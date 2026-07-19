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Бивш германски външен министър призовава Европа да преговаря с Русия
  Тема: Украйна

Бивш германски външен министър призовава Европа да преговаря с Русия

19 Юли, 2026 13:51 2 144 110

  • зигмар габриел-
  • германия-
  • политик-
  • украйна-
  • русия-
  • преговори

Зигмар Габриел заяви, че няма рискове за европейските страни, докато Москва е сигнализирала за готовността си да се ангажира с дипломация със Запада

Бивш германски външен министър призовава Европа да преговаря с Русия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европа трябва да се възползва от „прозореца на възможностите“ и да преговаря с Русия. Това мнение изрази бившият германски външен министър Зигмар Габриел в интервю за швейцарския вестник Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

На въпрос на журналист защо смята, че преговорите с Русия са необходими, бившият германски външен министър заяви, че няма рискове за Европа, докато Москва е сигнализирала за готовността си да се ангажира с дипломация със Запада.

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Зигмар отбеляза, че за постигане на мир са необходими множество контакти между страните. „В Европа има цяло съзвездие от хора, които биха могли да действат като посредник в преговорите с Русия. Например, президентът Александър Стуб от Финландия. А също и Ангела Меркел (бивш канцлер на Германия), която, признавам, е заявила, че не иска. Но ако европейците се обърнат към нея с подобно искане, тя със сигурност няма да откаже“, изрази мнение бившият ръководител на дипломатическото ведомство.

Той смята, че позицията на Украйна отслабва. „Дори онези украинци, които отхвърлиха Минските споразумения, биха се радвали днес, ако се върнем към тях. На преговорите на Володимир Зеленски ще му бъде предложено по-малко, отколкото тогава“, заключи Зигмар.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    19 39 Отговор
    Това е само решението на проруски или крайнодясно настроен като този на снимката.

    Коментиран от #107

    13:53 19.07.2026

  • 2 Механик

    23 22 Отговор
    Няма да се съгласят на преговори, защото после народите на европа ще попитат защо са похарчени толкова много пари. Работата е много сериозна и се опасявам, че няма да се размине само с това е Украина и Иран. Запада няма шанс освен война. И то тотална.
    А какво ще каже Китай и на чия страна ще е, не се знае. Вероятно на ничия и ще гледа как се самоубиваме.

    Коментиран от #10, #19, #21

    13:56 19.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Какво

    15 24 Отговор
    да каже ? Социалист !

    13:57 19.07.2026

  • 5 Косово е Сърбия

    21 14 Отговор
    Крим е Руски-30г. Контингент на нато в Косово-и.........

    13:59 19.07.2026

  • 6 Разумен човек

    36 13 Отговор
    Но подава политически некоректни сигнали. Русия няма да преговаря нито със финландеца, нито с Меркел, нито с който и да е от известните съвременни европейски политици. Трябват нови лица, но на тях няма да им се даде поле за изява. Какво да правиш - евродемокрация.

    13:59 19.07.2026

  • 7 Винаги когато станеш бивш

    33 11 Отговор
    тогава ти идва ищаха за истина. Настоящите пазят заплатите.

    13:59 19.07.2026

  • 8 Анонимен

    29 15 Отговор
    Бивш министър е, защото подкрепя мира и дипломацията.

    Я вижте Мерц какви ги надроби за държавата си със санкциите и изпращане на военна помощ в конфликта, и още си седи на поста, макар че едва ли има останал германец, който да му симпатизира.

    За съжаление Западна Европа се готви за война и мненията на тези, които желаят мирно решение на конфликта, се заглушават.

    14:00 19.07.2026

  • 9 Баба Гошка

    24 10 Отговор
    Ще преговаря. От позиция на "силата" на кая, шмерц, урсула, макаррон и останалите клоуни

    14:00 19.07.2026

  • 10 Разбрале, че украИната отслабва

    30 14 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    първото предложение на руснаците е най-доброто. Всяко следващо е все по- лошо за отсрещната страна.

