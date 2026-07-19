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Зеленски с ключови консултации за нова стратегия на фронта
  Тема: Украйна

Зеленски с ключови консултации за нова стратегия на фронта

19 Юли, 2026 20:34, обновена 19 Юли, 2026 20:38 1 614 65

  • украйна-
  • зеленски-
  • война-
  • стратегия-
  • срещи

Украинският президент подготвя мащабни ходове за принуждаване на Русия към достоен мир, докато в Киев текат дебати за промени по високите етажи на армията

Зеленски с ключови консултации за нова стратегия на фронта - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че провежда интензивни консултации с опитни военни командири относно ситуацията на бойното поле и бъдещата отбранителна стратегия на страната.

В традиционното си вечерно обръщение държавният глава подчерта, че целта на разговорите е детайлна оценка на следващите проактивни стъпки за прекратяване на войната при условия, гарантиращи сигурността на Украйна. Информационна агенция Укринформ предава, че в разговорите са се включили ключови фигури от армията, сред които Михайло Драпати (командващ Обединените сили), Володимир Горбатюк (заместник-началник на Генералния щаб) и Олег Апостол (командващ Десантно-щурмовите войски).

Според анализи на Kyiv Post, дипломатическата и оперативна офанзива на Зеленски съвпада с усложнена вътрешнополитическа обстановка в Киев. Серия от протести с искане за връщането на освободения по-рано министър на отбраната Михайло Федоров провокираха сериозни обществени дискусии за промени в армейското ръководство. Медии като Financial Times съобщава, че администрацията на президента обмисля евентуална рокада на поста на главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски, въпреки че официално решение все още не е взето, а текущите разговори на фронтовата линия се фокусират главно върху тактическите нужди и доставките на дронове.

Държавният глава анонсира, че предстоят решителни разговори, в които ще бъдат обобщени вижданията на командирите от всички нива в силите за отбрана. Ukrainska Pravda допълва, че фокусът на новата стратегия ще бъде ускоряване на технологичните иновации на фронта и оптимизиране на логистиката, за да се гарантира, че Украйна ще постигне заложените цели на бойното поле.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Внимание, внимание!

    32 21 Отговор
    Всички русофоби са синове на Калушев!😂🤪🤪

    Коментиран от #24

    20:40 19.07.2026

  • 2 Отговорът

    60 10 Отговор
    Най добрата оценка
    - КАПИТУЛАЦИЯ

    Коментиран от #17, #22, #33

    20:40 19.07.2026

  • 3 Туриста

    15 50 Отговор
    Догодина българите ще ходим да пием кафе в Крим, като територия на Европейския съюз.

    Коментиран от #27, #60, #63

    20:41 19.07.2026

  • 4 Помак

    25 10 Отговор
    Е братле ...гаме отива към овер за теб ...предай се и може да свърши леко ...не очаквах от теб и жина ти да изтриете толко много укри ...водолеите са благородни но в теб явно се е вселил дяв

    20:42 19.07.2026

  • 5 жалко за човека

    37 13 Отговор
    до няколко седмици ще изчезне

    Коментиран от #9, #15

    20:42 19.07.2026

  • 6 Гробар

    46 12 Отговор
    Новата стратегия е мощна офанзива към полската граница.

    20:42 19.07.2026

  • 7 Православие сър

    5 30 Отговор
    Православните укра и руспия се самоизбиват,ква висша хуманност

    Коментиран от #12

    20:43 19.07.2026

  • 8 Володимир Зеленски, президент

    14 39 Отговор
    Дронове...
    Американски дронове Хорнет, самостоятелни, ИИ, нон стоп във въздуха, безпощадни убийци !!! Руските магарета глава не смеят покажат от окопа 👈

    Коментиран от #13, #19

    20:43 19.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ква стратегия бе....

    38 9 Отговор
    Изкъртиха ви от бой и.....а да не казвам

    Коментиран от #26, #41

    20:44 19.07.2026

  • 11 Механик

    35 8 Отговор
    Да не би да са решили да почва "пролетната перемога" от 23-та година? Най-после! Изчака ми се чаканката.
    п.п.
    Само някой да не фане да провеси Зелинциту през това време, че язък за хубавата перемога.

