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Западът с нова инициатива относно замразените руски активи
  Тема: Украйна

Западът с нова инициатива относно замразените руски активи

8 Август, 2026 12:35 2 302 99

  • украйна-
  • русия-
  • активи-
  • замразени активи

авторите на инициативата заявяват, че Европейският съюз трябва незабавно да прехвърли попечителството върху замразените сметки на Руската централна банка на нова депозитарна институция на ЕС

Западът с нова инициатива относно замразените руски активи - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

На Запад е предложена инициатива за прехвърляне на замразени руски активи от Euroclear към нова депозитарна институция на ЕС с цел използването им за нуждите на Киев. Тя е разработена от бившия германски министър на отбраната Анегрет Крамп-Каренбауер, бившия министър по европейските въпроси във френското външно министерство Натали Лоазо и заместник-помощника на президента по въпросите на националната сигурност в администрацията на Байдън, Далип Сингх.

Текстът на съвместното им изявление, получен от Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), твърди, че „Европейският съюз трябва незабавно да прехвърли попечителството върху замразените сметки на Руската централна банка на нова депозитарна институция на ЕС“, която ще ги управлява. По същество ЕС ще стане попечител на средствата. Освен това, авторите твърдят, че „конфискацията е изключена, тъй като Централната банка на Русия ще остане собственик на сметките след прехвърлянето на попечителството“.

По този начин те предлагат облекчаване на натиска върху Euroclear и Белгия, както и „премахване на правните и финансови съмнения“ относно използването на тези средства за Украйна. Авторите посочват, че подобен прецедент се е случил след свалянето на иракския президент Саддам Хюсеин, когато иракски държавни активи в чужбина са били прехвърлени за съхранение във Федералния резерв на Ню Йорк.

Крамп-Каренбауер, Лоазо и Сингх смятат, че ЕС трябва да действа бързо, тъй като неотдавнашният „заем“ от 90 милиарда евро за Украйна ще бъде изразходван още през 2027 г., а „прозорецът на възможностите“ заплашва да се затвори, ако правителства, които се противопоставят на военната помощ за Украйна, дойдат на власт в държавите-членки на ЕС. Те имат предвид предимно Франция, обясни вестникът.

Страните от ЕС и Г-7 са замразили приблизително 300 милиарда евро руски активи. Приблизително 180 милиарда евро се съхраняват в белгийския депозитар Euroclear. Европейската комисия търси съгласието на държавите членки на ЕС за използване на руски активи за Украйна. ЕС обаче преди това не успя да се съгласи на „репарационен заем“ за Украйна, използвайки замразени руски активи.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🗽=🍌

    18 35 Отговор
    Да дадан на Мунчо някой цент да закупи 3D радари, че го запукаха аятоласите.

    12:39 08.08.2026

  • 2 Сън не спят

    94 8 Отговор
    Само се чудят как да откраднат парите 🤑

    12:40 08.08.2026

  • 3 Рашистите

    15 97 Отговор
    Трябва да си платят за дивата, варварска агресия над независима страна.И ще си платят, простите ушанки си държат парите на Запад ,а не в Проссия.

    Коментиран от #41, #44, #63

    12:42 08.08.2026

  • 4 така, така

    93 10 Отговор
    Смешниците в ЕС обедняха като мишки и се чудят как да официализират кражбата на руските активи. Тотални де..били - замразяването на средствата им костваше отлив на милиарди от европейските банкиц, а кражбата само ще ги закопае. Тия иди..оти и без това ни водят в бездната на финансова криза, та дали по-бързо ще ни занулят или по-бавно, вече е все тая.
    Изумява ме само колко е стъпкано самочувствието и инстинкта на средния европеец - гледа как го варят като жаба и се радва! Дори не е пропаганда или заиграване със страха - това падение си е деградация на менталността ни и превръщането ни в отявлени консуматори.
    Да видим ще имаме ли сили да възстанем, когато утре осъзнаем, че моркова на ЕС е виртуален, но тоягата е реална.

    Коментиран от #47, #57, #59

    12:43 08.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 БРИТАНСКА НОВА ИНИЦИАТИВА

    80 7 Отговор
    Означава добре познатата стара КРАЖБА.

    12:44 08.08.2026

  • 7 Тити на Кака

    34 7 Отговор
    Прогресивният Запад замрази ли едни божии активи след генния ц. И.д в извицата на лейди Га Га, някой знае ли?

