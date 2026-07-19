Израелската армия е засекла ракети, изстреляни от Иран към Акаба

Израелските отбранителни сили (IDF) обявиха, че са засекли ракети, изстреляни от Иран към град Акаба в Йордания и предупредиха, че в южен Израел може да се задейства сирена за въздушна тревога.
„IDF са засекли ракети, изстреляни от Иран към град Акаба в Йордания, близо до границата с Израел. Атаките могат да доведат до разпространение на пожара на израелска територия. Сирени могат да се задействат в южен Израел“, се казва в изявление на говорителя на IDF.
IDF отбеляза, че „в момента няма промени в насоките на Командването на вътрешния фронт“. „Ако настъпят някакви промени след оценка на ситуацията, обществеността ще бъде информирана съответно“, добави говорителят на IDF.
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1 В заглавието…
17:27 19.07.2026
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3 ПРОБА -ПРОБА -ИЛЪН МЪСК
18:34 19.07.2026