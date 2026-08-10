Община Кричим поема разходите за погребението на Георги Кузев

Община Кричим поема разходите по транспортирането на тялото и погребението на Георги Кузев – съгражданина от град Кричим, починал след жесток побой на Младежкия хълм в Пловдив.
Кметът Атанас Калчев обяви, че общината поема институционалната и човешката отговорност за достойното изпращане на починалия.
„Община Кричим се ангажира да поеме разходите по транспортирането на тялото на покойния Георги Кузев, когато бъде освободено с постановление на наблюдаващия прокурор, както и разходите по погребалния ритуал в гробищния парк на гр. Кричим, защото това е най-малкото, което можем да направим, за да бъде изпратен достойно в последния му земен път.“, заяви кметът Атанас Калчев.
Той уточни, че при необходимост е готов да издаде характеристична справка, ако такава бъде поискана от адвокатското дружество, представляващо интересите на починалия.
„При необходимост и при поискване на характеристична справка от страна на представляващото адвокатско дружество на починалия наш съгражданин, в качеството ми на кмет на Община Кричим ще я издам, като тя ще бъде максимално обективна, изчерпателна и основана на наличната информация и на обстоятелствата, известни на общинската администрация.“, каза още кметът на Община Кричим и допълни:
„В този тежък момент считам, че нашият ангажимент е не само институционален, но и човешки. Семейството на сестрата, роднините и близките на Георги не бива да бъдат оставяни сами да се справят с организационната и финансовата тежест, съпътстваща една толкова трагична загуба.
Община Кричим ще окаже необходимото съдействие в рамките на своите правомощия, при пълно уважение към работата на разследващите органи и към правото на близките да получат отговори за всички обстоятелства около смъртта на Георги.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Коментиран от #14, #42
19:09 10.08.2026
2 Боруна Лом
Коментиран от #35
19:12 10.08.2026
3 Браво
19:14 10.08.2026
4 Тоя Кузев нещо не е добре, да излиза
Са малките кретенчета са завършени убийци и нищо на този или на онзи свят не може да поправи това.
Кузев?
Кузев си е чис педофил.
Педофилията се наказва според закона във всички Държави в Европа.
Коментиран от #6, #7, #10, #15, #16, #17
19:15 10.08.2026
5 Пловдив
Коментиран от #41
19:16 10.08.2026
6 Изчакай разследването
До коментар #4 от "Тоя Кузев нещо не е добре, да излиза":Докрай, това което се тиражира за среща не е вярно и ще излезе на яве
Коментиран от #27
19:19 10.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Столицата на културата
19:21 10.08.2026
9 ЯКО ЛИЦЕМЕРИЕ
Коментиран от #12
19:22 10.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Страхотен пример
19:23 10.08.2026
12 един
До коментар #9 от "ЯКО ЛИЦЕМЕРИЕ":Между Хитлер и Путин няма разлика, видя се вече 4 г.
19:25 10.08.2026
13 Дудов
Коментиран от #21
19:29 10.08.2026
14 Шорт
До коментар #1 от "Някой":Това е много малко наказание за тях! В библията пише око за око. Зъб за Зъб ! И те трябва да страдат как той е страдал!
19:30 10.08.2026
15 Вашето мнение
До коментар #4 от "Тоя Кузев нещо не е добре, да излиза":Няма да се плашиш, сега тия келеши всички до един ще станат булки на закоравели престъпници и ще научат най-важния урок в живота си. Никой няма право да се гаври с друго човешко същество и да убива.
19:31 10.08.2026
16 П.Е.Д.А.Л
До коментар #4 от "Тоя Кузев нещо не е добре, да излиза":Човека е бил сирак без роднини! Те са с психика на убийци. Той с психика на малко дете!
Коментиран от #45
19:33 10.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Руският Нео Фашизъм и Нео Нацизъм са
Оригинал на убийството в Пловдив мисля че беше, не се интересувам къде, та оригиналът е Нацистка Германия, Адолф Хитлер, Майн Кампф.
В Нацистка Германия през 30те на миналият век Правителството Адолф Хитлер приема Специален Закон който преследва възрастни мъже Евреи женени или имащи секс връзка с много по млади Жени от тях.
Та не Путин а Адолф Хитлер са основоположниците на борба с педофилията.
Са че ВВП е виновен, виновен е и когато не е виновен.
