Путин се срещна с външния министър на КНДР

Руският президент Владимир Путин проведе официална среща в Москва с министъра на външните работи на Северна Корея Чое Сон-хюи, съобщиха световните информационни агенции, позовавайки се на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.
Разговорите подчертават изключително бързото сближаване между двете държави след подписания през 2024 г. договор за всеобхватно стратегическо партньорство.
Ключови цитати и благодарности от Кремъл
По време на срещата руският държавен глава изрази категорична признателност към Пхенян за оказаната подкрепа на фронта. Според ТАСС, Владимир Путин е заявил:
"Подвизите на военните от Северна Корея, помогнали на руските сили, никога няма да бъдат забравени."
Той допълни, че севернокорейските бойци вече са отличени с високи руски държавни награди. Говорителят Дмитрий Песков подчерта, че Русия и нейният народ оценяват високо помощта, която Северна Корея оказва в провеждането на т.нар. „специална военна операция“ в Украйна.
Ангажиментът на КНДР
От своя страна, първият дипломат на КНДР Чое Сон-хюи предаде личните послания на севернокорейския лидер Ким Чен-ун. Тя изтъкна неговата пълна привързаност към засилването на двустранните отношения. Анализатори посочват, че визитата идва в момент на активна тристранна дипломация между Пхенян, Москва и Пекин.
Северна Корея укрепи сухопътното си присъствие с изпращане на войски в руската Курска област, както и мащабни доставки на оръжейни системи, в замяна на руски военни технологии, финансова помощ и енергийни ресурси.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 добре звучи
19:26 19.07.2026
2 Владимир Путин, президент
Мислех, че след Маша съм видял всичко !!!
Но не.....😆😆😆
Коментиран от #16
19:26 19.07.2026
3 Майор Деянов, на всеки километър
Пък сигур има и пистолет меж баджата 😄
19:29 19.07.2026
4 Нямат край
Коментиран от #7
19:30 19.07.2026
5 Курд Околянов
Коментиран от #9, #15
19:31 19.07.2026
6 Факт
свят. 🤣
19:32 19.07.2026
7 Владимир Путин, президент
До коментар #4 от "Нямат край":Нямат щот Преклонена главица американска сабя не сече !!! Не се оплаквам въпреки, че не мога седна на стола 👆
19:33 19.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #5 от "Курд Околянов":Маккя ти разправяше същото !!!
Докато се не изпуснах по грешка 😁
19:35 19.07.2026
10 Аз съм веган
19:40 19.07.2026
11 Мнение
Коментиран от #22
19:41 19.07.2026
12 Клоун с изтекъл срок на годност
Коментиран от #26
19:42 19.07.2026
13 ДЕЖУРНИЯТ РУСOФОБЕН ПPОCТАK
ВOНИ НА ЛAЙHА.
Коментиран от #17
19:43 19.07.2026
14 Българин
19:44 19.07.2026
15 Нещо сте объркан в ситуацията.
До коментар #5 от "Курд Околянов":Китай къде го слагате наравно със Северна Корея и Русия. Китай е богатия и умен господар, А Северна Корея и Русия са глупавите и бедни роби :)
Коментиран от #19
19:45 19.07.2026
16 Обсебен си май
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":от президента?
19:45 19.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Догодина
19:46 19.07.2026
19 Южнокореец
До коментар #15 от "Нещо сте объркан в ситуацията.":Севернакорейскатя Народнодемократична Република съществува единствено от подаянията на Китай.
Скоро и с Руската федерация ще е така.
Само дето Бай Китаец като дава 200 пъти взема.
19:47 19.07.2026
20 И министъра
19:48 19.07.2026
21 Ъъъ
19:50 19.07.2026
22 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #11 от "Мнение":Кво ни пука...
Тамън младички, загорели рускинчета ще кацат на баце самолета 😎
19:51 19.07.2026
23 Атина Палада
19:52 19.07.2026
24 Ами
Говори се, че този път нямало да има ограничения в менюто :)
Коментиран от #28
19:53 19.07.2026
25 Пълни глупости
19:53 19.07.2026
26 хаха🤣
До коментар #12 от "Клоун с изтекъл срок на годност":ами на преклонна възраст е Вовчика, сдаде багажа 🤣 в права линия не може да ходи сам🤣
19:55 19.07.2026
27 Дик диверсанта
19:56 19.07.2026
28 Владимир Путин, президент
До коментар #24 от "Ами":Ако додат 200 000 корейски туристи в зелено, направо уволнявам патравата руска армия.
Да ПЕТ години се видя, че нищо си не чини. Петушки 👈
19:58 19.07.2026
29 време за море
😆
19:59 19.07.2026
30 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
20:22 19.07.2026
31 Ъъъ
Коментиран от #33
20:25 19.07.2026
32 За пръв път
20:29 19.07.2026
33 Краси
До коментар #31 от "Ъъъ":Защо да го вадим? Да не би ние да го вкарахме там. Добре си е в бункера. 1600 дни бял ден не е видял. А Масква цялата в сажди и пушеци.
20:32 19.07.2026
34 Въпрос
20:38 19.07.2026
35 Лут
20:38 19.07.2026