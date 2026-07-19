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Израелската армия е засекла ракети, изстреляни от Иран към Акаба

Израелската армия е засекла ракети, изстреляни от Иран към Акаба

19 Юли, 2026 17:00 929 3

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  • изстрелване

Атаките могат да се разпространят на израелска територия

Израелската армия е засекла ракети, изстреляни от Иран към Акаба - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Израелските отбранителни сили (IDF) обявиха, че са засекли ракети, изстреляни от Иран към град Акаба в Йордания и предупредиха, че в южен Израел може да се задейства сирена за въздушна тревога.

„IDF са засекли ракети, изстреляни от Иран към град Акаба в Йордания, близо до границата с Израел. Атаките могат да доведат до разпространение на пожара на израелска територия. Сирени могат да се задействат в южен Израел“, се казва в изявление на говорителя на IDF.

IDF отбеляза, че „в момента няма промени в насоките на Командването на вътрешния фронт“. „Ако настъпят някакви промени след оценка на ситуацията, обществеността ще бъде информирана съответно“, добави говорителят на IDF.


Израел
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  • 1 В заглавието…

    3 0 Отговор
    …на статията прозират особености на шопския диалект “засекла”. Скъпи шопи, моля научете се да говорите, но за сметка на това и пишете правилно! Благодаря.

    17:27 19.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ПРОБА -ПРОБА -ИЛЪН МЪСК

    0 0 Отговор
    ДРУГИЯ ПЪТ НЯМА ДА ГИ ХВАНЕТЕ

    18:34 19.07.2026