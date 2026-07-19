Бивш германски външен министър призовава Европа да преговаря с Русия

Европа трябва да се възползва от „прозореца на възможностите“ и да преговаря с Русия. Това мнение изрази бившият германски външен министър Зигмар Габриел в интервю за швейцарския вестник Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
На въпрос на журналист защо смята, че преговорите с Русия са необходими, бившият германски външен министър заяви, че няма рискове за Европа, докато Москва е сигнализирала за готовността си да се ангажира с дипломация със Запада.
Зигмар отбеляза, че за постигане на мир са необходими множество контакти между страните. „В Европа има цяло съзвездие от хора, които биха могли да действат като посредник в преговорите с Русия. Например, президентът Александър Стуб от Финландия. А също и Ангела Меркел (бивш канцлер на Германия), която, признавам, е заявила, че не иска. Но ако европейците се обърнат към нея с подобно искане, тя със сигурност няма да откаже“, изрази мнение бившият ръководител на дипломатическото ведомство.
Той смята, че позицията на Украйна отслабва. „Дори онези украинци, които отхвърлиха Минските споразумения, биха се радвали днес, ако се върнем към тях. На преговорите на Володимир Зеленски ще му бъде предложено по-малко, отколкото тогава“, заключи Зигмар.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #107
13:53 19.07.2026
2 Механик
А какво ще каже Китай и на чия страна ще е, не се знае. Вероятно на ничия и ще гледа как се самоубиваме.
Коментиран от #10, #19, #21
13:56 19.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Какво
13:57 19.07.2026
5 Косово е Сърбия
13:59 19.07.2026
6 Разумен човек
13:59 19.07.2026
7 Винаги когато станеш бивш
13:59 19.07.2026
8 Анонимен
Я вижте Мерц какви ги надроби за държавата си със санкциите и изпращане на военна помощ в конфликта, и още си седи на поста, макар че едва ли има останал германец, който да му симпатизира.
За съжаление Западна Европа се готви за война и мненията на тези, които желаят мирно решение на конфликта, се заглушават.
14:00 19.07.2026
9 Баба Гошка
14:00 19.07.2026
10 Разбрале, че украИната отслабва
До коментар #2 от "Механик":първото предложение на руснаците е най-доброто. Всяко следващо е все по- лошо за отсрещната страна.
Коментиран от #37
14:02 19.07.2026
11 УАЗ ПАТРИОТ
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #51
14:05 19.07.2026
12 УАЗ ПАТРИОТ
14:05 19.07.2026
13 УАЗ ПАТРИОТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #28, #50
14:06 19.07.2026
14 УАЗ ПАТРИОТ
Коментиран от #22
14:06 19.07.2026
15 УАЗ ПАТРИОТ
Ако започне война между Русия и Германия в опит да изпълни мечтата на дядо си, поне германците ще знаят какво ги очаква.
И преди да прочетете някой факт-чекър, който ви обяснява, че това не е вярно, имайте предвид, че Мерц лично призна, че дядо му Йозеф Пол Совини е бил нацист.
Коментиран от #98
14:06 19.07.2026
16 УАЗ ПАТРИОТ
Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.
Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.
14:06 19.07.2026
17 УАЗ ПАТРИОТ
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
14:07 19.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 БГ копейкa
До коментар #2 от "Механик":Да бе...! Пропуснал си да кажеш, че Путин е миротворец, а Зеленски е виновен защото се опъна на нападателите. Още по-виновни са войнолюбците в Европа, които казаха че трябва да се въоръжаваме, за да не ни дойде на гости миротвореца Путин. А Тръмп, който щял да прави Америка велика се оказа руски пудел.
Коментиран от #23
14:08 19.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Правят
До коментар #14 от "УАЗ ПАТРИОТ":буферна зона с трупове на руснаци!!
Коментиран от #26
14:10 19.07.2026
23 Виновен е Путин
До коментар #19 от "БГ копейкa":че не си дава ресурсите на задлъжнелите и на Монсанто и Бляк Рок. А зелен потник е невинен, щото не трепе своите, той е еврейски хазар, не укра.
