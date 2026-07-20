Иран атакува с ракети летище Акаба в Йордания

Ситуацията в Близкия изток достигна нова критична точка, след като Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КСИР) предприе масирана атака с балистични ракети по ключови обекти в Йордания.

Иранската информационна агенция Tasnim цитира официално изявление на КСИР, според което основна мишена на удара са били американски военни самолети, разположени на международното летище в крайбрежния град Акаба.

Според съобщението на Техеран, цитирано от световните медии, при операцията са били поразени и сериозно повредени тежки транспортни и разузнавателни самолети на САЩ от моделите P-17 и P-8. Атаката се определя от иранска страна като възмездие за продължаващите въздушни удари на САЩ срещу позиции на КСИР в региона.

Противоречиви данни за щетите и евакуацията

Информацията за реалните последствия от удара остава силно противоречива. Агенция Reuters предава, че армията на Йордания е задействала противовъздушната си отбрана, успявайки да прихване три от балистичните ракети над Акаба, докато четвърта е паднала в необитаем район. Според официалните власти в Аман няма данни за пострадали или сериозни материални щети по инфраструктурата на летището.

В същото време се разрази и дипломатически спор относно сигурността на стратегическия град. По данни на The Times of Israel, посолството на САЩ в Аман първоначално е издало спешно предупреждение за евакуация на летището и пристанището в Акаба поради „достоверна заплаха“. Говорителят на йорданското правителство Мохамад ал-Момани обаче категорично опроверга тези твърдения пред AFP, заявявайки, че съоръженията работят в нормален режим и не са издавани заповеди за евакуация.

Израел в готовност за отбрана

Поради непосредствената близост на Акаба до израелския курортен град Ейла̀т, Израелските отбранителни сили (IDF) също бяха поставени в пълна бойна готовност. Британското издание The Guardian съобщава, че израелските системи за ПВО са изстреляли противоракети за ликвидиране на падащи отломки от иранските снаряди, които са застрашавали израелското въздушно пространство. Командването на тила в Израел потвърди, че части от ракети са паднали в открити райони северно от Ейла̀т, но няма съобщение за ранени граждани.

Ескалацията идва в момент на пълно сриване на временното споразумение за прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран, което вкара региона в спирала от ежедневни ракетни и дронови атаки, засягащи още Кувейт, Бахрейн и корабоплаването в Ормузкия пролив.