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Община Кричим поема разходите за погребението на Георги Кузев

Община Кричим поема разходите за погребението на Георги Кузев

10 Август, 2026 19:04 1 727 48

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  • убийство-
  • пловдив

Кметът Атанас Калчев обяви, че общината поема институционалната и човешката отговорност за достойното изпращане на починалия

Община Кричим поема разходите за погребението на Георги Кузев - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Община Кричим поема разходите по транспортирането на тялото и погребението на Георги Кузев – съгражданина от град Кричим, починал след жесток побой на Младежкия хълм в Пловдив.

Кметът Атанас Калчев обяви, че общината поема институционалната и човешката отговорност за достойното изпращане на починалия.

„Община Кричим се ангажира да поеме разходите по транспортирането на тялото на покойния Георги Кузев, когато бъде освободено с постановление на наблюдаващия прокурор, както и разходите по погребалния ритуал в гробищния парк на гр. Кричим, защото това е най-малкото, което можем да направим, за да бъде изпратен достойно в последния му земен път.“, заяви кметът Атанас Калчев.

Той уточни, че при необходимост е готов да издаде характеристична справка, ако такава бъде поискана от адвокатското дружество, представляващо интересите на починалия.

„При необходимост и при поискване на характеристична справка от страна на представляващото адвокатско дружество на починалия наш съгражданин, в качеството ми на кмет на Община Кричим ще я издам, като тя ще бъде максимално обективна, изчерпателна и основана на наличната информация и на обстоятелствата, известни на общинската администрация.“, каза още кметът на Община Кричим и допълни:

„В този тежък момент считам, че нашият ангажимент е не само институционален, но и човешки. Семейството на сестрата, роднините и близките на Георги не бива да бъдат оставяни сами да се справят с организационната и финансовата тежест, съпътстваща една толкова трагична загуба.

Община Кричим ще окаже необходимото съдействие в рамките на своите правомощия, при пълно уважение към работата на разследващите органи и към правото на близките да получат отговори за всички обстоятелства около смъртта на Георги.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    37 2 Отговор
    Да им резне зелките на тия ловци на пеофили

    Коментиран от #14, #42

    19:09 10.08.2026

  • 2 Боруна Лом

    38 9 Отговор
    ТОТАЛНА ДЕГРАДАЦИЯ НА МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ! ДЕМОКРАЦИЯТА УСПЯ ДА ГО ПОСТИГНЕ!ПУУУ

    Коментиран от #35

    19:12 10.08.2026

  • 3 Браво

    36 0 Отговор
    На кмета

    19:14 10.08.2026

  • 4 Тоя Кузев нещо не е добре, да излиза

    8 55 Отговор
    с 15 годишна, която се представя за 15 ама е на 17, и така и иначе луда работа, защо ти неква ученичка ве сульо, толкова ли тъп и ограничен че не можеш да поканиш една жена на среща? Не ве тоа му се при искало агнешко.

    Са малките кретенчета са завършени убийци и нищо на този или на онзи свят не може да поправи това.
    Кузев?
    Кузев си е чис педофил.
    Педофилията се наказва според закона във всички Държави в Европа.

    Коментиран от #6, #7, #10, #15, #16, #17

    19:15 10.08.2026

  • 5 Пловдив

    36 2 Отговор
    Надявам се г-н Демерджиев да изчисти града ни и от останалите членове и съучастници на тази измет

    Коментиран от #41

    19:16 10.08.2026

  • 6 Изчакай разследването

    16 2 Отговор

    До коментар #4 от "Тоя Кузев нещо не е добре, да излиза":

    Докрай, това което се тиражира за среща не е вярно и ще излезе на яве

    Коментиран от #27

    19:19 10.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Столицата на културата

    29 1 Отговор
    Се превръща в център за скинари и престъпници

    19:21 10.08.2026

  • 9 ЯКО ЛИЦЕМЕРИЕ

    29 3 Отговор
    По всички телевизии показват снимките на малките келеши какви знаци и знамена показват ,и че имитират руския неонацист незнам си,кой си, и натъртват особено на това, че е руски неонацист, но сакъъън, не смеят нито да кажат, камо ли да покажат хитлеристкия поздрав на л.айненцата, или пък, че келешите са последователи на хитлер... Щото може да обидим германците на символика

    Коментиран от #12

    19:22 10.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Страхотен пример

    4 29 Отговор
    И дори орден на хуманния войн му закачете с всички почести, че се е съгласил на съдействие в извънкласна дейност с малолетна.

    19:23 10.08.2026

  • 12 един

    13 29 Отговор

    До коментар #9 от "ЯКО ЛИЦЕМЕРИЕ":

    Между Хитлер и Путин няма разлика, видя се вече 4 г.

