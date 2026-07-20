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Цените в бензиностанциите в САЩ надхвърлиха психологическата граница от 4 долара за галон

Цените в бензиностанциите в САЩ надхвърлиха психологическата граница от 4 долара за галон

20 Юли, 2026 15:02 1 395 26

  • бензин-
  • сащ-
  • петрол-
  • иран-
  • ормузки проток

Психологическата граница от 4 долара за галон, преминаването на която е болезнено за много домакинства, последно беше превишена в края на март

Цените в бензиностанциите в САЩ надхвърлиха психологическата граница от 4 долара за галон - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените на бензина по бензиностанциите в САЩ отново минаха над прага от 4 долара за галон (един галон се равнява на 3,8 литра - бел. ред.), сочат данни на Американската автомобилна асоциация (AAA), цитирани от Ройтерс. Повишението се отчита, след като размяната на удари между САЩ и Иран отново наруши световните доставки на петрол през Ормузкия проток, предаде БТА.

Средните национални цени на дребно на бензина в САЩ са се повишили с над 30 на сто от началото на войната в Близкия изток, според ААА.

Психологическата граница от 4 долара за галон, преминаването на която е болезнено за много домакинства, последно беше превишена в края на март, когато Иран спря трафика през Ормузкия проток. Цените се понижиха през юни след подписването на меморандум за разбирателство за прекратяване на войната между страните, припомня Ройтерс.

Около 20 на сто от световните доставки на петрол преминаваха през протока преди началото на войната в края на февруари. Високите цени по бензиностанциите се превърнаха в сложен проблем за разрешаване за президента на САЩ Доналд Тръмп и администрацията му. Скоро започва предизборна кампания, с която Републиканската партия ще се опита да задържи скромното си мнозинство в Конгреса на междинните избори през ноември, припомня Ройтерс.

Суровият петрол също поскъпна, с около 16 на сто, след провала на примирието между САЩ и Иран. Цените на дребно на горивата и суровия петрол обикновено се движат в една и съща посока, тъй като е петролът е ключова съставка за производството на горива.

Цените на енергията са повлияни и от загубата на руския рафинериен капацитет заради засилващите се украински атаки.

Високите цени са резултат и на намалелите запаси на гориво в САЩ. Резервът в страната е достигнал 210,5 милиона барела, което е с около 1,5 милиона барела под петгодишната средна стойност, сочат официални данни.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Миро

    44 2 Отговор
    Голям праз, у нас мина пак 1,61 евро за литър!

    15:05 20.07.2026

  • 2 честен ционист

    31 1 Отговор
    Алоо,1 галон е близо 4л

    Коментиран от #4, #11

    15:06 20.07.2026

  • 3 Беро

    43 1 Отговор
    Живи да ги ожалиш хамериканците!
    Близо четири литра за 4 долара!
    Ще ви помага Тръмпито, Спечелил е 16 милиарда от началото на годината! Пак от вас и пак на гърба ви!

    15:10 20.07.2026

  • 4 Само дето пак си неподготвен

    17 13 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    В много градове от САЩ няма обществен транспорт и всеки е длъжен да ползва собствен превоз.
    Хората трябва да оставят децата си на училище, което много често се намира на десетки километри от местоживеене, а след това някой да ги вземе.
    След това, отиване и връщане от работа - ето как за деня си навъртял повече от 100км, което го правят няколко члена от семесйтвото.
    В САЩ наистина автомобила НЕ Е УДОБСТВО, а НЕОБХОДИМОСТ.

    Коментиран от #7, #10, #14, #15, #16

    15:14 20.07.2026

  • 5 Красимир Петров

    22 4 Отговор
    Хаха не ги мислете Американците

    Коментиран от #26

    15:17 20.07.2026

  • 6 Даа...

    4 33 Отговор
    В "бензиностанцията с ракети", монголята само могат да сънуват за такива цени. Под 3€, а на някои места 10€, няма бензин.

    Коментиран от #9

    15:18 20.07.2026

  • 7 да имат какво ни интересува нас

    29 3 Отговор

    До коментар #4 от "Само дето пак си неподготвен":

    ако ще да не излизат от къщите си точно заради тези така нареченибоклуци стават тези войни по света

    15:18 20.07.2026

  • 8 тъпчо

    16 3 Отговор
    Расизма се заплаща.

