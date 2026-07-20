Открит път за нови форми на атаки! Западът твърде бавно усвоява поуките от войните в Украйна и Иран

Войните в Иран и в Украйна показват, че противниците, които на пръв поглед изглеждат по-слаби, не са толкова лесни за побеждаване. Военните предупреждават: ако Западът не се адаптира, това ще отвори пътя за нови форми на атаки. Особено на Европа ѝ липсва време, пише Die Welt, цитиран от Фокус.
Изданието припомни, че през февруари 2023 г. Русия претърпя горчива изненада. Редкият и скъп разузнавателен самолет А-50 беше унищожен от дрон на беларуската авиационна база Мачулищи в Минска област, която се използваше от Русия. Отбелязва се, че самолетът е бил паркиран без никакви мерки за сигурност, тъй като руснаците, намиращи се на 200 километра от фронтовата линия, не са очаквали нападение.
Три години по-късно иранците успяха да извършат подобно действие. Те унищожиха американски разузнавателен самолет AWACS на саудитска авиационна база, разположена на 700 километра от Иран.
"Разликата между тези две събития се състои в това, че ВВС на САЩ години наред получаваха предупреждения за тази заплаха, но не извлякоха никакви поуки от това. По този начин те показаха, че не са се поучили достатъчно от опита на други войни“, отбеляза бившият австралийски генерал и военен стратег Мик Райън в ново проучване за Института "Лоуи“, посветено на нежеланието на западните армии да се учат от чуждия опит.
В публикацията се подчертава, че досега западната военна мисъл беше съсредоточена предимно върху това да разполага с технологично по-съвършени системи за въоръжение и бързо да нанесе поражение на противника чрез превъзходство на военните ресурси.
Въпреки това, според изданието, в бъдеще това вече няма да е достатъчно. В крайна сметка, както показаха както войната в Украйна, така и неотдавнашната война с Иран, противници, които на хартия изглеждат значително по-слаби, все пак не са толкова лесни за побеждаване.
Добавя се, че когато войната се проточи, изведнъж на преден план излизат съвсем други аспекти. Например, устойчивостта на населението, инфраструктурата и икономиката.
В статията се подчертава, че в такъв случай също така е от ключово значение колко бързо отбранителната промишленост ще успее да увеличи масово производството, за да замени боеприпасите и унищожената техника. Но още по-важно е колко бързо военните и промишлеността ще могат да реагират на промените в обстановката на фронта.
"Когато имаш работа с противник, способен да се адаптира, важни са скоростта на иновационните цикли и нивото на способност за обучение, а не видът на технологията като такъв“, отбеляза в интервю за Wall Street Journal Луис Мосли, ръководител на британския клон на компанията Palantir.
Посочва се, че американската компания Palantir е помогнала за създаването в Украйна на мрежова система на базата на изкуствен интелект (ИИ), която в реално време предава разузнавателни данни на военните подразделения, които след това могат да атакуват откритите вражески обекти.
Според военния стратег Мик Райън проблемът на западните военни се състои, наред с другото, в това, че те просто се опитват да впишат новата техника в старите тактически концепции, без да поставят под съмнение самите предпоставки на тези концепции.
"Бойното поле се променя с бързи темпове. Става дума за изкуствен интелект, квантови изчисления, лазери и автоматизация. В бъдеще ще станем свидетели на коренна промяна в стратегическите и технологичните взаимоотношения. Техниката определя тактиката. Мащабът определя стратегията. Нужни са ни гъвкавост и способност за адаптация. Ако не успеем постоянно да адаптираме въоръжените си сили така, че да могат да реагират на промените в обстоятелствата дори в краткосрочна перспектива, то в решаващия момент няма да можем да победим“, отбеляза генералният инспектор на Бундесвера Карстен Бройер в началото на юли по време на срещата на върха по въпросите на сигурността, организирана от изданието.
Изданието подчертава, че Украйна показва как се прави това. По-конкретно, тя създаде нова екосистема от стартъпи, свързани с военните чрез цифрова платформа (Brave1), за да може промишлеността да реагира възможно най-бързо на новите нужди на фронта.
Посочва се, че иновационният потенциал на Украйна до известна степен потвърждава западната предразсъдъчна представа, според която свободните и демократични общества, при необходимост, се оказват по-гъвкави и изобретателни от авторитарните режими.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #21, #22
13:47 20.07.2026
2 ФАКТ
Коментиран от #42
13:49 20.07.2026
3 най накрая да си признаете кои воюва
запада ли воюва със русия и иран?
а защо воюват?
13:51 20.07.2026
4 Победа будет за нами!
Коментиран от #9, #30
13:53 20.07.2026
5 ЗАПАДЪТ Е ПО ЗАПАДНАЛ
13:53 20.07.2026
6 ДАНС
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тебе трябва да те разследват за разпространяване на неверни слухове!
13:54 20.07.2026
7 Войните
13:55 20.07.2026
8 Докладвайте №1
Коментиран от #11, #15, #26
13:56 20.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Всичката ви такава
13:57 20.07.2026
11 Ние не сме доносници
До коментар #8 от "Докладвайте №1":като теб. Докладвай го ти. Не бутай нас, а ти да се криеш зад гърба ни.
