Зеленски с ключови консултации за нова стратегия на фронта

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че провежда интензивни консултации с опитни военни командири относно ситуацията на бойното поле и бъдещата отбранителна стратегия на страната.
В традиционното си вечерно обръщение държавният глава подчерта, че целта на разговорите е детайлна оценка на следващите проактивни стъпки за прекратяване на войната при условия, гарантиращи сигурността на Украйна. Информационна агенция Укринформ предава, че в разговорите са се включили ключови фигури от армията, сред които Михайло Драпати (командващ Обединените сили), Володимир Горбатюк (заместник-началник на Генералния щаб) и Олег Апостол (командващ Десантно-щурмовите войски).
Според анализи на Kyiv Post, дипломатическата и оперативна офанзива на Зеленски съвпада с усложнена вътрешнополитическа обстановка в Киев. Серия от протести с искане за връщането на освободения по-рано министър на отбраната Михайло Федоров провокираха сериозни обществени дискусии за промени в армейското ръководство. Медии като Financial Times съобщава, че администрацията на президента обмисля евентуална рокада на поста на главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски, въпреки че официално решение все още не е взето, а текущите разговори на фронтовата линия се фокусират главно върху тактическите нужди и доставките на дронове.
Държавният глава анонсира, че предстоят решителни разговори, в които ще бъдат обобщени вижданията на командирите от всички нива в силите за отбрана. Ukrainska Pravda допълва, че фокусът на новата стратегия ще бъде ускоряване на технологичните иновации на фронта и оптимизиране на логистиката, за да се гарантира, че Украйна ще постигне заложените цели на бойното поле.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Внимание, внимание!
Коментиран от #24
20:40 19.07.2026
2 Отговорът
- КАПИТУЛАЦИЯ
Коментиран от #17, #22, #33
20:40 19.07.2026
3 Туриста
Коментиран от #27, #60, #63
20:41 19.07.2026
4 Помак
20:42 19.07.2026
5 жалко за човека
Коментиран от #9, #15
20:42 19.07.2026
6 Гробар
20:42 19.07.2026
7 Православие сър
Коментиран от #12
20:43 19.07.2026
8 Володимир Зеленски, президент
Американски дронове Хорнет, самостоятелни, ИИ, нон стоп във въздуха, безпощадни убийци !!! Руските магарета глава не смеят покажат от окопа 👈
Коментиран от #13, #19
20:43 19.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ква стратегия бе....
Коментиран от #26, #41
20:44 19.07.2026
11 Механик
п.п.
Само някой да не фане да провеси Зелинциту през това време, че язък за хубавата перемога.
20:44 19.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Гробар
До коментар #8 от "Володимир Зеленски, президент":Кои американци бе? Тея дето избягаха презглава от базите в Близкия изток от иранските ракети?
Коментиран от #20
20:45 19.07.2026
14 Бедняшката русофилска иzzмет
20:45 19.07.2026
15 ЩЕ-КАТА
До коментар #5 от "жалко за човека":"..ще изчезне.."
ЩЕ !!! 😆😆😆
20:46 19.07.2026
16 Гост
Коментиран от #21
20:46 19.07.2026
17 Соломон
До коментар #2 от "Отговорът":Да най добре е капитулация на Русия
20:49 19.07.2026
18 Една мисъл не ми дава мира
20:50 19.07.2026
19 Верно че Хорнет бяха
До коментар #8 от "Володимир Зеленски, президент":изненада, но вече си намериха и те майстора.
20:50 19.07.2026
20 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #13 от "Гробар":"...Кои американци бе? Тея дето избягаха от иранските ракети?.."
Човек не е създаден да се бори с ракети, дронове, машини. Но....
Но, рушняка е друга работа !!! Идеалната цел която да бъде отработвана с дрон, ракета, снаряд. Русия е най-добрия полигон за изпитания на оръжия 👈
20:50 19.07.2026
21 Това кога ще се случи?
До коментар #16 от "Гост":Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?
20:50 19.07.2026
22 Шопо
До коментар #2 от "Отговорът":Украйна не е държава а територия, руска територия
Коментиран от #25
20:51 19.07.2026
23 руската мечка
Коментиран от #64
20:51 19.07.2026
24 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂
До коментар #1 от "Внимание, внимание!":На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год.в Донецк, пабедата се очаква през 2065 год, но първо да намерим бензин 😂
20:52 19.07.2026
25 Град Козлодуй
До коментар #22 от "Шопо":Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.
20:53 19.07.2026
26 В тази война, най-много го отнесе
До коментар #10 от "Ква стратегия бе....":и пострада Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран, Сирия, Куба и Венецуела. Цялото руско влияние беше отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта
си във войната, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната е тоталната загуба на влияние
навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.
20:54 19.07.2026
27 АМА БЕЗ КАФЕ
До коментар #3 от "Туриста":ГОГОДИНА , СА МПОЖЕ И ПО-РАНО , ЕС УРСУЛАНТИТЕ ЩЕ ТЕ ПРАТЯТ В УКРИЯ НА ФРОНТА ! СИГУРНО Е !!