    12:45 08.08.2026

  • 8 Малоумна работа

    81 6 Отговор
    Как може парите да са собственост на някого и да се прехвърлят без неговото разрешение!?! Това не било конфискация! Че това си е кражба!

    Коментиран от #15, #64

    12:45 08.08.2026

  • 9 Реалност

    10 76 Отговор
    Путин е враг на всеки нормален, свободен човек. Той е олицетворение на абсолютното зло, което трябва да бъде изкоренено.
    ​Борбата срещу Путин, борбата срещу режима на Путин, е част от глобалната война между силите на свободата и тиранията.
    ​Украинският фронт е нейният най-важен фронт. В реалност тази фронтова линия преминава през цялата планета — от Тайван до Куба.
    ​Изходът от сблъсъка в Украйна ще повлияе на общата посока на световното развитие.
    ​И няма друг път за бъдещето на Русия освен победата на Украйна и поражението на режима на Путин.
    ​Руската история ясно показва, че промяната е възможна само след военно и геополитическо поражение.
    ​Ето защо днешната помощ за Украйна — борбата за нейната победа и за поражението на Русия — е опит да се създадат условия Руската империя, след нейния неизбежен разпад, да се трансформира в държава, която ще бъде част от свободния свят в неговото съперничество с китайската хегемония

    Коментиран от #19, #23, #32, #43, #92, #99

    12:48 08.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Незаконно заграбване

    50 7 Отговор
    А после кой ще ги връща

    Коментиран от #48, #61

    12:48 08.08.2026

  • 12 Орк

    50 8 Отговор
    Знаем че сте обедняли. НО не крадете! Не се разваляйте и без това развален имидж. Помолете Русия за пари. Тя е милослива и ше ви помогне.

    Коментиран от #73

    12:50 08.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Инна

    8 8 Отговор
    "И какво бихте могли да предложите от ваша страна?"
    "Какво има да се предложи? Пишат и пишат... Конгрес, някакви германци... Замая ми главата. Вземете всичко и го разделете..." (c)

    12:51 08.08.2026

  • 15 Бабушка

    25 6 Отговор

    До коментар #8 от "Малоумна работа":

    В сравнение с тази кражба на руски пари, тоалетните чинии, бурканите зимнина, дамаджанките и кокошките са кокошкарска работа!

    12:52 08.08.2026

  • 16 Гошо

    44 5 Отговор
    финансовите институции на запад правят всичко възможно да си прогонят клиентите

    Коментиран от #66

    12:54 08.08.2026

  • 17 Прогресивни шарлатани ПеБоРа

    8 46 Отговор
    Помните ли как цялата кремълска пропаганда твърдеше, че в Украйна няма война, а само Специална военна операция? В самата Русия дори бе забранено да се говори за война, а всеки, който споменеше думата „война“, попадаше под ударите на закона и бе съден!
    В този ред на мисли днес Министерството на външните работи на Русия призова руснаците да се подготвят за продължителна война!
    Само Румен Радев може да спре това безумие, като помоли войнолюбеца Путин да седне на масата за преговори!

    12:54 08.08.2026

  • 18 Читател

    47 4 Отговор
    80% от тези активи са на западни фирми и частни инвеститори, инвестирали навремето в Русия.
    Дайте да откраднем парите на хората, за да има за още златни тоалетни, за всички от Брюксел и Лондон.

    12:54 08.08.2026

  • 19 заминавай

    54 3 Отговор

    До коментар #9 от "Реалност":

    да помагаш на Украйна. Аз от Русия освен пияни руснаци по морето (къде по-културни от англичаните) нищо лошо не съм видял, а и кой не се е напивал. Докато от вашите дарения за Зеленски (спрете да лъжите, че са за Украйна), фалира половин Европа!

    12:55 08.08.2026

  • 20 Новговор

    44 3 Отговор
    На краденето на пари, нашите партньори вече му викат "иницатива". Аз викам и ние да вземем инициативата и масово да окрадем евроатлантиците, на всички нива.

    12:55 08.08.2026

  • 21 Мълчан гъ

    6 41 Отговор
    Путин, нимой кради житото от житницата на Европа! Сеги ще требе да си га платиш! Тези деньги жъ хватят!

    Коментиран от #27, #34

    12:56 08.08.2026

  • 22 падналия ангел

    46 4 Отговор

    До коментар #13 от "111111111":

    Русия рано или късно идва за своето!

    12:56 08.08.2026

  • 23 Ха ХаХа

    19 3 Отговор

    До коментар #9 от "Реалност":

    Боклук 210%

    12:57 08.08.2026

  • 24 РФ е Zаразно Zло !

