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Атака срещу автобус в Белгород: Един убит и четирима ранени
  Тема: Украйна

Атака срещу автобус в Белгород: Един убит и четирима ранени

18 Юли, 2026 21:25, обновена 18 Юли, 2026 21:28 1 425 75

  • белгород-
  • атака-
  • автобус-
  • загинал-
  • всу-
  • дронове-
  • русия

Руският граничен регион под постоянен обстрел от украински дронове

Атака срещу автобус в Белгород: Един убит и четирима ранени - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един човек бе убит, а четирима други бяха ранени при поредна остра атака на украинските въоръжени сили срещу пътнически автобус в руската Белгородска област.

Нападението е извършено с помощта на дрон камикадзе, предава държавната информационна агенция ТАСС.

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Инцидентът се вписва в ескалиращата кампания от въздушни удари на Киев по пограничните руски региони, съобщава в обобщения си материал Al Jazeera (aljazeera.com). Според местните здравни власти в Белгород, четиримата пострадали са транспортирани в болница с различна степен на осколични наранявания и изгаряния, а превозното средство е напълно унищожено.

Министерството на отбраната на Руската федерация информира чрез изявление в РИА Новости, че през последното денонощие руската противовъздушна отбрана е прихванала десетки безпилотни летателни апарати над района, но този конкретен апарат е успял да порази цивилен транспорт. От украинска страна все още няма официален коментар по случая, като Киев традиционно не поема директна отговорност за удари на руска територия, отбелязват наблюдатели пред Ройтерс.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 УКРАИНЕ ПОБЕДА

    15 30 Отговор
    хахааххАХХАХАХХАХАХАХАХ Пушия ахахха ВСУ направо си праат ГАргара с галките русхи а ригия не грата с аму дигнали мерника.. ТАРгета.. СЛАВА Буданив.....

    Коментиран от #53

    21:30 18.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 УКРАИНЕ победа риспект КОЛУМБИА

    6 25 Отговор
    подпомогнати и От колумбииските наркокартели СЛАВА УКРАИНЕ до краиа на годината е в МАСКВЕ.. ПАРАДА на бобедата на църния плащад е пове4е от БЛИУЗО .. СЛАВА НА КОЛУМБИИСКИТЕ НАРКОСИ.....

    21:32 18.07.2026

  • 4 Володимир Зеленски, президент

    16 24 Отговор
    С руските камънье па руските глави !!!
    Войната са завърна в къщи 👈

    21:33 18.07.2026

  • 5 УКРАИНЕ ПОБЕДА

    12 20 Отговор
    сига в БЕ:ГОРОД , ПИТЕРО И СИБИРА скоро И В МАСКВЕ И под московието ше пламти МЕТРОТО с канибалите вътре...

    21:34 18.07.2026

  • 6 гост

    16 18 Отговор
    Само вижте в какви автобуси се возят в Белгородска област !!! И си представете в какви се возят в Сибир !! Ако въобще ги има !!

    Коментиран от #9, #16, #48, #49

    21:34 18.07.2026

  • 7 Луд с картечница

    22 10 Отговор
    Друго си да се праиш на маЖ пред деца. Ама утре белите нослета пак ще плачат,опс от месесец ги нЕма и у телевизоро.

    Коментиран от #10, #12, #14, #20

    21:35 18.07.2026

  • 8 .....

    18 21 Отговор
    Руските боклуци трябва да се мачкат...

    Коментиран от #11

    21:36 18.07.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    14 20 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    Ще го кажа като поет.
    Руснаците сме cвини !!! 😆😆😆

    Коментиран от #38

    21:36 18.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Механик

    6 10 Отговор

    До коментар #8 от ".....":

    Съгласен съм.

    Коментиран от #13

    21:38 18.07.2026

  • 12 гост

    15 18 Отговор

    До коментар #7 от "Луд с картечница":

    ● Захари Стоянов: „Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка! Аман, бей, аман! Лошо нещо било московлука… То не прилича ни на даалии, ни на кърджалии, ни на фанариоти!“

    ● Стефан Стамболов, за когото руската дипломация (включително Санстефанският проект на Игнатиев) никога не е целяла независима България, а просто създаването на вярна „Задунайска губерния“: „Русия употреби всички средства само и само да попречи на народний идеал – Съединението. Не искаме да упоменаваме тука за всички интриги и подлости, които се вършеха против интересите на нашето Отечество... Ние не искаме руското покровителство, защото то е тежко за нас. Ние искаме да бъдем свободни и независими.“

    21:39 18.07.2026

  • 13 .....

