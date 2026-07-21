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Русия атакува Суми, Харков и Одеса: Ранени са деца
  Тема: Украйна

Русия атакува Суми, Харков и Одеса: Ранени са деца

21 Юли, 2026 04:24, обновена 21 Юли, 2026 04:29 1 170 60

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  • одеса

Масиран удар на руската армия предизвика пожар в търговски център в Суми, докато касетъчни боеприпаси и ракети поразиха Харковска област и Одеса

Русия атакува Суми, Харков и Одеса: Ранени са деца - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските окупационни сили извършиха поредица от ожесточени атаки срещу цивилна и промишлена инфраструктура в Украйна.

Към 4:30 часа на 21 юли ситуацията в засегнатите региони остава критична, предизвиквайки вълна от международно възмущение.

Пожар и критично състояние на децата в Суми

В Суми руски реактивен дрон удари в близост до многоетажна жилищна сграда, като нанесе сериозни материални щети. В същия район избухна масивен пожар на територията на търговския център „Епицентър“. Шефът на Сумската областна военна администрация Олег Григоров потвърди в изявление, цитирано от UNN, че при нападението са ранени шестима души, включително четири деца.

Според Министерството на здравеопазването на Украйна, цитирано от Интерфакс-Украйна, едно от децата е в критично състояние с тежки шрапнелни наранявания. Лекарите са извършили спешна операция за стабилизиране на жизнените му показатели. Останалите непълнолетни са с по-леки изгаряния, но са под силен психологически шок.

Касетъчни боеприпаси в Харковска област

Руската армия нанесе удар с реактивни системи и касетъчни боеприпаси по жилищни и административни сгради в Харковска област. Местните власти и разследващите екипи на Националната полиция, отразявани от Укринформ, предупреждават населението за опасност от невзривени суббоеприпаси по улиците. Нанесени са тежки щети на цивилни предприятия и десетки автомобили.

Жертви в Одеса и международни реакции

Броят на ранените при руския ракетен удар по цивилно предприятие в Одеска област нарасна на шест души, а трима са загинали, предава информационният портал Ground News. Поразена е критична инфраструктура, повредена е газова инсталация и е предизвикан пожар в производствените халета. Областният управител Олег Кипер съобщи пред Украинската телевизия, цитиран от Ройтерс, че през юли регионът е подложен на денонощен обстрел.

Използването на касетъчни оръжия в гъсто населени райони бе остро осъдено от ООН. В официално изявление, предадено от Дойче Веле, организацията посочи това като директно нарушение на международното право. Белият дом също осъди ударите по търговския център в Суми, определяйки ги като пореден акт на терор, съобщава Си Ен Ен. Междувременно Франция и Германия настояха за спешно засилване на украинската противовъздушна отбрана, предава Франс Прес.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 от къдя на къдя, бе!

    29 2 Отговор
    Нали уж бандерите мачкат, що не са евакуирали Суми и Харков?

    Коментиран от #5

    04:56 21.07.2026

  • 5 Оня

    24 4 Отговор

    До коментар #4 от "от къдя на къдя, бе!":

    Бандерите мачкат, верно мачкат ама каскетите си на погребение!

    05:00 21.07.2026

  • 6 Някой си

    28 2 Отговор
    А прихванати ракети - 0 ! Ей толкоз за великото натювско ПВО! Айде със здраве, и довечера пак от същото!

    Коментиран от #28

    05:04 21.07.2026

  • 7 Мръсните гадини вършат геноцид

    2 32 Отговор
    Не разбирам защо украинците ги жалят, а не удрят реципрочно.

    05:20 21.07.2026

  • 8 Кремъл толкова си може

    3 28 Отговор
    От безсилие

    05:20 21.07.2026

  • 9 смотльо съм

    2 23 Отговор
    ама не чак толкоз, че да стана копеец

    Коментиран от #17

    05:22 21.07.2026

  • 10 Ганьо Миленов

    34 2 Отговор
    "Руските окупационни сили" – значи вече са окупирали въпросните области. Супер! "Ожесточени атаки срещу цивилна и промишлена инфраструктура" – ожесточени, а само шестима ранени – значи някоя от думите е излишна. Най-вероятно "цивилна". Касетъчните боеприпаси пък се използват за нанасяне по-големи щети на живата сила на противника, а не на автомобилите му. Тоест, ако тази новина не беше фейк, жертвите трябваше да са десетки дори стотици предвид "ожесточените" и "масирани" удари.

    Коментиран от #12

    05:22 21.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Преписана е от

    4 20 Отговор

    До коментар #10 от "Ганьо Миленов":

    Московските новости

    05:24 21.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Механик

    2 29 Отговор
    Руското безсилие и унижение край нямат.😭🥳😭🥳

    05:27 21.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хайо

    1 23 Отговор
    Ревете да ревем за руската мечка,
    която се държи като кална юрдечка.

    05:30 21.07.2026

  • 17 И стана

    15 1 Отговор

    До коментар #9 от "смотльо съм":

    С К О ПЕ ЕЦ.

    Коментиран от #22

    05:33 21.07.2026

  • 18 Някой си

    19 1 Отговор
    Абе някой да каже колко е направил нощувката в метрото зеления? Притеснявам се бе тез хора дали ще могат да си платят!

