Западът с нова инициатива относно замразените руски активи

На Запад е предложена инициатива за прехвърляне на замразени руски активи от Euroclear към нова депозитарна институция на ЕС с цел използването им за нуждите на Киев. Тя е разработена от бившия германски министър на отбраната Анегрет Крамп-Каренбауер, бившия министър по европейските въпроси във френското външно министерство Натали Лоазо и заместник-помощника на президента по въпросите на националната сигурност в администрацията на Байдън, Далип Сингх.
Текстът на съвместното им изявление, получен от Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), твърди, че „Европейският съюз трябва незабавно да прехвърли попечителството върху замразените сметки на Руската централна банка на нова депозитарна институция на ЕС“, която ще ги управлява. По същество ЕС ще стане попечител на средствата. Освен това, авторите твърдят, че „конфискацията е изключена, тъй като Централната банка на Русия ще остане собственик на сметките след прехвърлянето на попечителството“.
По този начин те предлагат облекчаване на натиска върху Euroclear и Белгия, както и „премахване на правните и финансови съмнения“ относно използването на тези средства за Украйна. Авторите посочват, че подобен прецедент се е случил след свалянето на иракския президент Саддам Хюсеин, когато иракски държавни активи в чужбина са били прехвърлени за съхранение във Федералния резерв на Ню Йорк.
Крамп-Каренбауер, Лоазо и Сингх смятат, че ЕС трябва да действа бързо, тъй като неотдавнашният „заем“ от 90 милиарда евро за Украйна ще бъде изразходван още през 2027 г., а „прозорецът на възможностите“ заплашва да се затвори, ако правителства, които се противопоставят на военната помощ за Украйна, дойдат на власт в държавите-членки на ЕС. Те имат предвид предимно Франция, обясни вестникът.
Страните от ЕС и Г-7 са замразили приблизително 300 милиарда евро руски активи. Приблизително 180 милиарда евро се съхраняват в белгийския депозитар Euroclear. Европейската комисия търси съгласието на държавите членки на ЕС за използване на руски активи за Украйна. ЕС обаче преди това не успя да се съгласи на „репарационен заем“ за Украйна, използвайки замразени руски активи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🗽=🍌
12:39 08.08.2026
2 Сън не спят
12:40 08.08.2026
3 Рашистите
Коментиран от #41, #44, #63
12:42 08.08.2026
4 така, така
Изумява ме само колко е стъпкано самочувствието и инстинкта на средния европеец - гледа как го варят като жаба и се радва! Дори не е пропаганда или заиграване със страха - това падение си е деградация на менталността ни и превръщането ни в отявлени консуматори.
Да видим ще имаме ли сили да възстанем, когато утре осъзнаем, че моркова на ЕС е виртуален, но тоягата е реална.
Коментиран от #47, #57, #59
12:43 08.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 БРИТАНСКА НОВА ИНИЦИАТИВА
12:44 08.08.2026
7 Тити на Кака
12:45 08.08.2026
8 Малоумна работа
Коментиран от #15, #64
12:45 08.08.2026
9 Реалност
Борбата срещу Путин, борбата срещу режима на Путин, е част от глобалната война между силите на свободата и тиранията.
Украинският фронт е нейният най-важен фронт. В реалност тази фронтова линия преминава през цялата планета — от Тайван до Куба.
Изходът от сблъсъка в Украйна ще повлияе на общата посока на световното развитие.
И няма друг път за бъдещето на Русия освен победата на Украйна и поражението на режима на Путин.
Руската история ясно показва, че промяната е възможна само след военно и геополитическо поражение.
Ето защо днешната помощ за Украйна — борбата за нейната победа и за поражението на Русия — е опит да се създадат условия Руската империя, след нейния неизбежен разпад, да се трансформира в държава, която ще бъде част от свободния свят в неговото съперничество с китайската хегемония
Коментиран от #19, #23, #32, #43, #92, #99
12:48 08.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Незаконно заграбване
Коментиран от #48, #61
12:48 08.08.2026
12 Орк
Коментиран от #73
12:50 08.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Инна
"Какво има да се предложи? Пишат и пишат... Конгрес, някакви германци... Замая ми главата. Вземете всичко и го разделете..." (c)
12:51 08.08.2026
15 Бабушка
До коментар #8 от "Малоумна работа":В сравнение с тази кражба на руски пари, тоалетните чинии, бурканите зимнина, дамаджанките и кокошките са кокошкарска работа!