    6 39 Отговор
    Ако не бяха европейските санкции срещу Путин, сега можеше да внесем евтина вода от Русия и с нея да компенсираме дефицита в нивото на река Дунав! 🤣
    Евтин петрол и газ никога не сме получавали от тях, можехме да пробваме с вода ! Винаги е имало окупационен данък от порядъка на 35-200% над пазарната цена.

    Коментиран от #29, #30

    12:57 08.08.2026

  • 25 Тигре Тигре

    37 4 Отговор
    Небинарните Боkkk Луцци -Цивилизованият Свят търсят схеми как "легално " да откраднат руските депозите ,но накрая ще ядат пак. дървото и ще връщат всичко с лихвите.Както е казал Бисмарк ,руснаците идват винаги за своето !

    12:58 08.08.2026

  • 26 Орк

    26 7 Отговор

    До коментар #13 от "111111111":

    . Русия сигурна и знае че ще платите за всичко

    12:58 08.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 поръчай

    26 4 Отговор

    До коментар #24 от "РФ е Zаразно Zло !":

    си френска вода от "Софийска вода"АД дет им я даде кмет Капоне!

    13:00 08.08.2026

  • 30 Димитър Георгиев- ДиДи

    9 4 Отговор

    До коментар #24 от "РФ е Zаразно Zло !":

    Заразна е май .кятти че пуска на всеки без предпазни средства и срещу символични суми ,даже и аз хванах 3перр и сумати пари оръсих по кожно-венерически доктори ,докато спрем теча от чешмата .

    13:03 08.08.2026

  • 31 Възpожденец 🇧🇬

    5 34 Отговор
    Нямам обяснение защо българите така обичат да мразят.
    Уж са православни, уж са върли защитници на християнското семейство, пък то?!
    Мразят гърците.
    Мразят турците.
    Мразят румънците.
    Мразят албанците.
    Мразят сърбите.
    Мразят норвежците, защото им "взимали" децата.
    Мразят евреите, не знам за какво.
    Сега мразят и украинците от дъното на бедните си душички.

    Няма друга нация, която да е обърнала ЧОВЕЩИНАТА в ПОЛИТИКА .
    Няма по-намръщени хора от българите на целия Балканския полуостров, че и в света.
    И не знаят защо мразят.
    Някой ги е дресирал като животни.
    Преди 80г. българите не мразиха.
    Приеха арменците, спасиха си евреите.
    В България ЦЪРКВАТА беше жива.
    Истински жив организъм, който беше в общение с народа.
    Хората бяха духовно здрави и съхранени, знаеха какво е добро и зло.
    Моралният компас работеше безотказно.
    КОМУНИСТИТЕ унищожиха църквата, съсипаха вярата и възпитаха невежи малoyмници. Целенасочено и методично създадоха благодатна почва за сеене на омраза, ненавист, гняв и блатна пропаганда. Българската Православна Църква се оказва болно, токсично, агентурно, пост комунистическо чудовище, което заедно със себе си към МРАКА ще повлече и БЪЛГАРСКИЯ РОД.
    500 години османско владичество не ни озлобиха, но 45 години КОМУНИСТИЧЕСКО образование възпита истински зли ФАШИСТИ.
    До вчера един украинец и един евреин не познавахте, днес мразите и децата им.
    Те не са виновни за вашето нещастно съществуване.

    Коментиран от #36, #50, #56, #62

    13:03 08.08.2026

  • 32 Инна

    38 4 Отговор

    До коментар #9 от "Реалност":

    „Путин е враг на всеки нормален, свободен човек.“

    Ще поговорим ли за свобода в един свободен свят?

    Нека започнем с икономическата свобода, която определя свободата да правиш това, което искаш, а не това, което трябва. Освен ако не си крадец милионер, а обикновен член на средната класа, ти я нямаш – ти си роб доживот на банката, която държи ипотеката ти, дава ти заеми за кола и т.н. и т.н.

    Ти си роб на пенсионни фондове, в които внасяш целия си живот, само за да откриеш в края на дните си, че това, което си инвестирал в тези пенсионни фондове, може да изчезне за миг.

    Накратко, ти си роб на система, която те държи за гушата, принуждавайки те да тичаш като катерица в колело през целия си трудов живот и да живееш в постоянен страх да не загубиш работата си, а с нея и всичко останало – ипотеката, заемите, жилището, транспорта, здравната осигуровка, всичко.

