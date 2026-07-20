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Доналд Тръмп: Остава им още малко, ракетите им свършват! Ударихме тежко Иран в памет на загиналите американски военнослужещи

Доналд Тръмп: Остава им още малко, ракетите им свършват! Ударихме тежко Иран в памет на загиналите американски военнослужещи

20 Юли, 2026 08:46 935 37

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Американските въоръжени сили съобщиха, че са приключили девета поредна нощ на удари срещу Иран, при които са атакували, наред с други цели, командни центрове и комуникационни мрежи, предаде АФП

Доналд Тръмп: Остава им още малко, ракетите им свършват! Ударихме тежко Иран в памет на загиналите американски военнослужещи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че последните удари по цели в Иран са били нанесени в отговор на смъртта на американски военнослужещи в региона, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Тези велики хора, тези велики патриоти бяха там и се бореха, за да не може Иран да се сдобие с ядрено оръжие“, каза Тръмп пред журналисти след завръщането си от финала на Световното първенство по футбол. „Тази нощ отново им нанесохме много тежки удари.“

Тръмп заяви, че ударите са били нанесени „в памет“ на загиналите военнослужещи.

Той каза също, че Иран е понесъл тежки военни загуби в конфликта.

„Във военно отношение те загубиха почти всичко“, заяви Тръмп. „Остана им съвсем малко. Имат някакви ракети. Имат някакви дронове. Имат известни производствени възможности, но не много.“

Тръмп каза също, че Съединените щати контролират Ормузкия проток.

„Ние контролираме протока. Те не контролират нищо. Така че ще видим какво ще стане“, заяви той.

Иран оспорва това твърдение и посочва, че рамково споразумение, постигнато в средата на юни, предоставя на Техеран изключителната отговорност за управлението на стратегическия морски път.

Конфликтът за Ормузкия проток, ключов маршрут за световните енергийни доставки, отново ескалира от началото на юли.

През изминалата седмица Съединените щати съобщиха за най-големия брой загинали американски военнослужещи от няколко месеца насам. В събота американските въоръжени сили обявиха смъртта на двама военнослужещи при ирански нападения – първите подобни жертви, за които бе съобщено от началния етап на конфликта.

Вчера Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи, че друг американски военнослужещ е загинал в събота в Северен Ирак при обезвреждането на невзривен боеприпас от свален ирански дрон камикадзе. С това потвърденият брой на загиналите американски военнослужещи в конфликта достигна 17.

Американските въоръжени сили съобщиха, че са приключили девета поредна нощ на удари срещу Иран, при които са атакували, наред с други цели, командни центрове и комуникационни мрежи, предаде АФП.

Нощните удари „бяха насочени срещу ирански военни командни центрове, обекти за противовъздушна отбрана и наблюдение на крайбрежието, военноморски способности, площадки за изстрелване на ракети и дронове, както и комуникационни мрежи, за да бъде допълнително намалена способността на Иран да напада търговски кораби и цивилни моряци, преминаващи през Ормузкия проток“, написа в социалната платформа „Екс“ Централното командване на въоръжените сили на САЩ.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви днес, че е взел на прицел самолети на американските въоръжени сили на летището в Акаба в Йордания, като е „нанесъл сериозни щети на няколко от тях“, предаде иранската държавна телевизия, цитирана от АФП.

Тежки транспортни и патрулни самолети, „принадлежащи на нашественическата американска армия на летището в Акаба, бяха поразени с балистични ракети, при което на няколко от тях бяха нанесени сериозни щети“, се казва в изявление, разпространено от телевизията.

Гвардейците на революцията казаха още, че са задържали два петролни танкера, които се опитвали да преминат през Ормузкия проток без разрешение от Техеран, предадоха иранската държавна телевизия и агенция Тасним.

„Късно снощи два петролни танкера, [...] които се опитваха да влязат и да излязат по определяния като опасен и рискован южен маршрут през Ормузкия проток, се взривиха и бяха обездвижени“, се посочва в изявление на гвардейците.

Броят на корабите, преминаващи през Ормузкия проток, остана малък през уикенда, докато Съединените щати и Иран засилиха нападенията си в Близкия изток, предаде ДПА.

Вчера през протока са преминали 4 кораба спрямо 8 предишния ден, сочат данни на "Лондон Сток Ексчейндж Груп" (LSEG), една от водещите световни компании за финансова инфраструктура, данни и анализи, а също така и собственик на Лондонската фондова борса. От петък насам в протока са навлезли най-малко 3 танкера за петролни продукти и един супертанкер за суров петрол, за да натоварят петрол, показват данните.

