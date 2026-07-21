Русия атакува Суми, Харков и Одеса: Ранени са деца

Руските окупационни сили извършиха поредица от ожесточени атаки срещу цивилна и промишлена инфраструктура в Украйна.
Към 4:30 часа на 21 юли ситуацията в засегнатите региони остава критична, предизвиквайки вълна от международно възмущение.
Пожар и критично състояние на децата в Суми
В Суми руски реактивен дрон удари в близост до многоетажна жилищна сграда, като нанесе сериозни материални щети. В същия район избухна масивен пожар на територията на търговския център „Епицентър“. Шефът на Сумската областна военна администрация Олег Григоров потвърди в изявление, цитирано от UNN, че при нападението са ранени шестима души, включително четири деца.
Според Министерството на здравеопазването на Украйна, цитирано от Интерфакс-Украйна, едно от децата е в критично състояние с тежки шрапнелни наранявания. Лекарите са извършили спешна операция за стабилизиране на жизнените му показатели. Останалите непълнолетни са с по-леки изгаряния, но са под силен психологически шок.
Касетъчни боеприпаси в Харковска област
Руската армия нанесе удар с реактивни системи и касетъчни боеприпаси по жилищни и административни сгради в Харковска област. Местните власти и разследващите екипи на Националната полиция, отразявани от Укринформ, предупреждават населението за опасност от невзривени суббоеприпаси по улиците. Нанесени са тежки щети на цивилни предприятия и десетки автомобили.
Жертви в Одеса и международни реакции
Броят на ранените при руския ракетен удар по цивилно предприятие в Одеска област нарасна на шест души, а трима са загинали, предава информационният портал Ground News. Поразена е критична инфраструктура, повредена е газова инсталация и е предизвикан пожар в производствените халета. Областният управител Олег Кипер съобщи пред Украинската телевизия, цитиран от Ройтерс, че през юли регионът е подложен на денонощен обстрел.
Използването на касетъчни оръжия в гъсто населени райони бе остро осъдено от ООН. В официално изявление, предадено от Дойче Веле, организацията посочи това като директно нарушение на международното право. Белият дом също осъди ударите по търговския център в Суми, определяйки ги като пореден акт на терор, съобщава Си Ен Ен. Междувременно Франция и Германия настояха за спешно засилване на украинската противовъздушна отбрана, предава Франс Прес.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 от къдя на къдя, бе!
Коментиран от #5
04:56 21.07.2026
5 Оня
До коментар #4 от "от къдя на къдя, бе!":Бандерите мачкат, верно мачкат ама каскетите си на погребение!
05:00 21.07.2026
6 Някой си
Коментиран от #28
05:04 21.07.2026
7 Мръсните гадини вършат геноцид
05:20 21.07.2026
8 Кремъл толкова си може
05:20 21.07.2026
9 смотльо съм
Коментиран от #17
05:22 21.07.2026
10 Ганьо Миленов
Коментиран от #12
05:22 21.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Преписана е от
До коментар #10 от "Ганьо Миленов":Московските новости
05:24 21.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Механик
05:27 21.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Хайо
която се държи като кална юрдечка.
05:30 21.07.2026
17 И стана
До коментар #9 от "смотльо съм":С К О ПЕ ЕЦ.
Коментиран от #22
05:33 21.07.2026
18 Някой си
Коментиран от #20
05:37 21.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Пожелавам ти да разбереш лично
До коментар #18 от "Някой си":в нечие метро, мазе или коптор, където ти е мястото.
Да ти се връща
05:40 21.07.2026
21 Зденек
Коментиран от #23, #36
05:41 21.07.2026
22 Личният ти опит не се брои
До коментар #17 от "И стана":Да не си си сменял пола.
05:42 21.07.2026
23 Да ти се връща
До коментар #21 от "Зденек":многократно в някоя тъмна уличка. На теб и родата ти!
Коментиран от #25
05:43 21.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Паненко
До коментар #23 от "Да ти се връща":Украйна в днешния и вид няма да има - така или иначе - и това е много добре!
Коментиран от #27
05:46 21.07.2026
26 Кремльовецът е пръв герой
Какъв юнак! Какъв храбрец!
Но ще го бият. Наконец.
Коментиран от #59
05:49 21.07.2026
27 Да ти се връща
До коментар #25 от "Паненко":нямането.
05:49 21.07.2026
28 Дано разбереш лично
До коментар #6 от "Някой си":По много от същото за теб.
Коментиран от #33
05:52 21.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Йосиф Весериьнович
05:54 21.07.2026
31 Някой си
До коментар #29 от "Някой":А не сега работят върху родителското ти тяло!
05:55 21.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Някой си
До коментар #28 от "Дано разбереш лично":Ти да не си падал на глава като малък?
Коментиран от #34
05:57 21.07.2026
34 Личният ти опит
До коментар #33 от "Някой си":не се брои. Дръж се мъжки. Не с репликите на дядо си.
06:00 21.07.2026
35 Българка 😺-Маца
06:01 21.07.2026
36 Ищван
До коментар #21 от "Зденек":Страшен пич си! Юнак! И аз като теб по цял ден ги трепя с джойстика.
Коментиран от #38
06:03 21.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Андрiй Пiдоренко
До коментар #36 от "Ищван":А нас зашо ?
Коментиран от #41
06:04 21.07.2026
39 Топчията
06:05 21.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Защото сме орбанисти
До коментар #38 от "Андрiй Пiдоренко":и копейки
06:08 21.07.2026
42 Ружа Игнатова
06:09 21.07.2026
43 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
06:11 21.07.2026
44 Отлични новини
Сон шон жмо.
Коментиран от #47
06:12 21.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Любов Френска
До коментар #44 от "Отлични новини":Без обиди, моля! Веднъж на един руснак му стигна 6 сантиметра.
Коментиран от #52
06:14 21.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 баба Алино
Коментиран от #51
06:16 21.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 На кого му пука
До коментар #49 от "баба Алино":Важното е, че копейките винаги са капо.
06:18 21.07.2026
52 БахУрчо
До коментар #47 от "Любов Френска":Явно дълъг и палав език 👅 имаш ?
06:18 21.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #50 от "При утрешния":Ся последно ,успяха ли да транспортират обратно в Сащ на Линдзито Греъма главата ?Благодаря ви предварително за отговора и десетките дадени плюсове ,добри хора 👌!
06:21 21.07.2026
55 Алексбг
До коментар #53 от "Кирпича":Снощи дъжд ли те е валял или нормално така си пахнеш на мокро некъпано куче ?
06:24 21.07.2026
56 дсга
Коментиран от #57, #58
06:24 21.07.2026
57 На кого му пука
До коментар #56 от "дсга":Важното е, че копейките винаги са капо.
06:39 21.07.2026
58 кпка
До коментар #56 от "дсга":И аз това разправям 😊, ама кремълският мародер продължава да си ползва народа като щит, пушечно месо и експерименти с радиация ми езера. И пак няма доверие на щита си, че ивбункер се е наврял.🥳🤣🥳🤣🤫
06:44 21.07.2026
59 Литературная газета
До коментар #26 от "Кремльовецът е пръв герой":Вече и поезия ли има в коментарите? Нещо като културно тролене.
Коментиран от #60
07:09 21.07.2026
60 Любов Френска
До коментар #59 от "Литературная газета":Къде видя поезия у тоя неможач?
Тури си очила или пък пий илач.
Съжалявам, къс ти е фитилът, драги.
Не ти отпускам никакви облаги.
Чети класиците как смеят се на руския мужик.
А твоята газета я ползвам в свой нужнИк.
07:30 21.07.2026