12:52 08.08.2026
16 Гошо
Коментиран от #66
12:54 08.08.2026
17 Прогресивни шарлатани ПеБоРа
В този ред на мисли днес Министерството на външните работи на Русия призова руснаците да се подготвят за продължителна война!
Само Румен Радев може да спре това безумие, като помоли войнолюбеца Путин да седне на масата за преговори!
12:54 08.08.2026
18 Читател
Дайте да откраднем парите на хората, за да има за още златни тоалетни, за всички от Брюксел и Лондон.
12:54 08.08.2026
19 заминавай
До коментар #9 от "Реалност":да помагаш на Украйна. Аз от Русия освен пияни руснаци по морето (къде по-културни от англичаните) нищо лошо не съм видял, а и кой не се е напивал. Докато от вашите дарения за Зеленски (спрете да лъжите, че са за Украйна), фалира половин Европа!
12:55 08.08.2026
20 Новговор
12:55 08.08.2026
21 Мълчан гъ
Коментиран от #27, #34
12:56 08.08.2026
22 падналия ангел
До коментар #13 от "111111111":Русия рано или късно идва за своето!
12:56 08.08.2026
23 Ха ХаХа
До коментар #9 от "Реалност":Боклук 210%
12:57 08.08.2026
24 РФ е Zаразно Zло !
Евтин петрол и газ никога не сме получавали от тях, можехме да пробваме с вода ! Винаги е имало окупационен данък от порядъка на 35-200% над пазарната цена.
Коментиран от #29, #30
12:57 08.08.2026
25 Тигре Тигре
12:58 08.08.2026
26 Орк
До коментар #13 от "111111111":. Русия сигурна и знае че ще платите за всичко
12:58 08.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 поръчай
До коментар #24 от "РФ е Zаразно Zло !":си френска вода от "Софийска вода"АД дет им я даде кмет Капоне!
13:00 08.08.2026
30 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #24 от "РФ е Zаразно Zло !":Заразна е май .кятти че пуска на всеки без предпазни средства и срещу символични суми ,даже и аз хванах 3перр и сумати пари оръсих по кожно-венерически доктори ,докато спрем теча от чешмата .
13:03 08.08.2026
31 Възpожденец 🇧🇬
Уж са православни, уж са върли защитници на християнското семейство, пък то?!
Мразят гърците.
Мразят турците.
Мразят румънците.
Мразят албанците.
Мразят сърбите.
Мразят норвежците, защото им "взимали" децата.
Мразят евреите, не знам за какво.
Сега мразят и украинците от дъното на бедните си душички.
Няма друга нация, която да е обърнала ЧОВЕЩИНАТА в ПОЛИТИКА .
Няма по-намръщени хора от българите на целия Балканския полуостров, че и в света.
И не знаят защо мразят.
Някой ги е дресирал като животни.
Преди 80г. българите не мразиха.
Приеха арменците, спасиха си евреите.
В България ЦЪРКВАТА беше жива.
Истински жив организъм, който беше в общение с народа.
Хората бяха духовно здрави и съхранени, знаеха какво е добро и зло.
Моралният компас работеше безотказно.
КОМУНИСТИТЕ унищожиха църквата, съсипаха вярата и възпитаха невежи малoyмници. Целенасочено и методично създадоха благодатна почва за сеене на омраза, ненавист, гняв и блатна пропаганда. Българската Православна Църква се оказва болно, токсично, агентурно, пост комунистическо чудовище, което заедно със себе си към МРАКА ще повлече и БЪЛГАРСКИЯ РОД.
500 години османско владичество не ни озлобиха, но 45 години КОМУНИСТИЧЕСКО образование възпита истински зли ФАШИСТИ.
До вчера един украинец и един евреин не познавахте, днес мразите и децата им.
Те не са виновни за вашето нещастно съществуване.
Коментиран от #36, #50, #56, #62
13:03 08.08.2026
32 Инна
До коментар #9 от "Реалност":„Путин е враг на всеки нормален, свободен човек.“
Ще поговорим ли за свобода в един свободен свят?
Нека започнем с икономическата свобода, която определя свободата да правиш това, което искаш, а не това, което трябва. Освен ако не си крадец милионер, а обикновен член на средната класа, ти я нямаш – ти си роб доживот на банката, която държи ипотеката ти, дава ти заеми за кола и т.н. и т.н.
Ти си роб на пенсионни фондове, в които внасяш целия си живот, само за да откриеш в края на дните си, че това, което си инвестирал в тези пенсионни фондове, може да изчезне за миг.
