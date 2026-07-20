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Володимир Зеленски търси изход от кризата с армията, която сам създаде
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски търси изход от кризата с армията, която сам създаде

20 Юли, 2026 07:16 2 441 72

  • володимир зеленски-
  • олександър сирски-
  • украйна-
  • русия

Украинските сили продължиха своята кампания от удари срещу руски кораби в Черно море като част от продължаващите усилия да се лиши Москва от възможността да поддържа логистиката и транспорта на гориво към окупирания Крим

Володимир Зеленски търси изход от кризата с армията, която сам създаде - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Украинският президент Володимир Зеленски продължава да се среща с висши украински военни командири.

На 18 юли Зеленски заяви, че е разговарял както с главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна генерал Александър Сирски, така и с бившия украински министър на отбраната Михаил Федоров.

Това написа Институтът за изследване на войната (ISW).

Зеленски заяви, че е наясно с проблемите в комуникацията между украинската армия и други военни структури и че "решенията, отнасящи се до армията, ще бъдат изработени".

Украинските сили продължиха своята кампания от удари срещу руски кораби в Черно море като част от продължаващите усилия да се лиши Русия от възможността да поддържа логистиката и транспорта на гориво към окупирания Крим и да се изолира полуостровът.

Досега през юли руските сили са изстреляли срещу Украйна повече балистични ракети, отколкото, според данните, Русия произвежда всеки месец.

Украинският източник в областта на отбраната "Милитарни" съобщи на 19 юли, че само през юли 2026 г. Русия е изразходвала до две трети от планираното си годишно производство на ракети "Циркон" и че през юли Русия е изстреляла повече балистични ракети, отколкото е обявеният общ месечен обем на производството ѝ.

Докладите на украинските въздушни сили за юли сочат, че досега през юли Русия е изстреляла 107 балистични ракети и 20 ракети "Циркон" срещу Украйна.

"Милитарни" цитира неопределени доклади на украинското военно разузнаване (ГУР), според които Русия произвежда месечно около 60 балистични ракети "Искандер-М" и 40 ракети за комплекса С-400.

Изглежда, че Русия черпи от запасите си, за да продължи да увеличава броя на балистичните ракети, които изстрелва срещу Украйна, тъй като тези ракети имат по-висок процент на успех в сравнение с дроновете и крилатите ракети.

Руските сили едновременно с това са намалили броя на дроновете, които изстрелват във всяка нощна серия, като досега през юли 2026 г. са изстреляли 2 955, в сравнение с 5 749 през юни 2026 г.

На 19 юли Каспийският тръбопроводен консорциум заяви, че украински дронове са нанесли удари по руски морски терминал в Новоросийск, Краснодарски край, което е предизвикало пожар и е спряло товаренето на петрол.

Украинските сили също така са нанесли удари и са унищожили пет руски ферибота - "Лаврентий", "Панагия", "Ейск", "Мария" и "SKS-One" - между 6 и 19 юли, които са били отговорни за около 80 процента от военния транспорт от пристанището в Кавказ, Краснодарски край, към окупирания Крим, и са намалили капацитета на фериботната линия в Керч с 75 процента.

Украинските сили са нанесли удари по 176 руски кораба в Черно море и Азовско море в периода от 6 до 19 юли.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    49 3 Отговор
    ООН създаде сатанинския Израел.

    Коментиран от #26

    07:19 20.07.2026

  • 2 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН ТЪРСИ ИЗХОД

    68 9 Отговор
    Изхода от кризата го носи руската армия. Скоро и Одеса ще бъде освободена.

    Коментиран от #57

    07:20 20.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ВЪЗМУТЕН

    55 2 Отговор
    НАЛИ му дадохме пар,... да врви да купува и готово...Или пАри пак няма

    07:23 20.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    52 2 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    07:25 20.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Механик

    56 5 Отговор
    Четох, четох и останах с впечатлението, че Русия отново е свършила ония ракети дето свършиха когато пак бяха свършили.... оф, обърках се, ама ме разбирате какво искам да кажа.

    Коментиран от #55, #69

    07:28 20.07.2026

  • 11 Овчар

    25 1 Отговор
    Вече е бита карта..!

    07:28 20.07.2026

  • 12 СТРАННО

    40 2 Отговор
    Даже и каналната пропаганда няма какво да напише за окраинските нацисти.

    Коментиран от #59

    07:29 20.07.2026

  • 13 Тити

    18 3 Отговор
    Малко преувеличават

    07:29 20.07.2026

  • 14 Робот

    31 2 Отговор
    Заления работи за Руснаците..! Един военен стратег никога няма да излиза всеки ден по медиите и да казва че няма ракети и отбранителна техника..! Това дава предимство на отсрещната страна..!

    Коментиран от #23

    07:31 20.07.2026

  • 15 Северодвинск

    34 3 Отговор
    Крайна е на прага на гражданска война, още 3месеца най много.

    Коментиран от #65

    07:31 20.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 после

    28 3 Отговор
    да няма плач и рев..защо Русия била удряла гражданската инфраструктура...сега ще видите ..кон боб яде ли?

