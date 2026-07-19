Руски удари поразиха кораби, резервоари и логистичен пункт в украински пристанища

Ситуацията по фронтовата линия в Украйна остава силно напрегната, като през днешния ден бяха регистрирани масирани атаки по ключова логистична и военна инфраструктура в Одеска област, паралелно с продължаващия обстрел в руските гранични региони.
Към 19:50 часа българско време се съобщава за сериозни материални щети по черноморското крайбрежие и за пострадали цивилни граждани при ответни удари.
Въздушна офанзива срещу пристанищната инфраструктура в Одеса и Южний
Руските въоръжени сили са нанесли комбинирани удари с противокорабелни ракети и безпилотни летателни апарати в района на град Одеса. Според официална сводка на Министерството на отбраната на Руската федерация, високоточни оръжия са поразили завод за сглобяване на дронове с голям обсег на действие, разположен на територията на пристанището в Одеса.
Освен производствения капацитет, атаката е обхванала и следните стратегически обекти:
- Военен склад в Южний: Поразен е голям логистичен пункт в пристанище Южний, съдържащ военно имущество, доставено от западни държави.
- Товарни плавателни съдове: На рейда в Одеското пристанище са ударени два морски кораба тип „балкер“, превозващи военни товари за нуждите на украинската армия.
- Горивни резервоари: В района на населеното място Нови Беляри са унищожени пет големи резервоара с гориво-смазочни материали.
Украинските регионални власти и службите за спешна помощ в Одеска област (източник: dw.com / bta.bg) потвърдиха за задействани сирени и серия от силни експлозии в пристанищната зона, като на местата на ударите са възникнали мащабни пожари.
Напрежение в граничните райони: Ранена цивилна в Белгород
Паралелно с ескалацията по Черноморието, атаките продължават и на руска територия. При пореден артилерийски и дронов обстрел от страна на украинските въоръжени сили в Белгородска област е пострадала местна жителка. Според информация от местните аварийни служби, жената е хоспитализирана с осколочни рани, а на няколко жилищни сгради в района са нанесени сериозни материални щети.
Борбата за контрол над черноморските логистични маршрути и взаимният обстрел в пограничните зони продължават да бъдат водещ елемент в развитието на военния конфликт.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Путин, президент
20:03 19.07.2026
2 Тошо Сводката
Коментиран от #37
20:04 19.07.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
даже чипове сваляха от перални 🤔🤔🤔
Коментиран от #5
20:05 19.07.2026
4 хихи
Коментиран от #17, #46
20:06 19.07.2026
5 Е нали👇
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Киев за два дня.😅😅😅
Коментиран от #21, #23, #35
20:07 19.07.2026
6 ФАКТ
Коментиран от #12
20:07 19.07.2026
7 Гошо
Коментиран от #25
20:07 19.07.2026
8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
10 дена яки удари - и всё,хахах
Лавров предупреди всички.Вече Никой не раз цивилните в украйна.предупредиза ги да сё изнасят от там където има военни обекти
Коментиран от #29
20:08 19.07.2026
9 УКРАИНЕ ПОБЕДА
20:08 19.07.2026
10 Наблюдател
Коментиран от #18
20:08 19.07.2026
11 Помак
Коментиран от #52
20:08 19.07.2026
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #6 от "ФАКТ":Лекаря Ти е много зле...
20:08 19.07.2026
13 Ха-ха
20:09 19.07.2026
14 Нямат край
20:09 19.07.2026
15 СМЪРтз авсиака 1 русхка с фиНЯ
20:09 19.07.2026
16 Стоян Георгиев
20:09 19.07.2026
17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "хихи":Не ,источник - Зеленския рев...
