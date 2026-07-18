Атака срещу автобус в Белгород: Един убит и четирима ранени

Един човек бе убит, а четирима други бяха ранени при поредна остра атака на украинските въоръжени сили срещу пътнически автобус в руската Белгородска област.
Нападението е извършено с помощта на дрон камикадзе, предава държавната информационна агенция ТАСС.
Инцидентът се вписва в ескалиращата кампания от въздушни удари на Киев по пограничните руски региони, съобщава в обобщения си материал Al Jazeera (aljazeera.com). Според местните здравни власти в Белгород, четиримата пострадали са транспортирани в болница с различна степен на осколични наранявания и изгаряния, а превозното средство е напълно унищожено.
Министерството на отбраната на Руската федерация информира чрез изявление в РИА Новости, че през последното денонощие руската противовъздушна отбрана е прихванала десетки безпилотни летателни апарати над района, но този конкретен апарат е успял да порази цивилен транспорт. От украинска страна все още няма официален коментар по случая, като Киев традиционно не поема директна отговорност за удари на руска територия, отбелязват наблюдатели пред Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 УКРАИНЕ ПОБЕДА
Коментиран от #53
21:30 18.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 УКРАИНЕ победа риспект КОЛУМБИА
21:32 18.07.2026
4 Володимир Зеленски, президент
Войната са завърна в къщи 👈
21:33 18.07.2026
5 УКРАИНЕ ПОБЕДА
21:34 18.07.2026
6 гост
Коментиран от #9, #16, #48, #49
21:34 18.07.2026
7 Луд с картечница
Коментиран от #10, #12, #14, #20
21:35 18.07.2026
8 .....
Коментиран от #11
21:36 18.07.2026
9 Владимир Путин, президент
До коментар #6 от "гост":Ще го кажа като поет.
Руснаците сме cвини !!! 😆😆😆
Коментиран от #38
21:36 18.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Механик
До коментар #8 от ".....":Съгласен съм.
Коментиран от #13
21:38 18.07.2026
12 гост
До коментар #7 от "Луд с картечница":● Захари Стоянов: „Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка! Аман, бей, аман! Лошо нещо било московлука… То не прилича ни на даалии, ни на кърджалии, ни на фанариоти!“
● Стефан Стамболов, за когото руската дипломация (включително Санстефанският проект на Игнатиев) никога не е целяла независима България, а просто създаването на вярна „Задунайска губерния“: „Русия употреби всички средства само и само да попречи на народний идеал – Съединението. Не искаме да упоменаваме тука за всички интриги и подлости, които се вършеха против интересите на нашето Отечество... Ние не искаме руското покровителство, защото то е тежко за нас. Ние искаме да бъдем свободни и независими.“
21:39 18.07.2026
13 .....
До коментар #11 от "Механик":Умрем да гледам руски гробища и трупове!!!!!
21:39 18.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Смешник
Коментиран от #19, #21, #25, #27, #32
21:41 18.07.2026
16 реалистъ
До коментар #6 от "гост":За Русия няма фондове от ЕС. Тук доста се направи, колкото и да дрънкат глупости русофилските празни тикви.
21:42 18.07.2026
17 Ицо
21:42 18.07.2026
18 Берия
21:43 18.07.2026
19 Боклуци проруски
До коментар #15 от "Смешник":Руската войска миролюбиво нахлу в Украйна и започна мирно да граби, да насилва, да убива.И изведнъж, ги нападнаха украинците.
Коментиран от #23, #24
21:43 18.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Z-axaрова
До коментар #15 от "Смешник":Oтломки.
21:43 18.07.2026
22 Пич
Да се радваме на терористите от Украйна ли...?!
Това ли са демократични терористи...?!
Коментиран от #26, #31
21:44 18.07.2026
23 Нешанъл Жеографик
До коментар #19 от "Боклуци проруски":Учени установиха, че една хлебарка може да живее до 10 дни без глава.Русофилът-цял живот
21:45 18.07.2026
24 Руснак без крак...
