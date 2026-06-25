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Глобален дневен ред: Световните лидери чертаят бъдещето на сигурността и възстановяването на 25 юни

Глобален дневен ред: Световните лидери чертаят бъдещето на сигурността и възстановяването на 25 юни

25 Юни, 2026 06:44, обновена 25 Юни, 2026 06:49 856 16

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Мащабен форум за Украйна в Гданск, стратегически преговори между Макрон и Мелони и климатичен натиск в Брюксел доминират международната политика днес

Глобален дневен ред: Световните лидери чертаят бъдещето на сигурността и възстановяването на 25 юни - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днешният 25 юни 2026 г. се очертава като една от най-интензивните дипломатически точки за годината.

Лидерите на водещите световни сили и международни организации се събират на няколко ключови локации в Европа и света, за да вземат решения с дългосрочно геополитическо и икономическо отражение.

От отбранителната стратегия на НАТО до спешните климатични регулации в Брюксел, ето основните акценти от световната политическа сцена днес:

Нов план за Украйна: Открива се URC 2026 в Полша

В полския град Гданск днес официално се дава стартът на двудневната Конференция за възстановане на Украйна. Домакини на мащабния форум са правителствата на Полша и Украйна. Събитието събира на едно място държавни глави, представители на международни финансови институции и частни инвеститори.

Тази година фокусът е изцяло върху секторите, пострадали най-тежко от конфликта – енергетика, критична инфраструктура и логистика. За първи път Полша внася в дневния ред и специално ново измерение – „Сигурност и отбрана“, което се разглежда като задължително условие за успешното дългосрочно икономическо възстановяване и привличане на капитал.

Оста „Париж – Рим“: Макрон и Мелони на спешни преговори в Антиб

Френският президент Еманюел Макрон посреща италианския премиер Джорджа Мелони в Южна Франция. Двустранната среща на върха в Антиб идва в ключов момент за Европейския съюз.

Двамата лидери ще направят опит да сближат позициите си по реформата на европейската миграционна система и управлението на външните граници. Очаква се разговорите да обхванат и засилването на отбранителната автономност на Европа, както и координацията на индустриалните политики между двете най-големи икономики в Южна Европа.

Зеленият преход в Брюксел: Съветът на ЕС по околна среда заседава

В белгийската столица министрите на околната среда на държавите членки се събират на официално заседание на Съвета на ЕС. На масата за преговори е поставен напредъкът по изменението на регламента за стандартите за въглеродни емисии (CO2) за нови леки и лекотоварни автомобили.

Дневният ред на министрите включва още приемането на общи насоки за Стратегията за устойчивост на водните ресурси, ревизията на химическия регламент REACH и подготовката на единната европейска позиция за предстоящата световна климатична конференция COP31.

Финал на стратегическия форум на НАТО в Берлин

В Германия се провежда заключителният ден от годишната конференция, организирана от Съюзното командване на НАТО по трансформациите (ACT). Висши военни лидери и политически анализатори завършват дискусиите си, насочени към модернизацията на колективната отбрана и интегрирането на новите технологии в системите на Алианса преди предстоящата голяма среща на върха в Анкара.

Дипломатическата совалка на САЩ в Близкия изток

Американският държавен секретар Марко Рубио приключва своята обиколка в Персийския залив с посещения в Бахрейн, Кувейт и ОАЕ. Днес той провежда финални разговори с лидерите от Съвета за сътрудничество в Залива. Основната цел на Вашингтон е гарантиране на стабилността на морските търговски пътища и обсъждане на регионалната архитектура за сигурност в контекста на последните споразумения с Иран


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 2 Отговор
    Тези скъсаняци кой ги отразява?

    Коментиран от #9

    06:50 25.06.2026

  • 2 Гост

    8 4 Отговор
    Тази Мелони само се бута да си показва костюмчетата.

    06:51 25.06.2026

  • 3 Цензура

    14 1 Отговор
    Хахахах, тия на снимката ли са "световните лидери"? Мелони на която Тръмп се подиграва? Дългият мерц и микрон, които лaпaт на зеленски?

    06:53 25.06.2026

  • 4 АЙДЕ ГЪЧ

    15 1 Отговор
    КАКВО МОГАТ ДА РЕШАТ ЕДНИ "ЛИДЕРИ" С ОБЩА ПОДКРЕПА Я ИМА 15% , ПЪЛНИ ШУШУ МИГИ СЕ СЪБРАЛИ ДА ПОШМЪРКАТ МАЛКО БЕЛО КАТО ЗА ПОСЛЕДНО

    06:55 25.06.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    4 7 Отговор
    Държа отбележа, истинските лидери за Многополярен ред и сигурност си седят в бункера и воюват до последнатя бензиностанция !!! От завтра почваме и до последната електростанция. Русия СИЛА ☝️

    06:56 25.06.2026

  • 6 Дон Балон

    9 1 Отговор
    Ще помагаме на Украйна, докато стигне във Владивосток и всички мигранти в България. Тези нещастници, друго не могат да измислят.

    06:58 25.06.2026

  • 7 Тези ли са

    16 0 Отговор
    Световни лидери? То и за това светът е такъв.

    06:59 25.06.2026

  • 8 Мурка

    5 0 Отговор
    БГ поговорка -----ПРАВИШ СМЕТКАТА БЕЗ КРЪЧМАРЯ

    07:00 25.06.2026

  • 9 Kypнелия Рускова, кypeспондент на ТАСС

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ТАСС отразяваме слънцеликия, богопомазания, стратега на всички времена и народи, таваришчь Все по плану бензина нет !!!

    07:02 25.06.2026

  • 10 Може би за това

    14 0 Отговор
    И тоя хаос дойде? Трябва нов ред. Нито тези са некви "лидери", нито пък има некво "нормално" управление.... Хората вече не си понасят "лидерите"! От последните и чеп за зеле ни става. Иска се друг тип на управление... Този не става вече.

    07:03 25.06.2026

  • 11 КОШМАР

    12 0 Отговор
    Усещането за разпадаща се Европа са засилва с всеки изминат ден. Ясно е, че нито едно от нещата в тази статия няма да доведат до нищо добро.

    07:08 25.06.2026

  • 12 В ТАЗИ НОВИНА

    10 0 Отговор
    Липсва само Кая Калас.

    07:12 25.06.2026

  • 13 НЕЗНАЧИТЕЛНИТЕ ЕВРОПОЛИТИЦИ

    12 0 Отговор
    Трябва да спрат да си мислят, че са "световни лидери определящи глобалния дневен ред". Всъщност целия свят гледа и се смее на Европа.

    07:14 25.06.2026

  • 14 оня с коня

    6 0 Отговор
    Как мислите ,тези "лидери" дали ви мислят доброто ?

    07:33 25.06.2026

  • 15 пешо

    5 0 Отговор
    тия боклуци ще ни затрият

    07:44 25.06.2026

  • 16 По случайност

    1 0 Отговор
    Се набутали на добри службички. Получават дебели заплати. Летят натам, насам. Правят се на важни... И така са "лидери"! Ама всичките са двойкари.... Просто селски хитреци... Партии, ала бала и така... "премиер", "президент", "министър"...... А са си чиста ала бала ...

    08:03 25.06.2026