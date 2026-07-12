Зеленски за кончината на сенатор Линдзи Греъм: Светът загуби решителен лидер

Украинският президент Володимир Зеленски изрази дълбоката си скръб след внезапната смърт на американския сенатор Линдзи Греъм, който почина снощи на 71-годишна възраст. В публикация в социалната мрежа X държавният глава го определи като „истински защитник на свободата“ и един от най-решителните поддръжници на Украйна в Конгреса на САЩ, предава БТА.
„Дълбоко съм натъжен от новината за кончината на сенатор Линдзи Греъм. Той беше истински защитник на свободата и на ценностите, които правят нашия свят по-безопасен“, написа Зеленски.
Президентът припомни, че през годините на пълномащабната руска инвазия Греъм е посетил Украйна десет пъти и е бил до украинския народ в най-трудните моменти.
„Поддържахме постоянен диалог и ще ми липсват разговорите ни. Само през последната седмица се срещнахме два пъти“, отбеляза украинският лидер.
По думите му американският сенатор е бил твърд застъпник за двупартийната подкрепа за Украйна в Конгреса и до последно е работил по инициативи, които биха могли да допринесат за постигането на мир, включително за налагането на по-строги санкции срещу Русия.
„Винаги ще бъдем особено благодарни за признанието му към украинския народ и за думите му на възхищение към смелостта на защитниците на Украйна“, заяви Зеленски.
В края на посланието си украинският президент подчерта, че със смъртта на Линдзи Греъм „Америка и светът загубиха решителен лидер“, като отправи съболезнования към семейството, близките и всички, които са работили с американския сенатор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Линдзи Греъм
Коментиран от #30, #40
13:41 12.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 оня с коня
Коментиран от #10
13:43 12.07.2026
5 Линдзи беше и
Коментиран от #31
13:43 12.07.2026
6 име
Коментиран от #51
13:44 12.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Все пак
Коментиран от #17
13:44 12.07.2026
9 Овчар
Коментиран от #71
13:45 12.07.2026
10 Сатанистите да си се
До коментар #4 от "оня с коня":Прибират в ада. Стига са вилнели по земята. Да изчезват всичките в ада, където им е мястото.
13:45 12.07.2026
11 00014
13:46 12.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 веселяк
13:47 12.07.2026
14 Пич
Да повлече крак и за Зелю !!!
13:47 12.07.2026
15 що бият танкерите тия терористи?
страм ме е че сме съюзници на едни най-обикновенни бандерски терористи
а наще се гордеят че сме им помагали
надявам се някой танкер да си разлее перола около българи па ако ще и да потъне и така да видят наще какво нищоожество подкпрепяме терористично
13:47 12.07.2026
16 абе някой знае ли какви са тия съюзи?
Време е да се знае кой западен съюз води война с Русия и защо ?
13:48 12.07.2026
17 Еми не са
До коментар #8 от "Все пак":Те са рептилски създания. Такива злини и гадни интриги и при това толкова силно да желаят злато, материални богатства и скъпоценни камъни... това 100% е рептилско.
13:48 12.07.2026
18 БАРС
13:48 12.07.2026
19 само питам
13:49 12.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 И другите...
Явно Зеленко трябва да си търси друг...
13:52 12.07.2026
22 Вариант 3
До коментар #12 от "Според вас кой вариант е най-достоверен":Версията, че до 20 часа на 10 юли е бил още в Киев, след това с влак, кола... е отишъл до Полша. От там лети до сащ и на 11-ти успял да умре в САЩ?.. Няма директни полети от Киев до сащ. И това също отнема много време... По време НЕ се връзва тази версия. По-скоро е получил руски поздрав за "голямата му любов " към Русия?
Коментиран от #56, #59, #74
13:53 12.07.2026
23 Механик
И не се оправдавай, че било случайност! Другия еврей, т.нар. цар Борис и той ходи при Хитлер и се върна болничък. Много ви бива в отровите.
Помните ли как убихте Грашнов на МобилТел? Отиде на среща Израел и спа върху легло под което е поставена една лампа. Като се върна се обели като гущер и след седмица адски мъки си замина.
13:53 12.07.2026
24 Смешник
14:02 12.07.2026
25 Маке
14:02 12.07.2026
26 Мутата
14:02 12.07.2026
27 Зеленоебец
14:03 12.07.2026
28 Този е умрял
До коментар #12 от "Според вас кой вариант е най-достоверен":В сащ, само ако е летял от Кив до САЩ на руски Авангард. Седнал на него със скорост 30 маха в атмосферата и преди нея на Сармат. Само така може за 15 мин да стигне от Европа до Ню Йорк :)...
14:03 12.07.2026
29 Ъъъ
Коментиран от #34
14:04 12.07.2026
30 Путин
До коментар #1 от "Линдзи Греъм":Сорос ни заповяда да се евг.
14:04 12.07.2026
31 Путин
До коментар #5 от "Линдзи беше и":Сорос ни заповяда да се евг.
