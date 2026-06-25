Глобален дневен ред: Световните лидери чертаят бъдещето на сигурността и възстановяването на 25 юни

Днешният 25 юни 2026 г. се очертава като една от най-интензивните дипломатически точки за годината.

Лидерите на водещите световни сили и международни организации се събират на няколко ключови локации в Европа и света, за да вземат решения с дългосрочно геополитическо и икономическо отражение.

От отбранителната стратегия на НАТО до спешните климатични регулации в Брюксел, ето основните акценти от световната политическа сцена днес:

Нов план за Украйна: Открива се URC 2026 в Полша

В полския град Гданск днес официално се дава стартът на двудневната Конференция за възстановане на Украйна. Домакини на мащабния форум са правителствата на Полша и Украйна. Събитието събира на едно място държавни глави, представители на международни финансови институции и частни инвеститори.

Тази година фокусът е изцяло върху секторите, пострадали най-тежко от конфликта – енергетика, критична инфраструктура и логистика. За първи път Полша внася в дневния ред и специално ново измерение – „Сигурност и отбрана“, което се разглежда като задължително условие за успешното дългосрочно икономическо възстановяване и привличане на капитал.

Оста „Париж – Рим“: Макрон и Мелони на спешни преговори в Антиб

Френският президент Еманюел Макрон посреща италианския премиер Джорджа Мелони в Южна Франция. Двустранната среща на върха в Антиб идва в ключов момент за Европейския съюз.

Двамата лидери ще направят опит да сближат позициите си по реформата на европейската миграционна система и управлението на външните граници. Очаква се разговорите да обхванат и засилването на отбранителната автономност на Европа, както и координацията на индустриалните политики между двете най-големи икономики в Южна Европа.

Зеленият преход в Брюксел: Съветът на ЕС по околна среда заседава

В белгийската столица министрите на околната среда на държавите членки се събират на официално заседание на Съвета на ЕС. На масата за преговори е поставен напредъкът по изменението на регламента за стандартите за въглеродни емисии (CO2) за нови леки и лекотоварни автомобили.

Дневният ред на министрите включва още приемането на общи насоки за Стратегията за устойчивост на водните ресурси, ревизията на химическия регламент REACH и подготовката на единната европейска позиция за предстоящата световна климатична конференция COP31.

Финал на стратегическия форум на НАТО в Берлин

В Германия се провежда заключителният ден от годишната конференция, организирана от Съюзното командване на НАТО по трансформациите (ACT). Висши военни лидери и политически анализатори завършват дискусиите си, насочени към модернизацията на колективната отбрана и интегрирането на новите технологии в системите на Алианса преди предстоящата голяма среща на върха в Анкара.

Дипломатическата совалка на САЩ в Близкия изток

Американският държавен секретар Марко Рубио приключва своята обиколка в Персийския залив с посещения в Бахрейн, Кувейт и ОАЕ. Днес той провежда финални разговори с лидерите от Съвета за сътрудничество в Залива. Основната цел на Вашингтон е гарантиране на стабилността на морските търговски пътища и обсъждане на регионалната архитектура за сигурност в контекста на последните споразумения с Иран