20:10 19.07.2026
18 варна
До коментар #10 от "Наблюдател":и двете морета.. Черно и Азовско са затворени за русия
20:10 19.07.2026
19 ПУШИЯ Приклу4и
20:10 19.07.2026
20 Бай Желю шумкаря
20:11 19.07.2026
21 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂
До коментар #5 от "Е нали👇":На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год.в Донецк, пабедата се очаква през 2065 год, но първо да намерим бензин 😂
Коментиран от #27
20:11 19.07.2026
22 ТИР
20:11 19.07.2026
23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #5 от "Е нали👇":Не ,Беше така-" Русия има ракети за три дня" ,хахахахах
20:11 19.07.2026
24 Клоун Запартъков с изтекъл срок
Коментиран от #42, #44
20:12 19.07.2026
25 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #7 от "Гошо":"..Русите дълго запрягат, но бързо пристигат..."
Момче ....
Маккя ти 20 години ги чакаше на Дунав мост, като кон на празни ясли !!!
После дойдох аз, а след това се появи ти 👈😆
Коментиран от #30, #33
20:13 19.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #21 от "Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂":Ама 2,4 млн бандерт гледат корените от долу,хахах
Запомни ,бързата работа- срам за майстора.
20:13 19.07.2026
28 Стьопа руснака
20:13 19.07.2026
29 Братя Maнгacapян, блогъри от Москва
До коментар #8 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Манголските мечти са безплатни !!!
Но дори в ромските мечти пабеда не свети 👈
Коментиран от #57
20:15 19.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 воВАТА
20:15 19.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #25 от "Майор Деянов, на всеки километър":От такъф ци Рей, като тебе Нищо нормально не Може да има ,само лгбт.А човека е нормален
20:17 19.07.2026
34 Божествени Факти
20:19 19.07.2026
35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Е нали👇":Ей, вече от години, ти набивам в кухата кратуна, че това са част от думите
на ген. М Мили:
" Ако ние (САШт) не се намесим -
Киев ще падне за 72 часа!"
Ама ТОпавеТО увира ли 🤔❗
Коментиран от #38
20:20 19.07.2026
36 Минувач
20:20 19.07.2026
37 Соломон
До коментар #2 от "Тошо Сводката":По интересно е че в Татарстан запечатват нефтени кладенци защото няма къде да се складира нефт както и няма къде да се преработва. Таганрок е блокиран както и Новоросийск. А Китай взе че замрази сибирски поток 2 а Казахстан забрани превоза на зърно от Русия през теорията си
20:22 19.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 ВЕСЕЛЯК
Зели, зели, зели.
Коментиран от #50
20:22 19.07.2026
40 Хаха
"Ракетен удар унищожи един от най-големите логистични центрове близо до Киев – комплекса „Амтел“, с площ над 100 000 м².
По-рано днес Министерството на отбраната съобщи, че логистичният център на Amtel Properties в Киевска област е повреден.
Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна публикува снимки и видеоклипове на голям логистичен комплекс, унищожен от ракетни удари."
20:23 19.07.2026
41 Смъркача
До коментар #32 от "Генерал Зеленски":Два милиона от бандерите ми са в Москва в прахообразно състояние … другите десет дето се чупиха да са живи и здрави !
20:23 19.07.2026
42 хаха🤣
До коментар #24 от "Клоун Запартъков с изтекъл срок":ами в старческа възраст е палячото дядо Вовчик 🤣 изтекъл му е срока на годност, в права линия не може да ходи сам🤣
20:24 19.07.2026
43 стоян
Коментиран от #47
20:25 19.07.2026
44 Соломон
До коментар #24 от "Клоун Запартъков с изтекъл срок":Прав си няма жито няма царевица. Казахстан забрани преноса през територията си а през Азовско и черно море не може. Няма и къде да се съхранява и от комбайната директно на полето
20:25 19.07.2026
45 Да обобщим
Коментиран от #49, #71
20:25 19.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Ами
До коментар #43 от "стоян":През уикенда тук са дни само за руски фейкове.
20:27 19.07.2026
48 Руснак без крак...
