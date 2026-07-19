Путин се срещна с външния министър на КНДР

Руският президент Владимир Путин проведе официална среща в Москва с министъра на външните работи на Северна Корея Чое Сон-хюи, съобщиха световните информационни агенции, позовавайки се на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.

Разговорите подчертават изключително бързото сближаване между двете държави след подписания през 2024 г. договор за всеобхватно стратегическо партньорство.

Ключови цитати и благодарности от Кремъл

По време на срещата руският държавен глава изрази категорична признателност към Пхенян за оказаната подкрепа на фронта. Според ТАСС, Владимир Путин е заявил:

"Подвизите на военните от Северна Корея, помогнали на руските сили, никога няма да бъдат забравени."

Той допълни, че севернокорейските бойци вече са отличени с високи руски държавни награди. Говорителят Дмитрий Песков подчерта, че Русия и нейният народ оценяват високо помощта, която Северна Корея оказва в провеждането на т.нар. „специална военна операция“ в Украйна.

Ангажиментът на КНДР

От своя страна, първият дипломат на КНДР Чое Сон-хюи предаде личните послания на севернокорейския лидер Ким Чен-ун. Тя изтъкна неговата пълна привързаност към засилването на двустранните отношения. Анализатори посочват, че визитата идва в момент на активна тристранна дипломация между Пхенян, Москва и Пекин.

Северна Корея укрепи сухопътното си присъствие с изпращане на войски в руската Курска област, както и мащабни доставки на оръжейни системи, в замяна на руски военни технологии, финансова помощ и енергийни ресурси.