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Путин се срещна с външния министър на КНДР

Путин се срещна с външния министър на КНДР

19 Юли, 2026 19:19, обновена 19 Юли, 2026 19:24 846 35

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  • среща

Москва и Пхенян задълбочават военното и стратегическо сътрудничество на фона на войната в Украйна

Путин се срещна с външния министър на КНДР - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин проведе официална среща в Москва с министъра на външните работи на Северна Корея Чое Сон-хюи, съобщиха световните информационни агенции, позовавайки се на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.

Разговорите подчертават изключително бързото сближаване между двете държави след подписания през 2024 г. договор за всеобхватно стратегическо партньорство.

Ключови цитати и благодарности от Кремъл

По време на срещата руският държавен глава изрази категорична признателност към Пхенян за оказаната подкрепа на фронта. Според ТАСС, Владимир Путин е заявил:

"Подвизите на военните от Северна Корея, помогнали на руските сили, никога няма да бъдат забравени."

Той допълни, че севернокорейските бойци вече са отличени с високи руски държавни награди. Говорителят Дмитрий Песков подчерта, че Русия и нейният народ оценяват високо помощта, която Северна Корея оказва в провеждането на т.нар. „специална военна операция“ в Украйна.

Ангажиментът на КНДР

От своя страна, първият дипломат на КНДР Чое Сон-хюи предаде личните послания на севернокорейския лидер Ким Чен-ун. Тя изтъкна неговата пълна привързаност към засилването на двустранните отношения. Анализатори посочват, че визитата идва в момент на активна тристранна дипломация между Пхенян, Москва и Пекин.

Северна Корея укрепи сухопътното си присъствие с изпращане на войски в руската Курска област, както и мащабни доставки на оръжейни системи, в замяна на руски военни технологии, финансова помощ и енергийни ресурси.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 добре звучи

    14 2 Отговор
    Путин се срещна с Хюи

    19:26 19.07.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    13 1 Отговор
    Майко мила...
    Мислех, че след Маша съм видял всичко !!!
    Но не.....😆😆😆

    Коментиран от #16

    19:26 19.07.2026

  • 3 Майор Деянов, на всеки километър

    11 0 Отговор
    Тая корейска мечка дори на Майора се опъне.
    Пък сигур има и пистолет меж баджата 😄

    19:29 19.07.2026

  • 4 Нямат край

    15 2 Отговор
    руското УНИЖЕНИЕ и ПОЗОР, нямат...😂

    Коментиран от #7

    19:30 19.07.2026

  • 5 Курд Околянов

    6 10 Отговор
    Русия, Китай и Северна Корея са невъзможни да бъдат победени.

    Коментиран от #9, #15

    19:31 19.07.2026

  • 6 Факт

    13 5 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се поклони на Северна Корея и да моли за още помощи, с което отново предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия
    свят. 🤣

    19:32 19.07.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "Нямат край":

    Нямат щот Преклонена главица американска сабя не сече !!! Не се оплаквам въпреки, че не мога седна на стола 👆

    19:33 19.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Майор Деянов, на всеки километър

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Курд Околянов":

    Маккя ти разправяше същото !!!
    Докато се не изпуснах по грешка 😁

    19:35 19.07.2026

  • 10 Аз съм веган

    9 2 Отговор
    Среща на неудачници.

    19:40 19.07.2026

  • 11 Мнение

    13 3 Отговор
    "Най-мрачният и трагичен сценарий за Русия в момента е превръщането и в напълно изолирана държава, изцяло зависима от Китай, с бъдеще подобно на Северна Корея."

    Коментиран от #22

    19:41 19.07.2026

  • 12 Клоун с изтекъл срок на годност

    3 7 Отговор
    Моля сега всички мои верни слуги да започнат с плюенето, иначе няма да давам пари, а ще строя поредната златна тоалетна.

    Коментиран от #26

    19:42 19.07.2026

  • 13 ДЕЖУРНИЯТ РУСOФОБЕН ПPОCТАK

    4 9 Отговор
    Е OСPAЛ ОТНОВО КОМЕНТАРНАТА СЕКЦИЯ.

    ВOНИ НА ЛAЙHА.

    Коментиран от #17

    19:43 19.07.2026

  • 14 Българин

    8 2 Отговор
    Абе, вярно ли е, че Путин е карал Радев да го чака в поза смирно като ученичка пред учителската стая цял час или повече?

