Руски удар по Запорожие: Има жертви

Руските сили нанесоха нов удар срещу град Запорожие, оставяйки разрушения и жертви. Областният управител Иван Федоров потвърди, че при нападението с управляеми бомби са загинали трима души, а други са ранени.

Спасителните екипи продължават работа на терен, тъй като има хора под развалините на разрушените частни домове и стопански постройки. Сред ранените по първоначални данни са тийнейджъри на 14 и 17 години.

На този драматичен фон вътрешнополитическото напрежение в Украйна ескалира. Кметът на Киев Виталий Кличко направи остро изявление, в което посочи, че президентът Володимир Зеленски е направил голяма грешка с методите си на управление, водещи до авторитаризъм и политическо разделение в критичен за държавата момент. Кличко подчерта, че липсата на политическо единство вреди на международните партньорства.

Самият Зеленски реагира остро на продължаващите въздушни атаки. В свое обръщение президентът заяви, че благодарение на балистиката Владимир Путин все още вярва във войната си и разчита на ракетния терор като последен руски аргумент. Зеленски призова съюзниците за спешно засилване на противовъздушната отбрана на страната.