Коментиран от #27
14:12 19.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Обективни истини
14:12 19.07.2026
26 УАЗ ПАТРИОТ
До коментар #22 от "Правят":Ха ха, затова ли урккиитии не искат да си приберат труповете от константиновка?
14:12 19.07.2026
27 БГ копейкa
До коментар #23 от "Виновен е Путин":Само разгром на ватата и пълно икономическо унищожение на блатото ще осигури мир за следващите 80-100 години. Рашистите са като плевелите, ако не ги кастриш и чистиш от време на време, ще превземат градината.
Коментиран от #33, #39
14:14 19.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Без име
14:18 19.07.2026
31 Ами сега?
Коментиран от #34, #53
14:18 19.07.2026
32 ПЪЛНИ Глупости
Коментиран от #55
14:18 19.07.2026
33 Укролаф
До коментар #27 от "БГ копейкa":Ще,ще,ще.
Хитлер и Наполеон и те викаха Ще.....!
Коментиран от #38
14:23 19.07.2026
34 УАЗ ПАТРИОТ
До коментар #31 от "Ами сега?":Руснаците им предложиха мир още април 2022 с много изгодни условия при които лнр и днр щяха до останат в уркккииияяя. Да са приели а не да целуват западни ду пииитааа
14:23 19.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Артилерист
14:23 19.07.2026
37 Усрано русначе
До коментар #10 от "Разбрале, че украИната отслабва":"...първото предложение на руснаците е най-доброто.."
Първия Джавелин на американците беше най-доброто предупреждение !!! Последваха гаубици, ракети, Хаймърси, Хорнети по главите руски клети. Не разбирам - ще вземете Донбас и кво ?
Русия ще стане по-богата, чиста, кадърна, с умни деца и хора ли ? Нъцки - си останете все същите нискочели, полуграмотни pycки дe6или годни единствено за мишени на високоточните американски дронове 👈😆
14:24 19.07.2026
38 Тихо ватнишки примат
До коментар #33 от "Укролаф":Има нещо тотално сбъркано в логиката на рашистите. Те започнаха тази война - те не могат да я спечелят. След 4 години почти, нито една от стратегическите цели на войната им в Украйна не е постигната. Дори още не са превзели целия Донбас. Те станаха за посмешище. Те са под убийствени санкции, които унищожават икономиката им. Те са загубили около 1 200 000 убити и ранени. Те нямат бензин. Те нямат ток. Те нямат вода. Те нямат храна. Те нямат и хора вече дори - защото внасят от Куба, Северна Корея и Африка... Те понасят систематични далекобойни удари по критична инфраструктура, нанесени от Украйна... И продължават да твърдят, че Украйна "не печелела"?! Украйна ще ви унищожи, мадафакас! Бавно и последователно. След още 2-3 години няма да можете да си кажете името... 🤣👎
Коментиран от #42, #43, #44
14:25 19.07.2026
39 Орк
До коментар #27 от "БГ копейкa":Поредната Перемога от дивана!! Откъде ви наминат такива пустоглави.
14:28 19.07.2026
40 Абе
До коментар #28 от "Майор Деянов, на всеки километър":Който е тръгнал да закрива Русия знаеш как е завършил и оставете Бисмарк и пророците начело с американският Едгар Кейси го знаят и предишния папа даже го знаеше като им каза на бандерите да отстъпят,а те и него нарекоха агент на Путин:)Русия има подкрепа Свише срещу многополовите извратеняци и плюнките и пишман прочествата на бездарни неудачници като теб само разсмиват и радват с жалбата си несъстоятелност:))
14:31 19.07.2026
41 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #35 от "Орк":"...марш на фронта..."
Поредния руски дoл6oe6 мислещ че на фронта НАТО воюва с хора 😆 Абе мартишка руска, НАТО воюва с дронове, Хорнети, ракети, воюва с роботи, ИИ !!! Няма къде да се скриеш - Хорнета виси с дни в небето, ще те намери на масата, в леглото, в кeнeфа, в землянката руска. Не можеш се скри, не можеш избяга. Само в Pycкия Мир 👈
Коментиран от #45, #47, #57
14:31 19.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #38 от "Тихо ватнишки примат":Най-умния, убийствено точен коментар !!!
