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Зеленски за кончината на сенатор Линдзи Греъм: Светът загуби решителен лидер

Зеленски за кончината на сенатор Линдзи Греъм: Светът загуби решителен лидер

12 Юли, 2026 13:40, обновена 12 Юли, 2026 13:40 1 706 78

  • зеленски-
  • володимир зеленски-
  • линдзи греъм-
  • свят-
  • решителен лидер-
  • кончита

Украинският президент отдаде почит на починалия американски сенатор Линдзи Греъм, когото определи като защитник на свободата и един от най-верните поддръжници на Киев

Зеленски за кончината на сенатор Линдзи Греъм: Светът загуби решителен лидер - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски изрази дълбоката си скръб след внезапната смърт на американския сенатор Линдзи Греъм, който почина снощи на 71-годишна възраст. В публикация в социалната мрежа X държавният глава го определи като „истински защитник на свободата“ и един от най-решителните поддръжници на Украйна в Конгреса на САЩ, предава БТА.

„Дълбоко съм натъжен от новината за кончината на сенатор Линдзи Греъм. Той беше истински защитник на свободата и на ценностите, които правят нашия свят по-безопасен“, написа Зеленски.

Президентът припомни, че през годините на пълномащабната руска инвазия Греъм е посетил Украйна десет пъти и е бил до украинския народ в най-трудните моменти.

„Поддържахме постоянен диалог и ще ми липсват разговорите ни. Само през последната седмица се срещнахме два пъти“, отбеляза украинският лидер.

По думите му американският сенатор е бил твърд застъпник за двупартийната подкрепа за Украйна в Конгреса и до последно е работил по инициативи, които биха могли да допринесат за постигането на мир, включително за налагането на по-строги санкции срещу Русия.

„Винаги ще бъдем особено благодарни за признанието му към украинския народ и за думите му на възхищение към смелостта на защитниците на Украйна“, заяви Зеленски.

В края на посланието си украинският президент подчерта, че със смъртта на Линдзи Греъм „Америка и светът загубиха решителен лидер“, като отправи съболезнования към семейството, близките и всички, които са работили с американския сенатор.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Линдзи Греъм

    78 5 Отговор
    мошето дано да гори в ада и та си следващия моше

    Коментиран от #30, #40

    13:41 12.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 оня с коня

    62 3 Отговор
    един да пyкнe след него още двaма даEбa вaща мaма мръcнa

    Коментиран от #10

    13:43 12.07.2026

  • 5 Линдзи беше и

    74 4 Отговор
    Предупреждение. За ударите по Москва и Петербург и зеленото ще има да плаща. Това няма да му се прости.

    Коментиран от #31

    13:43 12.07.2026

  • 6 име

    65 4 Отговор
    Отивай да си събираш размирисаните остатъци от 13 500 бандери в Константиновка, вместо да ми скърбиш за тоя с женското име и повече естроген, отколкото тестостерон в хормоните. Пак се опитваш да ги водиш безследно изчезнали, че да не плащаш обезщетения на близките и да крадеш парите от заплатите им.

    Коментиран от #51

    13:44 12.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Все пак

    38 4 Отговор
    И юдеите са хора и те имат край... не правят изключение!!!

    Коментиран от #17

    13:44 12.07.2026

  • 9 Овчар

    40 3 Отговор
    Пак е надрусан..!

    Коментиран от #71

    13:45 12.07.2026

  • 10 Сатанистите да си се

    51 4 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Прибират в ада. Стига са вилнели по земята. Да изчезват всичките в ада, където им е мястото.

    13:45 12.07.2026

  • 11 00014

    48 3 Отговор
    Отпадъците се взаимно уважат.

    13:46 12.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 веселяк

    49 2 Отговор
    Зельонка, дойде ти на гости, снима се с теб, почерпи го вечеря и айдеее...Путин е виновен!

    13:47 12.07.2026

  • 14 Пич

    52 2 Отговор
    Айде хайрлия да е !!!
    Да повлече крак и за Зелю !!!

    13:47 12.07.2026

  • 15 що бият танкерите тия терористи?

    53 4 Отговор
    окранинците са едни най-обикновенни терористи и нападат танкери, танкера не е военен кораб! алоо танкера носи петрол и може да предизвика екологична катастрофа

    страм ме е че сме съюзници на едни най-обикновенни бандерски терористи

    а наще се гордеят че сме им помагали

    надявам се някой танкер да си разлее перола около българи па ако ще и да потъне и така да видят наще какво нищоожество подкпрепяме терористично

    13:47 12.07.2026

  • 16 абе някой знае ли какви са тия съюзи?