    19:44 19.07.2026

  • 15 Нещо сте объркан в ситуацията.

    12 2 Отговор

    До коментар #5 от "Курд Околянов":

    Китай къде го слагате наравно със Северна Корея и Русия. Китай е богатия и умен господар, А Северна Корея и Русия са глупавите и бедни роби :)

    Коментиран от #19

    19:45 19.07.2026

  • 16 Обсебен си май

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    от президента?

    19:45 19.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Догодина

    8 1 Отговор
    с кмета на Пхенян!

    19:46 19.07.2026

  • 19 Южнокореец

    10 2 Отговор

    До коментар #15 от "Нещо сте объркан в ситуацията.":

    Севернакорейскатя Народнодемократична Република съществува единствено от подаянията на Китай.
    Скоро и с Руската федерация ще е така.

    Само дето Бай Китаец като дава 200 пъти взема.

    19:47 19.07.2026

  • 20 И министъра

    10 1 Отговор
    прилича на жена?

    19:48 19.07.2026

  • 21 Ъъъ

    3 9 Отговор
    Тръмп орева орталъка, че никой не му помагал за Иран, но не стана за смях, нали? Тогава що Путин да е станал за смях?🤣

    19:50 19.07.2026

  • 22 Майор Деянов, на всеки километър

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "Мнение":

    Кво ни пука...
    Тамън младички, загорели рускинчета ще кацат на баце самолета 😎

    19:51 19.07.2026

  • 23 Атина Палада

    10 1 Отговор
    Хаяско изтъргува Русия на Китай

    19:52 19.07.2026

  • 24 Ами

    10 2 Отговор
    Твъди се че 200 000 севернокорейски туристи искали да посетят Русия.
    Говори се, че този път нямало да има ограничения в менюто :)

    Коментиран от #28

    19:53 19.07.2026

  • 25 Пълни глупости

    4 3 Отговор
    Среща между двама идното, трябва да е супер важна новина?

    19:53 19.07.2026

  • 26 хаха🤣

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Клоун с изтекъл срок на годност":

    ами на преклонна възраст е Вовчика, сдаде багажа 🤣 в права линия не може да ходи сам🤣

    19:55 19.07.2026

  • 27 Дик диверсанта

    4 1 Отговор
    Пече се, пече се.

    19:56 19.07.2026

  • 28 Владимир Путин, президент

    5 2 Отговор

    До коментар #24 от "Ами":

    Ако додат 200 000 корейски туристи в зелено, направо уволнявам патравата руска армия.
    Да ПЕТ години се видя, че нищо си не чини. Петушки 👈

    19:58 19.07.2026

  • 29 време за море

    3 1 Отговор
    Москва пуска редовни полети до Северна Корея, за да имат руснаците къде да почиват. Полетите между Москва и Пхенян, извършвани от руската авиокомпания Nordwind Airlines, първоначално бяха само веднъж месечно, но сега се изпълняват всяка седмица. Все повече руснаци избират да отидат на море в Северна Корея, поради липса на други алтернативи.

    😆

    19:59 19.07.2026

  • 30 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    0 2 Отговор
    Ботоксовия плъх си търси ново място в нав бункер.

    20:22 19.07.2026

  • 31 Ъъъ

    2 0 Отговор
    Ми що не го извадите от бункера? Нали сте много силни и много смели? Отивайте в Москва и действайте....🤣

    Коментиран от #33

    20:25 19.07.2026

  • 32 За пръв път

    1 1 Отговор
    виждам другаря Путин да гледа някои очи в очи. Иначе само в чаталите ги гледа. Явно тази дърта панда е добре подбрана.

    20:29 19.07.2026

  • 33 Краси

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "Ъъъ":

    Защо да го вадим? Да не би ние да го вкарахме там. Добре си е в бункера. 1600 дни бял ден не е видял. А Масква цялата в сажди и пушеци.

    20:32 19.07.2026

  • 34 Въпрос

    3 1 Отговор
    Е, нали уж беше на яхтата си в Бодрум? Либералните помия. и се чудят вече какво да измислят, за да уязват руснаците.

    20:38 19.07.2026

  • 35 Лут

    1 2 Отговор
    Какво падение.

    20:38 19.07.2026

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