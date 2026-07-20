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Tesla пусна баланс колело с висока надценка

Tesla пусна баланс колело с висока надценка

20 Юли, 2026 16:30 582 5

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Въпреки това, първата партида вече е разпродадена

Tesla пусна баланс колело с висока надценка - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Tesla официално намери начин да навлезе на пазара за играчки за малки деца, като разшири своята нарастваща гама от продукти с луксозен двуколесен велосипед без педали. Новият продукт, наречен „Balance Bike for Kids“, пренася характерния за Tesla минималистичен дизайн в сегмента на децата в предучилищна възраст. В духа на този сегмент, велосипедът няма конски сили, няма акумулаторна батерия и изобщо няма спирачна система, като разчита изцяло на чистата инерция, задвижвана от краката на детето, за да се придвижва.

Инженерният акцент на комплекта е леката рамка от магнезиева сплав с елегантна естетика и изпъкнало лого на Tesla, простиращо се по страничните части. Създадена за деца на възраст от две до пет години, рамката разполага с иновативна седалка с пет позиции на регулиране, която се плъзга вертикално по задната част на рамката, за да се адаптира към растежа на детето. Въпреки високата цена от 225 долара – повече от двойно по-висока от цената на обикновено велосипедче за начинаещи – първата партида изчезна от онлайн магазина на Tesla почти мигновено, заедно с подходяща маркова тениска за 30 долара. За родителите, които пропуснаха първата вълна, Tesla вече отваря втора серия от предварителни поръчки, чието стартиране е насрочено за 31 юли 2026 година, като доставките се очаква да започнат в края на август.

Скъпата играчка подчертава една изключително иронична празнина в глобалната продуктова стратегия на автомобилния производител. Докато Tesla няма никакъв проблем да продава луксозни, безмоторни продукти за начин на живот на малки деца, главният изпълнителен директор Елон Мъск многократно е отхвърлял идеята за създаване на истински, пълноразмерен електрически велосипед за възрастни, като е заявявал, че те са твърде опасни за обществените пътища. Това не е и първият опит на марката в областта на умалените устройства, след широко отразяваното пускане на пазара на детския ATV „Cyberquad“, който беше подложен на продължително оттегляне от пазара по регулаторни причини и прекъсване на производството, след като не отговаряше на федералните стандарти за безопасност на ATV за младежи.


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  • 1 провинциалист

    3 0 Отговор
    "Tesla пусна баланс колело" - някой пропусна дете градина и начало училище?

    16:36 20.07.2026

  • 2 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор
    Поради липса на спирачка, за такава ще служи всеки автомобил, спрял на светофара или всеки пенционер, спрял да си почине.

    16:50 20.07.2026

  • 3 Механик

    1 0 Отговор
    Сектата има нужда от малки сектантчета.
    Браво на Мъск! Щом има шилета ще има и касапи.
    Стрижи яко тая чорбеста биомаса и да не ти пука! Това изобщо не си струва да хаби ресурсите на планетата. Жули ги яко докато шават, а ако нямат пари, направо за утилизация.

    Коментиран от #4

    17:07 20.07.2026

  • 4 омъскаряване

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Много сте прав господине, а цената е дори скандално ниска за истинския сектант на "Свети" Илон-Шегобиеца😉

    17:12 20.07.2026

  • 5 Сайбъртрак

    0 0 Отговор
    Всъщност изборът на автомобили при мъжете, много често показва психологически травми и комплекси, получени в ранна детска възраст.

    17:15 20.07.2026