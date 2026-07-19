Бивш германски външен министър призовава Европа да преговаря с Русия

Европа трябва да се възползва от „прозореца на възможностите“ и да преговаря с Русия. Това мнение изрази бившият германски външен министър Зигмар Габриел в интервю за швейцарския вестник Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

На въпрос на журналист защо смята, че преговорите с Русия са необходими, бившият германски външен министър заяви, че няма рискове за Европа, докато Москва е сигнализирала за готовността си да се ангажира с дипломация със Запада.

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Зигмар отбеляза, че за постигане на мир са необходими множество контакти между страните. „В Европа има цяло съзвездие от хора, които биха могли да действат като посредник в преговорите с Русия. Например, президентът Александър Стуб от Финландия. А също и Ангела Меркел (бивш канцлер на Германия), която, признавам, е заявила, че не иска. Но ако европейците се обърнат към нея с подобно искане, тя със сигурност няма да откаже“, изрази мнение бившият ръководител на дипломатическото ведомство.

Той смята, че позицията на Украйна отслабва. „Дори онези украинци, които отхвърлиха Минските споразумения, биха се радвали днес, ако се върнем към тях. На преговорите на Володимир Зеленски ще му бъде предложено по-малко, отколкото тогава“, заключи Зигмар.