Коментиран от #32
20:55 19.07.2026
28 Град Козлодуй
20:55 19.07.2026
29 Тиква
20:56 19.07.2026
30 Зiiленски 🇺🇦 - Началник хунта
20:57 19.07.2026
31 ТЪПОТИЯТА ВИ УБИВА
20:58 19.07.2026
32 Без кафе, разбира се :)
До коментар #27 от "АМА БЕЗ КАФЕ":В Крим вода няма, вие кафе искате. Там е истинска хуманитарна криза в момента.
21:00 19.07.2026
33 Много е късно за капитулация.
До коментар #2 от "Отговорът":Русия фатално пропусна момента, февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта на СВО. На този етап, каквото и да направи Русия, за нея има само негативи и загуби, а не реална полза и резултати. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. А всички останали варианти са равносилни на загуба за Русия, при това много позорна и унизителна загуба.
Коментиран от #36
21:01 19.07.2026
34 Стеф
Папа Франциск (царство му небесно) бе мъдър човек! "Бялото знаме" е най-добрата стратегия за Украйна!
21:05 19.07.2026
35 Кая Калас му е купила бял потник на зеле
21:05 19.07.2026
36 Владимир Путин, президент
До коментар #33 от "Много е късно за капитулация.":Загубихме, Русия загуби....
Всички руски деньги, капитали, злато, съкровища, са в лъскавите банки на "прогнилия" Запад, също и децата, роднини, близки !!! Войната ще продължи докато не подпиша Капитулацията.
Това е Факт 👈
21:08 19.07.2026
37 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
Коментиран от #39
21:09 19.07.2026
38 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
21:11 19.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
21:12 19.07.2026
41 ...
До коментар #10 от "Ква стратегия бе....":Русия е по-битата и изкъртена, защото има поне 5 пъти по-големи загуби от противника й.
21:13 19.07.2026
42 Смях в залата
😆
21:14 19.07.2026
43 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #50
21:15 19.07.2026
44 ОТ ДЕСЕТИНА ДЕНА
21:17 19.07.2026
45 Ами
Ако е безплатна още по-добре. Зеленски помага с каквото може,
но проблемът е, че окраинците свършват.
Коментиран от #52
21:18 19.07.2026
46 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН ИМА ПРОБЛЕМ
Коментиран от #47
21:20 19.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 ФАКТ
21:24 19.07.2026
49 Без име
21:24 19.07.2026
50 Точно обратното - много висок интелект.
До коментар #43 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Успяха с минимум средства да нанесат брутални загуби на Русия както финансови, така и в жива сила. Буквално сринаха цялото геополитическо влияние и репутация на Русия. Факт е, че руското ръководство е доста глупаво и неадекватно и донякъде сами се прецакаха и фалираха, но приноса на Украйна за тази руска катастрофа е много голям;)
21:24 19.07.2026
51 Механик
21:25 19.07.2026
52 Питам
До коментар #45 от "Ами":Кога ще извлекат путин от бункера?
21:26 19.07.2026
53 Многоходовото
21:26 19.07.2026
54 Нова стратегия :
21:28 19.07.2026
55 следва
21:30 19.07.2026
56 Дедо ви...
21:30 19.07.2026
57 Титак
Коментиран от #59
21:32 19.07.2026
58 Сфинкс 🐈
Пак ли топ-ботъм.
До кога бе, идиоти?
Путевидените новите илюминати ли са или масони?
Колко плащат?
Вайба е Hit em High от Space jam, за който не знае.
21:35 19.07.2026
59 ТикТок...
До коментар #57 от "Титак":достоен мир, в смисъл да не е толкова голямо унижението за Русия...
21:50 19.07.2026
60 Инна
До коментар #3 от "Туриста":Зеленски и няколко други украински официални лица вече определиха днешната атака на руските въоръжени сили като един от най-мощните балистични удари досега. Експертите отбелязват, че ударите по Киев са насочени към постигане на реален военен резултат и няма да спрат, докато врагът не се „срине“.
Както и да е, става ясно, че това далеч не е последният удар по Киев.
Врагът е избрал терористична тактика – атаки срещу цивилни цели, линейки, общежития и складове на Wildberries. В същото време Русия се придържа към ясна логика: атаките се извършват само срещу военно-промишлени обекти и са насочени към постигане на конкретен резултат. И, очевидно, ще продължим да го правим до пълна победа.
Руското министерство на отбраната потвърди, че нощните удари по украински военни и логистични обекти ще бъдат част от систематични усилия, а не еднократна операция. В официалния си канал на платформата Max военното ведомство публикува кратко, но строго изявление: „Днес определено не е краят“. „Заредено и продължава“.
21:55 19.07.2026
61 Ебелина
Поне ще си дъвчем заедно дъвките с циркониеви зъби, поне аз, ако ти не искаш, нали Слънчице?
Време е да слезеш от главата ми. :)
Няма да те figure out you, докато съм бедна.
22:03 19.07.2026
62 Дако
22:16 19.07.2026
63 НАЛИ?!
До коментар #3 от "Туриста":Колкото и Зеленски пи и ще пие кафе в Крим...!
22:29 19.07.2026
64 Е дай нещо ново ,де...?!
До коментар #23 от "руската мечка":Или за ново-требе и акъл...😂😝🤣!
22:32 19.07.2026
65 А ве,чини ми се,че...
Ама как иначе,като бая парички гушна и продължава да гушка,от къде ли не...!
22:39 19.07.2026