    Коментиран от #37

    14:02 19.07.2026

  • 11 УАЗ ПАТРИОТ

    17 10 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #51

    14:05 19.07.2026

  • 12 УАЗ ПАТРИОТ

    17 10 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    14:05 19.07.2026

  • 13 УАЗ ПАТРИОТ

    10 9 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #28, #50

    14:06 19.07.2026

  • 14 УАЗ ПАТРИОТ

    11 8 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #22

    14:06 19.07.2026

  • 15 УАЗ ПАТРИОТ

    21 11 Отговор
    внукът на нацистки щурмовик, стана канцлер. Каква ирония на съдбата!
    Ако започне война между Русия и Германия в опит да изпълни мечтата на дядо си, поне германците ще знаят какво ги очаква.
    И преди да прочетете някой факт-чекър, който ви обяснява, че това не е вярно, имайте предвид, че Мерц лично призна, че дядо му Йозеф Пол Совини е бил нацист.

    Коментиран от #98

    14:06 19.07.2026

  • 16 УАЗ ПАТРИОТ

    19 11 Отговор
    НАЦИСТКИТЕ офицери, заели постове в НАТО. Факт, а не теория на конспирацията!

    Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.

    Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
    Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
    Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
    Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
    Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
    Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
    Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.

    14:06 19.07.2026

  • 17 УАЗ ПАТРИОТ

    18 10 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    14:07 19.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 БГ копейкa

    10 18 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    Да бе...! Пропуснал си да кажеш, че Путин е миротворец, а Зеленски е виновен защото се опъна на нападателите. Още по-виновни са войнолюбците в Европа, които казаха че трябва да се въоръжаваме, за да не ни дойде на гости миротвореца Путин. А Тръмп, който щял да прави Америка велика се оказа руски пудел.

    Коментиран от #23

    14:08 19.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Правят

    12 15 Отговор

    До коментар #14 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    буферна зона с трупове на руснаци!!

    Коментиран от #26

    14:10 19.07.2026

  • 23 Виновен е Путин

    17 9 Отговор

    До коментар #19 от "БГ копейкa":

    че не си дава ресурсите на задлъжнелите и на Монсанто и Бляк Рок. А зелен потник е невинен, щото не трепе своите, той е еврейски хазар, не укра.

    Коментиран от #27

    14:12 19.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Обективни истини

    19 10 Отговор
    Никой не дава, а не бива да има мир, звучи отвратително, но вПК печелят много както и политическата върхушка начело с зеленски и тайфата му. Много ресто връща обратно към Европа, никой няма да се откаже от това удобно алиби, че Русия представлява заплаха и е агресор.

    14:12 19.07.2026

  • 26 УАЗ ПАТРИОТ

    14 9 Отговор

    До коментар #22 от "Правят":

    Ха ха, затова ли урккиитии не искат да си приберат труповете от константиновка?

    14:12 19.07.2026

  • 27 БГ копейкa

    10 16 Отговор

    До коментар #23 от "Виновен е Путин":

    Само разгром на ватата и пълно икономическо унищожение на блатото ще осигури мир за следващите 80-100 години. Рашистите са като плевелите, ако не ги кастриш и чистиш от време на време, ще превземат градината.

    Коментиран от #33, #39

    14:14 19.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Без име

    18 10 Отговор
    А Путин дали ще иска да разговаря с Ангела , след като саматс тя си призна, че са го лъгсли за Минските споразумения? Путин вече ме иска мир, лъже ви по същия начин, по който го лъгахте. Четете Бисмарк!

    14:18 19.07.2026

  • 31 Ами сега?

    13 14 Отговор
    Да преговаряш с някой който категорично отхвърля преговори значи да се съгласяваш с всичките му поставени условия. Нека тогава всички държави в Европа да си подарят териториите на Русия за да има мир. По късно, когато отново прояви желание да придобие останалия свят, упражнението се повтаря и настъпва мир по цялата земя. Все едно ако имам най големия апартамент в блока и многодетно семейство да заставям всички останали да ми припишат жилищата си.

    Коментиран от #34, #53

    14:18 19.07.2026

  • 32 ПЪЛНИ Глупости

    10 7 Отговор
    Пак комсомолското изплува !Зигмар Габриел е един от най-влиятелните германски политици от близкото минало, дългогодишен лидер на Германската социалдемократическа партия (ГСДП / SPD) и ключова фигура в правителствата на Ангела Меркел.Във фотографски и политически контекст, неговото име е изключително интересно, тъй като в Германия е известен с прякора „Зиги Поп“ (Siggi Pop) – заради забавния факт, че навремето партията му го назначи за официален „пълномощник по поп културата и поп дискурса“.Объркването нормално, защото в изказванията на Зигмар Габриел от юли 2026 г. има сериозно политическо противоречие (парадокс). От една страна, той влезе в управлението на най-големия германски производител на оръжия Rheinmetall, а от друга – призовава за преговори с Владимир Путин в тв емисии като шоуто на Маркус Ланц.Габриел обяви, че е дошло време Европа да започне дипломатически разговори с Русия, за да се спре по-нататъшна ескалация на войната и ядрената заплаха. Нещо повече – той посочи бившата канцлерка Ангела Меркел като най-подходящия човек, който да води тези преговори, тъй като тя познава отлично Путин и говори руски език. Според него, ако Меркел беше останала на власт, война изобщо нямаше да има !!! КОМСОМОЛЦИ БЕ какво очаквате ?? Всичко са целували "газ" на пиждин !!И сега пак

