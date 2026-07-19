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Руски удари поразиха кораби, резервоари и логистичен пункт в украински пристанища
  Тема: Украйна

Руски удари поразиха кораби, резервоари и логистичен пункт в украински пристанища

19 Юли, 2026 19:53, обновена 19 Юли, 2026 20:01 1 234 71

  • украйна-
  • русия-
  • пристанища-
  • удари-
  • одеса

В Белгород е ранена жена

Руски удари поразиха кораби, резервоари и логистичен пункт в украински пристанища - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията по фронтовата линия в Украйна остава силно напрегната, като през днешния ден бяха регистрирани масирани атаки по ключова логистична и военна инфраструктура в Одеска област, паралелно с продължаващия обстрел в руските гранични региони.

Към 19:50 часа българско време се съобщава за сериозни материални щети по черноморското крайбрежие и за пострадали цивилни граждани при ответни удари.

Още новини от Украйна

Въздушна офанзива срещу пристанищната инфраструктура в Одеса и Южний

Руските въоръжени сили са нанесли комбинирани удари с противокорабелни ракети и безпилотни летателни апарати в района на град Одеса. Според официална сводка на Министерството на отбраната на Руската федерация, високоточни оръжия са поразили завод за сглобяване на дронове с голям обсег на действие, разположен на територията на пристанището в Одеса.

Освен производствения капацитет, атаката е обхванала и следните стратегически обекти:

  • Военен склад в Южний: Поразен е голям логистичен пункт в пристанище Южний, съдържащ военно имущество, доставено от западни държави.
  • Товарни плавателни съдове: На рейда в Одеското пристанище са ударени два морски кораба тип „балкер“, превозващи военни товари за нуждите на украинската армия.
  • Горивни резервоари: В района на населеното място Нови Беляри са унищожени пет големи резервоара с гориво-смазочни материали.

Украинските регионални власти и службите за спешна помощ в Одеска област (източник: dw.com / bta.bg) потвърдиха за задействани сирени и серия от силни експлозии в пристанищната зона, като на местата на ударите са възникнали мащабни пожари.

Напрежение в граничните райони: Ранена цивилна в Белгород

Паралелно с ескалацията по Черноморието, атаките продължават и на руска територия. При пореден артилерийски и дронов обстрел от страна на украинските въоръжени сили в Белгородска област е пострадала местна жителка. Според информация от местните аварийни служби, жената е хоспитализирана с осколочни рани, а на няколко жилищни сгради в района са нанесени сериозни материални щети.

Борбата за контрол над черноморските логистични маршрути и взаимният обстрел в пограничните зони продължават да бъдат водещ елемент в развитието на военния конфликт.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    13 34 Отговор
    Русняците сме дзверове и фашисти !!! 👈

    20:03 19.07.2026

  • 2 Тошо Сводката

    13 27 Отговор
    По-любопитното че 3 от петте руски ферибота в Керченският проток са унищожени от птиците на Мадяр Бровди.

    Коментиран от #37

    20:04 19.07.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    33 11 Отговор
    Ама нали вече нямаха ракети,
    даже чипове сваляха от перални 🤔🤔🤔

    Коментиран от #5

    20:05 19.07.2026

  • 4 хихи

    11 18 Отговор
    източник - Руското министерство на отбраната 😂 😂 😂

    Коментиран от #17, #46

    20:06 19.07.2026

  • 5 Е нали👇

    13 22 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Киев за два дня.😅😅😅

    Коментиран от #21, #23, #35

    20:07 19.07.2026

  • 6 ФАКТ

    12 15 Отговор
    бухахахаххаха ПУШИЯ приклу4и.. ИЗПУши

    Коментиран от #12

    20:07 19.07.2026

  • 7 Гошо

    21 11 Отговор
    Изглежда руснаците от към една седмица най после запрегнаха /по Бисмарк /"Не бъркайте флегматичността на Русия със слабост. Русите дълго запрягат, но бързо пристигат."

    Коментиран от #25

    20:07 19.07.2026

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 12 Отговор
    То няма вече работещи укропристанища,хахахах.
    10 дена яки удари - и всё,хахах
    Лавров предупреди всички.Вече Никой не раз цивилните в украйна.предупредиза ги да сё изнасят от там където има военни обекти

    Коментиран от #29

    20:08 19.07.2026

  • 9 УКРАИНЕ ПОБЕДА

    10 15 Отговор
    истината е 4е гРУЗЗ 200 свърши.. ГАЗЗТА тоге...