    Коментиран от #47

    07:32 20.07.2026

  • 18 Баце

    21 1 Отговор
    Ще я намери при Бан Дера.

    07:33 20.07.2026

  • 19 аме

    27 2 Отговор
    Кризата не е "с армията",а с гражданската война в Донбас, където вместо да договори мир, както беше приизборното лу обещание, позволи на бандерите да още по-яростно да стрелят. А изхода е да вдига бялото знаме.

    07:33 20.07.2026

  • 20 ОТ ДЕСЕТИНА ДЕНА

    33 4 Отговор
    Руската армия бомби малко по-сериозно по пристанища, бензиностанции и локомотиви и режима на Зеленски се разпада.

    07:33 20.07.2026

  • 21 САЩ..САЩ

    5 1 Отговор
    В...З...траси на мъ....п....

    07:33 20.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Зеленото

    20 1 Отговор

    До коментар #14 от "Робот":

    стратег по други неща..говорим за забранени субстанции..да те ги преброявам..и това не от днеска или вчера..все пак артист..и не му чуждо малко да се отпусне..

    07:35 20.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Търновец

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    Лаврентий Берия - шеф на КГБ и главен маршал на отбранителната индустрия, той даде и оръжие на Израел, а сега в Израел все повече хора стават верски консервативни и "Книга на Енох" намира все повече привърженици, за съжаление така е и в България а тя е критикувана от Ватиканът.

    07:38 20.07.2026

  • 27 Ъъъ

    16 5 Отговор
    Има две основни (реални, не публично заявени) причини за уволнението на Фьодоров). Първата причина е все по-откритата независима политическа игра на Фьодоров, подкрепена от кръгове, близки до НАБУ и САП, европейски институции и Демократическата партия на САЩ. Тези кръгове почти открито лобират за Фьодоров да стане следващият президент на Украйна. Второ, борбата за овладяване на огромния военен бюджет....Фьодоров е създал своя собствена екосистема от бюджетни "хиени" (например производителите на дронове), която е в остър конфликт с "хиени“, близки до Зеленски и неговото обкръжение, като например Fire Point.... Допълнителен дразнител за Зеленски е все по-ескалиращият конфликт на Фьодоров със Сирски, който е политически неамбициозен, непопулярен, с руски произход и много несигурен украински произход, но пък е ключова фигура за контрола на Зеленски над армията и потискането на всяко политическо " движение“ в нея..... Между другото, вероятният заместник на Федоров - Игор Клименко, отговаря на представата на Зеленски за идеалния служител: без политически амбиции, информационно неактивен и лесно контролируем.

    07:39 20.07.2026

  • 28 БРИТАНЦИТЕ ЗДРАВО ЯДАТ ДЪРВОТО

    21 2 Отговор
    Спасяват се панически и явно са изоставили зеления наркоман.

    07:39 20.07.2026

  • 29 ЗЕЛЕНОТО АКО ИМА ПРОБЛЕМ

    19 2 Отговор
    Да звънне у Лондон да се оплаче. Ако му вдигнат.

    07:41 20.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 39 Артилерист

    18 0 Отговор
    Какво означава Украйна да използва за източник на твърденията си "НЕОПРЕДЕЛЕНИ ДОКЛАДИ" на ГУР? Това с какво се различава от цитирането на източник, който е измислен за придаване на достоверност на писаното/лъжата, а въобще не съществува. Това ми дава основание да обобщя, че всички укро източници са еднакво фалшиви. Или трябва да сме снизходителни към такива заблуди, след като руските средства нанасят изключително опасни масирани и мълниеносни ракетни удари от рода на вчерашната атака с 44 ракети за 53 минути!!! Това е довело до смилане на военни заводи, складове за бойна техника, гориво и логистични центрове. Освен това големият брой ракети за кратко време, говори за голям руски парк от пускови установки, защото този срок за изстрелване е осъществен почти залпово или без претоварване и повторен пуск от един и същ стартови агрегат...

    07:53 20.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Артилерист

    3 16 Отговор
    Никой не е загрузил повече вати от Зеленски и онова с ботокса, над 1.5 милиона са при кабзи!

    Коментиран от #46

    07:55 20.07.2026

  • 42 Механик

    1 14 Отговор
    Важното е грузя 200 да върви за блатата нон стоп, другото са подробности!

    Коментиран от #50

    07:56 20.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Дон Корлеоне

    2 12 Отговор
    Хаяско щял да ходи да наглежда кримският мост.Само чака бензина от Индия.

    Коментиран от #51

    08:00 20.07.2026

  • 46 Цеко

    2 13 Отговор

    До коментар #41 от "Артилерист":

    Много руска смрадт измре.

    08:03 20.07.2026

  • 47 УСПЕХ УКРАЙНА

    2 16 Отговор

    До коментар #17 от "после":

    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценноНека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    Коментиран от #49, #56

    08:04 20.07.2026

  • 48 Боби

    12 2 Отговор
    Каква криза става въпрос за кражба на пари! Тоя е много добър в това. Пет години дои европейските глупаци. Добър е признавам.