    42 4 Отговор
    Какви са тия съюзници ? Той военен съюз ли предвожда срещу Русия ? Кжй е тоз западен военен съюз който воюва срещу Русия ?
    Време е да се знае кой западен съюз води война с Русия и защо ?

    13:48 12.07.2026

  • 17 Еми не са

    39 2 Отговор

    До коментар #8 от "Все пак":

    Те са рептилски създания. Такива злини и гадни интриги и при това толкова силно да желаят злато, материални богатства и скъпоценни камъни... това 100% е рептилско.

    13:48 12.07.2026

  • 18 БАРС

    33 4 Отговор
    ЯВНО ГОСПОД Е С РОСИЯ.ПРИНЦИП БУМЕРАНГА СЛЕДВАЩИЯТ МОЖЕ БИ ЗЕ.ТОЙ СЪЩО ИСКА ПЪЛНО УНИЩОЖЕНИЕ НА РАШЕН НАМЕЛЕНИЕ ЗАЕДНО С ДЕЦАТА .

    13:48 12.07.2026

  • 19 само питам

    39 3 Отговор
    на погребението ще викаме ли хайХИТЛЕР?

    13:49 12.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 И другите...

    36 2 Отговор
    Този сенатор беше посръжник на всеки... който му плати достатъчно.
    Явно Зеленко трябва да си търси друг...

    13:52 12.07.2026

  • 22 Вариант 3

    37 3 Отговор

    До коментар #12 от "Според вас кой вариант е най-достоверен":

    Версията, че до 20 часа на 10 юли е бил още в Киев, след това с влак, кола... е отишъл до Полша. От там лети до сащ и на 11-ти успял да умре в САЩ?.. Няма директни полети от Киев до сащ. И това също отнема много време... По време НЕ се връзва тази версия. По-скоро е получил руски поздрав за "голямата му любов " към Русия?

    Коментиран от #56, #59, #74

    13:53 12.07.2026

  • 23 Механик

    35 2 Отговор
    Зели, признай си бе! Признай си що отрови тоя еврей с женското име!
    И не се оправдавай, че било случайност! Другия еврей, т.нар. цар Борис и той ходи при Хитлер и се върна болничък. Много ви бива в отровите.
    Помните ли как убихте Грашнов на МобилТел? Отиде на среща Израел и спа върху легло под което е поставена една лампа. Като се върна се обели като гущер и след седмица адски мъки си замина.

    13:53 12.07.2026

  • 24 Смешник

    23 4 Отговор
    Бог си знае работатата Теб те очаква още по лоша съдба

    14:02 12.07.2026

  • 25 Маке

    32 2 Отговор
    Ако беше ходил в Москва,щеше да е жив!Кийьов е бактериологично замърсен град,а той е ходил над десет пъти!Окраинкити са му изсмукали и костния мозък от подкрепа за шмъркача-просяк!

    14:02 12.07.2026

  • 26 Мутата

    23 3 Отговор
    Кога ще го последваш?

    14:02 12.07.2026

  • 27 Зеленоебец

    30 3 Отговор
    Има една народна песен ..българска " Зелен гущер мъдо влачи..." намерете си я в интернета,сякаш е съчинена за това убого и гнусно създание .Айде зелено повлекло! Запълзявай към Ада да умиришеш и леговището на Сатаната .И светът ще стане по- светъл и по- добър! Сигурно!!!

    14:03 12.07.2026

  • 28 Този е умрял

    23 3 Отговор

    До коментар #12 от "Според вас кой вариант е най-достоверен":

    В сащ, само ако е летял от Кив до САЩ на руски Авангард. Седнал на него със скорост 30 маха в атмосферата и преди нея на Сармат. Само така може за 15 мин да стигне от Европа до Ню Йорк :)...

    14:03 12.07.2026

  • 29 Ъъъ

    26 2 Отговор
    Ей... А стига с тази дърта гейша... Кой знае кой е умрял, че през един час статии за Греъм....

    Коментиран от #34

    14:04 12.07.2026

  • 30 Путин

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Линдзи Греъм":

    Сорос ни заповяда да се евг.

    14:04 12.07.2026

  • 31 Путин

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "Линдзи беше и":

    Сорос ни заповяда да се евг.