    20:08 19.07.2026

  • 10 Наблюдател

    18 11 Отговор
    Черно море е затворено вече за бандеровските фашисти.

    Коментиран от #18

    20:08 19.07.2026

  • 11 Помак

    8 9 Отговор
    Dнес съм решил да пия руска водка студена ледена със сланина и селски хляб ...върви добре ...ама дали е редно

    Коментиран от #52

    20:08 19.07.2026

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 11 Отговор

    До коментар #6 от "ФАКТ":

    Лекаря Ти е много зле...

    20:08 19.07.2026

  • 13 Ха-ха

    12 13 Отговор
    Русийката все поразява, а накрая се оказва, че тя е най-поразената.!

    20:09 19.07.2026

  • 14 Нямат край

    13 13 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    20:09 19.07.2026

  • 15 СМЪРтз авсиака 1 русхка с фиНЯ

    11 13 Отговор
    МИЛУЕНЕ от кадя го извади тва 3 дневните каде са ?? изравниха ли УКРАИНЕ... шансе ЗИРО.. ГРУЪЗЗ 200

    20:09 19.07.2026

  • 16 Стоян Георгиев

    16 8 Отговор
    Плачете центаджийски по д логи, украйна се утече у канало.

    20:09 19.07.2026

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 7 Отговор

    До коментар #4 от "хихи":

    Не ,источник - Зеленския рев...

    20:10 19.07.2026

  • 18 варна

    9 12 Отговор

    До коментар #10 от "Наблюдател":

    и двете морета.. Черно и Азовско са затворени за русия

    20:10 19.07.2026

  • 19 ПУШИЯ Приклу4и

    10 13 Отговор
    ПУШИЯ,, ОТ МОСКАЛИЯТА ПУШИ ЯКо ДИМ

    20:10 19.07.2026

  • 20 Бай Желю шумкаря

    5 8 Отговор
    Да живее, свобода за господаря русия

    20:11 19.07.2026

  • 21 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂

    14 11 Отговор

    До коментар #5 от "Е нали👇":

    На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год.в Донецк, пабедата се очаква през 2065 год, но първо да намерим бензин 😂

    Коментиран от #27

    20:11 19.07.2026

  • 22 ТИР

    10 9 Отговор
    Факта че след мсираните удари е ранена само една жена показва прецизността на ударите, за другите пострадали те си знаят,,,

    20:11 19.07.2026

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 8 Отговор

    До коментар #5 от "Е нали👇":

    Не ,Беше така-" Русия има ракети за три дня" ,хахахахах

    20:11 19.07.2026

  • 24 Клоун Запартъков с изтекъл срок

    9 8 Отговор
    Няма жито, няма царевица, няма оръжие, няма бандера, останаха само златните тоалетни, но и тях ги изцапахме от страх

    Коментиран от #42, #44

    20:12 19.07.2026

  • 25 Майор Деянов, на всеки километър

    9 12 Отговор

    До коментар #7 от "Гошо":

    "..Русите дълго запрягат, но бързо пристигат..."

    Момче ....
    Маккя ти 20 години ги чакаше на Дунав мост, като кон на празни ясли !!!
    После дойдох аз, а след това се появи ти 👈😆

    Коментиран от #30, #33

    20:13 19.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 6 Отговор

    До коментар #21 от "Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂":

    Ама 2,4 млн бандерт гледат корените от долу,хахах
    Запомни ,бързата работа- срам за майстора.

    20:13 19.07.2026

  • 28 Стьопа руснака

    8 7 Отговор
    Голям глад в русия,лапаме корени,листа,шума,ама инте са вече кът,на магазина само оцет и сол, рафтовете празни

    20:13 19.07.2026

  • 29 Братя Maнгacapян, блогъри от Москва

    8 9 Отговор

    До коментар #8 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Манголските мечти са безплатни !!!
    Но дори в ромските мечти пабеда не свети 👈

    Коментиран от #57

    20:15 19.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 воВАТА

    4 3 Отговор
    А ВОВАТА ?