    9 20 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    Умрем да гледам руски гробища и трупове!!!!!

    21:39 18.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Смешник

    20 11 Отговор
    Е това е същността на терористичния режим в Украйна който европейската върхушка подкрепя

    Коментиран от #19, #21, #25, #27, #32

    21:41 18.07.2026

  • 16 реалистъ

    9 16 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    За Русия няма фондове от ЕС. Тук доста се направи, колкото и да дрънкат глупости русофилските празни тикви.

    21:42 18.07.2026

  • 17 Ицо

    10 11 Отговор
    Има ли гнясани копейки тук?

    21:42 18.07.2026

  • 18 Берия

    5 4 Отговор
    Добреееее пишете си бре деца ама нали знаете че ви гледаме и ви спускане, ще ви го припомним!

    21:43 18.07.2026

  • 19 Боклуци проруски

    15 13 Отговор

    До коментар #15 от "Смешник":

    Руската войска миролюбиво нахлу в Украйна и започна мирно да граби, да насилва, да убива.И изведнъж, ги нападнаха украинците.

    Коментиран от #23, #24

    21:43 18.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Z-axaрова

    8 2 Отговор

    До коментар #15 от "Смешник":

    Oтломки.

    21:43 18.07.2026

  • 22 Пич

    16 9 Отговор
    И кво...?!
    Да се радваме на терористите от Украйна ли...?!
    Това ли са демократични терористи...?!

    Коментиран от #26, #31

    21:44 18.07.2026

  • 23 Нешанъл Жеографик

    8 10 Отговор

    До коментар #19 от "Боклуци проруски":

    Учени установиха, че една хлебарка може да живее до 10 дни без глава.Русофилът-цял живот

    21:45 18.07.2026

  • 24 Руснак без крак...

    9 6 Отговор

    До коментар #19 от "Боклуци проруски":

    Свинята кожата си мени, нрава никога 👆

    21:45 18.07.2026

  • 25 гост

    9 6 Отговор

    До коментар #15 от "Смешник":

    Васил Левски: „Когато са освободи България, за мен не остава вече работа по между ви. Тогава аз ще да отида в Руссия и да съставлявам комитети, защото там, макар и да няма чалми, но народът е притиснат от нас повече.“

    Коментиран от #66

    21:45 18.07.2026

  • 26 Е па ревИ.

    8 10 Отговор

    До коментар #22 от "Пич":

    Нормалните се радваме.

    Коментиран от #34

    21:47 18.07.2026

  • 27 гост

    12 7 Отговор

    До коментар #15 от "Смешник":

    Георги Раковски: „Всякога Русия ни е лъгала, че за наше добро иде... Колкото пъти руските войски са минували Дунава, най-големи опустошения и разорения е претърпяло нашето бедно отечество.

    Коментиран от #33

    21:47 18.07.2026

  • 28 гост

    6 9 Отговор
    С терористи не се преговаря ,масово изтребване на хохохоли !

    Коментиран от #36

    21:47 18.07.2026

  • 29 Привет от Крим

    9 8 Отговор
    Последната надежда на Роzzия е българската копейка - истински лъв в писането на коментари

    21:48 18.07.2026

  • 30 стоян георгиев

    7 5 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бандерола !

    21:48 18.07.2026

  • 31 Легай бе пико4

    5 4 Отговор

    До коментар #22 от "Пич":

    Не си адекватен.

