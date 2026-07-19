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Срив във Facebook засегна потребители по цял свят

Срив във Facebook засегна потребители по цял свят

19 Юли, 2026 12:47 725 20

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Потребители имат затруднения при отваря през браузър, докато мобилното приложение продължава да работи при част от тях

Срив във Facebook засегна потребители по цял свят - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Социалната мрежа Facebook изпита сериозни технически затруднения в неделя - 19 юли 2026 г., като потребители от различни държави съобщават, че не могат да заредят социалната мрежа или да използват част от нейните функции.

Първите сигнали за прекъсването са регистрирани около 15:30 часа местно време в Австралия, съобщава австралийското издание News.com.au. Само половин час по-късно платформата за проследяване на технически проблеми Downdetector е получила над 3000 потребителски сигнала.

Оплакванията са свързани предимно с достъпа до Facebook през интернет браузър. Част от потребителите виждат съобщение за грешка или празна страница, докато при други профилите и новинарският поток не се зареждат. Мобилното приложение продължава да работи нормално за някои потребители, което показва, че проблемът не засяга еднакво всички версии на услугата.

Сигнали за временно прекъсване и съобщение „Профилът временно не е достъпен“ са публикувани и от потребители в Бангладеш. Към момента обаче няма достатъчно независимо потвърдени данни, за да бъде определен пълният географски обхват на проблема.

Компанията собственик Meta все още не е публикувала официално обяснение за причината за срива. Страницата ѝ за състоянието на бизнес продуктите не отчита известни проблеми с рекламните услуги, Meta Business Suite и Messenger Platform, но тя не представя изчерпателна информация за потребителската версия на Facebook.

Данните на Downdetector се основават на сигнали, изпращани от потребители, поради което броят им не съответства непременно на реалния брой засегнати профили. Подобни статистики показват рязко увеличение на оплакванията, но сами по себе си не доказват мащаба или причината за прекъсването.

Facebook и Instagram претърпяха по-голям срив и на 12 юни 2026 г., когато в пиковия момент бяха регистрирани над 113 000 сигнала за проблеми с Facebook и около 10 000 за Instagram. Тогава Meta потвърди техническите затруднения, но не обяви веднага конкретната причина.


Всички държави
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Фейк - либераст

    5 0 Отговор
    АУУУУУ, Ами сега КО ША ПРАИМ? Мъка, нЕма с кого да си чатим, пък и пУлитиците къде ще правят своите словесни излияния?

    12:50 19.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 1488

    3 0 Отговор
    туй колко пъти днес ще го преписвате

    12:51 19.07.2026

  • 5 производител на зомбита

    5 0 Отговор
    са социалните мрежи,защото хората губят способността за нормални човешки отношения!

    12:52 19.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Путин Президен

    3 2 Отговор
    След мен Русия ще е още по огромна
    Ще е цели 10 държави

    12:53 19.07.2026

  • 8 Банг(аранг)ията ДАРА

    3 1 Отговор
    Моите снимки са в Insta-та.

    12:54 19.07.2026

  • 9 Най Умните са Руснаците слава на Русия

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Руският народ и Армия са умни":

    И го доказват всеки ден
    Щурмоваците са не въоръжени
    Атакуват пеша защото е скъпо да унищожат и автомата и мотопеда или голф количка на така или иначе убиван войник

    12:55 19.07.2026

  • 10 Тъшак

    5 0 Отговор
    Фалшива новина,която е повод за скрита реклама.Явно броят потребители на фейсбук и другите социални мрежи спада с огромни темпове.Никой не иска да го лъжат и шпионират и да му крадат личната информация,както правят тези компании.

    12:56 19.07.2026

  • 11 Злоба

    7 0 Отговор
    Нямам такова и нямам проблем.

    12:57 19.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дебил

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Руският народ и Армия са умни":

    Пиши за ФБ ,а не за Путин,трол на Мирчев

    13:02 19.07.2026

  • 14 Баце

    4 0 Отговор
    Малиии, живото на сума ти е кухи лейки е свършил, къ па Цвето изкара 5000 години без фейсбуко просто не знам, чудо някакво ще да е?

    13:03 19.07.2026

  • 15 Голяма професор ЕмитУ и Сроше

    4 1 Отговор
    Целият свят използва фейсбук и това е било голям кратер определено 😀

    13:11 19.07.2026

  • 16 Бойкот на световното

    3 0 Отговор
    Терориста Тъмп използва световното по


    Да. Финансира убийството на деца в ИРАН
    ФУТБОЛИСТИТЕ и те са съучастници

    13:13 19.07.2026

  • 17 дядо

    3 0 Отговор
    Нямам регистрация в социални сайтове! Дреме ми на шлифера и ми е през ухото кой не може да си качи селфи в профила!

    13:16 19.07.2026

  • 18 уфсъ

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Руският народ и Армия са умни":

    "на жилищните згради изчакват", зграда не се пише със З! Пробвай с Ь малък, като ьотия!

    13:20 19.07.2026

  • 19 Джихади Йово

    1 0 Отговор
    А аз моя фес просто малко го понаместих.. :D :D :D

    13:24 19.07.2026

  • 20 Исторически парк

    1 0 Отговор
    Хиляди самоубийства

    13:27 19.07.2026

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