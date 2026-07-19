Руски удар по Запорожие: Има жертви

Руските сили нанесоха нов удар срещу град Запорожие, оставяйки разрушения и жертви. Областният управител Иван Федоров потвърди, че при нападението с управляеми бомби са загинали трима души, а други са ранени.
Спасителните екипи продължават работа на терен, тъй като има хора под развалините на разрушените частни домове и стопански постройки. Сред ранените по първоначални данни са тийнейджъри на 14 и 17 години.
На този драматичен фон вътрешнополитическото напрежение в Украйна ескалира. Кметът на Киев Виталий Кличко направи остро изявление, в което посочи, че президентът Володимир Зеленски е направил голяма грешка с методите си на управление, водещи до авторитаризъм и политическо разделение в критичен за държавата момент. Кличко подчерта, че липсата на политическо единство вреди на международните партньорства.
Самият Зеленски реагира остро на продължаващите въздушни атаки. В свое обръщение президентът заяви, че благодарение на балистиката Владимир Путин все още вярва във войната си и разчита на ракетния терор като последен руски аргумент. Зеленски призова съюзниците за спешно засилване на противовъздушната отбрана на страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5, #24, #32
18:48 19.07.2026
2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #46
18:52 19.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Зеленски
Коментиран от #7
18:54 19.07.2026
5 А бе мачока
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":мяучкаш ли на гладно а
18:54 19.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Антирашист 1734
18:55 19.07.2026
9 Очакваше се
18:56 19.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ФАКТ
18:59 19.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Без име
19:02 19.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ДрайвингПлежър
Коментиран от #23, #25, #53
19:09 19.07.2026
19 0001
19:10 19.07.2026
20 Владимир Путин, президент
Дори Хитлер го разбра 🇺🇦
Коментиран от #27
19:10 19.07.2026
21 стоян георгиев- стъки
19:11 19.07.2026
22 Диоген
До коментар #7 от "смърт з авсиак 1 русхка с фи Ня":Грачете ,,слава укра ине ; слава укра ине"
докато тя,горката, се превърна във ру ине...
19:12 19.07.2026
23 Румен Решетников
До коментар #18 от "ДрайвингПлежър":Вчера!
Пета година Матушката ти не спира да удря цивилни цели в Украйна!
Коментиран от #29
19:12 19.07.2026
24 Гресиран козяк
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Що си откраднал ника на оня Максудския със счупените уши и тъпия израз на лицето ,само гресирания палец си изтървал ☝️?
19:13 19.07.2026
25 Александър Сирски, генерал
До коментар #18 от "ДрайвингПлежър":Всеки обект на руска територия е наша Легимна цел !!! Ако на рашките им не харесва да се изнасят от Украъна. И вземат макккя ти руссска със себе си 👈😁
Коментиран от #35, #38
19:14 19.07.2026
26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #31
19:14 19.07.2026
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #20 от "Владимир Путин, президент":Не бе ,просто лекаря Ти е болен.
Коментиран от #36
19:14 19.07.2026
28 Нямат край
19:14 19.07.2026
29 Миролюб Войнов,аналитик
До коментар #23 от "Румен Решетников":Гресирания ☝️,с бандеровци терористи не се преговаря ,а се зачистват ,колкото повече ,толкова повече
Коментиран от #52
19:15 19.07.2026
30 Последния Софиянец
Коментиран от #33
19:16 19.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Е, тя нали Украйна победи
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":вече няколко пъти?!
19:16 19.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Миролюб Войнов,аналитик
19:17 19.07.2026
35 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #25 от "Александър Сирски, генерал":Ся последно около "гаражите "успяха ли да намерят кратуната 🎃на Сирски или все още бездомни кучета я разнасят оглозгана като топка за боулинг ?
Коментиран от #43
19:17 19.07.2026
36 Владимир Путин, президент
До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Лекаря ми не е болен, в безсрочен отпуск е.
По строго естествени причини !!! За Бога, руснаците не сме варвари !?? 😆😆😆
Коментиран от #40
19:17 19.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #25 от "Александър Сирски, генерал":Генерале ,що само на запад настъпвате?
Да не би Сиренето да е кисело?
19:18 19.07.2026
39 ....
Коментиран от #41
19:18 19.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 оня с гьостерицата
До коментар #39 от "....":Лично аз на теб моа ти метна ядно яко сурвакане с дряновицата .
19:21 19.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Руските военни Z-канали
До коментар #35 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":за обстрела с "Орешник": Този път запалихме 3 гаража. Как се получи така ? Къде сбъркахме ? Такива въпроси постави руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора", също "перла" на Z-общността. Стрували си цената на "Орешник" като няма никакъв резултат от използването му .
😆
Коментиран от #48
19:22 19.07.2026
44 Ами
До вчера се хвалете с успехите си.
Защо ревете? Нали побеждавахте.
19:25 19.07.2026
45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #37 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Долу украинские и българиски нацисти и крадци на никове.Кой вярва на крадци на никове?!
19:25 19.07.2026
46 Хахахаха
До коментар #2 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ми шок, за 5 години рашата стигна от Киев до Донецк. Това са фактите, колкото и да не ви харесват. От Киев до Донецк.
Коментиран от #47
19:25 19.07.2026
47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #46 от "Хахахаха":И какво?А колко върли нацисти измряха в укрия?Говори сё ,че са 2,4 млн.
А тая война резултата сё Мери по друг начин- кой ще остане жив Ако не го разбираш ,значи - не ставаш
Коментиран от #49, #50
19:30 19.07.2026
48 Ами
До коментар #43 от "Руските военни Z-канали":Предния път когато руснаците удариха два гаража с Орешник,
на седващят ден три самолета бяха напълнени с тупове на летището е Жешов.
Казваш този път гаражите са три.
Ще следя на Flightradar дали наистина гаражите са три.
19:37 19.07.2026
49 Ами
До коментар #47 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Доказано загиналите са около милион и половина.
Над милион и сто хиляди се водят в неизвестност.
Но това са данни само за окраинците!!!
За наемниците няма точна информация, но се твърди
за между 200 - 250 хиляди загинали и изчезнали.
19:45 19.07.2026
50 Хахахаха
До коментар #47 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Незнам какво се говори, ама знам фактите, че рашата стигна от Киев до Донецк!
19:55 19.07.2026
51 Рублевка
Коментиран от #54
20:07 19.07.2026
52 Копейкин Костя
До коментар #29 от "Миролюб Войнов,аналитик":Точно това правят украинците, ватенка!
Зачистват крепостните!
20:30 19.07.2026
53 Антирашист 1802
До коментар #18 от "ДрайвингПлежър":Зеленски е герой ,защитава родината си ! Разните рашисти и копейки дали знаят какво е родина ?
20:30 19.07.2026
54 Антирашист 1804
До коментар #51 от "Рублевка":Да не си участвал във възродителния процес ?
20:38 19.07.2026