От четвъртък насам не са забелязани танкери за втечнен природен газ, преминаващи през протока.

Данните на LSEG обхващат преминаването на контейнеровози, кораби за насипни товари, автомобиловози и танкери, превозващи петрол, газ и химикали.

Службата за морски търговски операции на Великобритания (UKMTO) съобщи днес, че е получила сигнал за инцидент на 8 морски мили (14,8 км) северозападно от оманското селище Кумзар, където според информация от проверен източник кораб гори, предаде Ройтерс. Причината за пожара не е установена.

На този фон цената на петрола скочи до над 90 долара за барел - най-високата ѝ стойност от юни насам. В началото на днешната азиатска търговия сортът Брент с доставка през септември регистрира покачване с 2,72 на сто до 90,5 долара за барел, предаде АФП.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    31 2 Отговор
    Тоя продължава с глупостите, докато цял свят му се смее.

    08:47 20.07.2026

  • 2 Лари Джонсън:

    30 2 Отговор
    За иранските не знам, но виж американските ракети наистина приключват!

    08:48 20.07.2026

  • 3 Тръмп

    3 22 Отговор
    Трепанация ще оправи иранските лидери

    Коментиран от #36

    08:48 20.07.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 3 Отговор
    Споменът за загиналите американци никога не ще угасне,
    много дни ще минат, мъката ни ще порасне!
    😪🕌😪

    08:50 20.07.2026

  • 5 Оффф, същия клоун като зеления

    22 3 Отговор
    За 99 пъти им свършват ракетите и ги побеждавате.

    Коментиран от #9

    08:52 20.07.2026

  • 6 честен ционист

    12 11 Отговор
    Този палваник Бай Дончо вдигна цените на горивото баш за отпуската на Ганчо.

    08:52 20.07.2026

  • 7 съчмица

    12 1 Отговор
    айде при лидзи, че му е скучно

    08:52 20.07.2026

  • 8 Овчар

    14 2 Отговор
    Снощи се беше открил на стадиона но снайперистите пак го изпуснаха този гарван..!

    08:53 20.07.2026

  • 9 и аз потънах

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Оффф, същия клоун като зеления":

    в броя на "победите".

    08:55 20.07.2026

  • 10 Мишел

    6 2 Отговор
    Иран се е подготвил значително по добре от САЩ за тази война, има повече ракети и интересното предстои. В обсега на иранските ракети са стотици американски бази, включително тези в България.

    Коментиран от #17

    08:56 20.07.2026

  • 11 БеГемот

    6 1 Отговор
    Направо им загубих бройката на американските победи....

    Коментиран от #14

    08:57 20.07.2026

  • 12 ДЕМИ НАГЛО СТАРЧЕ..

    6 1 Отговор
    СКОРО ЩЕ УДАРЯТ И ВАС А НАЙ МНОГО ТЕБЕ. ИЗТРИТ СИ ОТ КАРТАТА НА ЖИВОТА. ТОВА НЕ ГО КАЗВАМ САМО АЗ А МИЛИАРДИ ХОРА ПО СВЕТА. А ТИ КОГА УБИ ПЪРВИ МНОГО ХОРА И ДЕЦА НЕ СЕ ЛИ ПОКАЯ.

    08:57 20.07.2026

  • 13 Ъъъ

    7 1 Отговор
    А дали Тръмп може да обясни на майките на загиналите американски войници, чиито брой достигна 18, за какъв чемер умряха децата им?

    Коментиран от #15

    08:58 20.07.2026

  • 14 Мишел

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "БеГемот":

    Аз на руските.

    08:58 20.07.2026

  • 15 Ахмат Слива

    2 7 Отговор

    До коментар #13 от "Ъъъ":

    Колкото Путлер обясни на 1 милион руски вдовици.

    Коментиран от #18, #22

    08:59 20.07.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    3 2 Отговор
    Точно така....
    ВСУ също от ПЕТ години свършват хората, резервите, Пейтриъте, ма гледам Рассия бензина нет, а от вчера и Уайлдберис артиса !!! Наред са ЕРП-тата и електростанциите. Няма страшно, и без това 70% от народа не познава електричеството и топлата вода. Животни....😄

    09:01 20.07.2026

  • 17 Правилно Мишел

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Мишел":

    Те са си у дома иранците а хамериканците далеко от дома. И това ще им струва трилиони долара. Разпад на държавата.