    Сега за свободата на словото – когато страната ви блокира достъпа до алтернативни източници на информация, когато ви е забранено, под заплаха от наказателно преследване, да изразявате мнението си по въпроси като политиката за равенство между половете, утвърдителните действия, религиозната политика, а единствените безопасни теми за разговор са времето и сексуалните подвизи на известни личности, и всичко това се нарича свобода и вие вярвате в това, тогава ви съжалявам...

    Единствената свобода, която наистина съществува на Запад, е свободата да консумирате (макар и ограничена от лимитите на кред

    13:04 08.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Кака Нашева

    6 4 Отговор

    До коментар #21 от "Мълчан гъ":

    Явно освен грозен си и много тпппп малкопшшшковец !Не е чудно ,че все си на сухо !

    13:05 08.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Q -Ресс Tиaа

    12 4 Отговор

    До коментар #31 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Ако ми седнеш на дядовия , тогава наистина и реално ще се вързродиш !

    13:07 08.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Мудрец

    1 24 Отговор
    Зеленцето ще им вернёт сичкити 💰 парички до копейка, преобразени в ракети, дронове, бонби и др. и так далее!

    13:15 08.08.2026

  • 39 Перо

    20 5 Отговор
    Русия не губи нищо от замразените активи, защото не са държавни, а на еврейски олигарски! Но ЕС ще загуби много от замразените активи в Русия, защото са пари от промишлена, търговска и поддържаща дейност, заработени честно, без да са собственост на държавни милионери!

    13:18 08.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Е край

    20 5 Отговор

    До коментар #3 от "Рашистите":

    Вече няма да си ги държат. И не само те. Нали знаеш какво означава банка с изгубено доверие.

    13:22 08.08.2026

  • 42 Освен

    16 6 Отговор
    Кражби, други инициативи нямат ли?

    13:25 08.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Маринов

    7 12 Отговор

    До коментар #3 от "Рашистите":

    Използвайки суматохата около ликвидирането на СССР, пкрсйнендкс хунта заграби всичко на УССР. И кръсти държавата Украина. Що не я кръсти Малорусия? Или Бесарабия? И тогава?

    Коментиран от #51, #53

    13:28 08.08.2026

  • 45 Какво лицемерие

    17 6 Отговор

    До коментар #10 от "Русофил хардлайнарин":

    Всъщност парите ще се дадат на европейския военно промишлен комплекс, който ще произвежда на силно преувеличени цени оръжия за Украйна. А украинците ще си дават кръвта за кефа на шайката западни политици решили че трябва да управляват света.

    13:30 08.08.2026

  • 46 Янко

    16 6 Отговор
    Сега разбрахте ли от къде нашите политици и власт се учат да крадат

    13:34 08.08.2026

  • 47 А Русия какво да

    8 19 Отговор

    До коментар #4 от "така, така":

    каже като е 100 пъти по-бедна от ЕС. Путин направо да я закрива и да преминават официално в границите на Китай :)))

    13:37 08.08.2026

  • 48 Никой няма да ги връща.

    5 20 Отговор

    До коментар #11 от "Незаконно заграбване":

    Конфискуват ги и това е. Санкции, нищо не може да се направи:)))

    13:39 08.08.2026

  • 49 факуса

    11 5 Отговор
    ха ха те може си ги местят как си искат,а юроклиър си носи отговорноста,те са поели пазенето и отговорноста е тяхна

    13:43 08.08.2026

  • 50 си пън

    3 9 Отговор

    До коментар #31 от "Възpожденец 🇧🇬":

    а те кат са толкоз добри що ни мразят,ние граничим само с наши земи,от никой не сме откраднали,само даваме или ни вземат,как да ги обичаме

    13:49 08.08.2026

  • 51 Антирашист 2218

    6 9 Отговор

    До коментар #44 от "Маринов":

    Болни рашистки мераци .

    13:54 08.08.2026

  • 52 Рев

    7 15 Отговор
    Щом копейките се разквичат под някоя статия, значи доста са им бръкнали в дуп3то на тез кухоглави подражатели на Филип Киркоров. Кеффф!

    13:54 08.08.2026

  • 53 Знаещ

    7 7 Отговор

    До коментар #44 от "Маринов":

    Украйна е член на ООН от 1945г,като самостоятелна държава с право на глас !

    Коментиран от #95

    13:56 08.08.2026

  • 54 нннн

    11 6 Отговор
    Как да откраднем ,,законно" чужди пари? - До това се свеждат тия инициативи.

