Вътрешно недоволство! В Европа нараства съпротивата срещу налагането на нови санкции срещу Москва

Поддържаме предложението за ново разширяване на санкциите срещу Русия, то все още се обсъжда и няма да навлизаме в подробности, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с продължаващите от 9 юни преговори, съобщава БТА.
Очакваме нашето предложение да бъде одобрено, добави говорителят. Знаем, че постигането на единодушие не е лесно. Досега приехме 20 решения за разширяване на санкциите и продължаваме работата за следващото решение в тази посока, допълни той.
Попитан дали ЕК възприема причините, изложени от Гърция с искане да отпадне предложената забрана на превоза на руски втечнен газ за страни извън ЕС, говорителят посочи, че вече е в сила решението за спиране на търговията с втечнен газ от Русия от следващата година. Както БТА съобщи, Гърция се противопоставя на част от предложението на ЕК с обяснението, че така би пострадала гръцка фирма, собственик на танкери за пренос на втечнен газ.
В Европейския съюз нараства вътрешната съпротива срещу налагането на нови икономически санкции срещу Русия. Все повече държави членки изискват изключения от санкциите. За това пише Financial Times, позовавайки се на петима дипломати от ЕС, които участват в преговорите, съобщава Фокус.
Според дипломатите все по-малко правителства са готови да се съгласяват с решения, които могат да нанесат щети на компаниите от техните страни.
"На преговорната маса моралният императив има все по-малко значение“, заявява един от източниците на изданието. Той добавя, че макар европейските правителства все още да поддържат твърда реторика и да говорят за солидарност, на практика тези изявления често не се подкрепят с конкретни решения.
Най-големите спорове възникнаха около редица отраслови ограничения. По-конкретно, Гърция отказва да подкрепи целия пакет от санкции, ако в него не бъде включено изключение за превоза на руски втечнен природен газ към трети страни. Според данни на FT най-силно от евентуалната забрана би пострадала корабната компания "Dynagas“ на гръцкия бизнесмен Георгиос Прокопиу, която след началото на пълномащабната война е транспортирала над 30 млн. тона руски втечнен природен газ.
В същото време Германия и Португалия настояват за премахването от предложението за санкции на забраната за закупуване на руска риба, като мотивират това с необходимостта да подкрепят собствената си рибопреработвателна промишленост. Франция и Италия, от своя страна, се стремят да смекчат предложението за забрана на издаването на визи за ЕС на руски военни, участвали във войната срещу Украйна. Австрия пък отново настоява за размразяване на около 2 млрд. евро руски активи като компенсация за загубите на банката Raiffeisen.
Както споделят дипломатите, мащабът на исканията за изключения е станал безпрецедентен.
"Това е голяма криза за целия подход към санкциите. Ако всички изискват изключения и вратички, то в края на процеса всеки пакет от санкции ще бъде просто празна кутия“, заявява един от дипломатите.
ФОКУС припомня, че България също се противопостави на 21-ия пакет санкции, ако имената на руския патриарх Кирил и основателят на руската петролна компания "Лукойл" Вагит Алекперов не бъдат изключени от него. По-късно стана ясно, че руският патриарх и Вагит Алекперов са изключени от последния пакет санкции на ЕС срещу Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
Коментиран от #9
14:19 20.07.2026
2 ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ
Точно онези, които си вярват, че най-малко ги засяга това ще бъдат неприятно изненадани.
Опасявам се, че тогава броят на русофобите ще намалее много рязко у нас.
Коментиран от #13
14:19 20.07.2026
3 мармот
Коментиран от #8, #19, #24, #27
14:20 20.07.2026
4 Робот
Коментиран от #30
14:20 20.07.2026
5 Ами с тези санкции
14:20 20.07.2026
6 Зъл пес
14:22 20.07.2026
7 Из падмасковие
14:22 20.07.2026
8 Само
До коментар #3 от "мармот":защо те изкараха. 😄
14:22 20.07.2026
9 оня с коня
До коментар #1 от "Абе":Броят на нападенията срещу украинци в Полша нараства на фона на влошаващите се отношения между страните. Според полицейското управление, цитирано от Rzeczpospolita , през последните шест месеца са регистрирани 180 престъпления от омраза срещу украински граждани – увеличение с над 30%.
Коментиран от #14
14:22 20.07.2026
10 Ще хвърчат перата
14:22 20.07.2026
11 ИМА КОКОШКИ,НЕМА ЯЙЦА
14:22 20.07.2026
12 Кресливите
14:23 20.07.2026
13 Объркана копейка
До коментар #2 от "ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ":Къде се събират дарения за изстрадалия браЦки народ, останал без бензин, без ток, без провизии ?!