    09:01 20.07.2026

  • 18 Ъъъ

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ахмат Слива":

    Сравняваш ябълки с круши. Плодове са, но само толкова....Ако ме разбираш, в което се съмняваме.

    Коментиран от #20

    09:01 20.07.2026

  • 19 И кое му е извънредното

    0 1 Отговор
    Че то Тръмп си е перманентно със заболяване на мозъка, който го няма!
    Виж! Перчема е нещо друго!

    09:02 20.07.2026

  • 20 Оня с парчето

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ъъъ":

    Като ти го намаам в дъртият πъррдялник ще се сетиш.

    09:04 20.07.2026

  • 21 Уникално

    3 1 Отговор
    Иранския режим трябва да бъде сменен! Няма иранец по света, който да не го желае

    Коментиран от #26

    09:04 20.07.2026

  • 22 Цеко, Лесичери

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ахмат Слива":

    Много руска смрадт е това.

    09:05 20.07.2026

  • 23 Механик

    2 3 Отговор
    Ударили Иран в памет на загиналите американски войници?!
    Ма да не би Иран да е дошъл в САЩ и да ви е убил войниците? Ко дирите на другия край на земята, навлеци такива? Дебелоока напаст. Нагли, дебелооки хайдуци.

    Коментиран от #35

    09:05 20.07.2026

  • 24 Иран разби базите на сащ

    0 2 Отговор
    Ама те и Русия свършили ракети,газ и нефт ма излязоха лъжи...

    09:05 20.07.2026

  • 25 прави ли ви впечатление

    2 2 Отговор
    че Китай и Русия не се намесват, а биха могли за ден да изтрият американските бази от там. Явно и те не искат силен Иран с ядрено оръжие и има защо.

    Коментиран от #29, #32

    09:06 20.07.2026

  • 26 заминавай не пращай други

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Уникално":

    Отивай да го сменяш не се крий зад другите.

    09:08 20.07.2026

  • 27 Не пали

    0 1 Отговор
    тоз които се хвали

    09:08 20.07.2026

  • 28 Някой

    1 2 Отговор
    Аха, това го разправяха и за Русия. Ракети още си имат.
    Иранците също така - запасите да им под земята - недосегаеми за американците. И заводите за производството им е под земята.
    А сащ също имат недостиг на муниции - ненапразно молиха Иран за примирие. 2 месеца мъкнаха оръжие, но складовете вече са преместени. Ако не се справят със задачата до 1-2 месеца, пак свършва джепането. И тоя път няма от къде ново.

    09:08 20.07.2026

  • 29 Пращиш от либерална мисъл

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "прави ли ви впечатление":

    Да Иран сам ги разби без никакво целеуказване и помощ.

    09:09 20.07.2026

  • 30 защо

    1 2 Отговор
    Е, видяхме, цената на петрола скочи до над 90 долара за барел!
    От както се върна като президент, все гледаме.

    09:09 20.07.2026

  • 31 Хайо

    1 2 Отговор
    И на русия и бяха останали още малко .Никога в Иран не е имало американско разузнаване на място и няма как да знаят срещу какво са изправени (планини,пустиня и градове с тайно изходи и входове ) Иран още когато аз бях в този район ,имаха оръжие да издържи минимум 4 години и максимум 12 години на война .Но щом Тръмп почна мантрата на Урсула и в готов да жертва американци ,поне ще гледаме Виетнам умножено по 6

    09:10 20.07.2026

  • 32 Прави ни впечатление,

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "прави ли ви впечатление":

    че по неизвестни причини вярваш в легендите за Русия, измислени от Кремъл.

    09:10 20.07.2026

  • 33 Атина Палада

    1 0 Отговор
    Фатмака ще връща ли лева?

    09:10 20.07.2026

  • 34 Гражданин.

    0 2 Отговор
    След три месеца пак ще каже същото.

    09:11 20.07.2026

  • 35 Ол1гофрен,

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Механик":

    Дойде в Сарафово.Схващаш ли?

    09:12 20.07.2026

  • 36 Коста

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тръмп":

    Лоботомия на Дедо Тчръмпи лудото куче ще спаси света!

    09:13 20.07.2026

  • 37 Някой

    0 0 Отговор
    Измислям си разни неща и си вярвам, за да не се гръмна.
    Много ме биеха като малък. Но пораснах здрав инат. Не вярвам на факти. Само на своите фантазии.

    09:13 20.07.2026