    Коментиран от #55

    14:18 19.07.2026

  • 33 Укролаф

    14 8 Отговор

    До коментар #27 от "БГ копейкa":

    Ще,ще,ще.
    Хитлер и Наполеон и те викаха Ще.....!

    Коментиран от #38

    14:23 19.07.2026

  • 34 УАЗ ПАТРИОТ

    13 10 Отговор

    До коментар #31 от "Ами сега?":

    Руснаците им предложиха мир още април 2022 с много изгодни условия при които лнр и днр щяха до останат в уркккииияяя. Да са приели а не да целуват западни ду пииитааа

    14:23 19.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Артилерист

    13 9 Отговор
    Разумни гласове винаги е имало, но ЕС се ръководи от наследници на бивши фашисти. Те имат прикрита лицемерна наследствена родова омраза, стремеж за реванш и никога няма да приемат Русия като равностоен партньор. А декласирани държавни ръководители като Макрон, Стармър и Мерц (и този е наследник на нацист) се крепят на политическия хоризонт само с антируска и милитаристична риторика. С кого от тези Русия да преговаря като те в очите и се подиграват, че са я измамили с Минските споразумения. И това беше многогодишна подигравка и шикалкавене. А Меркел пряко си призна, че ТЕ ИЗОБЩО НЕ СА ИМАЛИ НАМЕРЕНИЯ ДА ГИ ПРИЛОЖАТ, а са ги използвали да си дадат време да подготвят Украйна като бухалка на войната им срещу Русия. Сега затъват в дългове и криза, но продължават да плашат с Русия само и само да не спира войната, щото обезателно ще им се потърси сметка за понесените загуби и прахосаните средства...

    14:23 19.07.2026

  • 37 Усрано русначе

    9 13 Отговор

    До коментар #10 от "Разбрале, че украИната отслабва":

    "...първото предложение на руснаците е най-доброто.."

    Първия Джавелин на американците беше най-доброто предупреждение !!! Последваха гаубици, ракети, Хаймърси, Хорнети по главите руски клети. Не разбирам - ще вземете Донбас и кво ?
    Русия ще стане по-богата, чиста, кадърна, с умни деца и хора ли ? Нъцки - си останете все същите нискочели, полуграмотни pycки дe6или годни единствено за мишени на високоточните американски дронове 👈😆

    14:24 19.07.2026

  • 38 Тихо ватнишки примат

    11 18 Отговор

    До коментар #33 от "Укролаф":

    Има нещо тотално сбъркано в логиката на рашистите. Те започнаха тази война - те не могат да я спечелят. След 4 години почти, нито една от стратегическите цели на войната им в Украйна не е постигната. Дори още не са превзели целия Донбас. Те станаха за посмешище. Те са под убийствени санкции, които унищожават икономиката им. Те са загубили около 1 200 000 убити и ранени. Те нямат бензин. Те нямат ток. Те нямат вода. Те нямат храна. Те нямат и хора вече дори - защото внасят от Куба, Северна Корея и Африка... Те понасят систематични далекобойни удари по критична инфраструктура, нанесени от Украйна... И продължават да твърдят, че Украйна "не печелела"?! Украйна ще ви унищожи, мадафакас! Бавно и последователно. След още 2-3 години няма да можете да си кажете името... 🤣👎

    Коментиран от #42, #43, #44

    14:25 19.07.2026

  • 39 Орк

    5 6 Отговор

    До коментар #27 от "БГ копейкa":

    Поредната Перемога от дивана!! Откъде ви наминат такива пустоглави.

