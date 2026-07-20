Открит път за нови форми на атаки! Западът твърде бавно усвоява поуките от войните в Украйна и Иран

Войните в Иран и в Украйна показват, че противниците, които на пръв поглед изглеждат по-слаби, не са толкова лесни за побеждаване. Военните предупреждават: ако Западът не се адаптира, това ще отвори пътя за нови форми на атаки. Особено на Европа ѝ липсва време, пише Die Welt, цитиран от Фокус.

Изданието припомни, че през февруари 2023 г. Русия претърпя горчива изненада. Редкият и скъп разузнавателен самолет А-50 беше унищожен от дрон на беларуската авиационна база Мачулищи в Минска област, която се използваше от Русия. Отбелязва се, че самолетът е бил паркиран без никакви мерки за сигурност, тъй като руснаците, намиращи се на 200 километра от фронтовата линия, не са очаквали нападение.

Три години по-късно иранците успяха да извършат подобно действие. Те унищожиха американски разузнавателен самолет AWACS на саудитска авиационна база, разположена на 700 километра от Иран.

"Разликата между тези две събития се състои в това, че ВВС на САЩ години наред получаваха предупреждения за тази заплаха, но не извлякоха никакви поуки от това. По този начин те показаха, че не са се поучили достатъчно от опита на други войни“, отбеляза бившият австралийски генерал и военен стратег Мик Райън в ново проучване за Института "Лоуи“, посветено на нежеланието на западните армии да се учат от чуждия опит.

В публикацията се подчертава, че досега западната военна мисъл беше съсредоточена предимно върху това да разполага с технологично по-съвършени системи за въоръжение и бързо да нанесе поражение на противника чрез превъзходство на военните ресурси.

Въпреки това, според изданието, в бъдеще това вече няма да е достатъчно. В крайна сметка, както показаха както войната в Украйна, така и неотдавнашната война с Иран, противници, които на хартия изглеждат значително по-слаби, все пак не са толкова лесни за побеждаване.

Добавя се, че когато войната се проточи, изведнъж на преден план излизат съвсем други аспекти. Например, устойчивостта на населението, инфраструктурата и икономиката.

В статията се подчертава, че в такъв случай също така е от ключово значение колко бързо отбранителната промишленост ще успее да увеличи масово производството, за да замени боеприпасите и унищожената техника. Но още по-важно е колко бързо военните и промишлеността ще могат да реагират на промените в обстановката на фронта.

"Когато имаш работа с противник, способен да се адаптира, важни са скоростта на иновационните цикли и нивото на способност за обучение, а не видът на технологията като такъв“, отбеляза в интервю за Wall Street Journal Луис Мосли, ръководител на британския клон на компанията Palantir.

Посочва се, че американската компания Palantir е помогнала за създаването в Украйна на мрежова система на базата на изкуствен интелект (ИИ), която в реално време предава разузнавателни данни на военните подразделения, които след това могат да атакуват откритите вражески обекти.

Според военния стратег Мик Райън проблемът на западните военни се състои, наред с другото, в това, че те просто се опитват да впишат новата техника в старите тактически концепции, без да поставят под съмнение самите предпоставки на тези концепции.

"Бойното поле се променя с бързи темпове. Става дума за изкуствен интелект, квантови изчисления, лазери и автоматизация. В бъдеще ще станем свидетели на коренна промяна в стратегическите и технологичните взаимоотношения. Техниката определя тактиката. Мащабът определя стратегията. Нужни са ни гъвкавост и способност за адаптация. Ако не успеем постоянно да адаптираме въоръжените си сили така, че да могат да реагират на промените в обстоятелствата дори в краткосрочна перспектива, то в решаващия момент няма да можем да победим“, отбеляза генералният инспектор на Бундесвера Карстен Бройер в началото на юли по време на срещата на върха по въпросите на сигурността, организирана от изданието.

Изданието подчертава, че Украйна показва как се прави това. По-конкретно, тя създаде нова екосистема от стартъпи, свързани с военните чрез цифрова платформа (Brave1), за да може промишлеността да реагира възможно най-бързо на новите нужди на фронта.

Посочва се, че иновационният потенциал на Украйна до известна степен потвърждава западната предразсъдъчна представа, според която свободните и демократични общества, при необходимост, се оказват по-гъвкави и изобретателни от авторитарните режими.