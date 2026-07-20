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Вътрешно недоволство! В Европа нараства съпротивата срещу налагането на нови санкции срещу Москва
  Тема: Украйна

Вътрешно недоволство! В Европа нараства съпротивата срещу налагането на нови санкции срещу Москва

20 Юли, 2026 14:16 1 508 72

  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • европейски съюз-
  • владимир путин

Според дипломатите все по-малко правителства са готови да се съгласяват с решения, които могат да нанесат щети на компаниите от техните страни

Вътрешно недоволство! В Европа нараства съпротивата срещу налагането на нови санкции срещу Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Поддържаме предложението за ново разширяване на санкциите срещу Русия, то все още се обсъжда и няма да навлизаме в подробности, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с продължаващите от 9 юни преговори, съобщава БТА.

Очакваме нашето предложение да бъде одобрено, добави говорителят. Знаем, че постигането на единодушие не е лесно. Досега приехме 20 решения за разширяване на санкциите и продължаваме работата за следващото решение в тази посока, допълни той.

Попитан дали ЕК възприема причините, изложени от Гърция с искане да отпадне предложената забрана на превоза на руски втечнен газ за страни извън ЕС, говорителят посочи, че вече е в сила решението за спиране на търговията с втечнен газ от Русия от следващата година. Както БТА съобщи, Гърция се противопоставя на част от предложението на ЕК с обяснението, че така би пострадала гръцка фирма, собственик на танкери за пренос на втечнен газ.

В Европейския съюз нараства вътрешната съпротива срещу налагането на нови икономически санкции срещу Русия. Все повече държави членки изискват изключения от санкциите. За това пише Financial Times, позовавайки се на петима дипломати от ЕС, които участват в преговорите, съобщава Фокус.

Според дипломатите все по-малко правителства са готови да се съгласяват с решения, които могат да нанесат щети на компаниите от техните страни.

"На преговорната маса моралният императив има все по-малко значение“, заявява един от източниците на изданието. Той добавя, че макар европейските правителства все още да поддържат твърда реторика и да говорят за солидарност, на практика тези изявления често не се подкрепят с конкретни решения.

Най-големите спорове възникнаха около редица отраслови ограничения. По-конкретно, Гърция отказва да подкрепи целия пакет от санкции, ако в него не бъде включено изключение за превоза на руски втечнен природен газ към трети страни. Според данни на FT най-силно от евентуалната забрана би пострадала корабната компания "Dynagas“ на гръцкия бизнесмен Георгиос Прокопиу, която след началото на пълномащабната война е транспортирала над 30 млн. тона руски втечнен природен газ.

В същото време Германия и Португалия настояват за премахването от предложението за санкции на забраната за закупуване на руска риба, като мотивират това с необходимостта да подкрепят собствената си рибопреработвателна промишленост. Франция и Италия, от своя страна, се стремят да смекчат предложението за забрана на издаването на визи за ЕС на руски военни, участвали във войната срещу Украйна. Австрия пък отново настоява за размразяване на около 2 млрд. евро руски активи като компенсация за загубите на банката Raiffeisen.

Както споделят дипломатите, мащабът на исканията за изключения е станал безпрецедентен.

"Това е голяма криза за целия подход към санкциите. Ако всички изискват изключения и вратички, то в края на процеса всеки пакет от санкции ще бъде просто празна кутия“, заявява един от дипломатите.

ФОКУС припомня, че България също се противопостави на 21-ия пакет санкции, ако имената на руския патриарх Кирил и основателят на руската петролна компания "Лукойл" Вагит Алекперов не бъдат изключени от него. По-късно стана ясно, че руският патриарх и Вагит Алекперов са изключени от последния пакет санкции на ЕС срещу Русия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    60 7 Отговор
    Народите са с Русия, продажните, зависими и инсталирани правителства са против нея.

    Коментиран от #9

    14:19 20.07.2026

  • 2 ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ

    58 6 Отговор
    Нека да дойде по-скоро времето когато Зеленски официално ще иска войници за Украйна от НАТО.
    Точно онези, които си вярват, че най-малко ги засяга това ще бъдат неприятно изненадани.
    Опасявам се, че тогава броят на русофобите ще намалее много рязко у нас.