    13:57 08.08.2026

  • 55 но наме

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Русофил хардлайнарин":

    За репарации се говори,за трилиони,та в този ред на мисли да попитам,колко платиха германците на Съветиите за WW2

    13:59 08.08.2026

  • 56 Антирашист 2219

    15 0 Отговор

    До коментар #31 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Нямаш право да говориш от името на българите ! Това е манипулация !

    14:00 08.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 жик так

    22 3 Отговор
    В началото на 21 век Ес и Европейските банки предлагат на руснаците да депозират 300 до 500 милиарда в техни банки , за да могат банките да оперират с тия пари .
    Руснаците се съгласяват с тяхното предложение . Тогава почват да се въртят едни 500 , 600 милиарда през Европейските банки .
    Преди началото на войната руснаците успяват да приберат една част то парите , но 300 милиарда остават в западните банки .

    Сега клуба на богатите хептен го е закъсал за пари и не могат да извадят 5 Евро от джоба си , за това гледат как да опоскет Руските активи .
    Обаче бъдете сигурни , че един ден това ще трябва да се връща , барабар с лихвите !

    14:02 08.08.2026

  • 59 Антирашист 2219

    8 10 Отговор

    До коментар #4 от "така, така":

    С агресивна фашистка държава така се постъпва !

    14:02 08.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Орк

    2 8 Отговор

    До коментар #11 от "Незаконно заграбване":

    Майка ти ще я командироват до Челябинск и всичко ще е точно!

    14:02 08.08.2026

  • 62 говори от свое има бе Тю Флек

    5 4 Отговор

    До коментар #31 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Хептен си се бъгнал вече .

    14:03 08.08.2026

  • 63 Жорко

    7 7 Отговор

    До коментар #3 от "Рашистите":

    Майко,не спирам да откривам проЗДаци около мен, непрекъснато!

    Коментиран от #78

    14:05 08.08.2026

  • 64 Антирашист 2220

    6 13 Отговор

    До коментар #8 от "Малоумна работа":

    С фашистки активи така се постъпва,и само копейки и рашисти плачат .

    14:06 08.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Опа

    5 12 Отговор

    До коментар #16 от "Гошо":

    То пък едни клиентите дето са рашките… обслужвал съм ги на морето и най-големия бакшиш дето могат да оставят тия скъсаняци е да ти пуснат жена им да плати тараторите… ай да не се лъжем, че средностатистическия орк има пари.

    14:08 08.08.2026

  • 67 Така предизвикваш съдбата

    5 7 Отговор

    До коментар #40 от "Укротрола има скоротечен рак.":

    И ще се разболееш от това заболяване. Не си струва заради Русия да се жертваш така.

    14:11 08.08.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 БАНко

    15 6 Отговор
    ТЕ КОЛОНИЗИРАХА СВЕТА ПРЕДИ ВЕКОВЕ , ТЕ ОКРАДОХА СВЕТА И ДОРИ СЕ ГОРДЕЯТ С МУЗЕИТЕ НА ПЛЯЧКОСАНО ТО , ТЕ ЗАПАЛИХА СВЕТА С ПЪРВАТА И ВТОРАТА СВЕТОВНИ ВОЙНИ , ТЕ ПУСНАХА АТОМНИ БОМБИ В ЯПОНИЯ , ТЕ ИМАТ ЗАПИСАНИ ПЕТДЕСЕТ ВОЙНИ ПО СВЕТА........ !!! СЕГАШНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ В СКАПАНА НАТОВСКА ЕВРОПА,ТЕ СА ЧУДОВИЩЕ!!!

    Коментиран от #75, #77

    14:14 08.08.2026

  • 70 Русия е глупендера

    5 10 Отговор

    До коментар #60 от "Жорко":

    Трябваше да предвиди действията на ЕС и САЩ, още преди да започне войната. Просто лошо и неадекватно управление на Русия.

    Коментиран от #97

    14:15 08.08.2026

  • 71 Антирашист2221

    5 4 Отговор

    До коментар #35 от "Ха ХаХа":

    Виждам последовател на нацизма и хитлер , и не ми е ха ха . Дана станеш интересен на службите !

    Коментиран от #91

    14:15 08.08.2026

  • 72 Неутрален

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "Русофил хардлайнарин":

    Пише се "ПРЕДВИД", а не "в предвид". Желателно е първо да понаучите българския език и после да се изказвате/излагате по различни теми!

    Коментиран от #83

    14:18 08.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Жоре

    2 9 Отговор
    Къв европеец си ти? Наш Ганя е европеец само като взима френската или немската борсичка, иначе като Европа го накара да вкара пари в касата или да спре да се самозадоволява на Путинката и съмнителни източни олигарси реве… щели да го фалират… суверенитета му взели.