    19:25 10.08.2026

  • 13 Дудов

    27 2 Отговор
    Eгаcu и деградиралото общество

    Коментиран от #21

    19:29 10.08.2026

  • 14 Шорт

    25 2 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Това е много малко наказание за тях! В библията пише око за око. Зъб за Зъб ! И те трябва да страдат как той е страдал!

    19:30 10.08.2026

  • 15 Вашето мнение

    27 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тоя Кузев нещо не е добре, да излиза":

    Няма да се плашиш, сега тия келеши всички до един ще станат булки на закоравели престъпници и ще научат най-важния урок в живота си. Никой няма право да се гаври с друго човешко същество и да убива.

    19:31 10.08.2026

  • 16 П.Е.Д.А.Л

    26 2 Отговор

    До коментар #4 от "Тоя Кузев нещо не е добре, да излиза":

    Човека е бил сирак без роднини! Те са с психика на убийци. Той с психика на малко дете!

    Коментиран от #45

    19:33 10.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Руският Нео Фашизъм и Нео Нацизъм са

    4 8 Отговор
    виновни а не Шизо френ ията в България.

    Оригинал на убийството в Пловдив мисля че беше, не се интересувам къде, та оригиналът е Нацистка Германия, Адолф Хитлер, Майн Кампф.
    В Нацистка Германия през 30те на миналият век Правителството Адолф Хитлер приема Специален Закон който преследва възрастни мъже Евреи женени или имащи секс връзка с много по млади Жени от тях.
    Та не Путин а Адолф Хитлер са основоположниците на борба с педофилията.

    Са че ВВП е виновен, виновен е и когато не е виновен.
    Еманюел Макрон, Мерц, Борис Джонсън и Володимир Зеленски могат да потвърдят това.😁🇧🇬

    19:34 10.08.2026

  • 19 Отвратен

    23 3 Отговор
    Щом тия изроди се организират като ловци на педофили,защо и хората да не се организират в групи Ловци на ловци на педофили,както в миналото хората са противостояли на кърджалийските банди!

    19:35 10.08.2026

  • 20 Т Живков

    4 12 Отговор
    Смрът на кумонизъма!

    19:35 10.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Георги ,

    18 0 Отговор
    Се отървал от мъките на Земята. Бог да го прости, ама Тея и семействата , каква мъка ги чака. Бедна им е вантазията

    19:39 10.08.2026

  • 23 Защо?

    16 7 Отговор
    Защо крият мутрите на извергите, садисти и убийци? Защо? Защото учат в "елитни" училища ли?! А защо показвает разни джебчии и улчини апаши, откраднали пет лева? КОЙ нареди да се крият мутрите на пловдивските убийци? КОЙ? Червеният Фатмак от Славяново ли?! Понеже родителите на убийцте , ти да видиш "съвпадение", били от "Прогресивната" пасмина на Фатмака! И понеже малолетните изроди и убийци са чиста проба руски неонацисти! Да, руски! Вижте свастиките и символите на ръкавите им, вижте знамето и лозунгите им! Завършени червени нацисти, непълнолетни, но вече лакеи на Кремъл и на убийци, насърчавани от Кремъл!

    19:45 10.08.2026

  • 24 Случаят е удобен всичко да се стовари

    3 4 Отговор
    срещу Враг N-1на Европа, или точно срещу Путинският Нео Нацизъм
    и Нео Фашизъм, от дупките ще изпълзят всякакви креатури политически като Дайнов, психологически като .махнатия психолог и так далее..., да струпат вината на Русизма под всяка една форма, Руски Комунизъм и Социализъм, Руски Фашизъм и Руски Нео Нацизъм, Руски Империализъм.
    Не е важно какво, важно е да мразите Руснаците.

    Коментиран от #36

    19:47 10.08.2026

  • 25 Тошко

    12 1 Отговор
    Браво на елитните гимназии на Пловдив (английска и спортното) , че възпитават чудесни ученици!

    19:48 10.08.2026

  • 26 Няма как

    8 1 Отговор
    Досега родители, близки,учители и съученици на тези" юнаци "да не са знаели за такива намерения и желания

    19:51 10.08.2026

  • 27 Тоалетна Хартия

    6 12 Отговор

    До коментар #6 от "Изчакай разследването":

    Ако знаеш нещо сподели!!! Колко и какви мъже на 37 години ще излязат на среща с 15 годишна????!@! Лапетата се престараха в боя и го убиха, ся ще гният по затворите!! Чудно, какво може да се случи в гората между 37 год.и 15 годишна??? Можеше да четем за изчезнало момиче!!

