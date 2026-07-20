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Открит път за нови форми на атаки! Западът твърде бавно усвоява поуките от войните в Украйна и Иран

Открит път за нови форми на атаки! Западът твърде бавно усвоява поуките от войните в Украйна и Иран

20 Юли, 2026 13:46 1 281 42

  • украйна-
  • русия-
  • нато-
  • ракети-
  • дронове

Досега западната военна мисъл беше съсредоточена предимно върху това да разполага с технологично по-съвършени системи за въоръжение и бързо да нанесе поражение на противника чрез превъзходство на военните ресурси

Открит път за нови форми на атаки! Западът твърде бавно усвоява поуките от войните в Украйна и Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Die Welt Die Welt

Войните в Иран и в Украйна показват, че противниците, които на пръв поглед изглеждат по-слаби, не са толкова лесни за побеждаване. Военните предупреждават: ако Западът не се адаптира, това ще отвори пътя за нови форми на атаки. Особено на Европа ѝ липсва време, пише Die Welt, цитиран от Фокус.

Изданието припомни, че през февруари 2023 г. Русия претърпя горчива изненада. Редкият и скъп разузнавателен самолет А-50 беше унищожен от дрон на беларуската авиационна база Мачулищи в Минска област, която се използваше от Русия. Отбелязва се, че самолетът е бил паркиран без никакви мерки за сигурност, тъй като руснаците, намиращи се на 200 километра от фронтовата линия, не са очаквали нападение.

Три години по-късно иранците успяха да извършат подобно действие. Те унищожиха американски разузнавателен самолет AWACS на саудитска авиационна база, разположена на 700 километра от Иран.

"Разликата между тези две събития се състои в това, че ВВС на САЩ години наред получаваха предупреждения за тази заплаха, но не извлякоха никакви поуки от това. По този начин те показаха, че не са се поучили достатъчно от опита на други войни“, отбеляза бившият австралийски генерал и военен стратег Мик Райън в ново проучване за Института "Лоуи“, посветено на нежеланието на западните армии да се учат от чуждия опит.

В публикацията се подчертава, че досега западната военна мисъл беше съсредоточена предимно върху това да разполага с технологично по-съвършени системи за въоръжение и бързо да нанесе поражение на противника чрез превъзходство на военните ресурси.

Въпреки това, според изданието, в бъдеще това вече няма да е достатъчно. В крайна сметка, както показаха както войната в Украйна, така и неотдавнашната война с Иран, противници, които на хартия изглеждат значително по-слаби, все пак не са толкова лесни за побеждаване.

Добавя се, че когато войната се проточи, изведнъж на преден план излизат съвсем други аспекти. Например, устойчивостта на населението, инфраструктурата и икономиката.

В статията се подчертава, че в такъв случай също така е от ключово значение колко бързо отбранителната промишленост ще успее да увеличи масово производството, за да замени боеприпасите и унищожената техника. Но още по-важно е колко бързо военните и промишлеността ще могат да реагират на промените в обстановката на фронта.

"Когато имаш работа с противник, способен да се адаптира, важни са скоростта на иновационните цикли и нивото на способност за обучение, а не видът на технологията като такъв“, отбеляза в интервю за Wall Street Journal Луис Мосли, ръководител на британския клон на компанията Palantir.

Посочва се, че американската компания Palantir е помогнала за създаването в Украйна на мрежова система на базата на изкуствен интелект (ИИ), която в реално време предава разузнавателни данни на военните подразделения, които след това могат да атакуват откритите вражески обекти.

Според военния стратег Мик Райън проблемът на западните военни се състои, наред с другото, в това, че те просто се опитват да впишат новата техника в старите тактически концепции, без да поставят под съмнение самите предпоставки на тези концепции.

"Бойното поле се променя с бързи темпове. Става дума за изкуствен интелект, квантови изчисления, лазери и автоматизация. В бъдеще ще станем свидетели на коренна промяна в стратегическите и технологичните взаимоотношения. Техниката определя тактиката. Мащабът определя стратегията. Нужни са ни гъвкавост и способност за адаптация. Ако не успеем постоянно да адаптираме въоръжените си сили така, че да могат да реагират на промените в обстоятелствата дори в краткосрочна перспектива, то в решаващия момент няма да можем да победим“, отбеляза генералният инспектор на Бундесвера Карстен Бройер в началото на юли по време на срещата на върха по въпросите на сигурността, организирана от изданието.

Изданието подчертава, че Украйна показва как се прави това. По-конкретно, тя създаде нова екосистема от стартъпи, свързани с военните чрез цифрова платформа (Brave1), за да може промишлеността да реагира възможно най-бързо на новите нужди на фронта.

