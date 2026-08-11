Италианска туристка пострада тежко от реактивната струя на самолет на Скиатос

Италианска туристка е пострадала сериозно край летището на гръцкия остров Скиатос, след като е била повлечена от реактивната струя на излитащ самолет, съобщава „Катимерини“, предава БТА.

Инцидентът е станал вчера по обяд. 52-годишната жена е получила тежка черепно-мозъчна травма.

След инцидента туристката е била откарана в здравния център на Скиатос. Лекарите там са преценили, че състоянието ѝ изисква по-специализирана помощ, и тя е била транспортирана по въздух до болница във Волос.

Гръцките власти разследват обстоятелствата, при които жената се е озовала в опасната зона край пистата.

Случаят отново поставя въпроса за безопасността около летището на Скиатос, което през последните години се превърна в популярно място за т.нар. „плейн спотинг“ - наблюдение и фотографиране на самолети отблизо.

Заради специфичното разположение на летището от някои точки могат да се наблюдават излитащи и кацащи самолети на много малко разстояние. Това привлича туристи от Гърция и чужбина, но същевременно създава сериозен риск от въздействието на реактивната струя на самолетните двигатели.

Това не е първият подобен инцидент на Скиатос. През 2024 г. германска туристка беше повлечена от реактивната струя край летището, а през 2022 г. британка получи черепно-мозъчна травма, докато наблюдаваше излитащ самолет.