До коментар #32 от "Генерал Зеленски":Като бивш руски капитан мога до кажа къв ни е проблема !!! Проблема е че се бием с роботи, дронове, ракети, ИИ. Последния американски дрон Хорнет виси с дни в небето, носи 5кг взрив, управлява се самостоятелно от ИИ. Най-страшното е че тоя дрон не пропуска !!!
Ако не се появи основна цел - каска, танк, оръдие дрона взима следваща приоритетна цел - автобус, линейка, пожарна кола, влак. В къщи на маса да си, в леглото, кeнeфа, в джамията дрона ще те намери и безпогрешно убие. Е как да победиш машина и Висш интелект с магаре и един крак ? Войната е загубена 👈
20:27 19.07.2026
49 РИСПЕКТ
До коментар #45 от "Да обобщим":абсолутен ФАКТ
20:27 19.07.2026
50 хаха🤣
До коментар #39 от "ВЕСЕЛЯК":остави го зеле, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣фалира Рашка и разказа играта на руските крепостни, спря им нета и бензина и въведе купонна система по севернокорейския модел🤣
Коментиран от #60
20:27 19.07.2026
51 Одеса е Руска
Коментиран от #54
20:27 19.07.2026
52 Рублевка
До коментар #11 от "Помак":Питай в джамията дали е редно да пиеш водка. За по-сигурно пий боза и айрян.
Коментиран от #56, #62
20:27 19.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Това кога ще се случи?
До коментар #51 от "Одеса е Руска":Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?
20:29 19.07.2026
55 Шорт
20:29 19.07.2026
56 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #52 от "Рублевка":Ма ти подозрително добре знаеш кво се пие в джамията !!! Турчин на руска служба ли си ? 😁
Коментиран от #59, #63
20:30 19.07.2026
57 да питам
До коментар #29 от "Братя Maнгacapян, блогъри от Москва":Пуся монголец ли е или само външно прилича на такъв ?
Коментиран от #61
20:31 19.07.2026
58 Хахаха!🎺🥳😀
20:31 19.07.2026
59 Рублевка
До коментар #56 от "Майор Деянов, на всеки километър":Защо? Имаш нещо против турците ли? Комплекс на роба?
Коментиран от #65
20:33 19.07.2026
60 Наблюдател
До коментар #50 от "хаха🤣":Потвърждавам!!!
20:33 19.07.2026
61 Владимир Путин, президент
До коментар #57 от "да питам":Майка ми е еврейка !!!
Но бащата манголец.
Те такъв съм, сбъркан.... 👴👈
20:33 19.07.2026
62 Яшар
До коментар #52 от "Рублевка":Ти не разбираш не се обаждай ,това е за разбирачи ! ,работих в Коми СССР !
Коментиран от #64, #66
20:34 19.07.2026
63 Рублевка
До коментар #56 от "Майор Деянов, на всеки километър":Турците са твоите деди. За 500 години са култивирали подлия робски ген на т.н. българин.
20:35 19.07.2026
64 Рублевка
До коментар #62 от "Яшар":В кой посьолок?
20:36 19.07.2026
65 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #59 от "Рублевка":"..Имаш нещо против турците ли? .."
Напротив, татко е турчин и разправяше как прадядо е peзал руски тикви на Шипка !!!
Има и трофей в долапа 👴👈😁
Коментиран от #68
20:36 19.07.2026
66 Рублевка
До коментар #62 от "Яшар":Поне си изкарал кинти и си ял кюфтета като семки.
20:37 19.07.2026
67 Дървен философ
20:38 19.07.2026
68 Рублевка
До коментар #65 от "Майор Деянов, на всеки километър":На Шипка са се били арнаути с руснаците. Турци е имало в Плевен.
20:39 19.07.2026
69 Камбаните звънят
20:40 19.07.2026
70 Тиква
20:44 19.07.2026
71 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #45 от "Да обобщим":Киев беше три милиона и го съдраха от бомбардировки. Спят наредени като копърки в метрото.
20:45 19.07.2026