    20:15 19.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 5 Отговор

    До коментар #25 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    От такъф ци Рей, като тебе Нищо нормально не Може да има ,само лгбт.А човека е нормален

    20:17 19.07.2026

  • 34 Божествени Факти

    10 3 Отговор
    Музика за ушите и балсам за душата! Отпивам глътка студена биричка и се отпускам доволен пред телевизора, очаквайки финала......

    20:19 19.07.2026

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 6 Отговор

    До коментар #5 от "Е нали👇":

    Ей, вече от години, ти набивам в кухата кратуна, че това са част от думите
    на ген. М Мили:
    " Ако ние (САШт) не се намесим -
    Киев ще падне за 72 часа!"


    Ама ТОпавеТО увира ли 🤔❗

    Коментиран от #38

    20:20 19.07.2026

  • 36 Минувач

    9 4 Отговор
    Щом фашагите ореваха форума значи че як пердах е имало в последната седмица по нацистите ! Смъркача и той се покрил вдън земя ….

    20:20 19.07.2026

  • 37 Соломон

    7 10 Отговор

    До коментар #2 от "Тошо Сводката":

    По интересно е че в Татарстан запечатват нефтени кладенци защото няма къде да се складира нефт както и няма къде да се преработва. Таганрок е блокиран както и Новоросийск. А Китай взе че замрази сибирски поток 2 а Казахстан забрани превоза на зърно от Русия през теорията си

    20:22 19.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ВЕСЕЛЯК

    11 3 Отговор
    Зели, зели, зели!! Къде си момченцето ми? Ела тук да си те бесим!
    Зели, зели, зели.

    Коментиран от #50

    20:22 19.07.2026

  • 40 Хаха

    15 3 Отговор
    Така се движи переНЕмогата:

    "Ракетен удар унищожи един от най-големите логистични центрове близо до Киев – комплекса „Амтел“, с площ над 100 000 м².
    По-рано днес Министерството на отбраната съобщи, че логистичният център на Amtel Properties в Киевска област е повреден.
    Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна публикува снимки и видеоклипове на голям логистичен комплекс, унищожен от ракетни удари."

    20:23 19.07.2026

  • 41 Смъркача

    7 4 Отговор

    До коментар #32 от "Генерал Зеленски":

    Два милиона от бандерите ми са в Москва в прахообразно състояние … другите десет дето се чупиха да са живи и здрави !

    20:23 19.07.2026

  • 42 хаха🤣

    5 5 Отговор

    До коментар #24 от "Клоун Запартъков с изтекъл срок":

    ами в старческа възраст е палячото дядо Вовчик 🤣 изтекъл му е срока на годност, в права линия не може да ходи сам🤣

    20:24 19.07.2026

  • 43 стоян

    5 7 Отговор
    Другаре забелязъх че тия складове с военно оборудване на пристанището в Одеса ги удрят почти всеки ден - а вие забелязахте ли тая рузка лъжа

    Коментиран от #47

    20:25 19.07.2026

  • 44 Соломон

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "Клоун Запартъков с изтекъл срок":

    Прав си няма жито няма царевица. Казахстан забрани преноса през територията си а през Азовско и черно море не може. Няма и къде да се съхранява и от комбайната директно на полето

    20:25 19.07.2026

  • 45 Да обобщим

    6 7 Отговор
    В Моцква от два дни не са виждали слънцето.Единствената бомбардирана и удряна столица на голяма държава след втората световна война.

    Коментиран от #49, #71

    20:25 19.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "стоян":

    През уикенда тук са дни само за руски фейкове.

    20:27 19.07.2026

  • 48 Руснак без крак...

    5 6 Отговор

    До коментар #32 от "Генерал Зеленски":

    Като бивш руски капитан мога до кажа къв ни е проблема !!! Проблема е че се бием с роботи, дронове, ракети, ИИ. Последния американски дрон Хорнет виси с дни в небето, носи 5кг взрив, управлява се самостоятелно от ИИ. Най-страшното е че тоя дрон не пропуска !!!
    Ако не се появи основна цел - каска, танк, оръдие дрона взима следваща приоритетна цел - автобус, линейка, пожарна кола, влак. В къщи на маса да си, в леглото, кeнeфа, в джамията дрона ще те намери и безпогрешно убие. Е как да победиш машина и Висш интелект с магаре и един крак ? Войната е загубена 👈

    20:27 19.07.2026

  • 49 РИСПЕКТ

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "Да обобщим":

