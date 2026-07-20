Новини
България »
Всички градове »
"Промяната": Препоръките на Радев до НС за американските самолети на многопластова хартия ли ще са?

"Промяната": Препоръките на Радев до НС за американските самолети на многопластова хартия ли ще са?

20 Юли, 2026 16:35 777 39

  • продължаваме промяната-
  • румен радев-
  • препоръки-
  • американски самолети-
  • многопластова хартия

"Все още чакаме г-н Радев да рапортува докъде стигна процедурата за отпадане на визите за САЩ", пишат още от ПП в социалната мрежа

"Промяната": Препоръките на Радев до НС за американските самолети на многопластова хартия ли ще са? - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Според Конституцията на България външната политика се формира от правителството. Това се казва в позиция на "Продължаваме промяната", публикувана на Фейсбук, във връзка за изказването на премиера Радев, че правителството ще предложи на парламента да разреши пребиваването на американски самолети цистерни на военното летище "Безмер", цитирани от novini.bg.
"С нетърпение очакваме да видим препоръките на премиера за пребиваването на осем самолета в база "Безмер", които трябва да изпрати до Народното събрание – дали ще са на многопластова хартия", посочват от партията.
"Все още чакаме г-н Радев да рапортува докъде стигна процедурата за отпадане на визите за САЩ", пишат още от ПП в социалната мрежа.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смачканите кифли

    16 16 Отговор
    Квичат неистово....

    Коментиран от #35

    16:37 20.07.2026

  • 2 ППлгДБ са еврасти и трябва

    18 19 Отговор
    да бъдат уМити. Това важи за всички еврасти-укро-атлантиди. Тричане със струна от пиано през врата

    16:38 20.07.2026

  • 3 Сатана Z

    18 9 Отговор
    Летеца ни направи законна мишена на Йеменските хути

    16:38 20.07.2026

  • 4 🗜️🪙🔨

    19 8 Отговор
    Радев му издърпаха ушите.

    16:39 20.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    20 7 Отговор
    Радев официално ни вкарва в една безкрайна война в Близкия изток която продължава вече 80 години.

    16:39 20.07.2026

  • 6 Дидо

    27 6 Отговор
    А някой питал ли е хората от Безмер и околните селища дали искат да бъдат мишена на Иран.

    Коментиран от #15, #24

    16:40 20.07.2026

  • 7 Софиянец

    16 9 Отговор
    Простотията на петроханските педофили не е от днес, не случайно бяха в сглобка с простака баце и свинята шиши! Лика прилика са си!

    16:40 20.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Румен Йотова

    4 4 Отговор
    Препоръките ни са че
    "гроздето е кисело"
    защото е високо.
    внимавайте
    Ура!

    16:40 20.07.2026

  • 10 Браво

    11 5 Отговор
    българските избиратели не са доволни от това , американските избиратели явно са доволни

    16:41 20.07.2026

  • 11 провинциалист

    10 7 Отговор
    А когато Радев искаше Грипен вместо Ф16, къде бяха всички? (щото Ф16-то е един Боташ само за придобиването и тепърва ще търпим загуби за срока на експлоатация от разлика в цената на поддръжка и ползването)

    16:41 20.07.2026

  • 12 Факт , че

    15 3 Отговор
    че външната политика по Конституция се формира от правителството , но още в първия ден като влязоха регресивните в Парламентарната зала , казаха НАШЕТО ПРАВИТЕЛСТВО....

    16:42 20.07.2026

  • 13 Сатана Z

    11 7 Отговор
    ПП ака "Педофилията Продължава" що не питат кой ще плаща горивото ,което ще се кара с тия цистерни?

    16:42 20.07.2026

  • 14 хехе

    11 7 Отговор
    Да попитам петроханци Радев последно русофил ли е или атлантик за едно го плюят, за друго го хвалят.

    Коментиран от #22

    16:43 20.07.2026

  • 15 Сатана Z

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Дидо":

    Член 5 ще ги пази

    16:43 20.07.2026

  • 16 обективен

    14 7 Отговор
    ПП-Продължаваме Падението . На другите избори няма субсидия да вземете !!

    16:44 20.07.2026

  • 17 Румбурак Крадев съм

    15 5 Отговор
    Визите за говeдаpникa ще отпаднат догодина на 31-ви февруари!

    16:44 20.07.2026

  • 18 Мунчо Копейкин празнодумеца

    12 7 Отговор
    ❓ Кога Румен Радев ще призове официално Путин да спре войната с Украйна и да седне на масата за преговори?
    ❓ Кога Радев ще отиде в Москва – не като ястреб, а като гълъб на мира, за да защити тезите си лице в лице с агресора?
    ❓ Кога българският премиер ще организира онази международна среща, на която с лични дипломатически усилия войната да бъде преустановена? Ще предложи ли София за домакин на мирна конференция?
    ❓ Кога позицията за „преговори на всяка цена“ ще бъде облечена в конкретен план с гаранции за суверенитета на нападнатата държава, а не просто в критика към евроатлантическите съюзници?
    ❓ Кога ще видим Радев на официално посещение в Киев, за да обясни в очите на украинския народ, че отказът от военна помощ всъщност е „прагматичен път към мира“, а не покана за капитулация?
    ✅ Дипломацията изисква смелост и конкретни действия, а не просто удобни фрази за вътрешна употреба. Време е за отговори.

    Коментиран от #20

    16:45 20.07.2026

  • 19 Мич

    4 10 Отговор
    Нали сте партньори на САЩ и НАТО, какво квичите като прасе в кочина. Ако вие управлявахте, как щяхте да постъпите?

