Володимир Зеленски търси изход от кризата с армията, която сам създаде

Украинският президент Володимир Зеленски продължава да се среща с висши украински военни командири.

На 18 юли Зеленски заяви, че е разговарял както с главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна генерал Александър Сирски, така и с бившия украински министър на отбраната Михаил Федоров.

Това написа Институтът за изследване на войната (ISW).

Зеленски заяви, че е наясно с проблемите в комуникацията между украинската армия и други военни структури и че "решенията, отнасящи се до армията, ще бъдат изработени".

Украинските сили продължиха своята кампания от удари срещу руски кораби в Черно море като част от продължаващите усилия да се лиши Русия от възможността да поддържа логистиката и транспорта на гориво към окупирания Крим и да се изолира полуостровът.

Досега през юли руските сили са изстреляли срещу Украйна повече балистични ракети, отколкото, според данните, Русия произвежда всеки месец.

Украинският източник в областта на отбраната "Милитарни" съобщи на 19 юли, че само през юли 2026 г. Русия е изразходвала до две трети от планираното си годишно производство на ракети "Циркон" и че през юли Русия е изстреляла повече балистични ракети, отколкото е обявеният общ месечен обем на производството ѝ.

Докладите на украинските въздушни сили за юли сочат, че досега през юли Русия е изстреляла 107 балистични ракети и 20 ракети "Циркон" срещу Украйна.

"Милитарни" цитира неопределени доклади на украинското военно разузнаване (ГУР), според които Русия произвежда месечно около 60 балистични ракети "Искандер-М" и 40 ракети за комплекса С-400.

Изглежда, че Русия черпи от запасите си, за да продължи да увеличава броя на балистичните ракети, които изстрелва срещу Украйна, тъй като тези ракети имат по-висок процент на успех в сравнение с дроновете и крилатите ракети.

Руските сили едновременно с това са намалили броя на дроновете, които изстрелват във всяка нощна серия, като досега през юли 2026 г. са изстреляли 2 955, в сравнение с 5 749 през юни 2026 г.

На 19 юли Каспийският тръбопроводен консорциум заяви, че украински дронове са нанесли удари по руски морски терминал в Новоросийск, Краснодарски край, което е предизвикало пожар и е спряло товаренето на петрол.

Украинските сили също така са нанесли удари и са унищожили пет руски ферибота - "Лаврентий", "Панагия", "Ейск", "Мария" и "SKS-One" - между 6 и 19 юли, които са били отговорни за около 80 процента от военния транспорт от пристанището в Кавказ, Краснодарски край, към окупирания Крим, и са намалили капацитета на фериботната линия в Керч с 75 процента.

Украинските сили са нанесли удари по 176 руски кораба в Черно море и Азовско море в периода от 6 до 19 юли.