Tesla пусна баланс колело с висока надценка

Tesla официално намери начин да навлезе на пазара за играчки за малки деца, като разшири своята нарастваща гама от продукти с луксозен двуколесен велосипед без педали. Новият продукт, наречен „Balance Bike for Kids“, пренася характерния за Tesla минималистичен дизайн в сегмента на децата в предучилищна възраст. В духа на този сегмент, велосипедът няма конски сили, няма акумулаторна батерия и изобщо няма спирачна система, като разчита изцяло на чистата инерция, задвижвана от краката на детето, за да се придвижва.

Инженерният акцент на комплекта е леката рамка от магнезиева сплав с елегантна естетика и изпъкнало лого на Tesla, простиращо се по страничните части. Създадена за деца на възраст от две до пет години, рамката разполага с иновативна седалка с пет позиции на регулиране, която се плъзга вертикално по задната част на рамката, за да се адаптира към растежа на детето. Въпреки високата цена от 225 долара – повече от двойно по-висока от цената на обикновено велосипедче за начинаещи – първата партида изчезна от онлайн магазина на Tesla почти мигновено, заедно с подходяща маркова тениска за 30 долара. За родителите, които пропуснаха първата вълна, Tesla вече отваря втора серия от предварителни поръчки, чието стартиране е насрочено за 31 юли 2026 година, като доставките се очаква да започнат в края на август.

Скъпата играчка подчертава една изключително иронична празнина в глобалната продуктова стратегия на автомобилния производител. Докато Tesla няма никакъв проблем да продава луксозни, безмоторни продукти за начин на живот на малки деца, главният изпълнителен директор Елон Мъск многократно е отхвърлял идеята за създаване на истински, пълноразмерен електрически велосипед за възрастни, като е заявявал, че те са твърде опасни за обществените пътища. Това не е и първият опит на марката в областта на умалените устройства, след широко отразяваното пускане на пазара на детския ATV „Cyberquad“, който беше подложен на продължително оттегляне от пазара по регулаторни причини и прекъсване на производството, след като не отговаряше на федералните стандарти за безопасност на ATV за младежи.