    Коментиран от #13

    14:19 20.07.2026

  • 3 мармот

    6 46 Отговор
    няма и много смисъл от още санкции. Русията е в колапс, все едно да вадят нож на "умряло куче"

    Коментиран от #8, #19, #24, #27

    14:20 20.07.2026

  • 4 Робот

    35 6 Отговор
    Ще превключат на задна , няма вече на къде..!

    Коментиран от #30

    14:20 20.07.2026

  • 5 Ами с тези санкции

    46 6 Отговор
    урсулите унищожиха Европа.

    14:20 20.07.2026

  • 6 Зъл пес

    40 5 Отговор
    Хаха,неможачите от ЕС дават заден.Дори ще почнат да се молят на Вова да им прости за предишните санкции.Егати майтапа.

    14:22 20.07.2026

  • 7 Из падмасковие

    7 28 Отговор
    Колективния Брикс изгубихме от една калпава украине поредния провал

    14:22 20.07.2026

  • 8 Само

    7 5 Отговор

    До коментар #3 от "мармот":

    защо те изкараха. 😄

    14:22 20.07.2026

  • 9 оня с коня

    30 6 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Броят на нападенията срещу украинци в Полша нараства на фона на влошаващите се отношения между страните. Според полицейското управление, цитирано от Rzeczpospolita , през последните шест месеца са регистрирани 180 престъпления от омраза срещу украински граждани – увеличение с над 30%.

    Коментиран от #14

    14:22 20.07.2026

  • 10 Ще хвърчат перата

    30 6 Отговор
    на Урсула и приятелки. Кокошки мислещи де за ястреби.

    14:22 20.07.2026

  • 11 ИМА КОКОШКИ,НЕМА ЯЙЦА

    22 6 Отговор
    И ЩОТО НЕМА ФАЙДА ОТ ПРАЙДА

    14:22 20.07.2026

  • 12 Кресливите

    20 5 Отговор
    На фронта

    14:23 20.07.2026

  • 13 Объркана копейка

    8 24 Отговор

    До коментар #2 от "ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ":

    Къде се събират дарения за изстрадалия браЦки народ, останал без бензин, без ток, без провизии ?!
    Кога ще се организират сборни пунктове в подкрепа на мадараша ?!

    Коментиран от #17, #28, #60

    14:23 20.07.2026

  • 14 Абе

    25 6 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    След Полша и Чехия и Колумбия лиши Зеленски от най-високата държавна награда "Три бели линии".

    14:24 20.07.2026

  • 15 Каунь

    23 6 Отговор
    Крайно време е дървените глави от ЕС да разберат, че се прострелват и в двата крака заради едни отцепници от Украйна дето помолиха Путин да ги защити от бандерите

    14:24 20.07.2026

  • 16 Урсулите се

    22 6 Отговор
    Оставиха един клоун да ги врътка както му е угодно!
    Политички сър!

    14:24 20.07.2026

  • 17 Засега

    14 7 Отговор

    До коментар #13 от "Объркана копейка":

    се събират за фашистите в Украйна.

    Коментиран от #35

    14:25 20.07.2026

  • 18 Степаненко

    24 6 Отговор
    Укробандерите просто трябва да бъдат избиванибез жал.

    14:25 20.07.2026

  • 19 Смешник

    11 6 Отговор

    До коментар #3 от "мармот":

    Кой ти каза това Акушерката Урсула ли

    14:25 20.07.2026

  • 20 не може да бъде

    20 6 Отговор
    Изявление на г-жа Калас което показва колко и е акъла - "не знаех че руската риба може да бъде толкова важна /да има такава висока цена!?"това е по повод на категоричния отказ на германците да спрат да внасят руска риба и рибни продукти в Германия ...обърнете внимание кой отказва -Фридрих Мерц!?...този отказ говори добре и за добрият баланс между качество и цена на продукта!?

    14:26 20.07.2026

  • 21 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    7 26 Отговор
    Няма нужда от санкции, просто отпуснете на Украйна обещаните милиарди помощи, те санкционират най добре. До месец няма да има какво да товарят корабите на гръцкия милиардер от Мордор.

