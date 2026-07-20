Според Конституцията на България външната политика се формира от правителството. Това се казва в позиция на "Продължаваме промяната", публикувана на Фейсбук, във връзка за изказването на премиера Радев, че правителството ще предложи на парламента да разреши пребиваването на американски самолети цистерни на военното летище "Безмер", цитирани от novini.bg.
"С нетърпение очакваме да видим препоръките на премиера за пребиваването на осем самолета в база "Безмер", които трябва да изпрати до Народното събрание – дали ще са на многопластова хартия", посочват от партията.
"Все още чакаме г-н Радев да рапортува докъде стигна процедурата за отпадане на визите за САЩ", пишат още от ПП в социалната мрежа.
"Промяната": Препоръките на Радев до НС за американските самолети на многопластова хартия ли ще са?
20 Юли, 2026 16:35 777 39
"Все още чакаме г-н Радев да рапортува докъде стигна процедурата за отпадане на визите за САЩ", пишат още от ПП в социалната мрежа
Според Конституцията на България външната политика се формира от правителството. Това се казва в позиция на "Продължаваме промяната", публикувана на Фейсбук, във връзка за изказването на премиера Радев, че правителството ще предложи на парламента да разреши пребиваването на американски самолети цистерни на военното летище "Безмер", цитирани от novini.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смачканите кифли
Коментиран от #35
16:37 20.07.2026
2 ППлгДБ са еврасти и трябва
16:38 20.07.2026
3 Сатана Z
16:38 20.07.2026
4 🗜️🪙🔨
16:39 20.07.2026
5 Последния Софиянец
16:39 20.07.2026
6 Дидо
Коментиран от #15, #24
16:40 20.07.2026
7 Софиянец
16:40 20.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Румен Йотова
"гроздето е кисело"
защото е високо.
внимавайте
Ура!
16:40 20.07.2026
10 Браво
16:41 20.07.2026
11 провинциалист
16:41 20.07.2026
12 Факт , че
16:42 20.07.2026
13 Сатана Z
16:42 20.07.2026
14 хехе
Коментиран от #22
16:43 20.07.2026
15 Сатана Z
До коментар #6 от "Дидо":Член 5 ще ги пази
16:43 20.07.2026
16 обективен
16:44 20.07.2026
17 Румбурак Крадев съм
16:44 20.07.2026
18 Мунчо Копейкин празнодумеца
❓ Кога Радев ще отиде в Москва – не като ястреб, а като гълъб на мира, за да защити тезите си лице в лице с агресора?
❓ Кога българският премиер ще организира онази международна среща, на която с лични дипломатически усилия войната да бъде преустановена? Ще предложи ли София за домакин на мирна конференция?
❓ Кога позицията за „преговори на всяка цена“ ще бъде облечена в конкретен план с гаранции за суверенитета на нападнатата държава, а не просто в критика към евроатлантическите съюзници?
❓ Кога ще видим Радев на официално посещение в Киев, за да обясни в очите на украинския народ, че отказът от военна помощ всъщност е „прагматичен път към мира“, а не покана за капитулация?
✅ Дипломацията изисква смелост и конкретни действия, а не просто удобни фрази за вътрешна употреба. Време е за отговори.
Коментиран от #20
16:45 20.07.2026
19 Мич
16:47 20.07.2026
20 Мунчо е копейкин само в празните
До коментар #18 от "Мунчо Копейкин празнодумеца":ви жълтопаважни чутури. Самолетите са на САЩ, не на РФ!
16:47 20.07.2026
21 бай Иван
16:47 20.07.2026
22 хихи
До коментар #14 от "хехе":Радев е като Слънцето, 12 часа свети за русофилите, а другите 12 часа за евроатлантиците...
16:47 20.07.2026
23 Ачо
16:48 20.07.2026
24 русев
До коментар #6 от "Дидо":въпроса си го отпрати към бг мафията,която ни вкара в нато!
16:49 20.07.2026
25 Хмм
16:53 20.07.2026
26 Електорат
Защо Радев ни въвлича във военни действия!
Аз искам МИР!
Коментиран от #29
16:57 20.07.2026
27 Пе ! + Де !
--
С лъка !
Си Е !
Пе !
--
Де !
--
Ра !
--
С лък !
Не можеш Да Кажеш !
Какво Ще Излезе !
Най - Накрая !
16:57 20.07.2026
28 Май ! Няма Да Е !
17:00 20.07.2026
29 Баста
До коментар #26 от "Електорат":Никога вече ПБ!
Войнолюбци! Ние гласувахме за тях!!!
17:00 20.07.2026
30 Рицари на провалените каузи
17:02 20.07.2026
31 Хмм
17:04 20.07.2026
32 Стенли
Коментиран от #34
17:05 20.07.2026
33 Те Иран нямаше никога да разберат
17:08 20.07.2026
34 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
До коментар #32 от "Стенли":Ако им се обади Деса дуловската, ще гласува както им нареди. Не веднъж са го правили по команда има го и заснето как гласуват ЗА, ЗА .. за медицинската мафия.
17:10 20.07.2026
35 Копейкин Костя
До коментар #1 от "Смачканите кифли":Така е.
Петолъчниците- радевисти не спирате да квичите!
17:10 20.07.2026
36 Те Иран нямаше никога да разберат
17:10 20.07.2026
37 Хмм
17:11 20.07.2026
38 Ххххххххххх
17:15 20.07.2026
39 Радев срещу Радев
Сега премиера Радев ще трябва аргументирано да убеди лидера на мнозинството в НСъбрание Румен Радев, да се гласува пребиваването на цистерни в Безмер, за операцията на САЩ в Иран.
НАТО този път не участва в това базиране.
Кой от двамата Радев ще вземе превес? :)
17:16 20.07.2026