    Коментиран от #35, #40

    21:50 18.07.2026

  • 32 гост

    5 5 Отговор

    До коментар #15 от "Смешник":

    Христо Ботев: „Росия, тая мнима защитница на славянството, тя употреблява още по-радикални средства, за да изтрие от лицето на земята българските колонии. Тя отне земите на колонистите, подложи ни със сичката своя неясна строгост и подлост под законът на „общата повинност

    21:50 18.07.2026

  • 33 Димитър Георгиев

    9 7 Отговор

    До коментар #27 от "гост":

    Не злоупотребявай с имената на българските революционери ,бре продажен небинарен еппи,лиран многополлов джжж.ндърляк ☝️

    Коментиран от #68

    21:50 18.07.2026

  • 34 Пич

    9 5 Отговор

    До коментар #26 от "Е па ревИ.":

    Не на мене тия!!! Никой нормален не се радва на убийствата на хора!!!
    Следователно - не си нормален!!!

    21:51 18.07.2026

  • 35 Пич

    7 5 Отговор

    До коментар #31 от "Легай бе пико4":

    Тии срррааа 💩директно в усс.ТаТа!

    21:51 18.07.2026

  • 36 Соломон

    5 5 Отговор

    До коментар #28 от "гост":

    Прав си.С руЗките теророисти не се преговаря.За това за всеки Украйна е приготвила по 10 дрона .За да го снимат за последно в земния му път.

    Коментиран от #39

    21:51 18.07.2026

  • 37 Бий руската Гад

    8 8 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ - велик президент!
    👏 🇺🇦
    Разруши мита за някаква си там велика Русия.

    Коментиран от #43, #44

    21:52 18.07.2026

  • 38 Гресиран козяк

    7 5 Отговор

    До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":

    Гресирания ,пак си се превъзбудил ,смучи кафявия горчив палец☝️,знаеш че успокоява !

    21:54 18.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Пич

    6 6 Отговор

    До коментар #31 от "Легай бе пико4":

    Няма как да лягам, защото от вчера на съм ставал от майка ти!!!

    21:56 18.07.2026

  • 41 Тиква

    8 5 Отговор
    Осраинци били и ще останат бандеронацисти,вън,България не ви иска осраниската напаст.

    21:56 18.07.2026

  • 42 Блатния дивак усеща ледения дъх на смърт

    6 7 Отговор
    Само разгром на ватата и пълно икономическо унищожение на блатото ще осигури мир за следващите 80-100 години. Рашистите са като плевелите, ако не ги кастриш и чистиш от време на време, ще превземат градината.

    21:57 18.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Пич

    2 5 Отговор

    До коментар #37 от "Бий руската Гад":

    Съгласен съм!!!

    21:57 18.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Пффффф

    5 8 Отговор
    Цял статия да една утрепан орка.

    21:59 18.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Дик диверсанта

    7 6 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    Нямаше автобуси в Ленд лийза от които да откраднат, затова руснаците нямат автобуси.
    ЛиАз, ПАЗ това беше мъка. Няма руско нещо което да работи повече от час.
    Единственото руско нещо, което работи безотказно е системата за групово напиване.

    Коментиран от #52

    22:04 18.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Емил

    7 4 Отговор
    Украински дронове няма.
    Всичко се произвежда извън Украйна и се управлява извън украинска територия.
    На украинците преписват само атаките по руска територия!!!

    Коментиран от #55

    22:06 18.07.2026

  • 52 Соломон

    6 1 Отговор

    До коментар #49 от "Дик диверсанта":

    Могаа тее диверсирам агресивно в анна.алла .

    Коментиран от #54

    22:06 18.07.2026

  • 53 Розов

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "УКРАИНЕ ПОБЕДА":

    дедераст заблуден

    22:06 18.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Наблюдател

    5 5 Отговор
    Западните куратори плачат за юмруци в зъбите.

    22:10 18.07.2026

  • 57 Соломон

    4 4 Отговор

    До коментар #54 от "Соломон":

    Тихо бе тръбар ,сокай шнорхела !Лошия ли го играеш ,а пееее раzчее ?

    22:12 18.07.2026

  • 58 Соломон

    4 3 Отговор

    До коментар #55 от "Дик диверсанта":

    Пазя децата от дърти педофили като теб!

    22:13 18.07.2026

  • 59 Турист

    5 6 Отговор
    Тyргам го фоcтата на отявлени русофили тип сoва за перфектен масaж на cливицити, след което и в кожения салон, като ритмично сменям местата!

