Един човек бе убит, а четирима други бяха ранени при поредна остра атака на украинските въоръжени сили срещу пътнически автобус в руската Белгородска област.

Нападението е извършено с помощта на дрон камикадзе, предава държавната информационна агенция ТАСС.

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Инцидентът се вписва в ескалиращата кампания от въздушни удари на Киев по пограничните руски региони, съобщава в обобщения си материал Al Jazeera (aljazeera.com). Според местните здравни власти в Белгород, четиримата пострадали са транспортирани в болница с различна степен на осколични наранявания и изгаряния, а превозното средство е напълно унищожено.

Министерството на отбраната на Руската федерация информира чрез изявление в РИА Новости, че през последното денонощие руската противовъздушна отбрана е прихванала десетки безпилотни летателни апарати над района, но този конкретен апарат е успял да порази цивилен транспорт. От украинска страна все още няма официален коментар по случая, като Киев традиционно не поема директна отговорност за удари на руска територия, отбелязват наблюдатели пред Ройтерс.