    14:28 19.07.2026

  • 40 Абе

    11 7 Отговор

    До коментар #28 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Който е тръгнал да закрива Русия знаеш как е завършил и оставете Бисмарк и пророците начело с американският Едгар Кейси го знаят и предишния папа даже го знаеше като им каза на бандерите да отстъпят,а те и него нарекоха агент на Путин:)Русия има подкрепа Свише срещу многополовите извратеняци и плюнките и пишман прочествата на бездарни неудачници като теб само разсмиват и радват с жалбата си несъстоятелност:))

    14:31 19.07.2026

  • 41 Майор Деянов, на всеки километър

    8 7 Отговор

    До коментар #35 от "Орк":

    "...марш на фронта..."

    Поредния руски дoл6oe6 мислещ че на фронта НАТО воюва с хора 😆 Абе мартишка руска, НАТО воюва с дронове, Хорнети, ракети, воюва с роботи, ИИ !!! Няма къде да се скриеш - Хорнета виси с дни в небето, ще те намери на масата, в леглото, в кeнeфа, в землянката руска. Не можеш се скри, не можеш избяга. Само в Pycкия Мир 👈

    Коментиран от #45, #47, #57

    14:31 19.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Майор Деянов, на всеки километър

    7 9 Отговор

    До коментар #38 от "Тихо ватнишки примат":

    Най-умния, убийствено точен коментар !!!
    10/10, закова ги pycoдe6илитe 👍

    Коментиран от #49

    14:34 19.07.2026

  • 44 Ами

    11 9 Отговор

    До коментар #38 от "Тихо ватнишки примат":

    Айфе още един пишман пророк:))Само дето сега бандерите искат преговори по сегашните граници на фронта,да спасят 15 процента от Донбас:)))И не се прави на пророк,виж американският баш пророк Едгар Кейси какво казват и предрича за Русия:)))

    14:35 19.07.2026

  • 45 Орк

    7 6 Отговор

    До коментар #41 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Ох горкият, блажени вярващи... Отговарям ти от Русия. Не чета тия пропагандни статии, но коментарите са много забавни. Ти си от най-забавните днеска!

    Коментиран от #52

    14:36 19.07.2026

  • 46 Преговорите

    7 9 Отговор
    не са решение. Този конфликт има само решение чрез санкции на агресора и финансиране и увеличаване на военното производство на Украйна.

    14:37 19.07.2026

  • 47 Орк

    6 6 Отговор

    До коментар #41 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Да, и НАТО воюва с украинци!!

    14:38 19.07.2026

  • 48 ПЪЛНИ Глупости

    7 10 Отговор
    ПОвечето драскачи мислите с петолъчките в главите си ! КАК не разбрахте един път за винаги !!НИКОЙ от Бившият Соц лагер не иска Руското робство??Нормалните хора не искат тези полуидиоти с тяхната идеология на "Информационная программа „Время“: всё о нём, всё о нём и немного о погоде" И вие искате същото ! Ама да си пушите Боро и да ходите в Гърция !Толкова примери има, ама не вие се знаете ! Е ЕТО ви Радев с "Тактическите ядрени удари " Халал да ви е нали искахте -получихте !!

    Коментиран от #81

    14:40 19.07.2026

  • 49 Ами

    10 6 Отговор

    До коментар #43 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Все така да заковава и като пророк и като анализ:)))20 процента върната руска територия не е нищо,колкото цяла България:)))Те така тръгнаха с такива пишман пророци да преразглеждат Минските споразумения бандерите и сега искат преговори по сегашните граници,за да спасят поне 15 процента от Донбас:)))и оправиха и в Европа либерастите:)))и в Сащ даже:))

    Коментиран от #58

    14:40 19.07.2026

  • 50 Ха-ха

    8 7 Отговор

    До коментар #13 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    14:42 19.07.2026

  • 51 Ха-ха

    5 5 Отговор

    До коментар #11 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!

    14:43 19.07.2026

  • 52 Pyccкий Карлик

    7 9 Отговор

    До коментар #45 от "Орк":

    Братуха, не знам какво ти е забавно, но на твойте узкоглази съплеменници в пълните с вода, фекалии и плъхове окопи хич не им е забавно !!!
    Безнадежно е да се криеш с дни в окопа докато над главата ти тихо бръмчи дрон-убиец. Дрон управляван от ИИ, независим от оператор. И знаеш че няма пропусне, няма пощади. Това е машина, алгоритъм, формули заложени в чип с команда Убий руснак. И то убива бързо, ефикасно 👆

    Коментиран от #59, #72, #85

    14:44 19.07.2026

  • 53 Голяма,

    11 7 Отговор

    До коментар #31 от "Ами сега?":

    ама много голяма глупост си изходил. Как си представяш всички европейски държави да започнат да си делят територията на Русия, като тя има 6 000 ядрени бойни глави, разположени на носители на земята, във въздуха и в океана. Или не разбираш, че ако Русия е застрашена, всичко това ще се задейства. Путин и за по-бавно схватливи го обясни:"Защо ни е свят, когато нас няма да ни има?"

