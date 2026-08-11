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Италианска туристка пострада тежко от реактивната струя на самолет на Скиатос

Италианска туристка пострада тежко от реактивната струя на самолет на Скиатос

11 Август, 2026 14:13, обновена 11 Август, 2026 14:12 1 281 4

  • гърция-
  • италианка-
  • самолет-
  • скиатос

52-годишната жена е получила черепно-мозъчна травма при инцидент край летището, популярно сред любителите на „плейн спотинг“

Италианска туристка пострада тежко от реактивната струя на самолет на Скиатос - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Италианска туристка е пострадала сериозно край летището на гръцкия остров Скиатос, след като е била повлечена от реактивната струя на излитащ самолет, съобщава „Катимерини“, предава БТА.

Инцидентът е станал вчера по обяд. 52-годишната жена е получила тежка черепно-мозъчна травма.

След инцидента туристката е била откарана в здравния център на Скиатос. Лекарите там са преценили, че състоянието ѝ изисква по-специализирана помощ, и тя е била транспортирана по въздух до болница във Волос.

Гръцките власти разследват обстоятелствата, при които жената се е озовала в опасната зона край пистата.

Случаят отново поставя въпроса за безопасността около летището на Скиатос, което през последните години се превърна в популярно място за т.нар. „плейн спотинг“ - наблюдение и фотографиране на самолети отблизо.

Заради специфичното разположение на летището от някои точки могат да се наблюдават излитащи и кацащи самолети на много малко разстояние. Това привлича туристи от Гърция и чужбина, но същевременно създава сериозен риск от въздействието на реактивната струя на самолетните двигатели.

Това не е първият подобен инцидент на Скиатос. През 2024 г. германска туристка беше повлечена от реактивната струя край летището, а през 2022 г. британка получи черепно-мозъчна травма, докато наблюдаваше излитащ самолет.


Гърция
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  • 1 Празноглавието

    9 2 Отговор
    36 години ние 9 млн. получихме мозъчни травми от това, че 36 години празноглавието се издигаше в култ с всички средства, "медии", форуми.... 36 години стигат, стигат - времето е наше, наше!

    14:15 11.08.2026

  • 2 Чума

    3 2 Отговор
    Да отидеш на почивка от Италия в Гърция, все едно да отидеш на пазар от Сливен в Ямбол!!? Скиато може би означава сянка, катимерини, нещо като всекидневник, а това не прилича на реактивна струя, а на самолет като Ан-2! Селскостопанската авиация на Тодор Живковия режим!

    14:36 11.08.2026

  • 3 Амии

    2 0 Отговор
    Това са рисковете на лбопитството,. Ама аз съм прозд и не разбирам от самолети, а само от дронове, щото за тях пишат по много пъти на ден и затова всички разбират от тях и най вече от "шахедите".

    16:14 11.08.2026

  • 4 Ний ша Ва упрайм

    2 0 Отговор
    заблеала са уфцъта и станал сакътлъка

    16:52 11.08.2026

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