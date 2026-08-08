Западът с нова инициатива относно замразените руски активи

На Запад е предложена инициатива за прехвърляне на замразени руски активи от Euroclear към нова депозитарна институция на ЕС с цел използването им за нуждите на Киев. Тя е разработена от бившия германски министър на отбраната Анегрет Крамп-Каренбауер, бившия министър по европейските въпроси във френското външно министерство Натали Лоазо и заместник-помощника на президента по въпросите на националната сигурност в администрацията на Байдън, Далип Сингх.

Текстът на съвместното им изявление, получен от Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), твърди, че „Европейският съюз трябва незабавно да прехвърли попечителството върху замразените сметки на Руската централна банка на нова депозитарна институция на ЕС“, която ще ги управлява. По същество ЕС ще стане попечител на средствата. Освен това, авторите твърдят, че „конфискацията е изключена, тъй като Централната банка на Русия ще остане собственик на сметките след прехвърлянето на попечителството“.

По този начин те предлагат облекчаване на натиска върху Euroclear и Белгия, както и „премахване на правните и финансови съмнения“ относно използването на тези средства за Украйна. Авторите посочват, че подобен прецедент се е случил след свалянето на иракския президент Саддам Хюсеин, когато иракски държавни активи в чужбина са били прехвърлени за съхранение във Федералния резерв на Ню Йорк.

Крамп-Каренбауер, Лоазо и Сингх смятат, че ЕС трябва да действа бързо, тъй като неотдавнашният „заем“ от 90 милиарда евро за Украйна ще бъде изразходван още през 2027 г., а „прозорецът на възможностите“ заплашва да се затвори, ако правителства, които се противопоставят на военната помощ за Украйна, дойдат на власт в държавите-членки на ЕС. Те имат предвид предимно Франция, обясни вестникът.

Страните от ЕС и Г-7 са замразили приблизително 300 милиарда евро руски активи. Приблизително 180 милиарда евро се съхраняват в белгийския депозитар Euroclear. Европейската комисия търси съгласието на държавите членки на ЕС за използване на руски активи за Украйна. ЕС обаче преди това не успя да се съгласи на „репарационен заем“ за Украйна, използвайки замразени руски активи.