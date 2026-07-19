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Тръмп: Иран трябва да бъде включен в законопроекта за санкции срещу Русия

Тръмп: Иран трябва да бъде включен в законопроекта за санкции срещу Русия

19 Юли, 2026 15:56 1 794 32

  • сащ-
  • русия-
  • иран-
  • санкции-
  • доналд тръмп

Американският лидер предложи това на републиканците

Тръмп: Иран трябва да бъде включен в законопроекта за санкции срещу Русия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран трябва да бъде включен в законопроекта за санкции на САЩ срещу Русия.

„Републиканците трябва да включат Иран в законопроекта за санкции срещу Русия“, написа той в Truth Social.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гого

    44 5 Отговор
    Тоя се оказа най зле.

    Коментиран от #2

    15:57 19.07.2026

  • 2 хехе

    38 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гого":

    Какво стана заради пушека от Канада наложили им 100% мита

    16:00 19.07.2026

  • 3 Наблюдател

    32 3 Отговор
    Съмнява ме, че демократите ще му видят сметката на Бай Дончо и ще препишат всичко на иранците или на извънземните.

    Да взема мерки, щото няма да е за пръв път такава уйдурма.

    Коментиран от #6

    16:00 19.07.2026

  • 4 Историк

    40 3 Отговор
    Тръмп е свършен и междинните избори ще го докажат!

    Коментиран от #32

    16:00 19.07.2026

  • 5 жик так

    38 4 Отговор
    След два месеца свършват петролните резерви в краварника . Тогава да видим каква песен ще пее "най големия производител и износител на петрол " ?!!

    Коментиран от #21

    16:00 19.07.2026

  • 6 Историк

    13 3 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    ТЦ= Израел...

    16:01 19.07.2026

  • 7 Дамммм

    37 4 Отговор
    И Тръмпи вече стана като Байдън...Персите къдрави ги направиха- а тоя палячо на велик се прави...

    16:02 19.07.2026

  • 8 руската мечка

    3 43 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #22

    16:02 19.07.2026

  • 9 Историк

    37 4 Отговор
    Време е персите да окупират всичко там - Кувейт, Йордания, Оман...и да изхвърлят САЩ от региона! И ще го сторят...

    Коментиран от #10

    16:04 19.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 жик так

    28 3 Отговор
    Като затворят Хутите протока , чичо хептен ще я втаса !
    Тоя човек с действията си върна щатите 100 години назад , по времето на Ал Капоне .

    А за целия Свят , времето се върна поне 40 години назад .

    Коментиран от #12, #26

    16:06 19.07.2026

  • 12 Историк

    15 3 Отговор

    До коментар #11 от "жик так":

    40 години назад, бе златно време за света! По - скоро около периода на ПСВ!

    16:09 19.07.2026

  • 13 ще видим кой ще яде баничка

    20 3 Отговор
    Международната агенция по енергетика (МАЕ) предупреди, че световните запаси от петрол намаляват с рекордна скорост поради военните конфликти, блокирането на Ормузкия проток и ударите по енергийната инфраструктура Международната агенция по енергетика (МАЕ) предупреди .... Започналото изчерпване постави държавните резерви на критични нива.

    Само за месеците март и април наблюдаваните световни запаси са спаднали с близо 250 милиона барела, или средно по над 4 милиона барела дневно Светът харчи петролните си запаси с рекордна скорост

    16:09 19.07.2026

  • 14 Жураналист

    26 3 Отговор
    ⚡️Администрацията на Тръмп се страхува, че прекомерното използване на санкции срещу Русия може да накара други страни да се откажат от долара в международната търговия, - The New York Times.

    16:09 19.07.2026

  • 15 Виктор Хара

    22 3 Отговор
    Преди примирието бай Дони имаше да плаща 350 милиарда репарации.
    Тогава искаше от ЕС да му изплати кинтите .

    Сега станаха 700 милиарда . Да видим до къде ще го докара .

    16:11 19.07.2026

  • 16 Ха-ха

    3 35 Отговор
    Русийката пак хвана средния. Както винаги.!

    Коментиран от #23

    16:12 19.07.2026

  • 17 дон чичо

    23 3 Отговор
    Тоя не го слуша главата и обърка финансите на целия свят . Ще фалират не само краварите , но и Ес .

    16:15 19.07.2026

  • 18 Иван

    6 3 Отговор
    Тръмп: повече евреи трябва да има в Белия Масонски Дом, Държавния Еврейски Департамент, Конгреса, Сената.

    16:17 19.07.2026

  • 19 Духа на Анкоридж

    2 18 Отговор
    Таваришчи....
    Трамп наш или не наш, таваришчи ? 😁

    Коментиран от #29

    16:23 19.07.2026

  • 20 шизофренията

    4 12 Отговор
    шизофренията не е само при Румен Радев

    16:24 19.07.2026

  • 21 456

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "жик так":

    Лошото е ,че няма да спрат да продават петрол докато има откъде да го гепят. Кеф ти Венецуела ,кеф ти близкият Изток или от някоя "недомакратична" латинска страна продаваща бело уж.

    16:36 19.07.2026

  • 22 само

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "руската мечка":

    да се окаже че сащ внезапно са бомбандирани от русия без педупреждение

    16:39 19.07.2026

  • 23 Бай Дончо

    10 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ха-ха":

    Хвана на Марко Тотев дреболиите

    16:45 19.07.2026

  • 24 Трам па

    8 1 Отговор
    хващай приятелчето ната наяху и заминавайте при прабабите си

    16:53 19.07.2026

  • 25 Атина Палада

    0 5 Отговор
    Митя кога ще мята голямата бомба?

    Коментиран от #27, #28

    16:57 19.07.2026

  • 26 А ти

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "жик так":

    Ще ми смуч.еш. Юуя вместо сол.

    17:00 19.07.2026

  • 27 Иван

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    В множествено число......в Библията пише за хиляди.

    17:00 19.07.2026

  • 28 тази есен след 11 ноември

    3 4 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    октомврийската революция , след първата атомна бомба всичките акции се сриват до 0

    17:01 19.07.2026

  • 29 Иван

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Духа на Анкоридж":

    Тръмп наш!!!...... хазаръй в Израеле.

    17:03 19.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 от какъв зор

    4 0 Отговор
    от какъв зор бре психопат

    17:05 19.07.2026

  • 32 Жан Бойко

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Историк":

    Оставка , ку-ригу!

    17:54 19.07.2026