10/10, закова ги pycoдe6илитe 👍
Коментиран от #49
14:34 19.07.2026
44 Ами
До коментар #38 от "Тихо ватнишки примат":Айфе още един пишман пророк:))Само дето сега бандерите искат преговори по сегашните граници на фронта,да спасят 15 процента от Донбас:)))И не се прави на пророк,виж американският баш пророк Едгар Кейси какво казват и предрича за Русия:)))
14:35 19.07.2026
45 Орк
До коментар #41 от "Майор Деянов, на всеки километър":Ох горкият, блажени вярващи... Отговарям ти от Русия. Не чета тия пропагандни статии, но коментарите са много забавни. Ти си от най-забавните днеска!
Коментиран от #52
14:36 19.07.2026
46 Преговорите
14:37 19.07.2026
47 Орк
До коментар #41 от "Майор Деянов, на всеки километър":Да, и НАТО воюва с украинци!!
14:38 19.07.2026
48 ПЪЛНИ Глупости
Коментиран от #81
14:40 19.07.2026
49 Ами
До коментар #43 от "Майор Деянов, на всеки километър":Все така да заковава и като пророк и като анализ:)))20 процента върната руска територия не е нищо,колкото цяла България:)))Те така тръгнаха с такива пишман пророци да преразглеждат Минските споразумения бандерите и сега искат преговори по сегашните граници,за да спасят поне 15 процента от Донбас:)))и оправиха и в Европа либерастите:)))и в Сащ даже:))
Коментиран от #58
14:40 19.07.2026
50 Ха-ха
До коментар #13 от "УАЗ ПАТРИОТ":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
14:42 19.07.2026
51 Ха-ха
До коментар #11 от "УАЗ ПАТРИОТ":Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!
14:43 19.07.2026
52 Pyccкий Карлик
До коментар #45 от "Орк":Братуха, не знам какво ти е забавно, но на твойте узкоглази съплеменници в пълните с вода, фекалии и плъхове окопи хич не им е забавно !!!
Безнадежно е да се криеш с дни в окопа докато над главата ти тихо бръмчи дрон-убиец. Дрон управляван от ИИ, независим от оператор. И знаеш че няма пропусне, няма пощади. Това е машина, алгоритъм, формули заложени в чип с команда Убий руснак. И то убива бързо, ефикасно 👆
Коментиран от #59, #72, #85
14:44 19.07.2026
53 Голяма,
До коментар #31 от "Ами сега?":ама много голяма глупост си изходил. Как си представяш всички европейски държави да започнат да си делят територията на Русия, като тя има 6 000 ядрени бойни глави, разположени на носители на земята, във въздуха и в океана. Или не разбираш, че ако Русия е застрашена, всичко това ще се задейства. Путин и за по-бавно схватливи го обясни:"Защо ни е свят, когато нас няма да ни има?"
Коментиран от #79
14:44 19.07.2026
54 1111
14:45 19.07.2026
55 Ела при мен
До коментар #32 от "ПЪЛНИ Глупости":да поцелуеш нещо.
Коментиран от #92
14:46 19.07.2026
56 Феникс
Коментиран от #62, #69
14:47 19.07.2026
57 Айде с краката
До коментар #41 от "Майор Деянов, на всеки километър":напред, майоре.
И не забравяй да гушнеш босилека.
14:47 19.07.2026
58 Усрано русначе
До коментар #49 от "Ами":"...20 процента върната руска територия не е нищо,колкото цяла България..."
100 000кв.км изгорена ливада е НИЩО !!!
Пак питам - с какво ще променят Русия и руснаците тия 100 000 декара ? Ще слезете от дърветата ли, коли, смартфони ли ще почнете да правите, на Луната ли ще кацнете или ще си останете същите узкоглази примати живеещи в Каменната ера 👈
Коментиран от #60, #67
14:48 19.07.2026
59 Орк
До коментар #52 от "Pyccкий Карлик":Затова крайната размяна на телата била 500 укри на 31 руснак?