    14:05 12.07.2026

  • 32 вет.д-р Г.Заров

    27 2 Отговор
    Пътник си зелена друсалке , колкото и да се натягаш на оранжевия неадекватник !

    14:05 12.07.2026

  • 33 Без име

    18 3 Отговор
    Да каже как руснаците го думнаха в Киев!

    14:08 12.07.2026

  • 34 хахаха

    21 2 Отговор

    До коментар #29 от "Ъъъ":

    ха ха ха - ами впечатляващо е в петък на 10ти се прегръща със зеленски и държа реч на площада в киев в събота на 11ти се разболя бързо и умря в сащ

    14:08 12.07.2026

  • 35 Хаха

    21 3 Отговор
    Тоя с женското име вероятно е имал близка среща с Кинжал по време на посещението в Киив, та така рязко се спомина....

    Коментиран от #38

    14:09 12.07.2026

  • 36 Ъъъ

    16 1 Отговор

    До коментар #12 от "Според вас кой вариант е най-достоверен":

    Според аудиодокументи от полицейски радиостанции, получени от NBC News, спешните служби са реагирали на сигнал за сърдечен арест в дома на Линдзи Греъм, който се намира в района на Капитолийския хълм, в събота вечер.. .. Няма никакво кратко боледуване.

    Коментиран от #39

    14:10 12.07.2026

  • 37 КОЛЬО ПАРЪМА

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "бай христаки":

    Ами ела да ти играя една хурка

    Коментиран от #53

    14:10 12.07.2026

  • 38 Без име

    15 1 Отговор

    До коментар #35 от "Хаха":

    И краката му малки, като на жена. 38-ми номер обувки.

    14:10 12.07.2026

  • 39 Без име

    14 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ъъъ":

    Театро за безмозъчни.

    14:11 12.07.2026

  • 40 питам си

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Линдзи Греъм":

    Защо този средноразряден комедиант (с тъпи смешки и то на руссски език в ютубето) се изказва за всичко)))

    14:18 12.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Мефистофел

    1 6 Отговор
    Към Рая с чортове от РФ.

    14:20 12.07.2026

  • 43 ИЛИЯ ТОПУРА

    4 15 Отговор
    ВСИЧКИ РУСОФИЛКИ

    ДА МЕ ХВАНАТ ЗА ТОПУРА .

    14:26 12.07.2026

  • 44 Без име

    19 2 Отговор
    Зеля не е президент отдавна, узурпатор е.

    14:27 12.07.2026

  • 45 И Зеленски , и Зеленски

    15 2 Отговор
    Има лидери които са истинско бедствие за планетата . Без тях светът се превръща в по добро място за живот.

    14:28 12.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Имало

    13 1 Отговор
    И добри новини днес, за утре се надяваме от същото....

    14:30 12.07.2026

  • 48 На Погребението

    2 14 Отговор
    На Неговото НАБОРЧЕ

    СЕРГЕЙ ИВАНОВ ...

    ДЪРТИЯ ПОЛУРЪСТ ПУТКЕР

    много замислено поднасяше цветя ...

    Знае кой е Следващият

    На път Към Ада.

    Тик так тик так

    Времето му Изтича
    На КГБ Кре.тена....

    14:33 12.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Иван

    6 0 Отговор
    Проклятието Еленски.

    14:34 12.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 бай христаки

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    А може ли да ми масажираш дупето?

    14:36 12.07.2026

  • 54 Анонимен

    4 1 Отговор
    Прегръдката на смъртта. Някои си отиват от постове, някой направо от този свят.

    14:36 12.07.2026

  • 55 колт

    8 0 Отговор
    А как се радваше на убитите руси.

    14:37 12.07.2026

  • 56 Бай онзи

    7 1 Отговор

    До коментар #22 от "Вариант 3":

    Отпътувал е от Киев в черен чувал!

    14:38 12.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Бай онзи

    5 0 Отговор
    И с обувки 38 номер!!!!

    14:44 12.07.2026

  • 59 Котка

    9 1 Отговор

    До коментар #22 от "Вариант 3":

    Според мен белото и урвите са му дошли в повече. Обаче, гостоприемство, нали?

    14:44 12.07.2026

  • 60 ОНЯ с ДРОНЯ

    2 12 Отговор
    ПУСНАХА КЛИПОВЕ
    СЪС УДАРИТЕ
    НА УКРАИНСКИ ДРОНОВЕ

    ПО РАФИНЕРИЯТА В СИЗРАН

    ГОРИ ЯКО ГОРИ

    УНИКАЛНИ КАДРИ ОТ
    ПОРЕДНАТА

    ДЕНЕФТЕФИКАЦИЯ

    НА УКРАИНСКИТЕ САНКИЦИИ.