    14:19 08.08.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 До Маринов

    11 2 Отговор
    Грешка на Сталин , недалновидна , но на времето е мислел , че го прави в полза на СССР , да уголеми украйнската република с земи от изток с руски и от запад с полски , унгарски за да е като смостоятелна държава с право на глас в ООН .Тогавашния американски президент е възкликнал , че има ли такава държава в света !

    14:22 08.08.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Червен кхмер

    4 8 Отговор

    До коментар #63 от "Жорко":

    Съгласен! Пълно е с копейки.

    14:27 08.08.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Иван 1

    9 0 Отговор
    Нека не се забравя, че ще се връщат тези пари като се обърне вятъра на промяната.

    14:34 08.08.2026

  • 82 Росомаха

    6 0 Отговор
    Как смятат да управляват яхтите на руските милиардери, блокирани в европейските пристанища, или замъците и дворците на руските милиардери в Европа? Фантасмагория.

    14:39 08.08.2026

  • 83 Русофил хардлайнарин

    3 5 Отговор

    До коментар #72 от "Неутрален":

    Ах как ги обичам такива броячи на запетайки с генерални изводи за човека! Типичната ти злоба към путинофоби те издава че не си "неутрален", ами си наcтран дpът русуфилин! Сбъркаф ли нящу у граматикътъ или запетайкити? А?

    14:48 08.08.2026

  • 84 Удри евраста с лопатЕто

    8 0 Отговор
    Евраста все върти, суче и все да открадне нещо го влече, после арабите и другите като си изтеглят активите за да не им се случи и на тях да ги откраднат и евраста ще плаче, че няма от къде и на заем да вземе.

    15:05 08.08.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Хаха

    4 0 Отговор
    ЕС кога ще замрази сметките на агресорите Израел и САЩ?Защо е този двоен стандарт?

    15:18 08.08.2026

  • 87 Вале-каро

    3 0 Отговор
    Но никой не коментира какво се е случило с "държавните иракски активи" прихвърлени във Федералния резерв на Ню Йорк

    15:23 08.08.2026

  • 88 млад еврас

    4 0 Отговор
    ЕС режима го прекараха телефонни измамници, карат ги да теглят бързи кредити и да ги хвърлят на човек представящ се за президент хахахаха нЕма такива балъци хахахаха.

    15:27 08.08.2026

  • 89 Руснаците винаги

    3 0 Отговор
    се връщат за парите си!

    Бисмарк

    15:48 08.08.2026

  • 90 фбр

    5 0 Отговор
    ЕС, Европейска комисия - долнопробни, безмозъчни крадци!!!

    15:50 08.08.2026

  • 91 Антибиотик0001

    3 0 Отговор

    До коментар #71 от "Антирашист2221":

    И да си броиш постовете, няма да ти ги платят!! Парите заминаха за Украйна, скоро ще ги последваш и ти!

    15:53 08.08.2026

  • 92 Поредната европейска "красивица" ,

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Реалност":

    М в П!!! ЩЩД!!!

    15:53 08.08.2026

  • 93 Христо

    3 0 Отговор
    КРАДЦИ!

    16:07 08.08.2026

  • 94 Кражба

    1 0 Отговор
    посред бял ден.
    Русия има легитимното право също да “замразява”.

    16:16 08.08.2026

  • 95 Маринов

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Знаещ":

    Не Украйна, а УССР.

    16:25 08.08.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Христо

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Русия е глупендера":

    Русия има силна про- неолиберална клика, нагушила се здраво през десетилетията, включително министър Силуанов и шефа на Централната им банка Набиулина, назначаван от МВФ. Те не само задържаха тия пари в Европа, но спъват всячески производството и износа с абсурдни ставки и курс на рублата - тия загуби са в трилиони
    Путин, Мишустин, Белоусов и пр. се справят в изключително трудна обстановка. И все пак успяват, макар и бавно

    16:32 08.08.2026

  • 98 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Мира не им дава мисълта, че не още могат да откраднат тези пари.

    16:39 08.08.2026

  • 99 Балама

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Реалност":

    Убеди ме че трябва да даваме още пари на Зеленски. Реших всяка втора заплата да му я превеждам по банковата сметка. А ти?
    Путин трябва да бъде сменен с някой който по-бързо ще приключи войната. Руския народ иска същото.

    16:42 08.08.2026

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