Кога ще се организират сборни пунктове в подкрепа на мадараша ?!
Коментиран от #17, #28, #60
14:23 20.07.2026
14 Абе
До коментар #9 от "оня с коня":След Полша и Чехия и Колумбия лиши Зеленски от най-високата държавна награда "Три бели линии".
14:24 20.07.2026
15 Каунь
14:24 20.07.2026
16 Урсулите се
Политички сър!
14:24 20.07.2026
17 Засега
До коментар #13 от "Объркана копейка":се събират за фашистите в Украйна.
Коментиран от #35
14:25 20.07.2026
18 Степаненко
14:25 20.07.2026
19 Смешник
До коментар #3 от "мармот":Кой ти каза това Акушерката Урсула ли
14:25 20.07.2026
20 не може да бъде
14:26 20.07.2026
21 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
Коментиран от #23, #25
14:27 20.07.2026
22 Стенли
Коментиран от #26
14:27 20.07.2026
23 Русия е враг
До коментар #21 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":на всеки фашист и безродник.
14:28 20.07.2026
24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #3 от "мармот":Така е, гроздето е кисело
14:28 20.07.2026
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #21 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":Най големия враг на България е главата на такива като тебе. И устата им.
Враговете се режат и затварят
14:31 20.07.2026
26 Не Радев дава
До коментар #22 от "Стенли":А парламента решава. Само с пропаганда и лъжи се занимавате.
Коментиран от #33
14:31 20.07.2026
27 Орк
До коментар #3 от "мармот":Блажени вярващи...
14:31 20.07.2026
28 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #13 от "Объркана копейка":Как пък един русофил не донесе едно дарение за руските войници на фронта ?!
Едни чорапи да бяха изпратили, но не.
Копейката най-обича да обича Расийката отдалече, от някоя уредена страна от ЕС и НАТО, паразитирайки над социалната им система, защото в Могучая" щяха да ровят в кофите за боклук за да се нахранят ако не бъдат привикани за трансформация в украински слънчогледи.
Коментиран от #32, #45
14:32 20.07.2026
29 хихи
14:32 20.07.2026
30 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #4 от "Робот":Ние и другаря Путин отдавна сме на задна😘
14:33 20.07.2026
31 888888
14:33 20.07.2026
32 Значи е време
До коментар #28 от "Tётя Мyтpaфановна":да се сетиш, че с тролене за русофили изглеждаш глупаво и жалко. 😄
14:34 20.07.2026
33 Стенли
До коментар #26 от "Не Радев дава":Чакай малко , нали Радев има абсолютно мнозинство , ще видим как ще гласуват неговите , депутати , защо имам предчувствие , че единствено ВЪЗРАЖДАНЕ ще се обяви против 🤔
Коментиран от #37, #38
14:34 20.07.2026
34 Мич
14:34 20.07.2026
35 Объркана копейка
До коментар #17 от "Засега":А ние русофилите защо не събираме за брацка русия ?
Коментиран от #41, #51
14:34 20.07.2026
36 Мишел
14:37 20.07.2026
37 Ами най вероятно
До коментар #33 от "Стенли":болшинството ще са против! Въпроса е защо вменяваш неща, които не са се случили. Не говори добро за теб.
14:38 20.07.2026
38 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
До коментар #33 от "Стенли":ВЪЗРАЖДАНЕ не бяха ли ислямистите, които гравитират около онзи измамник Къстадин от Варна ?
Коментиран от #44
14:38 20.07.2026
39 Картаген
----
Какво по-голямо доказателство , че ръководството на ЕСССР живее в илюзия и реалността е съвсем друга.
14:38 20.07.2026
40 Читател
14:40 20.07.2026
41 Ами
До коментар #35 от "Объркана копейка":като си русофил, събирай. Като гледам и за фашиста в Украйна цент не е дал тролещият глупак!.
14:40 20.07.2026
42 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #46, #49, #54
14:40 20.07.2026
43 Жълтопаветниците от ППДБ и Герб
14:41 20.07.2026
44 Възраждане е българска партия
До коментар #38 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":А глупака е простт тролей. Само факти. Всеки според интелекта си. Глупака си е глупак.
Коментиран от #55, #57, #71
14:41 20.07.2026
45 Защото Русия никога НЕ Е ПРОСИЛА
До коментар #28 от "Tётя Мyтpaфановна":Руснаците са горд народ и ще се оправят сами с всички свои трудности.
Вие, хората без достойнство, си представяте, че в живота все някой друг трябва да ви даде нещо, все някой друг да ви дава пари, а вие не се належахте и не се нахайлазувахте цял живот.
Жълтопаветник е синоним на просяк.
