Срив във Facebook засегна потребители по цял свят

Социалната мрежа Facebook изпита сериозни технически затруднения в неделя - 19 юли 2026 г., като потребители от различни държави съобщават, че не могат да заредят социалната мрежа или да използват част от нейните функции.

Първите сигнали за прекъсването са регистрирани около 15:30 часа местно време в Австралия, съобщава австралийското издание News.com.au. Само половин час по-късно платформата за проследяване на технически проблеми Downdetector е получила над 3000 потребителски сигнала.

Оплакванията са свързани предимно с достъпа до Facebook през интернет браузър. Част от потребителите виждат съобщение за грешка или празна страница, докато при други профилите и новинарският поток не се зареждат. Мобилното приложение продължава да работи нормално за някои потребители, което показва, че проблемът не засяга еднакво всички версии на услугата.

Сигнали за временно прекъсване и съобщение „Профилът временно не е достъпен“ са публикувани и от потребители в Бангладеш. Към момента обаче няма достатъчно независимо потвърдени данни, за да бъде определен пълният географски обхват на проблема.

Компанията собственик Meta все още не е публикувала официално обяснение за причината за срива. Страницата ѝ за състоянието на бизнес продуктите не отчита известни проблеми с рекламните услуги, Meta Business Suite и Messenger Platform, но тя не представя изчерпателна информация за потребителската версия на Facebook.

Данните на Downdetector се основават на сигнали, изпращани от потребители, поради което броят им не съответства непременно на реалния брой засегнати профили. Подобни статистики показват рязко увеличение на оплакванията, но сами по себе си не доказват мащаба или причината за прекъсването.

Facebook и Instagram претърпяха по-голям срив и на 12 юни 2026 г., когато в пиковия момент бяха регистрирани над 113 000 сигнала за проблеми с Facebook и около 10 000 за Instagram. Тогава Meta потвърди техническите затруднения, но не обяви веднага конкретната причина.