    Коментиран от #79

    14:44 19.07.2026

  • 54 1111

    6 8 Отговор
    Меркел в Москва ще я посрещнат с хляб и сол. А ако пристигне с Оланд-ще обяват неработен ден

    14:45 19.07.2026

  • 55 Ела при мен

    4 7 Отговор

    До коментар #32 от "ПЪЛНИ Глупости":

    да поцелуеш нещо.

    Коментиран от #92

    14:46 19.07.2026

  • 56 Феникс

    11 8 Отговор
    Запомнете едно руснаците винаги взимат своето независимо от цената!

    Коментиран от #62, #69

    14:47 19.07.2026

  • 57 Айде с краката

    5 8 Отговор

    До коментар #41 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    напред, майоре.
    И не забравяй да гушнеш босилека.

    14:47 19.07.2026

  • 58 Усрано русначе

    8 7 Отговор

    До коментар #49 от "Ами":

    "...20 процента върната руска територия не е нищо,колкото цяла България..."

    100 000кв.км изгорена ливада е НИЩО !!!
    Пак питам - с какво ще променят Русия и руснаците тия 100 000 декара ? Ще слезете от дърветата ли, коли, смартфони ли ще почнете да правите, на Луната ли ще кацнете или ще си останете същите узкоглази примати живеещи в Каменната ера 👈

    Коментиран от #60, #67

    14:48 19.07.2026

  • 59 Орк

    7 7 Отговор

    До коментар #52 от "Pyccкий Карлик":

    Затова крайната размяна на телата била 500 укри на 31 руснак?

    Коментиран от #64

    14:51 19.07.2026

  • 60 хахаха

    9 8 Отговор

    До коментар #58 от "Усрано русначе":

    В Русия живеят по- добре от теб. Гаранция!

    Коментиран от #65, #66

    14:53 19.07.2026

  • 61 руската мечка

    9 8 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    14:54 19.07.2026

  • 62 Миролюб Войнов, историк

    8 7 Отговор

    До коментар #56 от "Феникс":

    "...запомнете едно руснаците.."

    Братуха, комай бъркаш руснаците с украинци, белоруси, балтийци !!! Втората Световна беше спечелена от Първи Белоруски и Украински фронт, не от руски, манголски, татарски. Руснаците без белоруси, украинци, балтийци са едното нищо. Това бяха народите които движеха прогреса в СССР, строяха ракети, космодруми, самолети, електроника. Русняка е един зачухан мангол с две леви ръце стърчащи отзаде 😁

    14:56 19.07.2026

  • 63 1945

    8 0 Отговор
    Разбра се защо са правени рокади в правителството. Федоров го повишават на нова длъжност.

    Коментиран от #68

    14:57 19.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Роко

    7 10 Отговор

    До коментар #60 от "хахаха":

    Приятелю явно никога не си бил в Рассия за да пишеш такива глупости. Рассияните винаги са живяли по - зле от българите и винаги ще живеят по - зле.

    Коментиран от #70

    14:57 19.07.2026

  • 66 Гресирана ватенка

    8 7 Отговор

    До коментар #60 от "хахаха":

    Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в задният двор 😁

    14:58 19.07.2026

  • 67 Ами

    8 9 Отговор

    До коментар #58 от "Усрано русначе":

    Много е смешно като бездарен анонимник плюе по космическа нация с ток от Аец руско производство и с национален празник руска победа :))Ами то се вижда,че кинкалерията на Европа даже спътници няма в сравнение с Русия,за хиперзвук да не говорим и как живеят в Русия има достатъчно в нета и волейболиста Константинов вчера обясни:))) ,виж половете им са само 2 там ,за разлика от на либерастите:)))А иначе морално Русия нямаше морално право да остави своите на геноцид в собствените им земи подарени на Украйна барабар с хората и ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците. Това е Русия,"Фар на надеждата за човечеството "както я нарича най големият американски пророк Едгар Кейси и чиято победа ти е националния празник:)))