Накратко, ти си роб на система, която те държи за гушата, принуждавайки те да тичаш като катерица в колело през целия си трудов живот и да живееш в постоянен страх да не загубиш работата си, а с нея и всичко останало – ипотеката, заемите, жилището, транспорта, здравната осигуровка, всичко.
Сега за свободата на словото – когато страната ви блокира достъпа до алтернативни източници на информация, когато ви е забранено, под заплаха от наказателно преследване, да изразявате мнението си по въпроси като политиката за равенство между половете, утвърдителните действия, религиозната политика, а единствените безопасни теми за разговор са времето и сексуалните подвизи на известни личности, и всичко това се нарича свобода и вие вярвате в това, тогава ви съжалявам...
Единствената свобода, която наистина съществува на Запад, е свободата да консумирате (макар и ограничена от лимитите на кред
13:04 08.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Кака Нашева
До коментар #21 от "Мълчан гъ":Явно освен грозен си и много тпппп малкопшшшковец !Не е чудно ,че все си на сухо !
13:05 08.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Q -Ресс Tиaа
До коментар #31 от "Възpожденец 🇧🇬":Ако ми седнеш на дядовия , тогава наистина и реално ще се вързродиш !
13:07 08.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Мудрец
13:15 08.08.2026
39 Перо
13:18 08.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Е край
До коментар #3 от "Рашистите":Вече няма да си ги държат. И не само те. Нали знаеш какво означава банка с изгубено доверие.
13:22 08.08.2026
42 Освен
13:25 08.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Маринов
До коментар #3 от "Рашистите":Използвайки суматохата около ликвидирането на СССР, пкрсйнендкс хунта заграби всичко на УССР. И кръсти държавата Украина. Що не я кръсти Малорусия? Или Бесарабия? И тогава?
Коментиран от #51, #53
13:28 08.08.2026
45 Какво лицемерие
До коментар #10 от "Русофил хардлайнарин":Всъщност парите ще се дадат на европейския военно промишлен комплекс, който ще произвежда на силно преувеличени цени оръжия за Украйна. А украинците ще си дават кръвта за кефа на шайката западни политици решили че трябва да управляват света.
13:30 08.08.2026
46 Янко
13:34 08.08.2026
47 А Русия какво да
До коментар #4 от "така, така":каже като е 100 пъти по-бедна от ЕС. Путин направо да я закрива и да преминават официално в границите на Китай :)))
13:37 08.08.2026
48 Никой няма да ги връща.
До коментар #11 от "Незаконно заграбване":Конфискуват ги и това е. Санкции, нищо не може да се направи:)))
13:39 08.08.2026
49 факуса
13:43 08.08.2026
50 си пън
До коментар #31 от "Възpожденец 🇧🇬":а те кат са толкоз добри що ни мразят,ние граничим само с наши земи,от никой не сме откраднали,само даваме или ни вземат,как да ги обичаме
13:49 08.08.2026
51 Антирашист 2218
До коментар #44 от "Маринов":Болни рашистки мераци .
13:54 08.08.2026
52 Рев
13:54 08.08.2026
53 Знаещ
До коментар #44 от "Маринов":Украйна е член на ООН от 1945г,като самостоятелна държава с право на глас !
Коментиран от #95
13:56 08.08.2026
54 нннн
13:57 08.08.2026
55 но наме
До коментар #10 от "Русофил хардлайнарин":За репарации се говори,за трилиони,та в този ред на мисли да попитам,колко платиха германците на Съветиите за WW2
13:59 08.08.2026
56 Антирашист 2219
До коментар #31 от "Възpожденец 🇧🇬":Нямаш право да говориш от името на българите ! Това е манипулация !
14:00 08.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 жик так
Руснаците се съгласяват с тяхното предложение . Тогава почват да се въртят едни 500 , 600 милиарда през Европейските банки .
Преди началото на войната руснаците успяват да приберат една част то парите , но 300 милиарда остават в западните банки .
Сега клуба на богатите хептен го е закъсал за пари и не могат да извадят 5 Евро от джоба си , за това гледат как да опоскет Руските активи .
Обаче бъдете сигурни , че един ден това ще трябва да се връща , барабар с лихвите !
14:02 08.08.2026
59 Антирашист 2219
До коментар #4 от "така, така":С агресивна фашистка държава така се постъпва !