    16:47 20.07.2026

  • 20 Мунчо е копейкин само в празните

    4 10 Отговор

    До коментар #18 от "Мунчо Копейкин празнодумеца":

    ви жълтопаважни чутури. Самолетите са на САЩ, не на РФ!

    16:47 20.07.2026

  • 21 бай Иван

    7 0 Отговор
    Имаш си хас ДПС да не гласува "За". И сега какво стана ? Героят Радев дето "изгони " уж самолетите сега ги приема. Мога да се обзаложа какво ще стане. Радев казва ние сме "за" но парламента да реши и какво става там? Националните пр.д.тели ГЕРБ ,ДПС ,най-вече ПП-ДЕЕ....Бъ заедно с колкото трябват от партията на Радев са "за ". Така част от депутатите на Радев уж ще покажат гръбнак и самолетите пак ще кацнат тук.Те точно това ще стане. Само,че войната се разраства и не се знае дали и тука няма да полетят ракети. По вероятно "да" Не се ли замисляте защо Европа не се бърка в тази война? Едно от нещата е ,че а се намесиха, а руски ракети отидоха в Иран и почнаха да бият по Европа по същият начин както западните бият по Русия през Украйна.

    16:47 20.07.2026

  • 22 хихи

    12 1 Отговор

    До коментар #14 от "хехе":

    Радев е като Слънцето, 12 часа свети за русофилите, а другите 12 часа за евроатлантиците...

    16:47 20.07.2026

  • 23 Ачо

    7 0 Отговор
    Лакей на Америка!Ще те счупим с камъни!

    16:48 20.07.2026

  • 24 русев

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "Дидо":

    въпроса си го отпрати към бг мафията,която ни вкара в нато!

    16:49 20.07.2026

  • 25 Хмм

    7 3 Отговор
    това е учстие във война, в Иран беше обстреляно начално училище и убити 160 малки деца, в Библията - кръвта им да падне върху нас

    16:53 20.07.2026

  • 26 Електорат

    9 1 Отговор
    Не съм съгласен аз и семейството и децата ми, близките да станат обект на терористични акции от страна на Иран и други страни с които САЩ воюват.
    Защо Радев ни въвлича във военни действия!
    Аз искам МИР!

    Коментиран от #29

    16:57 20.07.2026

  • 27 Пе ! + Де !

    5 4 Отговор
    Ра !

    --

    С лъка !

    Си Е !

    Пе !

    --

    Де !

    --

    Ра !

    --

    С лък !

    Не можеш Да Кажеш !

    Какво Ще Излезе !

    Най - Накрая !

    16:57 20.07.2026

  • 28 Май ! Няма Да Е !

    2 1 Отговор
    АЕЦ-а !

    17:00 20.07.2026

  • 29 Баста

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "Електорат":

    Никога вече ПБ!
    Войнолюбци! Ние гласувахме за тях!!!

    17:00 20.07.2026

  • 30 Рицари на провалените каузи

    2 3 Отговор
    Това е все едно да питаш kaтyна на Късака Костя до къде стигна с опазване на лева, МОЧА, опазиха ли се от гейовете и самолети на НАТО нямаше да позволят да кацат ... неземни шарлатани .

    17:02 20.07.2026

  • 31 Хмм

    2 0 Отговор
    Радев се опитва като Пилат Понтийски да си измие ръцете, но има разлика - Пилат казва за Христос "той не е виновен", а Радев предлага да се настанят самолетите цистерни, които ще снабдяват с гориво самолетите които ще бомбардират Иран, Испания отказа изобщо американски военни самолети да прелитат над Испания и да използват военните бази за нападения срещу Иран, Испания не участва и във ВСВ.

    17:04 20.07.2026

  • 32 Стенли

    2 0 Отговор
    Защо ли имам предчувствието , че единствено ВЪЗРАЖДАНЕ ще бъдат против🤔

    Коментиран от #34

    17:05 20.07.2026

  • 33 Те Иран нямаше никога да разберат

    1 0 Отговор
    Че САЩ си държат самолетите тука ама куче което не знае да лае само вкарва вълка в кошарата.

    17:08 20.07.2026

  • 34 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Стенли":

    Ако им се обади Деса дуловската, ще гласува както им нареди. Не веднъж са го правили по команда има го и заснето как гласуват ЗА, ЗА .. за медицинската мафия.

    17:10 20.07.2026

  • 35 Копейкин Костя

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Смачканите кифли":

    Така е.
    Петолъчниците- радевисти не спирате да квичите!

    17:10 20.07.2026

  • 36 Те Иран нямаше никога да разберат

    2 0 Отговор
    Че САЩ си държат самолетите тука ама куче което не знае да лае само вкарва вълка в кошарата.

    17:10 20.07.2026

  • 37 Хмм

    1 0 Отговор
    за визите си има обективен критерий - по-малко от 3% отказани визи, при нас са 5%, това че Радев се надяваше да ги изтъргува срещу живота на иранците е непочтено, а и иска нарушение на закона

    17:11 20.07.2026

  • 38 Ххххххххххх

    0 0 Отговор
    И ще си останете с чакането.

    17:15 20.07.2026

  • 39 Радев срещу Радев

    0 0 Отговор
    След като се изрепчи и показа какъв гръбнак има да постави българския интерес, че цистерните за натовското учение нямат повече място на софийското летище, военният му министър обяви, че след ремонт тепърва натовски самолети ще пребивават там.
    Сега премиера Радев ще трябва аргументирано да убеди лидера на мнозинството в НСъбрание Румен Радев, да се гласува пребиваването на цистерни в Безмер, за операцията на САЩ в Иран.
    НАТО този път не участва в това базиране.
    Кой от двамата Радев ще вземе превес? :)

    17:16 20.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол