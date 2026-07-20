Над 1000 са глобите за нарушения с електрически тротинетки в София за две седмици

От 1 до 16 юли екипите на СДВР са санкционирали 1007 водачи на електрически тротинетки при засилени проверки за спазване на правилата за движение. Акциите продължават през летния сезон, когато използването на този вид превозни средства е най-интензивно, съобщава бТВ.

По данни на инспектор Иво Биков от отдел „Пътна полиция“ към СДВР най-честото нарушение е управлението без предпазна каска. За периода са установени 640 водачи без каска. Сред останалите нарушения са:

100 водачи, които се движат в тъмната част на денонощието, което е забранено;

48 водачи без светлоотразителна жилетка при намалена видимост;

38 водачи, превозващи пътник;

36 водачи, които не се движат плътно вдясно;

13 случая на пресичане на пешеходна пътека без слизане от тротинетката;

4 водачи, използвали мобилен телефон по време на движение;

2 водачи, управлявали без да държат кормилото с две ръце.

За същия период са регистрирани 14 пътнотранспортни произшествия с участието на електрически тротинетки, като при 4 от тях има пострадали.

Според инспектор Биков липсата на предпазна каска остава най-сериозният проблем. По думите му тя не предотвратява падането, но значително намалява риска от тежки травми на главата.

Глобите варират според нарушението. Санкцията за управление без каска е 25 лв., а за движение извън най-дясната част на платното или превозване на втори човек на тротинетката – 100 лв.

Полицията отчита и нарушения, извършени от малолетни. В тези случаи санкция не се налага на детето, а на неговия родител, който носи административна отговорност.

От СДВР припомнят основните правила за управление на електрически тротинетки:

водачът трябва да е навършил 16 години;

движението е забранено в тъмната част на денонощието;

тротинетки могат да се движат по пътища с максимална разрешена скорост до 50 км/ч, като се движат възможно най-вдясно;

по булеварди с по-висока разрешена скорост движението е позволено само ако има изградена велоалея;

превозването на пътници е забранено;

при пресичане на пешеходна пътека водачът трябва да слезе и да бута тротинетката.

От „Пътна полиция“ отправят апел към родителите да разговарят с децата си за правилата за движение и отговорността при управлението на електрически тротинетки. Според полицията добрата информираност и спазването на закона са ключови за предотвратяването на инциденти.