    Коментиран от #40

    19:53 10.08.2026

  • 28 Селянин

    9 0 Отговор
    Дано се оплачат още хора защото съм сигурен че това не им е първото деяние

    19:53 10.08.2026

  • 29 АГАТ а Кристи

    9 1 Отговор
    Тия - петимата в шапка 4 плюса, един минус. На който се падне минуса да го пребият по същия начин в присъствието на другите четирима, та докато вадят късметчетата, кафявото да се стича по краката им от шубе

    Коментиран от #43

    19:55 10.08.2026

  • 30 Факт

    5 5 Отговор
    В цялата групичка има един или мах двама дето са извършили престъплението,и сега останалите също ще понесат наказание което не е редно,всекиму своето,навремето в квартала един караше по малките да се замерят с камъни,и ги насъскваше един друг,тогава се намесих,

    Коментиран от #32, #34

    19:59 10.08.2026

  • 31 Ще изгорят скоро

    8 1 Отговор
    Заради тия скоро ще пострадат други такива герои!Капана ще щракне и за тях!Фалшиф педофил си организира среща с фалшива малолетна,минаваме им в гръб и ги спукваме от бой и ще се снимаме и после в тик ток!

    20:01 10.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Руския престъпен

    6 6 Отговор
    Комунистически режим опростачи много хора,руснаците и целия коминтернационал са цял живот роби

    20:03 10.08.2026

  • 34 РЕАЛИСТ

    15 0 Отговор

    До коментар #30 от "Факт":

    Не е така. Всички , които са били там, са виновни. 10 гаменчета са се гаврили с човека. Не е можел да избяга , молел им се е, да спрат. Снимали са. Постнали са всички в нета, горди от извършеното. Чупили са му костите и телефона. Взели са му парите и си купили дюнери. Усладили им са се. Ако е в щатите, дето сумират наказанията , тези няма да излязат на светло до края на живота си.

    20:05 10.08.2026

  • 35 Красной,

    7 7 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    Красноы, Колкото еврото е виновно за вдигане на цените, толкова и демокрацията за поведението на хората.
    Сам си отговори къде са причините, ако си в състояние да кажеш колко е 2 + 2
    . УБЕДЕН съм, че след този ти коментар ще кажеш я 3, я 5.
    И да ти повдигна леко завесата - помниш ли - Луканов /от БКП/ създаде борческите групировки и от там бента се от пуши. Знам, че ще цъкнеш "-" на ИСТИНАТА, която много хора не виждате, защото тази истина я създадохте вие - комунистите

    20:07 10.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Свобода за ГЕРОИТЕ !!!👍

    4 9 Отговор
    Педофилски плач! Зад цялата кампания стоят ппдб/ЛГБТ!

    20:12 10.08.2026

  • 38 Що не призовете

    8 2 Отговор
    хората на протести, покажете гражданска съвест човешка съпричастност. Покажете на проклетите фашунгери, че сте хора, човеци!

    20:23 10.08.2026

  • 39 Тези малките

    4 4 Отговор
    ще си отнесат наказанието ,ясно е. Има едно НО обаче. Не е педфилин човека, ама отива на среща с 15 годишна! Сега поне педофилите ще се замислят дали да ходят по срещи с малолетни!

    20:32 10.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Майна

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Пловдив":

    Надявай се Глупако, надеждите са безплатни! Г-н Демерджиев, а ?😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    21:05 10.08.2026

  • 42 Не, тези трябва,

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    ДА живеят и да се мъчат и да молят, да умрат .И, така ще стане

    21:11 10.08.2026

  • 43 лечение

    5 2 Отговор

    До коментар #29 от "АГАТ а Кристи":

    Нема нужда, според Добри Божилов, двама се напикали в съда, докато им гледали първата мярка. Няколко дена без телефони и вече психиката им започна да се връща в реалността.

    21:48 10.08.2026

  • 44 Луд

    3 0 Отговор
    Вместо родителите на дечицата да плащат ,Отново данокоплатците поемат сметката.Засрамете се т биволско скотско управление на държавата.

    Коментиран от #47

    22:12 10.08.2026

  • 45 Махмуд .МОГА ДА ПОЯСНЯ

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "П.Е.Д.А.Л":

    ЗАЩО Е СИРАК. ГРЪМОТЕВИЦА УБИВА БАЩА МУ МАЙКА МУ И СЕСТРА МУ......И ТОЙ ОСТАВА САМ. ПОНЯКОГА СЯКАШ СЪДБАТА НАРОЧВА ДАДЕН РОД И ТОЙ СЕ ПРЕКЪСВА ЗАВИНАГИ......

    22:22 10.08.2026

  • 46 Майка

    2 0 Отговор
    Добре че родителите на Георги който загина не са живи , защото това е голяма трагедия. Биг да го прости момчето.

    23:17 10.08.2026

  • 47 Ми то нали

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Луд":

    Заради управлението стана всичко. Ако имаше авторитетно стабилно управление не стават такива неща. Но при това упражнение убийците са се почувствали последна инстанция. И много съжалявам да го кажа.

    23:31 10.08.2026

  • 48 Ми то нали

    2 0 Отговор
    Заради управлението стана всичко. Ако имаше авторитетно стабилно управление не стават такива неща. Но при това управление убийците са се почувствали последна инстанция. И много съжалявам да го кажа.

    23:34 10.08.2026

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