    Коментиран от #23, #25

    14:27 20.07.2026

  • 22 Стенли

    6 16 Отговор
    Не четох цялата статия , защото на мен отдавна ми е ясно , че от тези санкции колкото губи Руската федерация , толкова губят и европейските държави , но аз искам и други да коментирам , че Радев бил готов да даде на янките да ползват летището в Безмер за военни действия срещу Иран , ето още едно предателство от негова страна , точно за това не гласувах за него защото , още отпреди разбрах , че той фурнаджийска лопата

    Коментиран от #26

    14:27 20.07.2026

  • 23 Русия е враг

    25 6 Отговор

    До коментар #21 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    на всеки фашист и безродник.

    14:28 20.07.2026

  • 24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 6 Отговор

    До коментар #3 от "мармот":

    Така е, гроздето е кисело

    14:28 20.07.2026

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 5 Отговор

    До коментар #21 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    Най големия враг на България е главата на такива като тебе. И устата им.
    Враговете се режат и затварят

    14:31 20.07.2026

  • 26 Не Радев дава

    11 5 Отговор

    До коментар #22 от "Стенли":

    А парламента решава. Само с пропаганда и лъжи се занимавате.

    Коментиран от #33

    14:31 20.07.2026

  • 27 Орк

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "мармот":

    Блажени вярващи...

    14:31 20.07.2026

  • 28 Tётя Мyтpaфановна

    6 14 Отговор

    До коментар #13 от "Объркана копейка":

    Как пък един русофил не донесе едно дарение за руските войници на фронта ?!
    Едни чорапи да бяха изпратили, но не.
    Копейката най-обича да обича Расийката отдалече, от някоя уредена страна от ЕС и НАТО, паразитирайки над социалната им система, защото в Могучая" щяха да ровят в кофите за боклук за да се нахранят ако не бъдат привикани за трансформация в украински слънчогледи.

    Коментиран от #32, #45

    14:32 20.07.2026

  • 29 хихи

    7 7 Отговор
    Външната ни министърка е като "Марийка" от вица за Иванчо и Мариака ...."съгласна съм другарко съгласна съм"

    14:32 20.07.2026

  • 30 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    5 11 Отговор

    До коментар #4 от "Робот":

    Ние и другаря Путин отдавна сме на задна😘

    14:33 20.07.2026

  • 31 888888

    12 4 Отговор
    Евроразбивачите Макрон, Мерц, Урсула, Калас, си отиват Европа пак ще прогресира.

    14:33 20.07.2026

  • 32 Значи е време

    5 4 Отговор

    До коментар #28 от "Tётя Мyтpaфановна":

    да се сетиш, че с тролене за русофили изглеждаш глупаво и жалко. 😄

    14:34 20.07.2026

  • 33 Стенли

    2 6 Отговор

    До коментар #26 от "Не Радев дава":

    Чакай малко , нали Радев има абсолютно мнозинство , ще видим как ще гласуват неговите , депутати , защо имам предчувствие , че единствено ВЪЗРАЖДАНЕ ще се обяви против 🤔

    Коментиран от #37, #38

    14:34 20.07.2026

  • 34 Мич

    12 4 Отговор
    Явно европейците започват да поумняват.

    14:34 20.07.2026

  • 35 Объркана копейка

    4 7 Отговор

    До коментар #17 от "Засега":

    А ние русофилите защо не събираме за брацка русия ?

    Коментиран от #41, #51

    14:34 20.07.2026

  • 36 Мишел

    5 12 Отговор
    "Руският министър на икономиката: Руските резервите са в по-голямата си част изчерпани, това призна руският министър на икономическото развитие Максим Решетников, който говори на Всеруския форум за подкрепа на предприемачеството във Всеволожск, Ленинградска област, цитиран от Интерфакс."

    14:37 20.07.2026

  • 37 Ами най вероятно

    5 2 Отговор

    До коментар #33 от "Стенли":

    болшинството ще са против! Въпроса е защо вменяваш неща, които не са се случили. Не говори добро за теб.

    14:38 20.07.2026

  • 38 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    6 3 Отговор

    До коментар #33 от "Стенли":

    ВЪЗРАЖДАНЕ не бяха ли ислямистите, които гравитират около онзи измамник Къстадин от Варна ?