Коментиран от #64
14:51 19.07.2026
60 хахаха
До коментар #58 от "Усрано русначе":В Русия живеят по- добре от теб. Гаранция!
Коментиран от #65, #66
14:53 19.07.2026
61 руската мечка
14:54 19.07.2026
62 Миролюб Войнов, историк
До коментар #56 от "Феникс":"...запомнете едно руснаците.."
Братуха, комай бъркаш руснаците с украинци, белоруси, балтийци !!! Втората Световна беше спечелена от Първи Белоруски и Украински фронт, не от руски, манголски, татарски. Руснаците без белоруси, украинци, балтийци са едното нищо. Това бяха народите които движеха прогреса в СССР, строяха ракети, космодруми, самолети, електроника. Русняка е един зачухан мангол с две леви ръце стърчащи отзаде 😁
14:56 19.07.2026
63 1945
Коментиран от #68
14:57 19.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Роко
До коментар #60 от "хахаха":Приятелю явно никога не си бил в Рассия за да пишеш такива глупости. Рассияните винаги са живяли по - зле от българите и винаги ще живеят по - зле.
Коментиран от #70
14:57 19.07.2026
66 Гресирана ватенка
До коментар #60 от "хахаха":Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в задният двор 😁
14:58 19.07.2026
67 Ами
До коментар #58 от "Усрано русначе":Много е смешно като бездарен анонимник плюе по космическа нация с ток от Аец руско производство и с национален празник руска победа :))Ами то се вижда,че кинкалерията на Европа даже спътници няма в сравнение с Русия,за хиперзвук да не говорим и как живеят в Русия има достатъчно в нета и волейболиста Константинов вчера обясни:))) ,виж половете им са само 2 там ,за разлика от на либерастите:)))А иначе морално Русия нямаше морално право да остави своите на геноцид в собствените им земи подарени на Украйна барабар с хората и ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците. Това е Русия,"Фар на надеждата за човечеството "както я нарича най големият американски пророк Едгар Кейси и чиято победа ти е националния празник:)))
Коментиран от #76, #94
14:58 19.07.2026
68 Александър Сирски, генерал
До коментар #63 от "1945":Важното е мен да не барат !!!
Още много руска измeт и гняссс ще полегнат на украинска земя благодатна, чернозем 😎
Коментиран от #73
15:00 19.07.2026
69 Гресирана ватенка
До коментар #56 от "Феникс":Сега руснаците когато отиват на фронта задължително си вземат чувал за труп,за да е по-лесен пътят обратно 😁
15:00 19.07.2026
70 Абе
До коментар #65 от "Роко":Има интервю с волейболист и треньор Константинов от оня ден ,дето е живял и ходил и живял по света :)))и можеш да го чуеш:))Иначе си помисли в Люксембург живеят най добре ,ама какво са те за човечеството и с какво са горди или важни за света:)
15:02 19.07.2026
71 .....
15:03 19.07.2026
72 И като
До коментар #52 от "Pyccкий Карлик":как точно твоят интелект си представя, че онзи дрон с изкуствения интелект, дето си бръмчи с часове във въздуха и търси само руснаци, ще различи руснака от украинеца? Може би по егенето, а? Или по емблемата на ръкава му? Ами я си представи, че някой руснак не си завира само главата в окопа, ами вземе, че му тегли един ред с голямокалибрената картечница, ако ЗКУ-то не му е подръка.
Коментиран от #84
15:03 19.07.2026
73 Абе
До коментар #68 от "Александър Сирски, генерал":Още много от подарените руски земи ще върнат бандерите:)и ще завършат като идола си:))
15:05 19.07.2026
74 млад еврас
Коментиран от #75
15:05 19.07.2026
75 Димяща ушанка
До коментар #74 от "млад еврас":Утре влизам в Киев с 200!Груз 200!
15:08 19.07.2026
76 Руснак без крак...
