Български служител на Дойче Бан пада от влак: какво се знае?

В събота, 18 юли, при спор с пътник служител на германските железници падна от влак, пътуващ със 120 км в час, и получи тежки наранявания. Малко след това в социалните мрежи в групи на българи, живеещи в Германия, се появиха информации, че пострадалият е българин. Дойче Веле отправи запитване към германските власти, които потвърдиха националността на служителя на Дойче Бан. Поради съображения за сигурност властите в Германия не разкриват самоличността на 26-годишния българин. В публикациите на близките му във Фейсбук обаче името му може да бъде видяно, както и негови снимки със семейството му.

Какво се е случило във влака на 18 юли?

Влакът е пътувал от Офенбург към Карлсруе. По време на проверката на билетите около 19:35 часа в близост до Етлинген, окръг Карлсруе, първоначално е възникнал словесен спор между контрольора и предполагаемо алкохолизиран пътник. Поради това са били извикани двама служители по сигурността към железниците, по данните на полицията и прокуратурата. 36-годишният пътник, който е с германска националност, е обидил двамата охранители. Впоследствие е възникнала физическа разправа между него и единия от охранителите - 26-годишния българин. Според разследващите пътникът е удрял и ритал служителя на железопътната компания.

При сблъсъка между двамата една от вратите на влака очевидно е била повредена. Поради образувала се цепнатина в долната ѝ част, както информира АРД, при сблъсъка тя се е отворила и служителят е паднал на релсите при скорост 120 км в час. Българинът е бил открит при мащабна спасителна операция на около два километра преди гарата в квартал Бруххаузен на Етлинген. Състоянието му е било критично. Пред Дойче Веле от прокуратурата подчертаха, че междувременно състоянието на пострадалия вече не е животозастрашаващо.

Как подхождат властите в Германия?

В съвместно съобщение в събота прокуратурата и полицията обявиха, че според тях обвиняемият е упражнил груба сила срещу служителя на железопътната компания. 36-годишният германец вече е бил съден и за други престъпления, свързани с насилие. Наложена му в миналото присъда за лишаване от свобода е била отложена с изпитателен срок.

Въпреки това сега Районният съд в Карлсруе отказа да издаде заповед за задържане срещу пътника. Аргументацията на съдиите: мъжът е нямало как да предвиди, че вратата на влака ще се отвори. Освен това според информация от съда в Карлсруе, записите от видеокамерите за наблюдение са породили съмнения относно версията за хода на събитията, представена от прокуратурата. Така обвиняемият засега остава на свобода.



Както съобщава вестник "Бадише Нойесте Нахрихтен", в неделя около 200 души са се събрали пред Районния съд в Карлсруе, за да протестират срещу отказа за предварително задържане.

Пред Дойче Веле от прокуратурата в Карлсруе потвърдиха, че разследването все още продължава. Прокуратурата разглежда дали да подаде жалба срещу отхвърлянето на искането за издаване на заповед за задържане.

Насилието срещу служители на Дойче Бан расте

След нападението над 26-годишния българин, профсъюзът на германските машинисти (GDL) призовава за по-строги правни последствия при нападения срещу служители на железниците. За всеки в Германия трябва да е ясно, че подобни нападения се наказват и водят "до последствия, които възпират от подобно насилие", подчерта в ефира на WDR федералният председател на GDL Марио Райс. Ескалацията на насилието във влаковете е достигнала "огромни размери", като много служители вече ходят на работа със страх, каза още той.

Преди броени дни федералното вътрешно министерство представи актуални данни за насилието срещу служители на Дойче Бан и те са тревожни: през първите пет месеца на 2026 година 1630 служители на железниците са станали жертва на нападения. Полицейската статистика за периода от януари до края на май отчита сред тях 662 случая на телесни повреди, 175 случая на тежки телесни повреди и 661 случая на заплахи.

През февруари 2026 един 36-годишен кондуктор във влак в Германия бе пребит от 26-годишен пътник без билет по време на проверка. Служителят на Дойче бан почина от тежките си наранявания. Оттогава насам безопасността на служителите е в центъра на вниманието. Железопътната компания вече залага все повече на т.нар. бодикамери. Нападателят, който е от гръцки произход, бе осъден в началото на юли на 10 години лишаване от свобода.

Автор: Мария Илчева