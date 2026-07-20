Цените в бензиностанциите в САЩ надхвърлиха психологическата граница от 4 долара за галон

Цените на бензина по бензиностанциите в САЩ отново минаха над прага от 4 долара за галон (един галон се равнява на 3,8 литра - бел. ред.), сочат данни на Американската автомобилна асоциация (AAA), цитирани от Ройтерс. Повишението се отчита, след като размяната на удари между САЩ и Иран отново наруши световните доставки на петрол през Ормузкия проток, предаде БТА.
Средните национални цени на дребно на бензина в САЩ са се повишили с над 30 на сто от началото на войната в Близкия изток, според ААА.
Психологическата граница от 4 долара за галон, преминаването на която е болезнено за много домакинства, последно беше превишена в края на март, когато Иран спря трафика през Ормузкия проток. Цените се понижиха през юни след подписването на меморандум за разбирателство за прекратяване на войната между страните, припомня Ройтерс.
Около 20 на сто от световните доставки на петрол преминаваха през протока преди началото на войната в края на февруари. Високите цени по бензиностанциите се превърнаха в сложен проблем за разрешаване за президента на САЩ Доналд Тръмп и администрацията му. Скоро започва предизборна кампания, с която Републиканската партия ще се опита да задържи скромното си мнозинство в Конгреса на междинните избори през ноември, припомня Ройтерс.
Суровият петрол също поскъпна, с около 16 на сто, след провала на примирието между САЩ и Иран. Цените на дребно на горивата и суровия петрол обикновено се движат в една и съща посока, тъй като е петролът е ключова съставка за производството на горива.
Цените на енергията са повлияни и от загубата на руския рафинериен капацитет заради засилващите се украински атаки.
Високите цени са резултат и на намалелите запаси на гориво в САЩ. Резервът в страната е достигнал 210,5 милиона барела, което е с около 1,5 милиона барела под петгодишната средна стойност, сочат официални данни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Миро
15:05 20.07.2026
2 честен ционист
Коментиран от #4, #11
15:06 20.07.2026
3 Беро
Близо четири литра за 4 долара!
Ще ви помага Тръмпито, Спечелил е 16 милиарда от началото на годината! Пак от вас и пак на гърба ви!
15:10 20.07.2026
4 Само дето пак си неподготвен
До коментар #2 от "честен ционист":В много градове от САЩ няма обществен транспорт и всеки е длъжен да ползва собствен превоз.
Хората трябва да оставят децата си на училище, което много често се намира на десетки километри от местоживеене, а след това някой да ги вземе.
След това, отиване и връщане от работа - ето как за деня си навъртял повече от 100км, което го правят няколко члена от семесйтвото.
В САЩ наистина автомобила НЕ Е УДОБСТВО, а НЕОБХОДИМОСТ.
Коментиран от #7, #10, #14, #15, #16
15:14 20.07.2026
5 Красимир Петров
Коментиран от #26
15:17 20.07.2026
6 Даа...
Коментиран от #9
15:18 20.07.2026
7 да имат какво ни интересува нас
До коментар #4 от "Само дето пак си неподготвен":ако ще да не излизат от къщите си точно заради тези така нареченибоклуци стават тези войни по света
15:18 20.07.2026
8 тъпчо
15:19 20.07.2026
9 най скъсани трол се обади
До коментар #6 от "Даа...":явно доста клиенти си си имал на задния си вход тази вечер .може би вчера си бил в монголията та знаеш какво има и какво не смешенпедераст
Коментиран от #24
15:20 20.07.2026
10 честен ционист
До коментар #4 от "Само дето пак си неподготвен":Ти си неподготвен. 40% от американските деца не могат да четат.
15:20 20.07.2026
11 Европеец
До коментар #2 от "честен ционист":Така е, ама американците не са свикнали на тия цени..... Когато галона стане 5 долара, краварите ще принудят лудия Дончо да спре войната с Иран.....
Коментиран от #13
15:23 20.07.2026
12 Краварите
15:24 20.07.2026
13 честен ционист
До коментар #11 от "Европеец":Когато 1 галон стане USD 5, американците ще минат на литър мерна единица, защото ще зареждат в найлонови торбички.
15:28 20.07.2026
14 Селянина с колелото
До коментар #4 от "Само дето пак си неподготвен":Така е, прав си. Но в Америка средната заплата е три пъти по-висока от нашата, а цената на горивата към момента е 65% по-ниска от нашите цени. Според теб кой има право да е по-недоволен, ние или те.
15:28 20.07.2026
15 ежко
До коментар #4 от "Само дето пак си неподготвен":Ами да си сменят начина на живот тогава. Бас хващам, че има и по близки училища и по-близка работа. Заплатите може да са по-малки,но и разходите ще са.
15:30 20.07.2026
16 и кво
До коментар #4 от "Само дето пак си неподготвен":Е, и?
Знаеш ли през къде ми е за САЩ и за хората там? Да се спасяват.
Тях да не би да ги интересува колко струва бензина в България????
Така че - боли ме за САЩ.
15:39 20.07.2026
17 Емо
15:41 20.07.2026
18 НЕма се пУашите!
15:45 20.07.2026
19 каунь
15:50 20.07.2026
20 Има ли бой
15:51 20.07.2026
21 Трмпясалия Пират съм !
15:53 20.07.2026
22 Оня със чалмата съм от близкия изток
15:56 20.07.2026
23 хъхъ
Масово карат пикапи с V8-ци на бензин, и не слагат газови уредби като Ганъо.
15:59 20.07.2026
24 Чиба, nocepko !
До коментар #9 от "най скъсани трол се обади":си си .. си ... си ..
Купи си буквар бе, raлфoн !!!
16:01 20.07.2026
25 Евтина подлога на блатото
16:09 20.07.2026
26 Не ги мислим
До коментар #5 от "Красимир Петров":Изобщо не ни пука за тях, лошото е че все още имат възможност да повлияват много на световната търговия и поразиите дето правят се усещат почти навсякъде а не само при тях.
16:51 20.07.2026