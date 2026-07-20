Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
Boeing планира да увеличи производството на самонасочващи се ракети Patriot

Boeing планира да увеличи производството на самонасочващи се ракети Patriot

20 Юли, 2026 09:05 674 2

  • patriot-
  • boeing-
  • ракети-
  • производство

Целта на компанията е да произведе 850 през 2026 година срещу 650 броя през миналата

Boeing планира да увеличи производството на самонасочващи се ракети Patriot - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Boeing планира да увеличи производството на самонасочващи се ракети Patriot PAC-3 с 30% през следващата година, съобщава Bloomberg.

Компанията е произвела 650 самонасочващи се ракети миналата година и се стреми да произведе 850 тази година. Boeing очаква подобно увеличение на производството на тези компоненти през 2027 г.

По-рано заместник-министърът на отбраната на САЩ Майкъл Дъфи обяви, че Вашингтон възнамерява да утрои производството на ракети-прехващачи Patriot и да учетвори производството на системата за отбрана на голяма височина (THAAD). Освен това Пентагонът иска да увеличи производството на крилати ракети Tomahawk, ракети въздух-въздух AMRAAM, многоцелеви ракети SM-6 и прехващачи SM-3 IB и SM-3 IIA. САЩ активно използват прехващачи и други ракети по време на операцията си срещу Иран.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеленки

    2 0 Отговор
    Дайте малко пари дотогава...

    09:11 20.07.2026

  • 2 самонасочват се

    1 0 Отговор
    към последните етажи, има много видео по темата

    09:47 20.07.2026