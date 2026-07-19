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Руски удар по Запорожие: Има жертви
  Тема: Украйна

Руски удар по Запорожие: Има жертви

19 Юли, 2026 18:42, обновена 19 Юли, 2026 18:46 1 261 54

  • запорожие-
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  • кличко-
  • зеленски

Критики на Кличко към Зеленски на фона на масиран балистичен терор от Москва

Руски удар по Запорожие: Има жертви - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските сили нанесоха нов удар срещу град Запорожие, оставяйки разрушения и жертви. Областният управител Иван Федоров потвърди, че при нападението с управляеми бомби са загинали трима души, а други са ранени.

Спасителните екипи продължават работа на терен, тъй като има хора под развалините на разрушените частни домове и стопански постройки. Сред ранените по първоначални данни са тийнейджъри на 14 и 17 години.

На този драматичен фон вътрешнополитическото напрежение в Украйна ескалира. Кметът на Киев Виталий Кличко направи остро изявление, в което посочи, че президентът Володимир Зеленски е направил голяма грешка с методите си на управление, водещи до авторитаризъм и политическо разделение в критичен за държавата момент. Кличко подчерта, че липсата на политическо единство вреди на международните партньорства.

Самият Зеленски реагира остро на продължаващите въздушни атаки. В свое обръщение президентът заяви, че благодарение на балистиката Владимир Путин все още вярва във войната си и разчита на ракетния терор като последен руски аргумент. Зеленски призова съюзниците за спешно засилване на противовъздушната отбрана на страната.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 45 Отговор
    след 100 години явно краставата мечка пак ще превзема ,,руски,, паланки

    Коментиран от #5, #24, #32

    18:48 19.07.2026

  • 2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    43 8 Отговор
    Крастава,ама 5 години пращате оръдие цялото НАТО ,а результата е - фронта все по на запад ,Нали ,мишок?

    Коментиран от #46

    18:52 19.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Зеленски

    32 7 Отговор
    Го закъса!😩

    Коментиран от #7

    18:54 19.07.2026

  • 5 А бе мачока

    27 9 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    мяучкаш ли на гладно а

    18:54 19.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Антирашист 1734

    7 29 Отговор
    Бившия външен министър за това е бивш ,не е меродавен ! Преговори с наглеците хитлер и пусин не се водят ! Просто защото се държат надменно.

    18:55 19.07.2026

  • 9 Очакваше се

    37 7 Отговор
    На Зеленски ските вече са намазани. Явно ще го пускат по нанадолнището. Хората които организираха Майдана и издигнаха Зеленски сега организират свалянето му. Явно ролята му е пред закриване.

    18:56 19.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ФАКТ

    8 20 Отговор
    ПУШИЯ приклу4и

    18:59 19.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Без име

    20 6 Отговор
    Хапаха този, който може да ги изяде и на! Яде ги. Че няма и никакво намерение да спира. Отворила му се е една хапка и скоро няма да се засити.

    19:02 19.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ДрайвингПлежър

    25 7 Отговор
    Балистичен терор? Вчера украинците удряха цивилни цели - днес получават всичко обратно... с лихвите

    Коментиран от #23, #25, #53

    19:09 19.07.2026

  • 19 0001

    8 19 Отговор
    Вместо да обстрелва цивилни, руската баба Меца да произвежда велосипеди. Скоро бензин няма да има. 😁

    19:10 19.07.2026

  • 20 Владимир Путин, президент

    9 20 Отговор
    Руснаците сме варвари-фашисти !!!
    Дори Хитлер го разбра 🇺🇦

    Коментиран от #27

    19:10 19.07.2026

  • 21 стоян георгиев- стъки

    19 7 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола

    19:11 19.07.2026

  • 22 Диоген

    22 6 Отговор

    До коментар #7 от "смърт з авсиак 1 русхка с фи Ня":

    Грачете ,,слава укра ине ; слава укра ине"
    докато тя,горката, се превърна във ру ине...

    19:12 19.07.2026

  • 23 Румен Решетников

    9 20 Отговор

    До коментар #18 от "ДрайвингПлежър":

    Вчера!
    Пета година Матушката ти не спира да удря цивилни цели в Украйна!

    Коментиран от #29

    19:12 19.07.2026

  • 24 Гресиран козяк

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Що си откраднал ника на оня Максудския със счупените уши и тъпия израз на лицето ,само гресирания палец си изтървал ☝️?

    19:13 19.07.2026

  • 25 Александър Сирски, генерал

    8 19 Отговор

    До коментар #18 от "ДрайвингПлежър":

    Всеки обект на руска територия е наша Легимна цел !!! Ако на рашките им не харесва да се изнасят от Украъна. И вземат макккя ти руссска със себе си 👈😁

    Коментиран от #35, #38

    19:14 19.07.2026

  • 26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 16 Отговор
    До като не висне ботокса от башнята мир няма да има.

    Коментиран от #31

    19:14 19.07.2026

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 8 Отговор

    До коментар #20 от "Владимир Путин, президент":

    Не бе ,просто лекаря Ти е болен.

