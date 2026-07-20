Володимир Зеленски търси изход от кризата с армията, която сам създаде

Украинският президент Володимир Зеленски продължава да се среща с висши украински военни командири.
На 18 юли Зеленски заяви, че е разговарял както с главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна генерал Александър Сирски, така и с бившия украински министър на отбраната Михаил Федоров.
Това написа Институтът за изследване на войната (ISW).
Зеленски заяви, че е наясно с проблемите в комуникацията между украинската армия и други военни структури и че "решенията, отнасящи се до армията, ще бъдат изработени".
Украинските сили продължиха своята кампания от удари срещу руски кораби в Черно море като част от продължаващите усилия да се лиши Русия от възможността да поддържа логистиката и транспорта на гориво към окупирания Крим и да се изолира полуостровът.
Досега през юли руските сили са изстреляли срещу Украйна повече балистични ракети, отколкото, според данните, Русия произвежда всеки месец.
Украинският източник в областта на отбраната "Милитарни" съобщи на 19 юли, че само през юли 2026 г. Русия е изразходвала до две трети от планираното си годишно производство на ракети "Циркон" и че през юли Русия е изстреляла повече балистични ракети, отколкото е обявеният общ месечен обем на производството ѝ.
Докладите на украинските въздушни сили за юли сочат, че досега през юли Русия е изстреляла 107 балистични ракети и 20 ракети "Циркон" срещу Украйна.
"Милитарни" цитира неопределени доклади на украинското военно разузнаване (ГУР), според които Русия произвежда месечно около 60 балистични ракети "Искандер-М" и 40 ракети за комплекса С-400.
Изглежда, че Русия черпи от запасите си, за да продължи да увеличава броя на балистичните ракети, които изстрелва срещу Украйна, тъй като тези ракети имат по-висок процент на успех в сравнение с дроновете и крилатите ракети.
Руските сили едновременно с това са намалили броя на дроновете, които изстрелват във всяка нощна серия, като досега през юли 2026 г. са изстреляли 2 955, в сравнение с 5 749 през юни 2026 г.
На 19 юли Каспийският тръбопроводен консорциум заяви, че украински дронове са нанесли удари по руски морски терминал в Новоросийск, Краснодарски край, което е предизвикало пожар и е спряло товаренето на петрол.
Украинските сили също така са нанесли удари и са унищожили пет руски ферибота - "Лаврентий", "Панагия", "Ейск", "Мария" и "SKS-One" - между 6 и 19 юли, които са били отговорни за около 80 процента от военния транспорт от пристанището в Кавказ, Краснодарски край, към окупирания Крим, и са намалили капацитета на фериботната линия в Керч с 75 процента.
Украинските сили са нанесли удари по 176 руски кораба в Черно море и Азовско море в периода от 6 до 19 юли.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
Коментиран от #26
07:19 20.07.2026
2 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН ТЪРСИ ИЗХОД
Коментиран от #57
07:20 20.07.2026
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6 ВЪЗМУТЕН
07:23 20.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
07:25 20.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Механик
Коментиран от #55, #69
07:28 20.07.2026
11 Овчар
07:28 20.07.2026
12 СТРАННО
Коментиран от #59
07:29 20.07.2026
13 Тити
07:29 20.07.2026
14 Робот
Коментиран от #23
07:31 20.07.2026
15 Северодвинск
Коментиран от #65
07:31 20.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 после
Коментиран от #47
07:32 20.07.2026
18 Баце
07:33 20.07.2026
19 аме
07:33 20.07.2026
20 ОТ ДЕСЕТИНА ДЕНА
07:33 20.07.2026
21 САЩ..САЩ
07:33 20.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Зеленото
До коментар #14 от "Робот":стратег по други неща..говорим за забранени субстанции..да те ги преброявам..и това не от днеска или вчера..все пак артист..и не му чуждо малко да се отпусне..
07:35 20.07.2026
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26 Търновец
До коментар #1 от "Иван":Лаврентий Берия - шеф на КГБ и главен маршал на отбранителната индустрия, той даде и оръжие на Израел, а сега в Израел все повече хора стават верски консервативни и "Книга на Енох" намира все повече привърженици, за съжаление така е и в България а тя е критикувана от Ватиканът.
