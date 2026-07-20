Вътрешно недоволство! В Европа нараства съпротивата срещу налагането на нови санкции срещу Москва

Поддържаме предложението за ново разширяване на санкциите срещу Русия, то все още се обсъжда и няма да навлизаме в подробности, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с продължаващите от 9 юни преговори, съобщава БТА.

Очакваме нашето предложение да бъде одобрено, добави говорителят. Знаем, че постигането на единодушие не е лесно. Досега приехме 20 решения за разширяване на санкциите и продължаваме работата за следващото решение в тази посока, допълни той.

Попитан дали ЕК възприема причините, изложени от Гърция с искане да отпадне предложената забрана на превоза на руски втечнен газ за страни извън ЕС, говорителят посочи, че вече е в сила решението за спиране на търговията с втечнен газ от Русия от следващата година. Както БТА съобщи, Гърция се противопоставя на част от предложението на ЕК с обяснението, че така би пострадала гръцка фирма, собственик на танкери за пренос на втечнен газ.

В Европейския съюз нараства вътрешната съпротива срещу налагането на нови икономически санкции срещу Русия. Все повече държави членки изискват изключения от санкциите. За това пише Financial Times, позовавайки се на петима дипломати от ЕС, които участват в преговорите, съобщава Фокус.

Според дипломатите все по-малко правителства са готови да се съгласяват с решения, които могат да нанесат щети на компаниите от техните страни.

"На преговорната маса моралният императив има все по-малко значение“, заявява един от източниците на изданието. Той добавя, че макар европейските правителства все още да поддържат твърда реторика и да говорят за солидарност, на практика тези изявления често не се подкрепят с конкретни решения.

Най-големите спорове възникнаха около редица отраслови ограничения. По-конкретно, Гърция отказва да подкрепи целия пакет от санкции, ако в него не бъде включено изключение за превоза на руски втечнен природен газ към трети страни. Според данни на FT най-силно от евентуалната забрана би пострадала корабната компания "Dynagas“ на гръцкия бизнесмен Георгиос Прокопиу, която след началото на пълномащабната война е транспортирала над 30 млн. тона руски втечнен природен газ.

В същото време Германия и Португалия настояват за премахването от предложението за санкции на забраната за закупуване на руска риба, като мотивират това с необходимостта да подкрепят собствената си рибопреработвателна промишленост. Франция и Италия, от своя страна, се стремят да смекчат предложението за забрана на издаването на визи за ЕС на руски военни, участвали във войната срещу Украйна. Австрия пък отново настоява за размразяване на около 2 млрд. евро руски активи като компенсация за загубите на банката Raiffeisen.

Както споделят дипломатите, мащабът на исканията за изключения е станал безпрецедентен.

"Това е голяма криза за целия подход към санкциите. Ако всички изискват изключения и вратички, то в края на процеса всеки пакет от санкции ще бъде просто празна кутия“, заявява един от дипломатите.

ФОКУС припомня, че България също се противопостави на 21-ия пакет санкции, ако имената на руския патриарх Кирил и основателят на руската петролна компания "Лукойл" Вагит Алекперов не бъдат изключени от него. По-късно стана ясно, че руският патриарх и Вагит Алекперов са изключени от последния пакет санкции на ЕС срещу Русия.