    08:04 20.07.2026

  • 49 Зарко

    15 2 Отговор

    До коментар #47 от "УСПЕХ УКРАЙНА":

    Не си уред. Грижел се за европейската сигурност. Коя глава може да го мисли. Грижи се за къщите си в европа и за богатито на жена му.

    Коментиран от #54

    08:07 20.07.2026

  • 50 Съвет

    7 3 Отговор

    До коментар #42 от "Механик":

    Ручай шкембето и продължавай да сменяш маслата вместо да драскаш едно и също всеки ден под всяка статия … иначе смъркача е оттекъл още от преди войната и не си върнал и един метър територия - факт !

    08:10 20.07.2026

  • 51 Минувач

    7 2 Отговор

    До коментар #45 от "Дон Корлеоне":

    Смъркача щял да изпълзи от метрото за новогодишните празници и хване нощният влак за полската граница …

    Коментиран от #53

    08:13 20.07.2026

  • 52 КиIв

    8 2 Отговор
    Пак гори и смъркача пак е у метростанцията …

    08:15 20.07.2026

  • 53 Тихо пико4!

    0 4 Отговор

    До коментар #51 от "Минувач":

    Не си компетентен.

    08:16 20.07.2026

  • 54 Майк кя ти

    1 4 Отговор

    До коментар #49 от "Зарко":

    Май кя ти прибра ли се от паркинга?

    08:17 20.07.2026

  • 55 Kaлпазанин

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Време е скоро и Путин и кадирката скоро пак да умират или да правят преврат ,колко ли хиляди българи имаше и в Одеса че позабравихме

    08:18 20.07.2026

  • 56 Цомчо Плюнката

    1 8 Отговор

    До коментар #47 от "УСПЕХ УКРАЙНА":

    Руснаците са НЕ-МОЖАЧИ.
    Ако има световно първенство по неможене то те няма да могат да отидат на него.

    08:19 20.07.2026

  • 57 Антирашист 1803

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН ТЪРСИ ИЗХОД":

    Не е криза а война ! Спирането на войната зависи само от пусин и рашистите !

    Коментиран от #60, #61

    08:20 20.07.2026

  • 58 Събирайте капачки

    9 2 Отговор
    Зеленко е пълна пародия на президент. Частните армии си ги създадоха олигарсите преди него. Сегашната така наречена "украинска армия представлява терористична групировка като талибаните в Афганистан и ислямска държава. Ако РФ действаше като Израел, досега всички подкрепящи държави щяха да бъдат набомбардирани.

    08:23 20.07.2026

  • 59 Антирашист 1804

    1 7 Отговор

    До коментар #12 от "СТРАННО":

    Фашизмът е в росия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    Коментиран от #62

    08:23 20.07.2026

  • 60 Бивша Югославия

    4 1 Отговор

    До коментар #57 от "Антирашист 1803":

    Ако толкова искаш да видиш истинска война, може и да ти излезе късмета.

    08:25 20.07.2026

  • 61 Хи хи

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "Антирашист 1803":

    Ква война бе, тва е една малка специална военна операцийка !

    Коментиран от #68

    08:25 20.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Гориил

    1 0 Отговор
    Причината европейците да не са сериозни в преговорите за прекратяване на конфликта в Украйна е, че самите те не умират.

    08:35 20.07.2026

  • 64 Сама

    3 0 Отговор
    Русия срещу 54 извратени държави !

    08:35 20.07.2026

  • 65 Калоян

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Северодвинск":

    Ykрия е особена страна.
    Протестите са разрешени само с картончета,но бунтовете са забранени.Ако забелязвате протестите с картончета са в пълен синхрон с правоверните Колективни и Зеля не може да ги разгони.

    08:40 20.07.2026

  • 66 Наркомана

    2 0 Отговор
    Го сложиха да говори зад бронирано стъкло от страх да не го убият , има куп телохранители , но най - сигурният телохранител е Путин .

    08:40 20.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Антирашист 1805

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Хи хи":

    Не те ли притесняват милионите жертви ?

    Коментиран от #71

    08:47 20.07.2026

  • 69 СТИГА БЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Изглежда, както медиите бяха писали преди време, че доста перални са откраднали за чипова и край нямат

    08:47 20.07.2026

  • 70 Урсулите:

    2 0 Отговор
    ВлAдимир Зеленски-наркомански ще намери изход от кризата с армията, която сам създаде,
    с помощта на бялото вещество!

    09:01 20.07.2026

  • 71 хи их хи

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Антирашист 1805":

    "Не те ли притесняват милионите жертви ?", ако може поименно да ги изброиш, защото иначе приказваш на хавая!

    09:09 20.07.2026

  • 72 Кака.

    0 0 Отговор
    Както винаги Украйна бие всичкиге рекорди по успех и побеждава. Който вярва.Но няма малка подробност: не може да сваля руски балистични ракети.На 19.07 - 50 ракети само по в Киев

    09:11 20.07.2026

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