    15:19 20.07.2026

  • 9 най скъсани трол се обади

    19 6 Отговор

    До коментар #6 от "Даа...":

    явно доста клиенти си си имал на задния си вход тази вечер .може би вчера си бил в монголията та знаеш какво има и какво не смешенпедераст

    Коментиран от #24

    15:20 20.07.2026

  • 10 честен ционист

    22 3 Отговор

    До коментар #4 от "Само дето пак си неподготвен":

    Ти си неподготвен. 40% от американските деца не могат да четат.

    15:20 20.07.2026

  • 11 Европеец

    24 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Така е, ама американците не са свикнали на тия цени..... Когато галона стане 5 долара, краварите ще принудят лудия Дончо да спре войната с Иран.....

    Коментиран от #13

    15:23 20.07.2026

  • 12 Краварите

    19 2 Отговор
    да тропат с копита. Санкциите работят.

    15:24 20.07.2026

  • 13 честен ционист

    15 2 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    Когато 1 галон стане USD 5, американците ще минат на литър мерна единица, защото ще зареждат в найлонови торбички.

    15:28 20.07.2026

  • 14 Селянина с колелото

    22 2 Отговор

    До коментар #4 от "Само дето пак си неподготвен":

    Така е, прав си. Но в Америка средната заплата е три пъти по-висока от нашата, а цената на горивата към момента е 65% по-ниска от нашите цени. Според теб кой има право да е по-недоволен, ние или те.

    15:28 20.07.2026

  • 15 ежко

    9 5 Отговор

    До коментар #4 от "Само дето пак си неподготвен":

    Ами да си сменят начина на живот тогава. Бас хващам, че има и по близки училища и по-близка работа. Заплатите може да са по-малки,но и разходите ще са.

    15:30 20.07.2026

  • 16 и кво

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "Само дето пак си неподготвен":

    Е, и?
    Знаеш ли през къде ми е за САЩ и за хората там? Да се спасяват.
    Тях да не би да ги интересува колко струва бензина в България????
    Така че - боли ме за САЩ.

    15:39 20.07.2026

  • 17 Емо

    4 5 Отговор
    Ех, какъв комунизъм. 1 долар на литър - 1.70 лв=0.85 евро. кеф да ти е на душата, натискаш газта до дупка и караш. Между другото, да попитаме премиера защо в България горивата са толкова скъпи и каква е печалбата на Лукойл. или като е получил от Вагит Алекперов 2-3 млн. рушвет, все му е тая за хората.

    15:41 20.07.2026

  • 18 НЕма се пУашите!

    9 1 Отговор
    Тръмп заяви,че за пореден път е победил Иран ,Ормузкият проток е отворен и под контрола на САЩ...!

    15:45 20.07.2026

  • 19 каунь

    2 1 Отговор
    20 да стани!

    15:50 20.07.2026

  • 20 Има ли бой

    3 0 Отговор
    по бензиностанциите?

    15:51 20.07.2026

  • 21 Трмпясалия Пират съм !

    7 0 Отговор
    Гответе се и за осем долара за галон бе мили мои крави , после за дванадесет долара !!!!!

    15:53 20.07.2026

  • 22 Оня със чалмата съм от близкия изток

    5 1 Отговор
    Кравите много скоро ще ходят пеша да пият вода , да пасът .....ще си правят разходки пеш със кеф !

    15:56 20.07.2026

  • 23 хъхъ

    7 0 Отговор
    Американците наричат двигател от 3.5 литра - "малък".
    Масово карат пикапи с V8-ци на бензин, и не слагат газови уредби като Ганъо.

    15:59 20.07.2026

  • 24 Чиба, nocepko !

    0 3 Отговор

    До коментар #9 от "най скъсани трол се обади":

    си си .. си ... си ..
    Купи си буквар бе, raлфoн !!!

    16:01 20.07.2026

  • 25 Евтина подлога на блатото

    2 6 Отговор
    Остайте фащ,скажете сколька е веке в кочината просия,вчера беше 280 рублифза литър или 3,20 евро, то и в Буркина Фасо нема такава цена????!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    16:09 20.07.2026

  • 26 Не ги мислим

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Красимир Петров":

    Изобщо не ни пука за тях, лошото е че все още имат възможност да повлияват много на световната търговия и поразиите дето правят се усещат почти навсякъде а не само при тях.

    16:51 20.07.2026