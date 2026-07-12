Зеленски за кончината на сенатор Линдзи Греъм: Светът загуби решителен лидер

Украинският президент Володимир Зеленски изрази дълбоката си скръб след внезапната смърт на американския сенатор Линдзи Греъм, който почина снощи на 71-годишна възраст. В публикация в социалната мрежа X държавният глава го определи като „истински защитник на свободата“ и един от най-решителните поддръжници на Украйна в Конгреса на САЩ, предава БТА.

„Дълбоко съм натъжен от новината за кончината на сенатор Линдзи Греъм. Той беше истински защитник на свободата и на ценностите, които правят нашия свят по-безопасен“, написа Зеленски.

Президентът припомни, че през годините на пълномащабната руска инвазия Греъм е посетил Украйна десет пъти и е бил до украинския народ в най-трудните моменти.

„Поддържахме постоянен диалог и ще ми липсват разговорите ни. Само през последната седмица се срещнахме два пъти“, отбеляза украинският лидер.

По думите му американският сенатор е бил твърд застъпник за двупартийната подкрепа за Украйна в Конгреса и до последно е работил по инициативи, които биха могли да допринесат за постигането на мир, включително за налагането на по-строги санкции срещу Русия.

„Винаги ще бъдем особено благодарни за признанието му към украинския народ и за думите му на възхищение към смелостта на защитниците на Украйна“, заяви Зеленски.

В края на посланието си украинският президент подчерта, че със смъртта на Линдзи Греъм „Америка и светът загубиха решителен лидер“, като отправи съболезнования към семейството, близките и всички, които са работили с американския сенатор.