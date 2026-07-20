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Над 1000 са глобите за нарушения с електрически тротинетки в София за две седмици

Над 1000 са глобите за нарушения с електрически тротинетки в София за две седмици

20 Юли, 2026 08:52 716 10

  • тротинетки-
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  • глоби-
  • каски

Глобата за управление без каска е 25 лв.

Над 1000 са глобите за нарушения с електрически тротинетки в София за две седмици - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От 1 до 16 юли екипите на СДВР са санкционирали 1007 водачи на електрически тротинетки при засилени проверки за спазване на правилата за движение. Акциите продължават през летния сезон, когато използването на този вид превозни средства е най-интензивно, съобщава бТВ.

По данни на инспектор Иво Биков от отдел „Пътна полиция“ към СДВР най-честото нарушение е управлението без предпазна каска. За периода са установени 640 водачи без каска. Сред останалите нарушения са:

100 водачи, които се движат в тъмната част на денонощието, което е забранено;

48 водачи без светлоотразителна жилетка при намалена видимост;

38 водачи, превозващи пътник;

36 водачи, които не се движат плътно вдясно;

13 случая на пресичане на пешеходна пътека без слизане от тротинетката;

4 водачи, използвали мобилен телефон по време на движение;

2 водачи, управлявали без да държат кормилото с две ръце.

За същия период са регистрирани 14 пътнотранспортни произшествия с участието на електрически тротинетки, като при 4 от тях има пострадали.

Според инспектор Биков липсата на предпазна каска остава най-сериозният проблем. По думите му тя не предотвратява падането, но значително намалява риска от тежки травми на главата.

Глобите варират според нарушението. Санкцията за управление без каска е 25 лв., а за движение извън най-дясната част на платното или превозване на втори човек на тротинетката – 100 лв.

Полицията отчита и нарушения, извършени от малолетни. В тези случаи санкция не се налага на детето, а на неговия родител, който носи административна отговорност.

От СДВР припомнят основните правила за управление на електрически тротинетки:

водачът трябва да е навършил 16 години;

движението е забранено в тъмната част на денонощието;

тротинетки могат да се движат по пътища с максимална разрешена скорост до 50 км/ч, като се движат възможно най-вдясно;

по булеварди с по-висока разрешена скорост движението е позволено само ако има изградена велоалея;

превозването на пътници е забранено;

при пресичане на пешеходна пътека водачът трябва да слезе и да бута тротинетката.

От „Пътна полиция“ отправят апел към родителите да разговарят с децата си за правилата за движение и отговорността при управлението на електрически тротинетки. Според полицията добрата информираност и спазването на закона са ключови за предотвратяването на инциденти.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Страшников

    4 0 Отговор
    Борбата с нарушителите взема застрашителни размери

    Коментиран от #3

    09:02 20.07.2026

  • 2 МПС

    8 2 Отговор
    Крайно време е да се забранят

    09:03 20.07.2026

  • 3 Смешников

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Страшников":

    Веднага да им вземат книжките и да ги порицаят

    09:04 20.07.2026

  • 4 пенчо

    10 1 Отговор
    12 евра без каска е смешно. Трябва да е поне 50, че да се замислят дали им се дават такива пари. На повечето им се струва смешно докато с тях или техни близки се случат лоши работи.

    09:12 20.07.2026

  • 5 Доходоносни поне

    1 0 Отговор
    Да им се ненада човек

    09:17 20.07.2026

  • 6 за два дена рязко спаднаха измрелите

    2 2 Отговор
    и пребили се с тротинетки . глобите само взимат пари от глупавите . колко народ се преби . когато се пада се поема удъра с ръка . пазиш си главата . опасни са тротинетките . не е само скоростта . позицията на тялото е изправена . при рязко падане се пада лошо .

    Коментиран от #8, #10

    10:07 20.07.2026

  • 7 Поръчкови глоби

    2 2 Отговор
    Като гледам нарушенията са си чисто заяждане. Глобите на тротинетките ми се виждат поръчкови.

    10:33 20.07.2026

  • 8 Опасност дебне отвсякъде

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "за два дена рязко спаднаха измрелите":

    За теб и карането на колело е опасно. За ролери и кънки да не говорим. Съжалявам децата ти.

    10:36 20.07.2026

  • 9 ОБЕКТИВНИЯ

    1 0 Отговор
    Глобите са супер ниски и те няма да спрат нарушителите ! Поне десетократно увеличение на глобите!
    Нямат данък и застраховка !
    А най-добре ТОТАЛНА ЗАБРАНА !

    11:15 20.07.2026

  • 10 Тъпо извращение изпаднало

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "за два дена рязко спаднаха измрелите":

    Викаш тротинетките спреха да убиват хора в автомобили? Четеш ли колко хора във България са убити от автомобили на пешаходни пътеки всеки ден? Сравняваш "инцидентите" със тротонетки и автомобили и твърдиш че са сходни 😃

    11:19 20.07.2026