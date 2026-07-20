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Жертвите от земетресенията във Венецуела вече са 5208

Жертвите от земетресенията във Венецуела вече са 5208

20 Юли, 2026 06:30, обновена 20 Юли, 2026 06:34 584 1

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Трагедията в Ла Гуайра се задълбочава: Броят на загиналите след двойния трус продължава да расте, хиляди са ранени и без дом

Жертвите от земетресенията във Венецуела вече са 5208 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Официалният брой на загиналите при опустошителните две земетресения във Венецуела достигна 5208 души.

Черната статистика бе потвърдена от председателя на Националната асамблея Хорхе Родригес в официално изявление. Данните отразяват ситуацията към 6:30 часа българско време.

Двойното бедствие, предизвикано от последователни трусове с магнитуд 7.2 и 7.5 по скалата на Рихтер, удари страната на 24 юни. Към днешна дата броят на потвърдените смъртни случаи е нараснал с 89 души само в рамките на последното денонощие, докато спасителните екипи продължават да разчистват отломките от срутените сгради.

Мащаб на разрушенията и хуманитарна криза

Най-тежко засегнат остава крайбрежният щат Ла Гуайра, разположен в непосредствена близост до столицата Каракас. Според данни, цитирани от агенция TASS и информационния портал Qazinform, статистиката от бедствието включва:

  • Пострадали граждани: Общо 16 740 души са ранени, а над 39 900 са получили спешна медицинска помощ.
  • Разрушена инфраструктура: Напълно срутени са 190 жилищни и обществени сгради, а други 856 са с тежки конструктивни деструкции.
  • Останали без дом: Близо 20 000 души в Ла Гуайра в момента обитават импровизирани палаткови лагери, разположени по стадиони и площади.

Международна помощ и спасителни операции

Според официалния доклад на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси OCHA, до момента успешно са спасени 6462 души. Районът е разлюлян от общо 1388 вторични труса, което допълнително усложнява работата на терен и застрашава сигурността на екипите.

За справяне с безпрецедентната ситуация правителството е осигурило настаняване на 23 820 лица в 107 временни убежища. Организацията на обединените нации вече обяви спешна хуманитарна помощ в размер на 299 милиона долара, насочена към подкрепа на над 1.3 милиона засегнати граждани през следващите шест месеца.


Венецуела
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