    абсолутен ФАКТ

    20:27 19.07.2026

  • 50 хаха🤣

    6 4 Отговор

    До коментар #39 от "ВЕСЕЛЯК":

    остави го зеле, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣фалира Рашка и разказа играта на руските крепостни, спря им нета и бензина и въведе купонна система по севернокорейския модел🤣

    Коментиран от #60

    20:27 19.07.2026

  • 51 Одеса е Руска

    4 3 Отговор
    Само въпрос на време.Както и Киев

    Коментиран от #54

    20:27 19.07.2026

  • 52 Рублевка

    1 7 Отговор

    До коментар #11 от "Помак":

    Питай в джамията дали е редно да пиеш водка. За по-сигурно пий боза и айрян.

    Коментиран от #56, #62

    20:27 19.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Това кога ще се случи?

    5 2 Отговор

    До коментар #51 от "Одеса е Руска":

    Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?

    20:29 19.07.2026

  • 55 Шорт

    2 3 Отговор
    Много добри новини!

    20:29 19.07.2026

  • 56 Майор Деянов, на всеки километър

    5 0 Отговор

    До коментар #52 от "Рублевка":

    Ма ти подозрително добре знаеш кво се пие в джамията !!! Турчин на руска служба ли си ? 😁

    Коментиран от #59, #63

    20:30 19.07.2026

  • 57 да питам

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Братя Maнгacapян, блогъри от Москва":

    Пуся монголец ли е или само външно прилича на такъв ?

    Коментиран от #61

    20:31 19.07.2026

  • 58 Хахаха!🎺🥳😀

    3 3 Отговор
    Урки, запазете си място в метрото. Мръква и започва бангаранга.

    20:31 19.07.2026

  • 59 Рублевка

    1 3 Отговор

    До коментар #56 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Защо? Имаш нещо против турците ли? Комплекс на роба?

    Коментиран от #65

    20:33 19.07.2026

  • 60 Наблюдател

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "хаха🤣":

    Потвърждавам!!!

    20:33 19.07.2026

  • 61 Владимир Путин, президент

    3 2 Отговор

    До коментар #57 от "да питам":

    Майка ми е еврейка !!!
    Но бащата манголец.
    Те такъв съм, сбъркан.... 👴👈

    20:33 19.07.2026

  • 62 Яшар

    4 0 Отговор

    До коментар #52 от "Рублевка":

    Ти не разбираш не се обаждай ,това е за разбирачи ! ,работих в Коми СССР !

    Коментиран от #64, #66

    20:34 19.07.2026

  • 63 Рублевка

    0 3 Отговор

    До коментар #56 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Турците са твоите деди. За 500 години са култивирали подлия робски ген на т.н. българин.

    20:35 19.07.2026

  • 64 Рублевка

    0 2 Отговор

    До коментар #62 от "Яшар":

    В кой посьолок?

    20:36 19.07.2026

  • 65 Майор Деянов, на всеки километър

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "Рублевка":

    "..Имаш нещо против турците ли? .."

    Напротив, татко е турчин и разправяше как прадядо е peзал руски тикви на Шипка !!!
    Има и трофей в долапа 👴👈😁

    Коментиран от #68

    20:36 19.07.2026

  • 66 Рублевка

    1 2 Отговор

    До коментар #62 от "Яшар":

    Поне си изкарал кинти и си ял кюфтета като семки.

    20:37 19.07.2026

  • 67 Дървен философ

    2 2 Отговор
    Какво се случва в Киев . Руснаците ни спират с ударите. Едни сукалчета протестират и властта не смее да ги пипне. Кой готви наркомана?

    20:38 19.07.2026

  • 68 Рублевка

    0 2 Отговор

    До коментар #65 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    На Шипка са се били арнаути с руснаците. Турци е имало в Плевен.

    20:39 19.07.2026

  • 69 Камбаните звънят

    2 2 Отговор
    Русия загина,в момента пътува към бунището на историята при недоносчето ссср

    20:40 19.07.2026

  • 70 Тиква

    2 1 Отговор
    Добри новини,окрабандерите при сатана заминаха,дано и осраинци от България да изчезнат завинаги.

    20:44 19.07.2026

  • 71 Хахаха!🎺🥳😀

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Да обобщим":

    Киев беше три милиона и го съдраха от бомбардировки. Спят наредени като копърки в метрото.

    20:45 19.07.2026

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