    Коментиран от #44

    14:38 20.07.2026

  • 39 Картаген

    7 2 Отговор
    ,,Както споделят дипломатите, мащабът на исканията за изключения е станал безпрецедентен."
    ----
    Какво по-голямо доказателство , че ръководството на ЕСССР живее в илюзия и реалността е съвсем друга.

    14:38 20.07.2026

  • 40 Читател

    9 3 Отговор
    ЕС и НАТО са създадени от САЩ с цел да им слугуват.Но евро идиотите не вярват

    14:40 20.07.2026

  • 41 Ами

    4 3 Отговор

    До коментар #35 от "Объркана копейка":

    като си русофил, събирай. Като гледам и за фашиста в Украйна цент не е дал тролещият глупак!.

    14:40 20.07.2026

  • 42 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 4 Отговор
    " В ЕВРОПА НАРАСТВА СЪПРОТИВАТА СРЕЩУ НАЛАГАНЕТО НА САНЦИЙ СРЕЩУ ПУТЛЕРОВА РУСИЯ" ............................ ДА БЕ ! ВИЕ ЩЕ ИЗКАРАТЕ ЧЕ ........................ ЦЯЛА ЕВРОПА ОДОБРЯВА, ФАШИСТА ПУТЛЕР ........................

    Коментиран от #46, #49, #54

    14:40 20.07.2026

  • 43 Жълтопаветниците от ППДБ и Герб

    6 6 Отговор
    Явно не схванаха, че вятърът промени посоката си и продължиха с безсмислената си риторика по отношение на правителството на ПБ. Свикнали да не мислят самостоятелно и да казват само "Да" на всичко от страх да не им спрат парите, в настоящата ситуация се движат по инерция и май изобщо не разбират какво става. В комбинация с тоталната им вътрешно и външнополитическа неграмотност това води само до безумно бръщолевене без мисъл за бъдещето на България. А, народът гледа и слуша.

    14:41 20.07.2026

  • 44 Възраждане е българска партия

    5 6 Отговор

    До коментар #38 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":

    А глупака е простт тролей. Само факти. Всеки според интелекта си. Глупака си е глупак.

    Коментиран от #55, #57, #71

    14:41 20.07.2026

  • 45 Защото Русия никога НЕ Е ПРОСИЛА

    7 5 Отговор

    До коментар #28 от "Tётя Мyтpaфановна":

    Руснаците са горд народ и ще се оправят сами с всички свои трудности.
    Вие, хората без достойнство, си представяте, че в живота все някой друг трябва да ви даде нещо, все някой друг да ви дава пари, а вие не се належахте и не се нахайлазувахте цял живот.
    Жълтопаветник е синоним на просяк.

    Коментиран от #63

    14:42 20.07.2026

  • 46 Ъъъ

    4 4 Отговор

    До коментар #42 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Чети бе пич! Ясно поле кои са против и искат изключения за това или онова. 6-7 държави са...И не подкрепят Путин, а си бранят техните си компании.... Това лошо ли е?

    14:44 20.07.2026

  • 47 НАБЛЮДАТЕЛ

    2 1 Отговор
    Ах, как искам да съм потник
    на гърба на млад работник!

    Коментиран от #56, #62

    14:44 20.07.2026

  • 48 Повече санкции

    2 1 Отговор
    ще предпазят Русия от украинските удари!

    Коментиран от #66

    14:45 20.07.2026

  • 49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 4 Отговор

    До коментар #42 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    САНКЦИЙ - древен римски центурион ли е
    или днешен НЕГРАМОТНИК❓ ❗

    14:45 20.07.2026

  • 50 феканейшъл

    2 2 Отговор
    таймс

    14:45 20.07.2026

  • 51 Защото

    1 4 Отговор

    До коментар #35 от "Объркана копейка":

    събираме капачки за линейки и кувьози.

    14:46 20.07.2026

  • 52 Унгария

    2 2 Отговор
    и Словакия имат ли руски бензин?

    14:47 20.07.2026

  • 53 И санкциите

    3 1 Отговор
    стещу Хитлер не са одобрявали!

    14:49 20.07.2026

  • 54 Цитат: "НАЛАГАНЕТО НА САНЦИЙ..."

    4 2 Отговор

    До коментар #42 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Ужас, този наистина си е повярвал, че е изключително умен русофоб, който е част от елита на България.