До коментар #19 от "Боклуци проруски":Свинята кожата си мени, нрава никога 👆
21:45 18.07.2026
25 гост
До коментар #15 от "Смешник":Васил Левски: „Когато са освободи България, за мен не остава вече работа по между ви. Тогава аз ще да отида в Руссия и да съставлявам комитети, защото там, макар и да няма чалми, но народът е притиснат от нас повече.“
Коментиран от #66
21:45 18.07.2026
26 Е па ревИ.
До коментар #22 от "Пич":Нормалните се радваме.
Коментиран от #34
21:47 18.07.2026
27 гост
До коментар #15 от "Смешник":Георги Раковски: „Всякога Русия ни е лъгала, че за наше добро иде... Колкото пъти руските войски са минували Дунава, най-големи опустошения и разорения е претърпяло нашето бедно отечество.
Коментиран от #33
21:47 18.07.2026
28 гост
Коментиран от #36
21:47 18.07.2026
29 Привет от Крим
21:48 18.07.2026
30 стоян георгиев
21:48 18.07.2026
31 Легай бе пико4
До коментар #22 от "Пич":Не си адекватен.
Коментиран от #35, #40
21:50 18.07.2026
32 гост
До коментар #15 от "Смешник":Христо Ботев: „Росия, тая мнима защитница на славянството, тя употреблява още по-радикални средства, за да изтрие от лицето на земята българските колонии. Тя отне земите на колонистите, подложи ни със сичката своя неясна строгост и подлост под законът на „общата повинност
21:50 18.07.2026
33 Димитър Георгиев
До коментар #27 от "гост":Не злоупотребявай с имената на българските революционери ,бре продажен небинарен еппи,лиран многополлов джжж.ндърляк ☝️
Коментиран от #68
21:50 18.07.2026
34 Пич
До коментар #26 от "Е па ревИ.":Не на мене тия!!! Никой нормален не се радва на убийствата на хора!!!
Следователно - не си нормален!!!
21:51 18.07.2026
35 Пич
До коментар #31 от "Легай бе пико4":Тии срррааа 💩директно в усс.ТаТа!
21:51 18.07.2026
36 Соломон
До коментар #28 от "гост":Прав си.С руЗките теророисти не се преговаря.За това за всеки Украйна е приготвила по 10 дрона .За да го снимат за последно в земния му път.
Коментиран от #39
21:51 18.07.2026
37 Бий руската Гад
👏 🇺🇦
Разруши мита за някаква си там велика Русия.
Коментиран от #43, #44
21:52 18.07.2026
38 Гресиран козяк
До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":Гресирания ,пак си се превъзбудил ,смучи кафявия горчив палец☝️,знаеш че успокоява !
21:54 18.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Пич
До коментар #31 от "Легай бе пико4":Няма как да лягам, защото от вчера на съм ставал от майка ти!!!
21:56 18.07.2026
41 Тиква
21:56 18.07.2026
42 Блатния дивак усеща ледения дъх на смърт
21:57 18.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Пич
До коментар #37 от "Бий руската Гад":Съгласен съм!!!
21:57 18.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Пффффф
21:59 18.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Дик диверсанта
До коментар #6 от "гост":Нямаше автобуси в Ленд лийза от които да откраднат, затова руснаците нямат автобуси.
ЛиАз, ПАЗ това беше мъка. Няма руско нещо което да работи повече от час.
Единственото руско нещо, което работи безотказно е системата за групово напиване.
Коментиран от #52
22:04 18.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Емил
Всичко се произвежда извън Украйна и се управлява извън украинска територия.
На украинците преписват само атаките по руска територия!!!
Коментиран от #55
22:06 18.07.2026
52 Соломон
До коментар #49 от "Дик диверсанта":Могаа тее диверсирам агресивно в анна.алла .