07:38 20.07.2026
27 Ъъъ
07:39 20.07.2026
28 БРИТАНЦИТЕ ЗДРАВО ЯДАТ ДЪРВОТО
07:39 20.07.2026
29 ЗЕЛЕНОТО АКО ИМА ПРОБЛЕМ
07:41 20.07.2026
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39 Артилерист
07:53 20.07.2026
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41 Артилерист
Коментиран от #46
07:55 20.07.2026
42 Механик
Коментиран от #50
07:56 20.07.2026
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44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Дон Корлеоне
Коментиран от #51
08:00 20.07.2026
46 Цеко
До коментар #41 от "Артилерист":Много руска смрадт измре.
08:03 20.07.2026
47 УСПЕХ УКРАЙНА
До коментар #17 от "после":Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценноНека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!
Коментиран от #49, #56
08:04 20.07.2026
48 Боби
08:04 20.07.2026
49 Зарко
До коментар #47 от "УСПЕХ УКРАЙНА":Не си уред. Грижел се за европейската сигурност. Коя глава може да го мисли. Грижи се за къщите си в европа и за богатито на жена му.
Коментиран от #54
08:07 20.07.2026
50 Съвет
До коментар #42 от "Механик":Ручай шкембето и продължавай да сменяш маслата вместо да драскаш едно и също всеки ден под всяка статия … иначе смъркача е оттекъл още от преди войната и не си върнал и един метър територия - факт !
08:10 20.07.2026
51 Минувач
До коментар #45 от "Дон Корлеоне":Смъркача щял да изпълзи от метрото за новогодишните празници и хване нощният влак за полската граница …
Коментиран от #53
08:13 20.07.2026
52 КиIв
08:15 20.07.2026
53 Тихо пико4!
До коментар #51 от "Минувач":Не си компетентен.
08:16 20.07.2026
54 Майк кя ти
До коментар #49 от "Зарко":Май кя ти прибра ли се от паркинга?
08:17 20.07.2026
55 Kaлпазанин
До коментар #10 от "Механик":Време е скоро и Путин и кадирката скоро пак да умират или да правят преврат ,колко ли хиляди българи имаше и в Одеса че позабравихме
08:18 20.07.2026
56 Цомчо Плюнката
До коментар #47 от "УСПЕХ УКРАЙНА":Руснаците са НЕ-МОЖАЧИ.
Ако има световно първенство по неможене то те няма да могат да отидат на него.
08:19 20.07.2026
57 Антирашист 1803
До коментар #2 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН ТЪРСИ ИЗХОД":Не е криза а война ! Спирането на войната зависи само от пусин и рашистите !
Коментиран от #60, #61
08:20 20.07.2026
58 Събирайте капачки
08:23 20.07.2026
59 Антирашист 1804
До коментар #12 от "СТРАННО":Фашизмът е в росия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
Коментиран от #62
08:23 20.07.2026
60 Бивша Югославия
До коментар #57 от "Антирашист 1803":Ако толкова искаш да видиш истинска война, може и да ти излезе късмета.
08:25 20.07.2026
61 Хи хи
До коментар #57 от "Антирашист 1803":Ква война бе, тва е една малка специална военна операцийка !
Коментиран от #68
08:25 20.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Гориил
08:35 20.07.2026
64 Сама
08:35 20.07.2026
65 Калоян
До коментар #15 от "Северодвинск":Ykрия е особена страна.
Протестите са разрешени само с картончета,но бунтовете са забранени.Ако забелязвате протестите с картончета са в пълен синхрон с правоверните Колективни и Зеля не може да ги разгони.
08:40 20.07.2026
66 Наркомана
08:40 20.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Антирашист 1805
До коментар #61 от "Хи хи":Не те ли притесняват милионите жертви ?
Коментиран от #71
08:47 20.07.2026
69 СТИГА БЕ
До коментар #10 от "Механик":Изглежда, както медиите бяха писали преди време, че доста перални са откраднали за чипова и край нямат
08:47 20.07.2026
70 Урсулите:
с помощта на бялото вещество!
09:01 20.07.2026
71 хи их хи
До коментар #68 от "Антирашист 1805":"Не те ли притесняват милионите жертви ?", ако може поименно да ги изброиш, защото иначе приказваш на хавая!
09:09 20.07.2026
72 Кака.
09:11 20.07.2026