    Коментиран от #76, #94

    14:58 19.07.2026

  • 68 Александър Сирски, генерал

    6 7 Отговор

    До коментар #63 от "1945":

    Важното е мен да не барат !!!
    Още много руска измeт и гняссс ще полегнат на украинска земя благодатна, чернозем 😎

    Коментиран от #73

    15:00 19.07.2026

  • 69 Гресирана ватенка

    5 7 Отговор

    До коментар #56 от "Феникс":

    Сега руснаците когато отиват на фронта задължително си вземат чувал за труп,за да е по-лесен пътят обратно 😁

    15:00 19.07.2026

  • 70 Абе

    8 4 Отговор

    До коментар #65 от "Роко":

    Има интервю с волейболист и треньор Константинов от оня ден ,дето е живял и ходил и живял по света :)))и можеш да го чуеш:))Иначе си помисли в Люксембург живеят най добре ,ама какво са те за човечеството и с какво са горди или важни за света:)

    15:02 19.07.2026

  • 71 .....

    6 3 Отговор
    Ааааа кога скъсахте договора в Истанбул други ги разправяхте, вашите деца ще са гладни и на студено в мазетата, докато нашите са в топлите училища, сега елате да видите, кво да ви гледам, квото повикало такова се и обадило.

    15:03 19.07.2026

  • 72 И като

    5 4 Отговор

    До коментар #52 от "Pyccкий Карлик":

    как точно твоят интелект си представя, че онзи дрон с изкуствения интелект, дето си бръмчи с часове във въздуха и търси само руснаци, ще различи руснака от украинеца? Може би по егенето, а? Или по емблемата на ръкава му? Ами я си представи, че някой руснак не си завира само главата в окопа, ами вземе, че му тегли един ред с голямокалибрената картечница, ако ЗКУ-то не му е подръка.

    Коментиран от #84

    15:03 19.07.2026

  • 73 Абе

    6 4 Отговор

    До коментар #68 от "Александър Сирски, генерал":

    Още много от подарените руски земи ще върнат бандерите:)и ще завършат като идола си:))

    15:05 19.07.2026

  • 74 млад еврас

    6 5 Отговор
    Война в Украйна щеше да има при всички положения, да не мислите, че еврастите и САЩ правиха майданчета и хвърлиха толкова милиарди да въоръжат и подготвят едномилионна армия на Украйна е така за лудо, после пратиха бандеровци да вилнеят по Луганск и Домбас а после е така за майтап решиха да се освободят от еФтинжос руски ресурси хахахаха, някой да се съмнява още, че тези хора са се готвили 10 г. за война с Русия, мислеха, че Русия е слаба ама путлерягата им разказа играта.

    Коментиран от #75

    15:05 19.07.2026

  • 75 Димяща ушанка

    5 4 Отговор

    До коментар #74 от "млад еврас":

    Утре влизам в Киев с 200!Груз 200!

    15:08 19.07.2026

  • 76 Руснак без крак...

    6 6 Отговор

    До коментар #67 от "Ами":

    Само вметна че космическа нация, физика, космология, атомна физика беше СССР, Капица, Королев, Сахаров и още плеяда знайни-незнайни съветски хора. Хора нямащи нищо общо с днешния изпаднал от дървото, про3д като галош руснак. Днес единствения свестен, кадърен руснак е Сирски. Генерал Александър Сирски, запомни го 👆

    15:08 19.07.2026

  • 77 Удри евраста с лопатЕто

    6 6 Отговор
    Заместничката на кая върхълъта, белен мартинес призна най накрая, че ЕС режима е във война със Русия, „Работата е там, че ние сме във война с Русия“, каза тя в интервю за испанския вестник El Pais, сега вече имаме и признание кой предизвика войната и кого да обвинявате за избитите на фронта и фалиралия ЕС.

    Коментиран от #80

    15:09 19.07.2026

  • 78 Гост

    6 4 Отговор
    Прозорецът на възможностите се затвори за Европа.
    Русия сключи сделка със САЩ.
    Урсулианците да се надяват на прайда, че друго няма.

    15:12 19.07.2026

  • 79 Ами сега?

    1 7 Отговор

    До коментар #53 от "Голяма,":

    Ти четеш ли цели думи или само првите букви, че не знаеш цялата азбука? Никъде в коментара ми не се съдържа израз "да си делят територията на Русия". Това, че на теб ти се привиждат или присънват разни небивалици никого не касае.

