Израел към Иран: Ще отговорим на всяка атака

Напрежението в Близкия изток достигна критична точка, след като израелският министър на отбраната Исраел Кац отправи остро предупреждение към Техеран.

В официално изявление Кац подчерта, че неговата страна е напълно подготвена и ще отговори с огромна сила на всяка иранска атака срещу израелска територия. Изказването идва на фона на подновената вълна от ракетни нападения в региона и ескалиращия конфликт, в който се включиха и американските сили.

Военното ръководство на Тел Авив съвместно с премиера Бенямин Нетаняху вече е издало директива към израелските отбранителни сили (IDF) за подготовка на независими военни операции. Кац посочи, че израелската авиация притежава пълно въздушно превъзходство и има капацитет да порази „най-болезнените места“ и стратегическата инфраструктура на ислямската република, ако бъде премината червената линия.

Ситуацията в региона остава изключително динамична. По-рано днес израелските и йорданските военновъздушни сили съвместно прехванаха иранска балистична ракета, насочена към пристанищния град Акаба. Партньорството между Израел и САЩ също се засилва. Американският министър на отбраната Пит Хегсет потвърди в координационен разговор ангажимента на Вашингтон за съвместни действия срещу иранските заплахи, отбелязва timesofisrael.com.

Израел е готов за всяко развитие в Близкия изток, а израелската армия остава на позициите си в зоните за сигурност в Ливан, Сирия и ивицата Газа, за да гарантира безопасността на израелските граждани.

„Ние в Израел сме готови за всяко развитие в Близкия изток“, каза Дмитрий Генделман, съветник на израелския премиер. „Армията остава на позициите си, за да гарантира безопасността на нашите граждани“, добави Генделман в отговор на въпрос относно зоните за сигурност в Ливан, Сирия и ивицата Газа.

„Външната политика на израелското правителство остава непроменена – гарантиране на сигурността на страната ни във всички области, както на границите ни, така и отвъд тях“, каза той 100 дни преди предстоящите парламентарни избори в Израел на 27 октомври.