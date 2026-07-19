Руски удари поразиха кораби, резервоари и логистичен пункт в украински пристанища

Ситуацията по фронтовата линия в Украйна остава силно напрегната, като през днешния ден бяха регистрирани масирани атаки по ключова логистична и военна инфраструктура в Одеска област, паралелно с продължаващия обстрел в руските гранични региони.

Към 19:50 часа българско време се съобщава за сериозни материални щети по черноморското крайбрежие и за пострадали цивилни граждани при ответни удари.

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Въздушна офанзива срещу пристанищната инфраструктура в Одеса и Южний

Руските въоръжени сили са нанесли комбинирани удари с противокорабелни ракети и безпилотни летателни апарати в района на град Одеса. Според официална сводка на Министерството на отбраната на Руската федерация, високоточни оръжия са поразили завод за сглобяване на дронове с голям обсег на действие, разположен на територията на пристанището в Одеса.

Освен производствения капацитет, атаката е обхванала и следните стратегически обекти:

Военен склад в Южний: Поразен е голям логистичен пункт в пристанище Южний, съдържащ военно имущество, доставено от западни държави.

Поразен е голям логистичен пункт в пристанище Южний, съдържащ военно имущество, доставено от западни държави. Товарни плавателни съдове: На рейда в Одеското пристанище са ударени два морски кораба тип „балкер“, превозващи военни товари за нуждите на украинската армия.

На рейда в Одеското пристанище са ударени два морски кораба тип „балкер“, превозващи военни товари за нуждите на украинската армия. Горивни резервоари: В района на населеното място Нови Беляри са унищожени пет големи резервоара с гориво-смазочни материали.

Украинските регионални власти и службите за спешна помощ в Одеска област (източник: dw.com / bta.bg) потвърдиха за задействани сирени и серия от силни експлозии в пристанищната зона, като на местата на ударите са възникнали мащабни пожари.

Напрежение в граничните райони: Ранена цивилна в Белгород

Паралелно с ескалацията по Черноморието, атаките продължават и на руска територия. При пореден артилерийски и дронов обстрел от страна на украинските въоръжени сили в Белгородска област е пострадала местна жителка. Според информация от местните аварийни служби, жената е хоспитализирана с осколочни рани, а на няколко жилищни сгради в района са нанесени сериозни материални щети.

Борбата за контрол над черноморските логистични маршрути и взаимният обстрел в пограничните зони продължават да бъдат водещ елемент в развитието на военния конфликт.