14:02 08.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Орк
До коментар #11 от "Незаконно заграбване":Майка ти ще я командироват до Челябинск и всичко ще е точно!
14:02 08.08.2026
62 говори от свое има бе Тю Флек
До коментар #31 от "Възpожденец 🇧🇬":Хептен си се бъгнал вече .
14:03 08.08.2026
63 Жорко
До коментар #3 от "Рашистите":Майко,не спирам да откривам проЗДаци около мен, непрекъснато!
Коментиран от #78
14:05 08.08.2026
64 Антирашист 2220
До коментар #8 от "Малоумна работа":С фашистки активи така се постъпва,и само копейки и рашисти плачат .
14:06 08.08.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Опа
До коментар #16 от "Гошо":То пък едни клиентите дето са рашките… обслужвал съм ги на морето и най-големия бакшиш дето могат да оставят тия скъсаняци е да ти пуснат жена им да плати тараторите… ай да не се лъжем, че средностатистическия орк има пари.
14:08 08.08.2026
67 Така предизвикваш съдбата
До коментар #40 от "Укротрола има скоротечен рак.":И ще се разболееш от това заболяване. Не си струва заради Русия да се жертваш така.
14:11 08.08.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 БАНко
Коментиран от #75, #77
14:14 08.08.2026
70 Русия е глупендера
До коментар #60 от "Жорко":Трябваше да предвиди действията на ЕС и САЩ, още преди да започне войната. Просто лошо и неадекватно управление на Русия.
Коментиран от #97
14:15 08.08.2026
71 Антирашист2221
До коментар #35 от "Ха ХаХа":Виждам последовател на нацизма и хитлер , и не ми е ха ха . Дана станеш интересен на службите !
Коментиран от #91
14:15 08.08.2026
72 Неутрален
До коментар #10 от "Русофил хардлайнарин":Пише се "ПРЕДВИД", а не "в предвид". Желателно е първо да понаучите българския език и после да се изказвате/излагате по различни теми!
Коментиран от #83
14:18 08.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Жоре
14:19 08.08.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 До Маринов
14:22 08.08.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Червен кхмер
До коментар #63 от "Жорко":Съгласен! Пълно е с копейки.
14:27 08.08.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Иван 1
14:34 08.08.2026
82 Росомаха
14:39 08.08.2026
83 Русофил хардлайнарин
До коментар #72 от "Неутрален":Ах как ги обичам такива броячи на запетайки с генерални изводи за човека! Типичната ти злоба към путинофоби те издава че не си "неутрален", ами си наcтран дpът русуфилин! Сбъркаф ли нящу у граматикътъ или запетайкити? А?
14:48 08.08.2026
84 Удри евраста с лопатЕто
15:05 08.08.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Хаха
15:18 08.08.2026
87 Вале-каро
15:23 08.08.2026
88 млад еврас
15:27 08.08.2026
89 Руснаците винаги
Бисмарк
15:48 08.08.2026
90 фбр
15:50 08.08.2026
91 Антибиотик0001
До коментар #71 от "Антирашист2221":И да си броиш постовете, няма да ти ги платят!! Парите заминаха за Украйна, скоро ще ги последваш и ти!
15:53 08.08.2026
92 Поредната европейска "красивица" ,
До коментар #9 от "Реалност":М в П!!! ЩЩД!!!
15:53 08.08.2026
93 Христо
16:07 08.08.2026
94 Кражба
Русия има легитимното право също да “замразява”.
16:16 08.08.2026
95 Маринов
До коментар #53 от "Знаещ":Не Украйна, а УССР.
16:25 08.08.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Христо
До коментар #70 от "Русия е глупендера":Русия има силна про- неолиберална клика, нагушила се здраво през десетилетията, включително министър Силуанов и шефа на Централната им банка Набиулина, назначаван от МВФ. Те не само задържаха тия пари в Европа, но спъват всячески производството и износа с абсурдни ставки и курс на рублата - тия загуби са в трилиони
Путин, Мишустин, Белоусов и пр. се справят в изключително трудна обстановка. И все пак успяват, макар и бавно
16:32 08.08.2026
98 Я пък тоя
16:39 08.08.2026
99 Балама
До коментар #9 от "Реалност":Убеди ме че трябва да даваме още пари на Зеленски. Реших всяка втора заплата да му я превеждам по банковата сметка. А ти?
Путин трябва да бъде сменен с някой който по-бързо ще приключи войната. Руския народ иска същото.
16:42 08.08.2026