    УРАААААА УРАААААА УРАААААА

    САМАРСКА ОБЛАСТ ОЧАКВА
    ПОРЕДНИЯ НЕФТЕН ДЪЖД.

    Коментиран от #73

    14:44 12.07.2026

  • 61 ФЕС

    9 1 Отговор
    Светът ще е по добре без този дявол...

    14:46 12.07.2026

  • 62 урко

    7 1 Отговор
    Очаква го "подобаващо" посрещане от тия, на чиято смърт се кефеше.

    14:47 12.07.2026

  • 63 А50

    9 0 Отговор
    Ся излиза че Мошето се е изпарило във вид на фойерверки заедно с гръмнатия завод в Киев на 11.07. Ама красиво беше

    14:51 12.07.2026

  • 64 Валентин

    6 0 Отговор
    Зел е благодарен на Лидзи за следните думи: войната в Украйна са най-добре похарчените пари на американците, за да гадим на Русия и да убиваме руснаци. Нито един американец не умря (украинците не ги броим - за нас те са просто тор).

    14:52 12.07.2026

  • 65 Объркано Атлантиче

    8 1 Отговор
    Американският сенатор и нацист Линдзи Греъм, яростен русофоб, говореше открито за унищожаването на цяла раса, един от организаторите на преврата в Украйна и върл поклонник на ционистите, почина внезапно !

    Обстоятелствата около смъртта му остават неясни. Теориите включват инфаркт и тромб. Няколко дни преди смъртта си обаче той пътува до Украйна, където активно посещаваше отбранителни заводи. В същото време, по забележително съвпадение на обстоятелствата, руската армия активно унищожаваше тези заводи. Може би никога няма да разберем дали смъртта на Греъм е пряк резултат от „Искандер-М“ или причината е медицинска.

    14:54 12.07.2026

  • 66 ВВП

    3 0 Отговор
    Бил е в Одесса .ми се е изпарил.Като съби Събефф..

    14:54 12.07.2026

  • 67 ВВП

    8 0 Отговор
    Кинжален е изпарил най върховния боклук на сащ..В Одесса ..Амин..скоро и зелю фашиста..За момента е полезен...Руските си зная работата .

    14:56 12.07.2026

  • 68 ВВП

    4 0 Отговор
    Зелю артиста разглобява Есср ..и фашистката фракция НАТО..Полезен е за целия свят ..обаче 2,2 млн ликвидирани окропа, и 15 млн офейкали..нямаха шанс..

    15:02 12.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 зеленото

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Овчар":

    скърби..каква зугуба..а през това време всеки ден 1000 млади украинци отиват 2 метра под земя..късметлии..защото има и такива където ги ръфат кучета и хич никой от Киев не иска да ги прибере..ръце, крака, глави..НО каква загуба ..някакъв си американец и толкова мъка за Зеленото нелегитимното..

    15:05 12.07.2026

  • 72 Бай Иван

    5 0 Отговор
    Боже,Боже !Днес е един изключително хубав ден за света.Отиде си един истински човекомразец Никога не съм вярвал,че вестта за смъртта на човек може да ме направи щастлив.Е днес е такъв ден.Дано вечно ври в казана на дяволите в ада.И няма да извиня никога за такъв пост.

    15:10 12.07.2026

  • 73 АМИ НЕ ЗНАМ

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "ОНЯ с ДРОНЯ":

    ГЛЕДАХ КЛИПОВЕТЕ ОТ ЕДИН КВАРТАЛ В КИЕВ
    АМИ НЯМАШЕ КВАРТАЛ
    САМО ЗИДОВЕ

    15:13 12.07.2026

  • 74 Бай Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Вариант 3":

    Боже дано да си прав .Ако руснаците са свършили това мога да им направя поклон до земята като благодарност.

    15:15 12.07.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Тома

    5 0 Отговор
    Много ясно е че ще загуби такъв лидер като му пуснахте цели три млади момчета в хотела.Сърцето му не издържа.

    15:18 12.07.2026

  • 77 Ролан

    2 0 Отговор
    Нека днешният ден да бъде обявен за национален празник 😊😛

    15:26 12.07.2026

  • 78 Да да

    2 0 Отговор
    След посещение в Киев?!?!?!?!

    15:26 12.07.2026