14:05 12.07.2026
32 вет.д-р Г.Заров
14:05 12.07.2026
33 Без име
14:08 12.07.2026
34 хахаха
До коментар #29 от "Ъъъ":ха ха ха - ами впечатляващо е в петък на 10ти се прегръща със зеленски и държа реч на площада в киев в събота на 11ти се разболя бързо и умря в сащ
14:08 12.07.2026
35 Хаха
Коментиран от #38
14:09 12.07.2026
36 Ъъъ
До коментар #12 от "Според вас кой вариант е най-достоверен":Според аудиодокументи от полицейски радиостанции, получени от NBC News, спешните служби са реагирали на сигнал за сърдечен арест в дома на Линдзи Греъм, който се намира в района на Капитолийския хълм, в събота вечер.. .. Няма никакво кратко боледуване.
Коментиран от #39
14:10 12.07.2026
37 КОЛЬО ПАРЪМА
До коментар #7 от "бай христаки":Ами ела да ти играя една хурка
Коментиран от #53
14:10 12.07.2026
38 Без име
До коментар #35 от "Хаха":И краката му малки, като на жена. 38-ми номер обувки.
14:10 12.07.2026
39 Без име
До коментар #36 от "Ъъъ":Театро за безмозъчни.
14:11 12.07.2026
40 питам си
До коментар #1 от "Линдзи Греъм":Защо този средноразряден комедиант (с тъпи смешки и то на руссски език в ютубето) се изказва за всичко)))
14:18 12.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Мефистофел
14:20 12.07.2026
43 ИЛИЯ ТОПУРА
ДА МЕ ХВАНАТ ЗА ТОПУРА .
14:26 12.07.2026
44 Без име
14:27 12.07.2026
45 И Зеленски , и Зеленски
14:28 12.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Имало
14:30 12.07.2026
48 На Погребението
СЕРГЕЙ ИВАНОВ ...
ДЪРТИЯ ПОЛУРЪСТ ПУТКЕР
много замислено поднасяше цветя ...
Знае кой е Следващият
На път Към Ада.
Тик так тик так
Времето му Изтича
На КГБ Кре.тена....
14:33 12.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Иван
14:34 12.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 бай христаки
До коментар #37 от "КОЛЬО ПАРЪМА":А може ли да ми масажираш дупето?
14:36 12.07.2026
54 Анонимен
14:36 12.07.2026
55 колт
14:37 12.07.2026
56 Бай онзи
До коментар #22 от "Вариант 3":Отпътувал е от Киев в черен чувал!
14:38 12.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Бай онзи
14:44 12.07.2026
59 Котка
До коментар #22 от "Вариант 3":Според мен белото и урвите са му дошли в повече. Обаче, гостоприемство, нали?
14:44 12.07.2026
60 ОНЯ с ДРОНЯ
СЪС УДАРИТЕ
НА УКРАИНСКИ ДРОНОВЕ
ПО РАФИНЕРИЯТА В СИЗРАН
ГОРИ ЯКО ГОРИ
УНИКАЛНИ КАДРИ ОТ
ПОРЕДНАТА
ДЕНЕФТЕФИКАЦИЯ
НА УКРАИНСКИТЕ САНКИЦИИ.
УРАААААА УРАААААА УРАААААА
САМАРСКА ОБЛАСТ ОЧАКВА
ПОРЕДНИЯ НЕФТЕН ДЪЖД.
Коментиран от #73
14:44 12.07.2026
61 ФЕС
14:46 12.07.2026
62 урко
14:47 12.07.2026
63 А50
14:51 12.07.2026
64 Валентин
14:52 12.07.2026
65 Объркано Атлантиче
Обстоятелствата около смъртта му остават неясни. Теориите включват инфаркт и тромб. Няколко дни преди смъртта си обаче той пътува до Украйна, където активно посещаваше отбранителни заводи. В същото време, по забележително съвпадение на обстоятелствата, руската армия активно унищожаваше тези заводи. Може би никога няма да разберем дали смъртта на Греъм е пряк резултат от „Искандер-М“ или причината е медицинска.
14:54 12.07.2026
66 ВВП
14:54 12.07.2026
67 ВВП
14:56 12.07.2026
68 ВВП
15:02 12.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 зеленото
До коментар #9 от "Овчар":скърби..каква зугуба..а през това време всеки ден 1000 млади украинци отиват 2 метра под земя..късметлии..защото има и такива където ги ръфат кучета и хич никой от Киев не иска да ги прибере..ръце, крака, глави..НО каква загуба ..някакъв си американец и толкова мъка за Зеленото нелегитимното..
15:05 12.07.2026
72 Бай Иван
15:10 12.07.2026
73 АМИ НЕ ЗНАМ
До коментар #60 от "ОНЯ с ДРОНЯ":ГЛЕДАХ КЛИПОВЕТЕ ОТ ЕДИН КВАРТАЛ В КИЕВ
АМИ НЯМАШЕ КВАРТАЛ
САМО ЗИДОВЕ
15:13 12.07.2026
74 Бай Иван
До коментар #22 от "Вариант 3":Боже дано да си прав .Ако руснаците са свършили това мога да им направя поклон до земята като благодарност.
15:15 12.07.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Тома
15:18 12.07.2026
77 Ролан
15:26 12.07.2026
78 Да да
15:26 12.07.2026