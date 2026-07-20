Boeing планира да увеличи производството на самонасочващи се ракети Patriot PAC-3 с 30% през следващата година, съобщава Bloomberg.

Компанията е произвела 650 самонасочващи се ракети миналата година и се стреми да произведе 850 тази година. Boeing очаква подобно увеличение на производството на тези компоненти през 2027 г.

По-рано заместник-министърът на отбраната на САЩ Майкъл Дъфи обяви, че Вашингтон възнамерява да утрои производството на ракети-прехващачи Patriot и да учетвори производството на системата за отбрана на голяма височина (THAAD). Освен това Пентагонът иска да увеличи производството на крилати ракети Tomahawk, ракети въздух-въздух AMRAAM, многоцелеви ракети SM-6 и прехващачи SM-3 IB и SM-3 IIA. САЩ активно използват прехващачи и други ракети по време на операцията си срещу Иран.