Еманюел Макрон, Мерц, Борис Джонсън и Володимир Зеленски могат да потвърдят това.😁🇧🇬
19:34 10.08.2026
19 Отвратен
19:35 10.08.2026
20 Т Живков
19:35 10.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Георги ,
19:39 10.08.2026
23 Защо?
19:45 10.08.2026
24 Случаят е удобен всичко да се стовари
и Нео Фашизъм, от дупките ще изпълзят всякакви креатури политически като Дайнов, психологически като .махнатия психолог и так далее..., да струпат вината на Русизма под всяка една форма, Руски Комунизъм и Социализъм, Руски Фашизъм и Руски Нео Нацизъм, Руски Империализъм.
Не е важно какво, важно е да мразите Руснаците.
Коментиран от #36
19:47 10.08.2026
25 Тошко
19:48 10.08.2026
26 Няма как
19:51 10.08.2026
27 Тоалетна Хартия
До коментар #6 от "Изчакай разследването":Ако знаеш нещо сподели!!! Колко и какви мъже на 37 години ще излязат на среща с 15 годишна????!@! Лапетата се престараха в боя и го убиха, ся ще гният по затворите!! Чудно, какво може да се случи в гората между 37 год.и 15 годишна??? Можеше да четем за изчезнало момиче!!
Коментиран от #40
19:53 10.08.2026
28 Селянин
19:53 10.08.2026
29 АГАТ а Кристи
Коментиран от #43
19:55 10.08.2026
30 Факт
Коментиран от #32, #34
19:59 10.08.2026
31 Ще изгорят скоро
20:01 10.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Руския престъпен
20:03 10.08.2026
34 РЕАЛИСТ
До коментар #30 от "Факт":Не е така. Всички , които са били там, са виновни. 10 гаменчета са се гаврили с човека. Не е можел да избяга , молел им се е, да спрат. Снимали са. Постнали са всички в нета, горди от извършеното. Чупили са му костите и телефона. Взели са му парите и си купили дюнери. Усладили им са се. Ако е в щатите, дето сумират наказанията , тези няма да излязат на светло до края на живота си.
20:05 10.08.2026
35 Красной,
До коментар #2 от "Боруна Лом":Красноы, Колкото еврото е виновно за вдигане на цените, толкова и демокрацията за поведението на хората.
Сам си отговори къде са причините, ако си в състояние да кажеш колко е 2 + 2
. УБЕДЕН съм, че след този ти коментар ще кажеш я 3, я 5.
И да ти повдигна леко завесата - помниш ли - Луканов /от БКП/ създаде борческите групировки и от там бента се от пуши. Знам, че ще цъкнеш "-" на ИСТИНАТА, която много хора не виждате, защото тази истина я създадохте вие - комунистите
20:07 10.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Свобода за ГЕРОИТЕ !!!👍
20:12 10.08.2026
38 Що не призовете
20:23 10.08.2026
39 Тези малките
20:32 10.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Майна
До коментар #5 от "Пловдив":Надявай се Глупако, надеждите са безплатни! Г-н Демерджиев, а ?😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
21:05 10.08.2026
42 Не, тези трябва,
До коментар #1 от "Някой":ДА живеят и да се мъчат и да молят, да умрат .И, така ще стане
21:11 10.08.2026
43 лечение
До коментар #29 от "АГАТ а Кристи":Нема нужда, според Добри Божилов, двама се напикали в съда, докато им гледали първата мярка. Няколко дена без телефони и вече психиката им започна да се връща в реалността.
21:48 10.08.2026
44 Луд
Коментиран от #47
22:12 10.08.2026
45 Махмуд .МОГА ДА ПОЯСНЯ
До коментар #16 от "П.Е.Д.А.Л":ЗАЩО Е СИРАК. ГРЪМОТЕВИЦА УБИВА БАЩА МУ МАЙКА МУ И СЕСТРА МУ......И ТОЙ ОСТАВА САМ. ПОНЯКОГА СЯКАШ СЪДБАТА НАРОЧВА ДАДЕН РОД И ТОЙ СЕ ПРЕКЪСВА ЗАВИНАГИ......
22:22 10.08.2026
46 Майка
23:17 10.08.2026
47 Ми то нали
До коментар #44 от "Луд":Заради управлението стана всичко. Ако имаше авторитетно стабилно управление не стават такива неща. Но при това упражнение убийците са се почувствали последна инстанция. И много съжалявам да го кажа.
23:31 10.08.2026
48 Ми то нали
23:34 10.08.2026