    "Факти", виждате ли какви хора привличате с вашата редакционна политика?

    Коментиран от #65

    14:50 20.07.2026

  • 55 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 5 Отговор

    До коментар #44 от "Възраждане е българска партия":

    "ВЪZPAЖДАНЕ" и "РЕГРЕСИЯТА" НА ЧОРАПА СА .......................... РУСКИ ФАШИСТКИ ПАРТИЙ ........................... ФАКТ !

    Коментиран от #58, #61

    14:51 20.07.2026

  • 56 ОБЕКТИВЕН

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "НАБЛЮДАТЕЛ":

    Днес намерих сърп и чук
    сред кварталния боклук.
    Размечтах се да съм кирка
    в шепата на бригадирка.

    14:52 20.07.2026

  • 57 Копейка с фес и петолъчка 🤪

    5 1 Отговор

    До коментар #44 от "Възраждане е българска партия":

    И какво са направили за България за 12 години ?
    Всички техни действия са анти български, в интерес на вражески страни !
    Национални предатели !

    Коментиран от #59, #67

    14:52 20.07.2026

  • 58 Пиши още, тук е пълно с твои фенове

    5 1 Отговор

    До коментар #55 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Цялата редакция на сайта уважава такива читатели като теб.

    14:53 20.07.2026

  • 59 Ами стоели зад България

    3 3 Отговор

    До коментар #57 от "Копейка с фес и петолъчка 🤪":

    за разлика от националните предатели ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС. Гадно за безродника, но добре за България!

    14:58 20.07.2026

  • 60 Не корейка

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Объркана копейка":

    Май си напълно сбъркана гривна

    14:58 20.07.2026

  • 61 Възртаждане е българска партия

    1 3 Отговор

    До коментар #55 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Тролея е отпадък и глупак, а чорапи хората носят на краката. !

    14:59 20.07.2026

  • 62 Стенли

    4 0 Отговор

    До коментар #47 от "НАБЛЮДАТЕЛ":

    Ах, помня, помня руски батенка:
    как той разкъса мойта ватенка.
    Какви ръце, каква осанка!
    Скърши ме като фиданка!
    Уханието му помня аз
    на газ, керосин, кефир и квас.

    Оттогава съм в захлас.

    Коментиран от #70

    15:07 20.07.2026

  • 63 Още по-лошо е!

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "Защото Русия никога НЕ Е ПРОСИЛА":

    Синоним на майцепродавец, айдук и престъпник е!

    15:13 20.07.2026

  • 64 В Сибирската кочина е спокойно

    3 1 Отговор
    Мизерията продължава.

    15:13 20.07.2026

  • 65 Ама то няма

    2 4 Отговор

    До коментар #54 от "Цитат: "НАЛАГАНЕТО НА САНЦИЙ..."":

    как да е умен и русофоб! Две субстанции, осъдени на вечна раздяла! :)

    15:14 20.07.2026

  • 66 Ха-ха

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Повече санкции":

    Русийката нищо не може да я предпази. Тя е сигурен пътник към един беден и мизерен свят.!

    Коментиран от #69

    15:15 20.07.2026

  • 67 Читател

    5 0 Отговор

    До коментар #57 от "Копейка с фес и петолъчка 🤪":

    Потвърждавам!!!

    15:17 20.07.2026

  • 68 !!!?

    5 1 Отговор
    От Копейките знаем, че санкциите към Кремъл са като допинг за руската икономика...което оназначава, че всеки който е против тези санкции мрази Русия...!

    15:17 20.07.2026

  • 69 Това са безспорни

    4 0 Отговор

    До коментар #66 от "Ха-ха":

    Факти.

    15:17 20.07.2026

  • 70 Ъъъ

    2 3 Отговор

    До коментар #62 от "Стенли":

    Аз съм малка сладка крушка.
    Черпя ток от млад братушка.
    Но стана късо съединение.
    Братушката е във забвение,
    на небето се възнесе.
    Било конфликт на интереси.

    15:18 20.07.2026

  • 71 1945

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "Възраждане е българска партия":

    Възраждане е руска партия

    Коментиран от #72

    15:19 20.07.2026

  • 72 Това би било

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "1945":

    комплимент за Възраждане, ако е така!

    15:27 20.07.2026

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