Коментиран от #63
14:42 20.07.2026
46 Ъъъ
До коментар #42 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Чети бе пич! Ясно поле кои са против и искат изключения за това или онова. 6-7 държави са...И не подкрепят Путин, а си бранят техните си компании.... Това лошо ли е?
14:44 20.07.2026
47 НАБЛЮДАТЕЛ
на гърба на млад работник!
Коментиран от #56, #62
14:44 20.07.2026
48 Повече санкции
Коментиран от #66
14:45 20.07.2026
49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #42 от "ЕДГАР КЕЙСИ":САНКЦИЙ - древен римски центурион ли е
или днешен НЕГРАМОТНИК❓ ❗
14:45 20.07.2026
50 феканейшъл
14:45 20.07.2026
51 Защото
До коментар #35 от "Объркана копейка":събираме капачки за линейки и кувьози.
14:46 20.07.2026
52 Унгария
14:47 20.07.2026
53 И санкциите
14:49 20.07.2026
54 Цитат: "НАЛАГАНЕТО НА САНЦИЙ..."
До коментар #42 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Ужас, този наистина си е повярвал, че е изключително умен русофоб, който е част от елита на България.
"Факти", виждате ли какви хора привличате с вашата редакционна политика?
Коментиран от #65
14:50 20.07.2026
55 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #44 от "Възраждане е българска партия":"ВЪZPAЖДАНЕ" и "РЕГРЕСИЯТА" НА ЧОРАПА СА .......................... РУСКИ ФАШИСТКИ ПАРТИЙ ........................... ФАКТ !
Коментиран от #58, #61
14:51 20.07.2026
56 ОБЕКТИВЕН
До коментар #47 от "НАБЛЮДАТЕЛ":Днес намерих сърп и чук
сред кварталния боклук.
Размечтах се да съм кирка
в шепата на бригадирка.
14:52 20.07.2026
57 Копейка с фес и петолъчка 🤪
До коментар #44 от "Възраждане е българска партия":И какво са направили за България за 12 години ?
Всички техни действия са анти български, в интерес на вражески страни !
Национални предатели !
Коментиран от #59, #67
14:52 20.07.2026
58 Пиши още, тук е пълно с твои фенове
До коментар #55 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Цялата редакция на сайта уважава такива читатели като теб.
14:53 20.07.2026
59 Ами стоели зад България
До коментар #57 от "Копейка с фес и петолъчка 🤪":за разлика от националните предатели ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС. Гадно за безродника, но добре за България!
14:58 20.07.2026
60 Не корейка
До коментар #13 от "Объркана копейка":Май си напълно сбъркана гривна
14:58 20.07.2026
61 Възртаждане е българска партия
До коментар #55 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Тролея е отпадък и глупак, а чорапи хората носят на краката. !
14:59 20.07.2026
62 Стенли
До коментар #47 от "НАБЛЮДАТЕЛ":Ах, помня, помня руски батенка:
как той разкъса мойта ватенка.
Какви ръце, каква осанка!
Скърши ме като фиданка!
Уханието му помня аз
на газ, керосин, кефир и квас.
Оттогава съм в захлас.
Коментиран от #70
15:07 20.07.2026
63 Още по-лошо е!
До коментар #45 от "Защото Русия никога НЕ Е ПРОСИЛА":Синоним на майцепродавец, айдук и престъпник е!
15:13 20.07.2026
64 В Сибирската кочина е спокойно
15:13 20.07.2026
65 Ама то няма
До коментар #54 от "Цитат: "НАЛАГАНЕТО НА САНЦИЙ..."":как да е умен и русофоб! Две субстанции, осъдени на вечна раздяла! :)
15:14 20.07.2026
66 Ха-ха
До коментар #48 от "Повече санкции":Русийката нищо не може да я предпази. Тя е сигурен пътник към един беден и мизерен свят.!
Коментиран от #69
15:15 20.07.2026
67 Читател
До коментар #57 от "Копейка с фес и петолъчка 🤪":Потвърждавам!!!
15:17 20.07.2026
68 !!!?
15:17 20.07.2026
69 Това са безспорни
До коментар #66 от "Ха-ха":Факти.
15:17 20.07.2026
70 Ъъъ
До коментар #62 от "Стенли":Аз съм малка сладка крушка.
Черпя ток от млад братушка.
Но стана късо съединение.
Братушката е във забвение,
на небето се възнесе.
Било конфликт на интереси.
15:18 20.07.2026
71 1945
До коментар #44 от "Възраждане е българска партия":Възраждане е руска партия
Коментиран от #72
15:19 20.07.2026
72 Това би било
До коментар #71 от "1945":комплимент за Възраждане, ако е така!
15:27 20.07.2026