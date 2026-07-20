САЩ удариха Иран: Девета вълна от мощни експлозии тази нощ

Нощта на 20 юли 2026 г. донесе най-сериозната военна ескалация в Близкия изток от началото на месеца.

Веднага след 00:00 ч. българско време САЩ стартираха деветата си поредна вълна от масирани въздушни удари срещу стратегически обекти на Ислямския революционен гвардейски корпус (IRGC) на иранска територия. Според официално изявление на Централното командване на САЩ (CENTCOM), операцията цели трайното неутрализиране на военния капацитет на Техеран.

Поредица от взривове по южното крайбрежие на Иран

В часовете след полунощ иранските медии и местни източници в социалните мрежи съобщиха за критично разширяване на географския обхват на атаките. Силни детонации разтърсиха ключови градове:

Бушер и Сирик: Мощни експлозии са регистрирани в района на пристанищния град Бушер (където се намира иранската АЕЦ) и в южния град Сирик.

Мощни експлозии са регистрирани в района на пристанищния град Бушер (където се намира иранската АЕЦ) и в южния град Сирик. Джаск: Жители съобщават за точно три последователни експлозии, осветили небето над крайбрежния регион.

Жители съобщават за точно три последователни експлозии, осветили небето над крайбрежния регион. Чабахар и Конарак: Взривове са избухнали и в най-източните ирански пристанища Чабахар и близкия Конарак, които служат за бази на военноморските сили на IRGC.

Взривове са избухнали и в най-източните ирански пристанища Чабахар и близкия Конарак, които служат за бази на военноморските сили на IRGC. Табриз: Атаки са поразили и обекти в северозападния индустриален център.

Горящ кораб край Оман и пазарен шок

Конфликтът веднага се пренесе в международните води. Обединеното кралство официално съобщи тази нощ, че търговски кораб се е запалил край бреговете на Оман след предполагаем удар от ирански дрон камикадзе.

След осем дни на непрекъснати американско-ирански удари, затварянето на Ормузкия проток предизвика паника на международните борси веднага след отварянето им след полунощ. Цените на петрола скочиха с 3% в рамките на броени часове поради реалната заплаха от блокиране на глобалните енергийни доставки.

Тръмп призна за оставащия арсенал на Техеран

В извънредно изявление от Белия дом, американският президент Доналд Тръмп коментира продължаващата офанзива. Тръмп открито призна, че въпреки тежките разрушения през изминалата седмица, Иран все още притежава опасен арсенал от ракети и дронове, с които е в състояние да застраши съюзниците на САЩ в региона. Републиканският лидер подчерта, че примирието е окончателно прекратено и операцията ще продължи до пълното разоръжаване на Техеран.