    Коментиран от #63

    22:17 18.07.2026

  • 60 Соломон

    4 2 Отговор
    Аха тъкмо избягах от Карлуково ама се чудя къде да спя? Сега тука трябва да съчинявам едни глупост че да изкарам за баничка!

    Коментиран от #62

    22:17 18.07.2026

  • 61 Сатана Z

    3 7 Отговор
    В Укрия не останаха мъже да си е бат жените,фyтkите им паяжини хванаха.

    Коментиран от #69

    22:18 18.07.2026

  • 62 АсанБГ

    3 2 Отговор

    До коментар #60 от "Соломон":

    Мога та пусна да пренощуваш в обора при кончето и коча Алтънчо .

    22:19 18.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 големсмях

    5 4 Отговор
    Жалко...малко ватенки са убили.

    22:27 18.07.2026

  • 66 Ончо

    1 4 Отговор

    До коментар #25 от "гост":

    Това от новата история на България ли е?🤣

    Коментиран от #70

    22:31 18.07.2026

  • 67 Т90

    2 3 Отговор
    Да не стане само от СВО на Антитерористична операция. Тогава може и Русия да посегнат към резервите си, за разлика от сега!

    22:41 18.07.2026

  • 68 гост

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Димитър Георгиев":

    Всичко е записано е официални документи , за твой и на копеите ужас !! Днес е рожденият ден на великия Левски който никога не си знаел , за разлика от рождения ден на любимия ти Путлер , нали ??

    22:49 18.07.2026

  • 69 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Сатана Z":

    Нещо си Нефелен по отношение на Укр. Жени че се интересували само от Е...- не,кандидат "Товаришч,Укр. жени застават ТВЪРДО на мястото на убитите си Съпрузи във Войната срещу Чудовището "Русия" в защита на Децата си!А вярваш ли че тия невръстни Укр. Деца и Юноши ще забравят някога Руските зверства в родината ими няма да Мъстят при всеки сгоден случай на Руснаците?Мсе пак добре е да разбереш че Рустаците са НАЙ- НЕНАВИЖДАНАТА Нация на Света благодарение на Имперските напъни на Путин и Кликата му,така ще бъде поне Век!

    22:50 18.07.2026

  • 70 гост

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "Ончо":

    Не , това е от старата ИСТИНСКА , която шумкарите се утрепаха да крият 45 години !!

    Коментиран от #72

    22:53 18.07.2026

  • 71 Убаво

    0 0 Отговор
    Лека нощ!

    23:01 18.07.2026

  • 72 Домакина,

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "гост":

    Днес почитаме рожденния ден на Апостола. Само да можеше за две минутки да оживее ,на такива като теб щеше да им е много трудно.😡🤮

    23:05 18.07.2026

  • 73 Мадяр

    3 1 Отговор
    Съвсем скоро вова ще скача от прозореца

    23:05 18.07.2026

  • 74 С ДВЕ ДУМИ

    1 0 Отговор
    Утре сабайлям да няма сърдити

    23:05 18.07.2026

  • 75 СЛЕД КАТО

    1 1 Отговор
    СТАНА ВАСАЛ НА КИТАЙ

    БУНКЕРНИЯ ПЕ.НДЕ.ХО ПУТИН

    ВСЕ ПОВЕЧЕ ЗАВИСИ И

    ОТ ИНДИЯ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА

    НЕ СТИГА ЧЕ КУПУВА
    БЕНЗИН ОТ ИНДИЯ

    КОЕТО САМО ПО СЕБЕ СИ
    Е ТОТАЛЕН РЕЗИЛ,

    СЕГА ПУТИН МОЛИ

    ИНДИЙСКИИЯТ МАХАРАДЖА МОДИ

    ДА МУ ПРАЩА

    И ДИЗЕЛ .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    САМО ЗА 4 ГОДИНИ

    ТОЗИ БОТОКС ДЪРТАК
    УСПЯ ДА СЪТВОРИ
    НАЙ ГОЛЯМАТА КРИЗА
    В ИСТОРИЯТА НА РУСИЯ .

    КРИЗАТА ОТ 90те Години

    Ще изглежда като Някакъв Лош спомен
    В сравнение с това което ПРЕДСТОИ.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    23:05 18.07.2026

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