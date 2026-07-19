Зеленски с ключови консултации за нова стратегия на фронта

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че провежда интензивни консултации с опитни военни командири относно ситуацията на бойното поле и бъдещата отбранителна стратегия на страната.

В традиционното си вечерно обръщение държавният глава подчерта, че целта на разговорите е детайлна оценка на следващите проактивни стъпки за прекратяване на войната при условия, гарантиращи сигурността на Украйна. Информационна агенция Укринформ предава, че в разговорите са се включили ключови фигури от армията, сред които Михайло Драпати (командващ Обединените сили), Володимир Горбатюк (заместник-началник на Генералния щаб) и Олег Апостол (командващ Десантно-щурмовите войски).

Според анализи на Kyiv Post, дипломатическата и оперативна офанзива на Зеленски съвпада с усложнена вътрешнополитическа обстановка в Киев. Серия от протести с искане за връщането на освободения по-рано министър на отбраната Михайло Федоров провокираха сериозни обществени дискусии за промени в армейското ръководство. Медии като Financial Times съобщава, че администрацията на президента обмисля евентуална рокада на поста на главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски, въпреки че официално решение все още не е взето, а текущите разговори на фронтовата линия се фокусират главно върху тактическите нужди и доставките на дронове.

Държавният глава анонсира, че предстоят решителни разговори, в които ще бъдат обобщени вижданията на командирите от всички нива в силите за отбрана. Ukrainska Pravda допълва, че фокусът на новата стратегия ще бъде ускоряване на технологичните иновации на фронта и оптимизиране на логистиката, за да се гарантира, че Украйна ще постигне заложените цели на бойното поле.