    20:44 19.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гробар

    40 9 Отговор

    До коментар #8 от "Володимир Зеленски, президент":

    Кои американци бе? Тея дето избягаха презглава от базите в Близкия изток от иранските ракети?

    Коментиран от #20

    20:45 19.07.2026

  • 14 Бедняшката русофилска иzzмет

    11 35 Отговор
    Гледа ли блясъка на 5 милиардният стадион в Ню Йорк?

    20:45 19.07.2026

  • 15 ЩЕ-КАТА

    8 12 Отговор

    До коментар #5 от "жалко за човека":

    "..ще изчезне.."

    ЩЕ !!! 😆😆😆

    20:46 19.07.2026

  • 16 Гост

    39 9 Отговор
    Наркомана е пътник! В момента господарите му избират на къде да поеме. В най-добрия вариант е геройски да поеме към по-добрия свят!

    Коментиран от #21

    20:46 19.07.2026

  • 17 Соломон

    10 32 Отговор

    До коментар #2 от "Отговорът":

    Да най добре е капитулация на Русия

    20:49 19.07.2026

  • 18 Една мисъл не ми дава мира

    11 31 Отговор
    Защо копейките каквото кажат винаги се случва точно обратното?

    20:50 19.07.2026

  • 19 Верно че Хорнет бяха

    21 9 Отговор

    До коментар #8 от "Володимир Зеленски, президент":

    изненада, но вече си намериха и те майстора.

    20:50 19.07.2026

  • 20 Майор Деянов, на всеки километър

    10 31 Отговор

    До коментар #13 от "Гробар":

    "...Кои американци бе? Тея дето избягаха от иранските ракети?.."

    Човек не е създаден да се бори с ракети, дронове, машини. Но....
    Но, рушняка е друга работа !!! Идеалната цел която да бъде отработвана с дрон, ракета, снаряд. Русия е най-добрия полигон за изпитания на оръжия 👈

    20:50 19.07.2026

  • 21 Това кога ще се случи?

    9 20 Отговор

    До коментар #16 от "Гост":

    Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?

    20:50 19.07.2026

  • 22 Шопо

    32 10 Отговор

    До коментар #2 от "Отговорът":

    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #25

    20:51 19.07.2026

  • 23 руската мечка

    13 28 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #64

    20:51 19.07.2026

  • 24 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂

    9 19 Отговор

    До коментар #1 от "Внимание, внимание!":

    На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год.в Донецк, пабедата се очаква през 2065 год, но първо да намерим бензин 😂

    20:52 19.07.2026

  • 25 Град Козлодуй

    11 25 Отговор

    До коментар #22 от "Шопо":

    Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    20:53 19.07.2026

  • 26 В тази война, най-много го отнесе

    15 23 Отговор

    До коментар #10 от "Ква стратегия бе....":

    и пострада Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран, Сирия, Куба и Венецуела. Цялото руско влияние беше отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта
    си във войната, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната е тоталната загуба на влияние
    навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    20:54 19.07.2026

  • 27 АМА БЕЗ КАФЕ

    13 11 Отговор

    До коментар #3 от "Туриста":

    ГОГОДИНА , СА МПОЖЕ И ПО-РАНО , ЕС УРСУЛАНТИТЕ ЩЕ ТЕ ПРАТЯТ В УКРИЯ НА ФРОНТА ! СИГУРНО Е !!

    Коментиран от #32

    20:55 19.07.2026

  • 28 Град Козлодуй

    11 18 Отговор
    Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    20:55 19.07.2026

  • 29 Тиква

    12 11 Отговор
    Окрабандеровците нагли, хитри и подли.

    20:56 19.07.2026

  • 30 Зiiленски 🇺🇦 - Началник хунта

    9 11 Отговор
    А уж щяха да победят натото за три дни , както беше казал ...Кой го е казвал ? Казвал ли го е някой ? .