Коментиран от #54
22:06 18.07.2026
53 Розов
До коментар #1 от "УКРАИНЕ ПОБЕДА":дедераст заблуден
22:06 18.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Наблюдател
22:10 18.07.2026
57 Соломон
До коментар #54 от "Соломон":Тихо бе тръбар ,сокай шнорхела !Лошия ли го играеш ,а пееее раzчее ?
22:12 18.07.2026
58 Соломон
До коментар #55 от "Дик диверсанта":Пазя децата от дърти педофили като теб!
22:13 18.07.2026
59 Турист
Коментиран от #63
22:17 18.07.2026
60 Соломон
Коментиран от #62
22:17 18.07.2026
61 Сатана Z
Коментиран от #69
22:18 18.07.2026
62 АсанБГ
До коментар #60 от "Соломон":Мога та пусна да пренощуваш в обора при кончето и коча Алтънчо .
22:19 18.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 големсмях
22:27 18.07.2026
66 Ончо
До коментар #25 от "гост":Това от новата история на България ли е?🤣
Коментиран от #70
22:31 18.07.2026
67 Т90
22:41 18.07.2026
68 гост
До коментар #33 от "Димитър Георгиев":Всичко е записано е официални документи , за твой и на копеите ужас !! Днес е рожденият ден на великия Левски който никога не си знаел , за разлика от рождения ден на любимия ти Путлер , нали ??
22:49 18.07.2026
69 оня с коня
До коментар #61 от "Сатана Z":Нещо си Нефелен по отношение на Укр. Жени че се интересували само от Е...- не,кандидат "Товаришч,Укр. жени застават ТВЪРДО на мястото на убитите си Съпрузи във Войната срещу Чудовището "Русия" в защита на Децата си!А вярваш ли че тия невръстни Укр. Деца и Юноши ще забравят някога Руските зверства в родината ими няма да Мъстят при всеки сгоден случай на Руснаците?Мсе пак добре е да разбереш че Рустаците са НАЙ- НЕНАВИЖДАНАТА Нация на Света благодарение на Имперските напъни на Путин и Кликата му,така ще бъде поне Век!
22:50 18.07.2026
70 гост
До коментар #66 от "Ончо":Не , това е от старата ИСТИНСКА , която шумкарите се утрепаха да крият 45 години !!
Коментиран от #72
22:53 18.07.2026
71 Убаво
23:01 18.07.2026
72 Домакина,
До коментар #70 от "гост":Днес почитаме рожденния ден на Апостола. Само да можеше за две минутки да оживее ,на такива като теб щеше да им е много трудно.😡🤮
23:05 18.07.2026
73 Мадяр
23:05 18.07.2026
74 С ДВЕ ДУМИ
23:05 18.07.2026
75 СЛЕД КАТО
БУНКЕРНИЯ ПЕ.НДЕ.ХО ПУТИН
ВСЕ ПОВЕЧЕ ЗАВИСИ И
ОТ ИНДИЯ.
ХАХА ХАХАХАХАХА
НЕ СТИГА ЧЕ КУПУВА
БЕНЗИН ОТ ИНДИЯ
КОЕТО САМО ПО СЕБЕ СИ
Е ТОТАЛЕН РЕЗИЛ,
СЕГА ПУТИН МОЛИ
ИНДИЙСКИИЯТ МАХАРАДЖА МОДИ
ДА МУ ПРАЩА
И ДИЗЕЛ .
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
САМО ЗА 4 ГОДИНИ
ТОЗИ БОТОКС ДЪРТАК
УСПЯ ДА СЪТВОРИ
НАЙ ГОЛЯМАТА КРИЗА
В ИСТОРИЯТА НА РУСИЯ .
КРИЗАТА ОТ 90те Години
Ще изглежда като Някакъв Лош спомен
В сравнение с това което ПРЕДСТОИ.
Хаха хахахахаха хахахахаха
23:05 18.07.2026