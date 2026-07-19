Тръмп: Иран трябва да бъде включен в законопроекта за санкции срещу Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран трябва да бъде включен в законопроекта за санкции на САЩ срещу Русия.
„Републиканците трябва да включат Иран в законопроекта за санкции срещу Русия“, написа той в Truth Social.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гого
Коментиран от #2
15:57 19.07.2026
2 хехе
До коментар #1 от "Гого":Какво стана заради пушека от Канада наложили им 100% мита
16:00 19.07.2026
3 Наблюдател
Да взема мерки, щото няма да е за пръв път такава уйдурма.
Коментиран от #6
16:00 19.07.2026
4 Историк
Коментиран от #32
16:00 19.07.2026
5 жик так
Коментиран от #21
16:00 19.07.2026
6 Историк
До коментар #3 от "Наблюдател":ТЦ= Израел...
16:01 19.07.2026
7 Дамммм
16:02 19.07.2026
8 руската мечка
Коментиран от #22
16:02 19.07.2026
9 Историк
Коментиран от #10
16:04 19.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 жик так
Тоя човек с действията си върна щатите 100 години назад , по времето на Ал Капоне .
А за целия Свят , времето се върна поне 40 години назад .
Коментиран от #12, #26
16:06 19.07.2026
12 Историк
До коментар #11 от "жик так":40 години назад, бе златно време за света! По - скоро около периода на ПСВ!
16:09 19.07.2026
13 ще видим кой ще яде баничка
Само за месеците март и април наблюдаваните световни запаси са спаднали с близо 250 милиона барела, или средно по над 4 милиона барела дневно Светът харчи петролните си запаси с рекордна скорост
16:09 19.07.2026
14 Жураналист
16:09 19.07.2026
15 Виктор Хара
Тогава искаше от ЕС да му изплати кинтите .
Сега станаха 700 милиарда . Да видим до къде ще го докара .
16:11 19.07.2026
16 Ха-ха
Коментиран от #23
16:12 19.07.2026
17 дон чичо
16:15 19.07.2026
18 Иван
16:17 19.07.2026
19 Духа на Анкоридж
Трамп наш или не наш, таваришчи ? 😁
Коментиран от #29
16:23 19.07.2026
20 шизофренията
16:24 19.07.2026
21 456
До коментар #5 от "жик так":Лошото е ,че няма да спрат да продават петрол докато има откъде да го гепят. Кеф ти Венецуела ,кеф ти близкият Изток или от някоя "недомакратична" латинска страна продаваща бело уж.
16:36 19.07.2026
22 само
До коментар #8 от "руската мечка":да се окаже че сащ внезапно са бомбандирани от русия без педупреждение
16:39 19.07.2026
23 Бай Дончо
До коментар #16 от "Ха-ха":Хвана на Марко Тотев дреболиите
16:45 19.07.2026
24 Трам па
16:53 19.07.2026
25 Атина Палада
Коментиран от #27, #28
16:57 19.07.2026
26 А ти
До коментар #11 от "жик так":Ще ми смуч.еш. Юуя вместо сол.
17:00 19.07.2026
27 Иван
До коментар #25 от "Атина Палада":В множествено число......в Библията пише за хиляди.
17:00 19.07.2026
28 тази есен след 11 ноември
До коментар #25 от "Атина Палада":октомврийската революция , след първата атомна бомба всичките акции се сриват до 0
17:01 19.07.2026
29 Иван
До коментар #19 от "Духа на Анкоридж":Тръмп наш!!!...... хазаръй в Израеле.
17:03 19.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 от какъв зор
17:05 19.07.2026
32 Жан Бойко
До коментар #4 от "Историк":Оставка , ку-ригу!
17:54 19.07.2026