    Коментиран от #36

    19:14 19.07.2026

  • 28 Нямат край

    8 15 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и СТРАХ, нямат...😂

    19:14 19.07.2026

  • 29 Миролюб Войнов,аналитик

    13 8 Отговор

    До коментар #23 от "Румен Решетников":

    Гресирания ☝️,с бандеровци терористи не се преговаря ,а се зачистват ,колкото повече ,толкова повече

    Коментиран от #52

    19:15 19.07.2026

  • 30 Последния Софиянец

    8 14 Отговор
    На фронта ватата пълни чувалите, а бункерното бомби многоетажки и детски площадки по градовете!

    Коментиран от #33

    19:16 19.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Е, тя нали Украйна победи

    13 7 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    вече няколко пъти?!

    19:16 19.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Миролюб Войнов,аналитик

    8 13 Отговор
    От Киев за двя дня заминаха над 1.5 милиона блатаря при кабзоня, а топливо в блатата нет, все па план.

    19:17 19.07.2026

  • 35 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    14 6 Отговор

    До коментар #25 от "Александър Сирски, генерал":

    Ся последно около "гаражите "успяха ли да намерят кратуната 🎃на Сирски или все още бездомни кучета я разнасят оглозгана като топка за боулинг ?

    Коментиран от #43

    19:17 19.07.2026

  • 36 Владимир Путин, президент

    9 6 Отговор

    До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Лекаря ми не е болен, в безсрочен отпуск е.
    По строго естествени причини !!! За Бога, руснаците не сме варвари !?? 😆😆😆

    Коментиран от #40

    19:17 19.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 5 Отговор

    До коментар #25 от "Александър Сирски, генерал":

    Генерале ,що само на запад настъпвате?
    Да не би Сиренето да е кисело?

    19:18 19.07.2026

  • 39 ....

    8 14 Отговор
    Безизходицата на Русия е много голяма. Като плъх в капан е. Мята ракети в пристъп на безпомощност, но ефекта е нулев. Не виждам как ще се спаси от тази патова ситуация, в която сама се вкара.

    Коментиран от #41

    19:18 19.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 оня с гьостерицата

    6 5 Отговор

    До коментар #39 от "....":

    Лично аз на теб моа ти метна ядно яко сурвакане с дряновицата .

    19:21 19.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Руските военни Z-канали

    7 12 Отговор

    До коментар #35 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    за обстрела с "Орешник": Този път запалихме 3 гаража. Как се получи така ? Къде сбъркахме ? Такива въпроси постави руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора", също "перла" на Z-общността. Стрували си цената на "Орешник" като няма никакъв резултат от използването му .

    😆

    Коментиран от #48

    19:22 19.07.2026

  • 44 Ами

    13 7 Отговор
    Искахте ескалация ... Имате я.
    До вчера се хвалете с успехите си.
    Защо ревете? Нали побеждавахте.

    19:25 19.07.2026

  • 45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 8 Отговор

    До коментар #37 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Долу украинские и българиски нацисти и крадци на никове.Кой вярва на крадци на никове?!

    19:25 19.07.2026

  • 46 Хахахаха

    8 10 Отговор

    До коментар #2 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ми шок, за 5 години рашата стигна от Киев до Донецк. Това са фактите, колкото и да не ви харесват. От Киев до Донецк.

    Коментиран от #47

    19:25 19.07.2026

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 4 Отговор

    До коментар #46 от "Хахахаха":

    И какво?А колко върли нацисти измряха в укрия?Говори сё ,че са 2,4 млн.
    А тая война резултата сё Мери по друг начин- кой ще остане жив Ако не го разбираш ,значи - не ставаш

    Коментиран от #49, #50

    19:30 19.07.2026

  • 48 Ами

    12 3 Отговор

    До коментар #43 от "Руските военни Z-канали":

    Предния път когато руснаците удариха два гаража с Орешник,
    на седващят ден три самолета бяха напълнени с тупове на летището е Жешов.
    Казваш този път гаражите са три.
    Ще следя на Flightradar дали наистина гаражите са три.

    19:37 19.07.2026

  • 49 Ами

    9 2 Отговор

    До коментар #47 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Доказано загиналите са около милион и половина.
    Над милион и сто хиляди се водят в неизвестност.
    Но това са данни само за окраинците!!!
    За наемниците няма точна информация, но се твърди
    за между 200 - 250 хиляди загинали и изчезнали.

    19:45 19.07.2026

  • 50 Хахахаха

    1 5 Отговор

    До коментар #47 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Незнам какво се говори, ама знам фактите, че рашата стигна от Киев до Донецк!

    19:55 19.07.2026

  • 51 Рублевка

    5 1 Отговор
    Пропагандата твърди, че Русия е слаба, а Западът никога не я е побеждавал. 500 години се опитва да направи Русия колония и все не става. Помаците от България много искат Русия да бъде колония, но не може Западът да я колонизира. Зеленски има и той претенции за руския природен газ и нефт. Били на СССР и трябвало и тях да делят.

    Коментиран от #54

    20:07 19.07.2026

  • 52 Копейкин Костя

    0 3 Отговор

    До коментар #29 от "Миролюб Войнов,аналитик":

    Точно това правят украинците, ватенка!
    Зачистват крепостните!

    20:30 19.07.2026

  • 53 Антирашист 1802

    0 3 Отговор

    До коментар #18 от "ДрайвингПлежър":

    Зеленски е герой ,защитава родината си ! Разните рашисти и копейки дали знаят какво е родина ?

    20:30 19.07.2026

  • 54 Антирашист 1804

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Рублевка":

    Да не си участвал във възродителния процес ?

    20:38 19.07.2026

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