14:00 20.07.2026
12 Никой
Коментиран от #33
14:00 20.07.2026
13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #9 от "5-та година "Киев за 3 дня"":Вие започнахте да пишете:"Расия Има ракети за ТРИ ДНЯ!!!! "
И така, все Тези три дня, хахахах
14:01 20.07.2026
14 не може да бъде
14:02 20.07.2026
15 ДС Терзиев
До коментар #8 от "Докладвайте №1":Извинете вие по висок чин ли имате от мен в ДС?
14:02 20.07.2026
16 Овчар
Коментиран от #36
14:02 20.07.2026
17 Швейк
1945г.-Йосиф Сталин побеждава фашистка Германия.
2026г.-Путин превзема две села в Украйна.
Или-както казва Остап Бендер-сбъдва се мечтата на идиота !
Коментиран от #20, #32
14:02 20.07.2026
18 Защо тези
14:04 20.07.2026
19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Камерата на Дрона го следи и не губи посоката на полета. Натовския РЕБ е нулиран от нового, хвхахах
14:04 20.07.2026
20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #17 от "Швейк":Напомням Ти че среди да разбие Карл Велики 1709 , Пётр 1 9 години воюва с Швеция, и после още 11.
И Сталин, подобно.
Как четете Наопаки всичко, ми Зерници
Коментиран от #37
14:07 20.07.2026
21 Гробар
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Чорапа ще козирува и изпълнява иначе дедо Дончо ше бомби Софето.
14:09 20.07.2026
22 Без име
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Горките хора в Ямбол. Не стига, че откакто направиха базата, доматите им стават само в покрити оранжерии, сега са и на мерника на Иран.
14:12 20.07.2026
23 Ханс Картечаря
Коментиран от #29
14:12 20.07.2026
24 Маскалия има неограничен ресурс
Австриеца с мустачки успя да утилизира само 37 милиона!
14:14 20.07.2026
25 Многоходовото
Коментиран от #31
14:15 20.07.2026
26 Последния софиянец
До коментар #8 от "Докладвайте №1":Всички тук знаят, че не съм добре с главъта.
14:16 20.07.2026
27 ДрайвингПлежър
... а България за пореден път е от грешната страна на историята и отново е булката!
14:16 20.07.2026
28 руската мечка
14:17 20.07.2026
29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #23 от "Ханс Картечаря":Ханс Картечаря е избил 2500 американците в деня на американския десант във Франция.
Това само Ханс. А Фриц, Михел и другите? Хахахахххзазх
14:18 20.07.2026
30 0001
До коментар #4 от "Победа будет за нами!":Руската Меца нещо не е във форма 😂
14:18 20.07.2026
31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #25 от "Многоходовото":Си или Путин Ти казаха за заемите?
14:18 20.07.2026
32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #17 от "Швейк":Май Ти Си мечтата на Бендер?
14:20 20.07.2026
33 не може да бъде
До коментар #12 от "Никой":Съвсем сериозно -всичко което прави колективният Запад в момента представлява сбор от предпоставки за голяма война с Русия !?Ако се сравни сегашното положение с положението 1938-1941 г- приликите просто се набиват в очите -има достатъчно литература по въпроса където това може да се види!?Разбира се сега има по-добри предпазни механизми за да не се разпали война но това не отменя опасността според мен !?
Коментиран от #40
14:20 20.07.2026
34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Само вие не се месте лично. Щото няма да е само с лявата ръка.
Напомням, се сега наемници в плен не взимат руснаците.
Коментиран от #35
14:26 20.07.2026
35 не може да бъде
До коментар #34 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Според Лари Джонсън руската армия вече е включила в режим на сенокосачка!?
14:30 20.07.2026
36 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #16 от "Овчар":Ние и другаря Путин отдавна сме на задна 😘
14:35 20.07.2026
37 Швейк
До коментар #20 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Поне пишем грамотно.
Коментиран от #38
14:42 20.07.2026
38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #37 от "Швейк":Да, бърщам да Ви отговарям на глупостите, и не проверявам, а пиша от Руска клавиатура и редактора ми мысли българските думи за грешки и Ги поправя. Такоз е. Важното е че разбираш, че Ви раскривам глупостите.
14:56 20.07.2026
39 Иван Бедров
НАТО ни заля с невероятно долнопробна пропаганда. Дядо ми вика, че такава глупост не е виждал откакто се помни. А аз си мислех, че едно време са били по-глупави хората от съвременниците ти.
НАТО се управлява от умопомрачени хора със сексуални извращения. Никой не очаква нищо добро от тях. От както се помня в България става непрекъснато все по-зле и не виждам по никакъв начин това да се промени, докато ни управляват такива психопати.
Коментиран от #41
15:04 20.07.2026
40 Хм...
До коментар #33 от "не може да бъде":Колективният Запад няма никакво желание да воюва. Расия да си прибира гавазите от Украйна и да се затваря зад границите си, никой не иска да има общо с тях, нито пък им искат териториите. Е, каквото са обещали на китайците, да го дават, техен проблем.
15:10 20.07.2026
41 Хм...
До коментар #39 от "Иван Бедров":България е част от ЕС, ние сме едно семейство. Ако не ти харесва, знаеш че имаш покана да се заселиш в расия.
15:12 20.07.2026
42 На таа
До коментар #2 от "ФАКТ":Клоака Максима отдавна и трябва една хирошимка та да си отдъхне най-после България
15:20 20.07.2026