    20:57 19.07.2026

  • 31 ТЪПОТИЯТА ВИ УБИВА

    18 10 Отговор
    КУПЕНИ ТЪПИ УКТРАИНЦИ , ОЩЕ ГО ТЪРПЯТ ТОЯ ТЕХЕН ИБИЕЦ !! ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЪПИ!!!

    20:58 19.07.2026

  • 32 Без кафе, разбира се :)

    10 16 Отговор

    До коментар #27 от "АМА БЕЗ КАФЕ":

    В Крим вода няма, вие кафе искате. Там е истинска хуманитарна криза в момента.

    21:00 19.07.2026

  • 33 Много е късно за капитулация.

    10 15 Отговор

    До коментар #2 от "Отговорът":

    Русия фатално пропусна момента, февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта на СВО. На този етап, каквото и да направи Русия, за нея има само негативи и загуби, а не реална полза и резултати. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. А всички останали варианти са равносилни на загуба за Русия, при това много позорна и унизителна загуба.

    Коментиран от #36

    21:01 19.07.2026

  • 34 Стеф

    16 11 Отговор
    Стратегията е ясна?
    Папа Франциск (царство му небесно) бе мъдър човек! "Бялото знаме" е най-добрата стратегия за Украйна!

    21:05 19.07.2026

  • 35 Кая Калас му е купила бял потник на зеле

    20 10 Отговор
    зеления ненормален наркоман! Цяла нощ ще празнуват урко фашистите и небето над тях ще свети.

    21:05 19.07.2026

  • 36 Владимир Путин, президент

    10 16 Отговор

    До коментар #33 от "Много е късно за капитулация.":

    Загубихме, Русия загуби....
    Всички руски деньги, капитали, злато, съкровища, са в лъскавите банки на "прогнилия" Запад, също и децата, роднини, близки !!! Войната ще продължи докато не подпиша Капитулацията.
    Това е Факт 👈

    21:08 19.07.2026

  • 37 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    20 10 Отговор
    Е тотален крах. Руската армия напредва по целия фронт.

    Коментиран от #39

    21:09 19.07.2026

  • 38 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    15 9 Отговор
    Запазихте ли си място за спане у метрото в ню кииф за тази вечер?

    21:11 19.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    16 9 Отговор
    Щял да бяга. Не искал на фронта.

    21:12 19.07.2026

  • 41 ...

    10 17 Отговор

    До коментар #10 от "Ква стратегия бе....":

    Русия е по-битата и изкъртена, защото има поне 5 пъти по-големи загуби от противника й.

    21:13 19.07.2026

  • 42 Смях в залата

    9 14 Отговор
    Лавров се оплака - "договорките от Аляска", т.нар. "дух от Анкъридж" ги нямало, американският президент Доналд Тръмп нищо не коментирал, но имало голям погром на руски кораби и украински тероризъм в Азовско море.

    😆

    21:14 19.07.2026

  • 43 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    17 8 Отговор
    Затова зеления еврей ги лъже и ги праща на фронта да умират за англосаксонските интереси.

    Коментиран от #50

    21:15 19.07.2026

  • 44 ОТ ДЕСЕТИНА ДЕНА

    21 8 Отговор
    Руската армия бомби малко по-сериозно по пристанища, бензиностанции и локомотиви и режима на Зеленски се разпадна.

    21:17 19.07.2026

  • 45 Ами

    13 9 Отговор
    Путин има големи проекти за Далечния Изток и му трябва работна ръка.
    Ако е безплатна още по-добре. Зеленски помага с каквото може,
    но проблемът е, че окраинците свършват.

    Коментиран от #52

    21:18 19.07.2026

  • 46 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН ИМА ПРОБЛЕМ

    9 9 Отговор
    ГРОШы НЕМА!

    Коментиран от #47

    21:20 19.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ФАКТ

    7 9 Отговор
    ВЕЛИк стратег и дъргавник

    21:24 19.07.2026

  • 49 Без име

    13 7 Отговор
    Още две-три нощи като снощната и Зеля ще търси убежище.

    21:24 19.07.2026

  • 50 Точно обратното - много висок интелект.

