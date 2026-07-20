Цените в бензиностанциите в САЩ надхвърлиха психологическата граница от 4 долара за галон

Цените на бензина по бензиностанциите в САЩ отново минаха над прага от 4 долара за галон (един галон се равнява на 3,8 литра - бел. ред.), сочат данни на Американската автомобилна асоциация (AAA), цитирани от Ройтерс. Повишението се отчита, след като размяната на удари между САЩ и Иран отново наруши световните доставки на петрол през Ормузкия проток, предаде БТА.

Средните национални цени на дребно на бензина в САЩ са се повишили с над 30 на сто от началото на войната в Близкия изток, според ААА.

Психологическата граница от 4 долара за галон, преминаването на която е болезнено за много домакинства, последно беше превишена в края на март, когато Иран спря трафика през Ормузкия проток. Цените се понижиха през юни след подписването на меморандум за разбирателство за прекратяване на войната между страните, припомня Ройтерс.

Около 20 на сто от световните доставки на петрол преминаваха през протока преди началото на войната в края на февруари. Високите цени по бензиностанциите се превърнаха в сложен проблем за разрешаване за президента на САЩ Доналд Тръмп и администрацията му. Скоро започва предизборна кампания, с която Републиканската партия ще се опита да задържи скромното си мнозинство в Конгреса на междинните избори през ноември, припомня Ройтерс.

Суровият петрол също поскъпна, с около 16 на сто, след провала на примирието между САЩ и Иран. Цените на дребно на горивата и суровия петрол обикновено се движат в една и съща посока, тъй като е петролът е ключова съставка за производството на горива.

Цените на енергията са повлияни и от загубата на руския рафинериен капацитет заради засилващите се украински атаки.

Високите цени са резултат и на намалелите запаси на гориво в САЩ. Резервът в страната е достигнал 210,5 милиона барела, което е с около 1,5 милиона барела под петгодишната средна стойност, сочат официални данни.