдааааа
20:27 18.07.2026
18 Спецназ
ФАКТ!
20:28 18.07.2026
19 А пък в руската кочина не ги разследват
До коментар #14 от "Пич":Знаят,че орките с кеф скачат в черните чували.
Коментиран от #24
20:28 18.07.2026
20 Тия от ткц-то
20:28 18.07.2026
21 Ха ха
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Наки ако е в Русия вече ще публикува от Сибир.А ако пише от Лондон ,то информацията му е много точна.Скрипал живи ли са?
20:28 18.07.2026
22 Дедо Поп
До коментар #12 от "Жив ли си още":Ааа.....синко!!! Не така!!! Първо ще дойдете да викнете дедо ви Поп!!!
20:28 18.07.2026
23 Дрътия Софеанец ,
До коментар #2 от "Последния Софиянец":И що не е всеки ден , употребяващият ?
20:29 18.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Добре, добре са направили.
20:30 18.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 6135
И на на мен преди 30 години в Плевен две такива подобни от Военна полиция ми скочиха защото явно бяха решили се съм самоотлъчил се наборник.
След като ги свалих на земята с порядъчен брой синини, им показах лична карта и ехидно попитах дали "да викаме истинската полиция за нападение над цивилен".
Точно се бях набрал да издевателствам над тях до дупка и дойде брат ми, старшина школник, и по батковски ми нареди да ги пусна. Жалко!
20:32 18.07.2026
28 стоян георгиев
Коментиран от #30
20:35 18.07.2026
29 Володимир Зеленски, президент
20:37 18.07.2026
30 Балък
До коментар #28 от "стоян георгиев":Що не си доброволец в Украйна?
20:38 18.07.2026
31 стоян георгиев
20:38 18.07.2026
32 Владимир Путин, президент
До коментар #8 от "Точен сте":Това е първото звънче какво я чака Русия след Капитулацията !!!
20:39 18.07.2026
33 Софиянец
Кафявата чума на европа!
Коментиран от #40, #42
20:40 18.07.2026
34 Всичко
Още много години ще продължи тази агония.
Коментиран от #48
20:41 18.07.2026
35 Странна мобилизация
Коментиран от #38
20:41 18.07.2026
36 Оня
20:41 18.07.2026
37 Антирашист 1697
20:42 18.07.2026
38 Руснак без крак...
До коментар #35 от "Странна мобилизация":Не думай, че в Русия е нещо различно !!!
Руснаците сме диво, изостанало племе 👈
20:43 18.07.2026
39 Без бой
20:46 18.07.2026
40 Антирашист у699
До коментар #33 от "Софиянец":Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори ,а чети за фашистките държави !
Коментиран от #49
20:46 18.07.2026
41 Абе бандеристан
20:48 18.07.2026
42 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #33 от "Софиянец":Всяка една държава нахлула в съседна за да решава вътрешните си проблеми е фашистка !!!
Запомни го 👈
Коментиран от #45
20:50 18.07.2026
43 Рублевка
20:52 18.07.2026
44 Карго 200
Коментиран от #51
20:53 18.07.2026
45 Рублевка
До коментар #42 от "Майор Деянов, на всеки километър":Ето един кандидат за източния фронт. Заминавай в Украйна при бандеровците! Какво правиш още в България?
Коментиран от #52
20:54 18.07.2026
46 Укрологика за 1-ви клас
Коментиран от #50
20:55 18.07.2026
47 спри се ве лука
До коментар #9 от "Антирашист 1692":ходи да лигавиш черни патки за 2 евро,по ти се отдава,а и повече ще заработиш,с тия измишльотини дето драскаш за няколко цената гладен ще останеш
20:57 18.07.2026
48 Рублевка
До коментар #34 от "Всичко":След ВСВ 10 години са ги гонили из горите.
Побъркани садисти. Избили са милиони в лагерите на смъртта. Германците са били отвратени от тях, но в дадения период са имали нужда от зверове за надзиратели и палачи. Впоследствие са ги разстрелвали, защото мястото на зверовете не е сред хората.
Коментиран от #55
21:00 18.07.2026
49 Бъркаш се
До коментар #40 от "Антирашист у699":Фашизмът е в кочината наречена ес,тя отговаря на всички критериите за фашизъм.Не спори а чети за фашизма!!!
21:00 18.07.2026
50 Рублевка
До коментар #46 от "Укрологика за 1-ви клас":В лагери за подготовка ги изтезават и дрогират докато загубят човешкия си облик.
21:02 18.07.2026
51 Да те светна
До коментар #44 от "Карго 200":Тези които злословят срещу г-н Радев ги посещават едни специални служби, всеки коментар свързан с него директно им го изпращам😉
Коментиран от #58
21:03 18.07.2026
52 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #45 от "Рублевка":"...Какво правиш още в България?..."
Не съм 😁
Рамщайн, Германия. Офицер by НАТО 👆
21:05 18.07.2026
53 По интересно е защо
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":и как те изритаха от Русия .....
21:10 18.07.2026
54 Мислещ
До коментар #6 от "В Лвов":Те това е решението на проблема!
21:18 18.07.2026
55 О, след войната
До коментар #48 от "Рублевка":И самият Бандера е бил застрелян в Мюнхен. Мислил си, че се е скрил в освободения от фашизъм Германистан, но миналото му го настига там и го сваля...
21:18 18.07.2026
56 Голям мерак
21:19 18.07.2026
57 Зеления път
21:32 18.07.2026
58 Бат Вальо
До коментар #51 от "Да те светна":Ей лудяk, тебе природата така те е светнала,че сияеш като коледна елхичка ... що пишеш манипулации бе, и си мислиш, че нормалните хора ще ти се вържат ... върни се в централата на ПП ДеБилите и докладвай, че пак си се изложил ...
21:36 18.07.2026