    6 14 Отговор

    До коментар #43 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Успяха с минимум средства да нанесат брутални загуби на Русия както финансови, така и в жива сила. Буквално сринаха цялото геополитическо влияние и репутация на Русия. Факт е, че руското ръководство е доста глупаво и неадекватно и донякъде сами се прецакаха и фалираха, но приноса на Украйна за тази руска катастрофа е много голям;)

    21:24 19.07.2026

  • 51 Механик

    7 12 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    21:25 19.07.2026

  • 52 Питам

    8 13 Отговор

    До коментар #45 от "Ами":

    Кога ще извлекат путин от бункера?

    21:26 19.07.2026

  • 53 Многоходовото

    7 13 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    21:26 19.07.2026

  • 54 Нова стратегия :

    10 6 Отговор
    - Пари няма, действайте !

    21:28 19.07.2026

  • 55 следва

    5 12 Отговор
    Украински ядрен удар по Красная площад?

    21:30 19.07.2026

  • 56 Дедо ви...

    12 6 Отговор
    Гуулема стратегия: БЕЗ ПРАВИТЕЛСТВО, БЕЗ ПРИСТАНИЩЕ И СКОРО БЕЗ ФРОНТ

    21:30 19.07.2026

  • 57 Титак

    10 6 Отговор
    ..........за принуждаване на Русия към достоен мир...демек капитулация. Пак се е яко нашмъркал.

    Коментиран от #59

    21:32 19.07.2026

  • 58 Сфинкс 🐈

    5 2 Отговор
    Отегчена съм.
    Пак ли топ-ботъм.
    До кога бе, идиоти?
    Путевидените новите илюминати ли са или масони?
    Колко плащат?
    Вайба е Hit em High от Space jam, за който не знае.

    21:35 19.07.2026

  • 59 ТикТок...

    3 4 Отговор

    До коментар #57 от "Титак":

    достоен мир, в смисъл да не е толкова голямо унижението за Русия...

    21:50 19.07.2026

  • 60 Инна

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Туриста":

    Зеленски и няколко други украински официални лица вече определиха днешната атака на руските въоръжени сили като един от най-мощните балистични удари досега. Експертите отбелязват, че ударите по Киев са насочени към постигане на реален военен резултат и няма да спрат, докато врагът не се „срине“.

    Както и да е, става ясно, че това далеч не е последният удар по Киев.
    Врагът е избрал терористична тактика – атаки срещу цивилни цели, линейки, общежития и складове на Wildberries. В същото време Русия се придържа към ясна логика: атаките се извършват само срещу военно-промишлени обекти и са насочени към постигане на конкретен резултат. И, очевидно, ще продължим да го правим до пълна победа.

    Руското министерство на отбраната потвърди, че нощните удари по украински военни и логистични обекти ще бъдат част от систематични усилия, а не еднократна операция. В официалния си канал на платформата Max военното ведомство публикува кратко, но строго изявление: „Днес определено не е краят“. „Заредено и продължава“.

    21:55 19.07.2026

  • 61 Ебелина

    1 0 Отговор
    Ми айде, за Брендо!
    Поне ще си дъвчем заедно дъвките с циркониеви зъби, поне аз, ако ти не искаш, нали Слънчице?
    Време е да слезеш от главата ми. :)
    Няма да те figure out you, докато съм бедна.

    22:03 19.07.2026

  • 62 Дако

    4 0 Отговор
    На тоя му мажат въжето .

    22:16 19.07.2026

  • 63 НАЛИ?!

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Туриста":

    Колкото и Зеленски пи и ще пие кафе в Крим...!

    22:29 19.07.2026

  • 64 Е дай нещо ново ,де...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "руската мечка":

    Или за ново-требе и акъл...😂😝🤣!

    22:32 19.07.2026

  • 65 А ве,чини ми се,че...

    1 0 Отговор
    ...Зелко нещо налял гушата и горкото копче на якичката му всеки момент,ще се пръсне от напрежение...!
    Ама как иначе,като бая парички гушна и продължава да гушка,от къде ли не...!

    22:39 19.07.2026

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