Посочва се, че иновационният потенциал на Украйна до известна степен потвърждава западната предразсъдъчна представа, според която свободните и демократични общества, при необходимост, се оказват по-гъвкави и изобретателни от авторитарните режими.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 15 Отговор
    Радев официално ни вкарва във войната с Иран.Застраховайте си къщите за ракети и дронове.

    Коментиран от #6, #21, #22

    13:47 20.07.2026

  • 2 ФАКТ

    10 9 Отговор
    софето ке гърми.. суун

    Коментиран от #42

    13:49 20.07.2026

  • 3 най накрая да си признаете кои воюва

    14 5 Отговор
    абе кой е тоя запад?
    запада ли воюва със русия и иран?

    а защо воюват?

    13:51 20.07.2026

  • 4 Победа будет за нами!

    15 9 Отговор
    Росия мачка здрава УкРайна.

    Коментиран от #9, #30

    13:53 20.07.2026

  • 5 ЗАПАДЪТ Е ПО ЗАПАДНАЛ

    13 7 Отговор
    И ОТ НАШИЯТ СЕВЕРОЗАПАД. А ЕВРОПА БЕШЕ ДВИГАТЕЛЯ НА СВЕТА. НЯКОГАААА.

    13:53 20.07.2026

  • 6 ДАНС

    9 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тебе трябва да те разследват за разпространяване на неверни слухове!

    13:54 20.07.2026

  • 7 Войните

    6 15 Отговор
    Показаха показухата на Русия ,че са вторая в Украйна

    13:55 20.07.2026

  • 8 Докладвайте №1

    9 10 Отговор
    С ник "Последния Софиянец" за разпространение на неверни слухове за война!

    Коментиран от #11, #15, #26

    13:56 20.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Всичката ви такава

    4 5 Отговор
    като статиите ви. И какво като уж ме блокирахте. И за това не ставате.🥳

    13:57 20.07.2026

  • 11 Ние не сме доносници

    8 6 Отговор

    До коментар #8 от "Докладвайте №1":

    като теб. Докладвай го ти. Не бутай нас, а ти да се криеш зад гърба ни.

    14:00 20.07.2026

  • 12 Никой

    11 7 Отговор
    Русия ни дари с над 80 години мир - а Западът се чуди какво да изстреля.

    Коментиран от #33

    14:00 20.07.2026

  • 13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 7 Отговор

    До коментар #9 от "5-та година "Киев за 3 дня"":

    Вие започнахте да пишете:"Расия Има ракети за ТРИ ДНЯ!!!! "
    И така, все Тези три дня, хахахах

    14:01 20.07.2026

  • 14 не може да бъде

    6 5 Отговор
    Според мен сега Западът усвоява една истина която другите по-нецивилизовани по-недемократични и по-слаби в икономическо отношение държави отдавна са разбрали и усвоили -подмяната на понятията / като напр-обявяването на черното за бяло / и утвърждаването на ненормалното за нормално не помагат за постигането на победа а напротив!?

    14:02 20.07.2026

  • 15 ДС Терзиев

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "Докладвайте №1":

    Извинете вие по висок чин ли имате от мен в ДС?

    14:02 20.07.2026

  • 16 Овчар

    7 5 Отговор
    Запада трябва пак да включи на ЗАДНА..! Няма на къде..!

    Коментиран от #36

    14:02 20.07.2026

  • 17 Швейк

    7 10 Отговор
    1709г.-Петър Велики разбива шведската армия.
    1945г.-Йосиф Сталин побеждава фашистка Германия.
    2026г.-Путин превзема две села в Украйна.
    Или-както казва Остап Бендер-сбъдва се мечтата на идиота !

    Коментиран от #20, #32

    14:02 20.07.2026

  • 18 Защо тези

    3 5 Отговор
    народи взаимно се наказват , заради полотическия си бандитизъм. Това е трагедия и жестокост. Те трябва да търгуват помежду си и да просперират вместо да се самоунищожават. А запада само използва слабостите им за да трупа богатства.

    14:04 20.07.2026

  • 19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 6 Отговор
    По съобщения на Министерството на Отбраната на Уклайна, Русия к монтирала обикновен компас за 2 евро в дроновете Молния
    Камерата на Дрона го следи и не губи посоката на полета. Натовския РЕБ е нулиран от нового, хвхахах

    14:04 20.07.2026

  • 20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 5 Отговор

    До коментар #17 от "Швейк":

    Напомням Ти че среди да разбие Карл Велики 1709 , Пётр 1 9 години воюва с Швеция, и после още 11.
    И Сталин, подобно.
    Как четете Наопаки всичко, ми Зерници

    Коментиран от #37

    14:07 20.07.2026

  • 21 Гробар

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Чорапа ще козирува и изпълнява иначе дедо Дончо ше бомби Софето.

    14:09 20.07.2026

  • 22 Без име

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Горките хора в Ямбол. Не стига, че откакто направиха базата, доматите им стават само в покрити оранжерии, сега са и на мерника на Иран.