До коментар #67 от "Ами":Само вметна че космическа нация, физика, космология, атомна физика беше СССР, Капица, Королев, Сахаров и още плеяда знайни-незнайни съветски хора. Хора нямащи нищо общо с днешния изпаднал от дървото, про3д като галош руснак. Днес единствения свестен, кадърен руснак е Сирски. Генерал Александър Сирски, запомни го 👆
15:08 19.07.2026
77 Удри евраста с лопатЕто
Коментиран от #80
15:09 19.07.2026
78 Гост
Русия сключи сделка със САЩ.
Урсулианците да се надяват на прайда, че друго няма.
15:12 19.07.2026
79 Ами сега?
До коментар #53 от "Голяма,":Ти четеш ли цели думи или само првите букви, че не знаеш цялата азбука? Никъде в коментара ми не се съдържа израз "да си делят територията на Русия". Това, че на теб ти се привиждат или присънват разни небивалици никого не касае.
Коментиран от #87
15:12 19.07.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 С това
До коментар #48 от "ПЪЛНИ Глупости":"НИКОЙ от Бившия Соц. лагер" потвърждаваш сентенцията "Всяка крайност клони към идиотизъм".
Коментиран от #88
15:14 19.07.2026
82 Анджо
15:14 19.07.2026
83 .....
15:16 19.07.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Ъъъ
До коментар #52 от "Pyccкий Карлик":А що рашките са на 4 километра от Крематорск? М? Дронове, мронове, ИИ, пропаганда.... Нищо не помага май... 🤔
Коментиран от #89
15:17 19.07.2026
86 бълг. патриот
15:20 19.07.2026
87 Много
До коментар #79 от "Ами сега?":си пунктоален, ама как ще си "подарят територията", ако не си я делнат, а? Или ще се хващаме за главните букви, за да не паднем по гръб, а?
15:21 19.07.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Много
До коментар #84 от "Майор Деянов, на всеки километър":си умен, щом мислиш, че искуствения интелект ще направи разлика между руска и украинска брада, примерно.
15:30 19.07.2026
91 !!!?
Коментиран от #99
15:30 19.07.2026
92 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #55 от "Ела при мен":Всички сте едносричници и едноредови ,сoпoлaнko, толкова ли измисли след 25 минути напън на "интелекта " си??? Не ви стига капацитет за повече ,добре че не си ми написал и "Браат Сес " че ще повърна !
15:30 19.07.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #67 от "Ами":Лелелелелелелеееее колко дават "в "Православният "МИР??? И не забравяй пиждин целуна корана на кадирката а патриарха им е Кгб !Лека нощ приятни сънища
Коментиран от #97
15:41 19.07.2026
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96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Бай Араб
До коментар #94 от "ПЪЛНИ Глупости":Не е нужно Корана да целуваш ,Симпатягата е под ръка ,плащам си щедро като арабски шейх .
15:45 19.07.2026
98 Каспаров
До коментар #15 от "УАЗ ПАТРИОТ":2 св. война е спечелена от САЩ,Англия,Франция.Ако започне война Расия губи
ЕС и САЩ печелят.Раша е технологично изостанала и "високонеточна".4г.губи
и не може да се справи с невъоръжена Украйна и целува ръката на Тръмп
Коментиран от #100, #103
15:47 19.07.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 ШегаДжията
До коментар #98 от "Каспаров":Еееех Гари ,Гари тииго нато поррчи Магари 😂😂😂
15:50 19.07.2026
101 Иво
Коментиран от #109
15:50 19.07.2026
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103 Кличко-св шампион
До коментар #98 от "Каспаров":Най големия стратег и аналитик в шахе е Каспаров.Путин повярвай му и се
предай.Преговаряй за по малки репараци.
15:53 19.07.2026
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109 Усик-Украйна
До коментар #101 от "Иво":И тогава Раша ще е разчастена и нокаутирана завинаги.Първо се бият водачите
както Давид надви Голиат.Путине не се крий като мишок излез ще бъда с вързани ръце.
Който бие печели войната.
16:03 19.07.2026
110 Защо имам чувството ,
16:05 19.07.2026