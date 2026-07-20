Доналд Тръмп: Остава им още малко, ракетите им свършват! Ударихме тежко Иран в памет на загиналите американски военнослужещи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че последните удари по цели в Иран са били нанесени в отговор на смъртта на американски военнослужещи в региона, предаде ДПА, цитирана от БТА.
„Тези велики хора, тези велики патриоти бяха там и се бореха, за да не може Иран да се сдобие с ядрено оръжие“, каза Тръмп пред журналисти след завръщането си от финала на Световното първенство по футбол. „Тази нощ отново им нанесохме много тежки удари.“
Тръмп заяви, че ударите са били нанесени „в памет“ на загиналите военнослужещи.
Той каза също, че Иран е понесъл тежки военни загуби в конфликта.
„Във военно отношение те загубиха почти всичко“, заяви Тръмп. „Остана им съвсем малко. Имат някакви ракети. Имат някакви дронове. Имат известни производствени възможности, но не много.“
Тръмп каза също, че Съединените щати контролират Ормузкия проток.
„Ние контролираме протока. Те не контролират нищо. Така че ще видим какво ще стане“, заяви той.
Иран оспорва това твърдение и посочва, че рамково споразумение, постигнато в средата на юни, предоставя на Техеран изключителната отговорност за управлението на стратегическия морски път.
Конфликтът за Ормузкия проток, ключов маршрут за световните енергийни доставки, отново ескалира от началото на юли.
През изминалата седмица Съединените щати съобщиха за най-големия брой загинали американски военнослужещи от няколко месеца насам. В събота американските въоръжени сили обявиха смъртта на двама военнослужещи при ирански нападения – първите подобни жертви, за които бе съобщено от началния етап на конфликта.
Вчера Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи, че друг американски военнослужещ е загинал в събота в Северен Ирак при обезвреждането на невзривен боеприпас от свален ирански дрон камикадзе. С това потвърденият брой на загиналите американски военнослужещи в конфликта достигна 17.
Американските въоръжени сили съобщиха, че са приключили девета поредна нощ на удари срещу Иран, при които са атакували, наред с други цели, командни центрове и комуникационни мрежи, предаде АФП.
Нощните удари „бяха насочени срещу ирански военни командни центрове, обекти за противовъздушна отбрана и наблюдение на крайбрежието, военноморски способности, площадки за изстрелване на ракети и дронове, както и комуникационни мрежи, за да бъде допълнително намалена способността на Иран да напада търговски кораби и цивилни моряци, преминаващи през Ормузкия проток“, написа в социалната платформа „Екс“ Централното командване на въоръжените сили на САЩ.
Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви днес, че е взел на прицел самолети на американските въоръжени сили на летището в Акаба в Йордания, като е „нанесъл сериозни щети на няколко от тях“, предаде иранската държавна телевизия, цитирана от АФП.
Тежки транспортни и патрулни самолети, „принадлежащи на нашественическата американска армия на летището в Акаба, бяха поразени с балистични ракети, при което на няколко от тях бяха нанесени сериозни щети“, се казва в изявление, разпространено от телевизията.
Гвардейците на революцията казаха още, че са задържали два петролни танкера, които се опитвали да преминат през Ормузкия проток без разрешение от Техеран, предадоха иранската държавна телевизия и агенция Тасним.
„Късно снощи два петролни танкера, [...] които се опитваха да влязат и да излязат по определяния като опасен и рискован южен маршрут през Ормузкия проток, се взривиха и бяха обездвижени“, се посочва в изявление на гвардейците.
Броят на корабите, преминаващи през Ормузкия проток, остана малък през уикенда, докато Съединените щати и Иран засилиха нападенията си в Близкия изток, предаде ДПА.
Вчера през протока са преминали 4 кораба спрямо 8 предишния ден, сочат данни на "Лондон Сток Ексчейндж Груп" (LSEG), една от водещите световни компании за финансова инфраструктура, данни и анализи, а също така и собственик на Лондонската фондова борса. От петък насам в протока са навлезли най-малко 3 танкера за петролни продукти и един супертанкер за суров петрол, за да натоварят петрол, показват данните.
От четвъртък насам не са забелязани танкери за втечнен природен газ, преминаващи през протока.
Данните на LSEG обхващат преминаването на контейнеровози, кораби за насипни товари, автомобиловози и танкери, превозващи петрол, газ и химикали.
Службата за морски търговски операции на Великобритания (UKMTO) съобщи днес, че е получила сигнал за инцидент на 8 морски мили (14,8 км) северозападно от оманското селище Кумзар, където според информация от проверен източник кораб гори, предаде Ройтерс. Причината за пожара не е установена.