    14:12 20.07.2026

  • 23 Ханс Картечаря

    6 4 Отговор
    На Хаяско му отвориха втори фронт.

    Коментиран от #29

    14:12 20.07.2026

  • 24 Маскалия има неограничен ресурс

    5 6 Отговор
    от маскали!
    Австриеца с мустачки успя да утилизира само 37 милиона!

    14:14 20.07.2026

  • 25 Многоходовото

    6 5 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #31

    14:15 20.07.2026

  • 26 Последния софиянец

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Докладвайте №1":

    Всички тук знаят, че не съм добре с главъта.

    14:16 20.07.2026

  • 27 ДрайвингПлежър

    4 5 Отговор
    Само Иран и Русия устояват на великия запад - представете си ако се включи и Китай, И ЦЕЛИЯТ СВОБОДЕН СВЯТ срещу НАТОвските престъпници!!!

    ... а България за пореден път е от грешната страна на историята и отново е булката!

    14:16 20.07.2026

  • 28 руската мечка

    4 3 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    14:17 20.07.2026

  • 29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 5 Отговор

    До коментар #23 от "Ханс Картечаря":

    Ханс Картечаря е избил 2500 американците в деня на американския десант във Франция.
    Това само Ханс. А Фриц, Михел и другите? Хахахахххзазх

    14:18 20.07.2026

  • 30 0001

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Победа будет за нами!":

    Руската Меца нещо не е във форма 😂

    14:18 20.07.2026

  • 31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 6 Отговор

    До коментар #25 от "Многоходовото":

    Си или Путин Ти казаха за заемите?

    14:18 20.07.2026

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 7 Отговор

    До коментар #17 от "Швейк":

    Май Ти Си мечтата на Бендер?

    14:20 20.07.2026

  • 33 не може да бъде

    2 6 Отговор

    До коментар #12 от "Никой":

    Съвсем сериозно -всичко което прави колективният Запад в момента представлява сбор от предпоставки за голяма война с Русия !?Ако се сравни сегашното положение с положението 1938-1941 г- приликите просто се набиват в очите -има достатъчно литература по въпроса където това може да се види!?Разбира се сега има по-добри предпазни механизми за да не се разпали война но това не отменя опасността според мен !?

    Коментиран от #40

    14:20 20.07.2026

  • 34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 6 Отговор
    Русия вече 5-та Година,търпеливо, спокойно, добро намерено, бавно,малко по малко, само с лявата ръка, въспитава украинците. Хахахаххах.
    Само вие не се месте лично. Щото няма да е само с лявата ръка.
    Напомням, се сега наемници в плен не взимат руснаците.

    Коментиран от #35

    14:26 20.07.2026

  • 35 не може да бъде

    2 4 Отговор

    До коментар #34 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Според Лари Джонсън руската армия вече е включила в режим на сенокосачка!?

    14:30 20.07.2026

  • 36 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Овчар":

    Ние и другаря Путин отдавна сме на задна 😘

    14:35 20.07.2026

  • 37 Швейк

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Поне пишем грамотно.

    Коментиран от #38

    14:42 20.07.2026

  • 38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 3 Отговор

    До коментар #37 от "Швейк":

    Да, бърщам да Ви отговарям на глупостите, и не проверявам, а пиша от Руска клавиатура и редактора ми мысли българските думи за грешки и Ги поправя. Такоз е. Важното е че разбираш, че Ви раскривам глупостите.

    14:56 20.07.2026

  • 39 Иван Бедров

    1 1 Отговор
    Западняците настроиха срещу себе си досат от българския народ.
    НАТО ни заля с невероятно долнопробна пропаганда. Дядо ми вика, че такава глупост не е виждал откакто се помни. А аз си мислех, че едно време са били по-глупави хората от съвременниците ти.
    НАТО се управлява от умопомрачени хора със сексуални извращения. Никой не очаква нищо добро от тях. От както се помня в България става непрекъснато все по-зле и не виждам по никакъв начин това да се промени, докато ни управляват такива психопати.

    Коментиран от #41

    15:04 20.07.2026

  • 40 Хм...

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "не може да бъде":

    Колективният Запад няма никакво желание да воюва. Расия да си прибира гавазите от Украйна и да се затваря зад границите си, никой не иска да има общо с тях, нито пък им искат териториите. Е, каквото са обещали на китайците, да го дават, техен проблем.

    15:10 20.07.2026

  • 41 Хм...

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Иван Бедров":

    България е част от ЕС, ние сме едно семейство. Ако не ти харесва, знаеш че имаш покана да се заселиш в расия.

    15:12 20.07.2026

  • 42 На таа

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Клоака Максима отдавна и трябва една хирошимка та да си отдъхне най-после България

    15:20 20.07.2026