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Израел към Иран: Ще отговорим на всяка атака

Израел към Иран: Ще отговорим на всяка атака

19 Юли, 2026 17:43, обновена 19 Юли, 2026 18:22 1 848 17

  • израел-
  • война-
  • регион-
  • външна политика

Израелският министър на отбраната Исраел Кац обяви пълна бойна готовност на армията за незабавни ответни удари при евентуална агресия от страна на Техеран

Израел към Иран: Ще отговорим на всяка атака - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Напрежението в Близкия изток достигна критична точка, след като израелският министър на отбраната Исраел Кац отправи остро предупреждение към Техеран.

В официално изявление Кац подчерта, че неговата страна е напълно подготвена и ще отговори с огромна сила на всяка иранска атака срещу израелска територия. Изказването идва на фона на подновената вълна от ракетни нападения в региона и ескалиращия конфликт, в който се включиха и американските сили.

Военното ръководство на Тел Авив съвместно с премиера Бенямин Нетаняху вече е издало директива към израелските отбранителни сили (IDF) за подготовка на независими военни операции. Кац посочи, че израелската авиация притежава пълно въздушно превъзходство и има капацитет да порази „най-болезнените места“ и стратегическата инфраструктура на ислямската република, ако бъде премината червената линия.

Ситуацията в региона остава изключително динамична. По-рано днес израелските и йорданските военновъздушни сили съвместно прехванаха иранска балистична ракета, насочена към пристанищния град Акаба. Партньорството между Израел и САЩ също се засилва. Американският министър на отбраната Пит Хегсет потвърди в координационен разговор ангажимента на Вашингтон за съвместни действия срещу иранските заплахи, отбелязва timesofisrael.com.

Израел е готов за всяко развитие в Близкия изток, а израелската армия остава на позициите си в зоните за сигурност в Ливан, Сирия и ивицата Газа, за да гарантира безопасността на израелските граждани.

„Ние в Израел сме готови за всяко развитие в Близкия изток“, каза Дмитрий Генделман, съветник на израелския премиер. „Армията остава на позициите си, за да гарантира безопасността на нашите граждани“, добави Генделман в отговор на въпрос относно зоните за сигурност в Ливан, Сирия и ивицата Газа.

„Външната политика на израелското правителство остава непроменена – гарантиране на сигурността на страната ни във всички области, както на границите ни, така и отвъд тях“, каза той 100 дни преди предстоящите парламентарни избори в Израел на 27 октомври.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    16 5 Отговор
    а за още 6 милиона готов ли е ?

    17:45 19.07.2026

  • 2 Kaлпазанин

    20 4 Отговор
    Евреите имат ли сценарии къде ще се изнасят ,в Аляска или Патагония ,нали последно си купиха и Аржентина ,щото натам отиват работите ,Арнаутите и те не го искат ,прокулнатиъе никой не го ще ,а Ганьо тука им се радва

    Коментиран от #9

    17:47 19.07.2026

  • 3 Ауууу

    17 4 Отговор
    Дзъц пръц Иранциде са го надървили и чакат удобния момен да ви го надянат

    Коментиран от #6

    17:49 19.07.2026

  • 4 не може да бъде

    17 4 Отговор
    Държавата Израел досега винаги е проявявала цивилизованост голяма изобретателност и находчивост да защити интересите си!?Но досега това винаги е ставало с едно голямо обществено одобрение симпатия и съчувствие гарнирано с непрекъсваща мащабна безусловна и многостранна американска помощ!?А сега Израел ще трябва да се справи с всичко при условията на определени колебания в САЩ за американската помощ която вече е гарнирана с талази на омраза от целия свят които заливат Израел -заради крайно нецивилизовано поведение!?

    17:55 19.07.2026

  • 5 Мислят си

    22 3 Отговор
    Че са готови ама иранците като ги запукат пак много бързо ще разберат че не са. Тоя път кравите няма да ги спасяват щото те самите са гола вода и евреите ще изядат плувката, много скоро ще вземат да се молят на Путин да спре Иран да ги занули окончателно.

    18:00 19.07.2026

  • 6 Соломон

    6 12 Отговор

    До коментар #3 от "Ауууу":

    Не ка си ги дървят. Те Израел на дървени по лесно ще ги резнат

    18:03 19.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    17 3 Отговор
    Не знам дали има народ който да не ги мрази тези зверове.Сложиха Хххитлеррр в малкия си джоб!

    18:19 19.07.2026

  • 9 Ха ха ха ха

    7 13 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    Ганьо е русофил! Само дето още не съм видял руснак ганьофил.

    Коментиран от #13

    18:29 19.07.2026

  • 10 ЕДИН ВЕРЕИН

    16 4 Отговор
    ПО УМЕН ОТ ОСТАНАЛИТЕ Е КАЗАЛ ДО 10 ГОДИНИ ИЗРАЕЛ НЯМА ДА СЪЩЕСТВУВА.

    18:31 19.07.2026

  • 11 ....

    4 7 Отговор
    Персийците що така не искат да се разберат с израелците, кво им пречат?

    18:33 19.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Копейката се удря с бордюр у главата

    3 5 Отговор

    До коментар #9 от "Ха ха ха ха":

    После му се обяснява.

    18:39 19.07.2026

  • 14 Гресирана ватенка

    3 7 Отговор
    В Иран основно меню -супа от камъни 😁

    18:45 19.07.2026

  • 15 Иван

    2 2 Отговор
    Тия щом не нападат заедно със САЩ значи нещо ги е страх. Защото вече се доказаха като най-големите зверове. Сигурно са свършили въздушната отбрана и САЩ няма да си изхабят отново 1/4 от техните THAAD за да ги защитят. Не са произвели още нито ракети, нито нови лазери. За това няколко месеца не стигат.

    18:48 19.07.2026

  • 16 Много ги е изстрах

    2 2 Отговор
    Израелците от персите, защото знаят, че тръгнат ли няма да имат държава, затова и са така безкомпромисни, плашат кучето с кокал.

    Коментиран от #17

    18:51 19.07.2026

  • 17 Али

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Много ги е изстрах":

    Найш кога ще тръгнат? Запомни! Персите са неистови абдали.

    19:25 19.07.2026