На този фон цената на петрола скочи до над 90 долара за барел - най-високата ѝ стойност от юни насам. В началото на днешната азиатска търговия сортът Брент с доставка през септември регистрира покачване с 2,72 на сто до 90,5 долара за барел, предаде АФП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
08:47 20.07.2026
2 Лари Джонсън:
08:48 20.07.2026
3 Тръмп
Коментиран от #36
08:48 20.07.2026
4 Mими Кучева🐕🦺
много дни ще минат, мъката ни ще порасне!
😪🕌😪
08:50 20.07.2026
5 Оффф, същия клоун като зеления
Коментиран от #9
08:52 20.07.2026
6 честен ционист
08:52 20.07.2026
7 съчмица
08:52 20.07.2026
8 Овчар
08:53 20.07.2026
9 и аз потънах
До коментар #5 от "Оффф, същия клоун като зеления":в броя на "победите".
08:55 20.07.2026
10 Мишел
Коментиран от #17
08:56 20.07.2026
11 БеГемот
Коментиран от #14
08:57 20.07.2026
12 ДЕМИ НАГЛО СТАРЧЕ..
08:57 20.07.2026
13 Ъъъ
Коментиран от #15
08:58 20.07.2026
14 Мишел
До коментар #11 от "БеГемот":Аз на руските.
08:58 20.07.2026
15 Ахмат Слива
До коментар #13 от "Ъъъ":Колкото Путлер обясни на 1 милион руски вдовици.
Коментиран от #18, #22
08:59 20.07.2026
16 Владимир Путин, президент
ВСУ също от ПЕТ години свършват хората, резервите, Пейтриъте, ма гледам Рассия бензина нет, а от вчера и Уайлдберис артиса !!! Наред са ЕРП-тата и електростанциите. Няма страшно, и без това 70% от народа не познава електричеството и топлата вода. Животни....😄
09:01 20.07.2026
17 Правилно Мишел
До коментар #10 от "Мишел":Те са си у дома иранците а хамериканците далеко от дома. И това ще им струва трилиони долара. Разпад на държавата.
09:01 20.07.2026
18 Ъъъ
До коментар #15 от "Ахмат Слива":Сравняваш ябълки с круши. Плодове са, но само толкова....Ако ме разбираш, в което се съмняваме.
Коментиран от #20
09:01 20.07.2026
19 И кое му е извънредното
Виж! Перчема е нещо друго!
09:02 20.07.2026
20 Оня с парчето
До коментар #18 от "Ъъъ":Като ти го намаам в дъртият πъррдялник ще се сетиш.
09:04 20.07.2026
21 Уникално
Коментиран от #26
09:04 20.07.2026
22 Цеко, Лесичери
До коментар #15 от "Ахмат Слива":Много руска смрадт е това.
09:05 20.07.2026
23 Механик
Ма да не би Иран да е дошъл в САЩ и да ви е убил войниците? Ко дирите на другия край на земята, навлеци такива? Дебелоока напаст. Нагли, дебелооки хайдуци.
Коментиран от #35
09:05 20.07.2026
24 Иран разби базите на сащ
09:05 20.07.2026
25 прави ли ви впечатление
Коментиран от #29, #32
09:06 20.07.2026
26 заминавай не пращай други
До коментар #21 от "Уникално":Отивай да го сменяш не се крий зад другите.
09:08 20.07.2026
27 Не пали
09:08 20.07.2026
28 Някой
Иранците също така - запасите да им под земята - недосегаеми за американците. И заводите за производството им е под земята.
А сащ също имат недостиг на муниции - ненапразно молиха Иран за примирие. 2 месеца мъкнаха оръжие, но складовете вече са преместени. Ако не се справят със задачата до 1-2 месеца, пак свършва джепането. И тоя път няма от къде ново.
09:08 20.07.2026
29 Пращиш от либерална мисъл
До коментар #25 от "прави ли ви впечатление":Да Иран сам ги разби без никакво целеуказване и помощ.
09:09 20.07.2026
30 защо
От както се върна като президент, все гледаме.
09:09 20.07.2026
31 Хайо
09:10 20.07.2026
32 Прави ни впечатление,
До коментар #25 от "прави ли ви впечатление":че по неизвестни причини вярваш в легендите за Русия, измислени от Кремъл.
09:10 20.07.2026
33 Атина Палада
09:10 20.07.2026
34 Гражданин.
09:11 20.07.2026
35 Ол1гофрен,
До коментар #23 от "Механик":Дойде в Сарафово.Схващаш ли?
09:12 20.07.2026
36 Коста
До коментар #3 от "Тръмп":Лоботомия на Дедо Тчръмпи лудото куче ще спаси света!
09:13 20.07.2026
37 Някой
Много ме биеха като малък. Но пораснах здрав инат. Не вярвам на факти. Само на своите фантазии.
09:13 20.07.2026