    Коментиран от #87

    15:12 19.07.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 С това

    3 4 Отговор

    До коментар #48 от "ПЪЛНИ Глупости":

    "НИКОЙ от Бившия Соц. лагер" потвърждаваш сентенцията "Всяка крайност клони към идиотизъм".

    Коментиран от #88

    15:14 19.07.2026

  • 82 Анджо

    6 3 Отговор
    И, тоя не е добре. Русия е обявила ,че няма да преговаря с европейският съюз. Путинката каза ,че са се разбрали с тръмбейшана и само с него ще преговаря.

    15:14 19.07.2026

  • 83 .....

    4 6 Отговор
    НАТОто играе казачок по свирката на руската мечка.

    15:16 19.07.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Ъъъ

    4 3 Отговор

    До коментар #52 от "Pyccкий Карлик":

    А що рашките са на 4 километра от Крематорск? М? Дронове, мронове, ИИ, пропаганда.... Нищо не помага май... 🤔

    Коментиран от #89

    15:17 19.07.2026

  • 86 бълг. патриот

    4 3 Отговор
    Русолявите фашисти не разбират от преговори,разбират от бой

    15:20 19.07.2026

  • 87 Много

    4 1 Отговор

    До коментар #79 от "Ами сега?":

    си пунктоален, ама как ще си "подарят територията", ако не си я делнат, а? Или ще се хващаме за главните букви, за да не паднем по гръб, а?

    15:21 19.07.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Много

    4 2 Отговор

    До коментар #84 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    си умен, щом мислиш, че искуствения интелект ще направи разлика между руска и украинска брада, примерно.

    15:30 19.07.2026

  • 91 !!!?

    7 2 Отговор
    Путлер изключва Европа от преговорите за Украйна, но кремълските подлоги от вси страни се съединяват в лицемерието си !!!?

    Коментиран от #99

    15:30 19.07.2026

  • 92 ПЪЛНИ Глупости

    3 3 Отговор

    До коментар #55 от "Ела при мен":

    Всички сте едносричници и едноредови ,сoпoлaнko, толкова ли измисли след 25 минути напън на "интелекта " си??? Не ви стига капацитет за повече ,добре че не си ми написал и "Браат Сес " че ще повърна !

    15:30 19.07.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 ПЪЛНИ Глупости

    3 0 Отговор

    До коментар #67 от "Ами":

    Лелелелелелелеееее колко дават "в "Православният "МИР??? И не забравяй пиждин целуна корана на кадирката а патриарха им е Кгб !Лека нощ приятни сънища

    Коментиран от #97

    15:41 19.07.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Не е нужно Корана да целуваш ,Симпатягата е под ръка ,плащам си щедро като арабски шейх .

    15:45 19.07.2026

  • 98 Каспаров

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    2 св. война е спечелена от САЩ,Англия,Франция.Ако започне война Расия губи
    ЕС и САЩ печелят.Раша е технологично изостанала и "високонеточна".4г.губи
    и не може да се справи с невъоръжена Украйна и целува ръката на Тръмп

    Коментиран от #100, #103

    15:47 19.07.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 ШегаДжията

    1 0 Отговор

    До коментар #98 от "Каспаров":

    Еееех Гари ,Гари тииго нато поррчи Магари 😂😂😂

    15:50 19.07.2026

  • 101 Иво

    1 1 Отговор
    Към Путин: време е да вадиш онова другото и първото попадение над Пикадили Циркус.

    Коментиран от #109

    15:50 19.07.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Кличко-св шампион

    2 0 Отговор

    До коментар #98 от "Каспаров":

    Най големия стратег и аналитик в шахе е Каспаров.Путин повярвай му и се
    предай.Преговаряй за по малки репараци.

    15:53 19.07.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Усик-Украйна

    1 1 Отговор

    До коментар #101 от "Иво":

    И тогава Раша ще е разчастена и нокаутирана завинаги.Първо се бият водачите
    както Давид надви Голиат.Путине не се крий като мишок излез ще бъда с вързани ръце.
    Който бие печели войната.

    16:03 19.07.2026

  • 110 Защо имам чувството ,

    0 0 Отговор
    Че "големите"изпитват дива наслада от това да си играят със съдбите на хората....И..и..и ,тогава защо се наричаме ЧОВЕЧЕСТВО ,като ЧОВЕЦИТЕ изчезват.

    16:05 19.07.2026

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