    Коментиран от #20

    05:37 21.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пожелавам ти да разбереш лично

    1 17 Отговор

    До коментар #18 от "Някой си":

    в нечие метро, мазе или коптор, където ти е мястото.
    Да ти се връща

    05:40 21.07.2026

  • 21 Зденек

    23 2 Отговор
    Ударите по Укрорайха трябва да бъдат безжалостни, масирани и без прекъсване фо пълна и безусловна капитулация.

    Коментиран от #23, #36

    05:41 21.07.2026

  • 22 Личният ти опит не се брои

    2 10 Отговор

    До коментар #17 от "И стана":

    Да не си си сменял пола.

    05:42 21.07.2026

  • 23 Да ти се връща

    1 11 Отговор

    До коментар #21 от "Зденек":

    многократно в някоя тъмна уличка. На теб и родата ти!

    Коментиран от #25

    05:43 21.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Паненко

    22 1 Отговор

    До коментар #23 от "Да ти се връща":

    Украйна в днешния и вид няма да има - така или иначе - и това е много добре!

    Коментиран от #27

    05:46 21.07.2026

  • 26 Кремльовецът е пръв герой

    2 17 Отговор
    деца и къщи бори той.
    Какъв юнак! Какъв храбрец!
    Но ще го бият. Наконец.

    Коментиран от #59

    05:49 21.07.2026

  • 27 Да ти се връща

    1 6 Отговор

    До коментар #25 от "Паненко":

    нямането.

    05:49 21.07.2026

  • 28 Дано разбереш лично

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Някой си":

    По много от същото за теб.

    Коментиран от #33

    05:52 21.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Йосиф Весериьнович

    12 1 Отговор
    И все така добри новини!

    05:54 21.07.2026

  • 31 Някой си

    0 3 Отговор

    До коментар #29 от "Някой":

    А не сега работят върху родителското ти тяло!

    05:55 21.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Някой си

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "Дано разбереш лично":

    Ти да не си падал на глава като малък?

    Коментиран от #34

    05:57 21.07.2026

  • 34 Личният ти опит

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Някой си":

    не се брои. Дръж се мъжки. Не с репликите на дядо си.

    06:00 21.07.2026

  • 35 Българка 😺-Маца

    12 2 Отговор
    Уудрий Вова,да се пукат коалициите на желаещите черни душмански !

    06:01 21.07.2026

  • 36 Ищван

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Зденек":

    Страшен пич си! Юнак! И аз като теб по цял ден ги трепя с джойстика.

    Коментиран от #38

    06:03 21.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Андрiй Пiдоренко

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ищван":

    А нас зашо ?

    Коментиран от #41

    06:04 21.07.2026

  • 39 Топчията

    11 1 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    06:05 21.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Защото сме орбанисти

    1 3 Отговор

    До коментар #38 от "Андрiй Пiдоренко":

    и копейки

    06:08 21.07.2026

  • 42 Ружа Игнатова

    10 1 Отговор
    Цивилно ,цивилно ,колко да е било цивилно предприятието сглобяващо дронове 😂?

    06:09 21.07.2026

  • 43 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    13 0 Отговор
    Хубаво децата споменахте ,но защо пропуснахте ,старците ,бременните ,монахините и повредените родилни домове и църковна утвар ?

    06:11 21.07.2026

  • 44 Отлични новини

    1 8 Отговор
    Руснаците са на същото ниво в мозъчни и териториални сантиметри от много време.
    Сон шон жмо.

    Коментиран от #47

    06:12 21.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Любов Френска

    1 8 Отговор

    До коментар #44 от "Отлични новини":

    Без обиди, моля! Веднъж на един руснак му стигна 6 сантиметра.

    Коментиран от #52

    06:14 21.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 баба Алино

    13 1 Отговор
    Кой знае какво са складирали хохохолите под търговския център в Суми ,щом е имало вторични експлозии .

    Коментиран от #51

    06:16 21.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 На кого му пука

    2 9 Отговор

    До коментар #49 от "баба Алино":

    Важното е, че копейките винаги са капо.

    06:18 21.07.2026

  • 52 БахУрчо

    4 1 Отговор

    До коментар #47 от "Любов Френска":

    Явно дълъг и палав език 👅 имаш ?

    06:18 21.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    9 1 Отговор

    До коментар #50 от "При утрешния":

    Ся последно ,успяха ли да транспортират обратно в Сащ на Линдзито Греъма главата ?Благодаря ви предварително за отговора и десетките дадени плюсове ,добри хора 👌!

    06:21 21.07.2026

  • 55 Алексбг

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Кирпича":

    Снощи дъжд ли те е валял или нормално така си пахнеш на мокро некъпано куче ?

    06:24 21.07.2026

  • 56 дсга

    11 1 Отговор
    Ако някой има уважение към народа си, би ли ги използвал като щит? Съмнявам се! Щото са гърмяли складове с оръжия, поставени в гражданска структура и е имало вторични детонации, едни такива в Киев, пукаха от вечерта до сутринта. Какво правили там, тези оръжия?

    Коментиран от #57, #58

    06:24 21.07.2026

  • 57 На кого му пука

    1 8 Отговор

    До коментар #56 от "дсга":

    Важното е, че копейките винаги са капо.

    06:39 21.07.2026

  • 58 кпка

    1 8 Отговор

    До коментар #56 от "дсга":

    И аз това разправям 😊, ама кремълският мародер продължава да си ползва народа като щит, пушечно месо и експерименти с радиация ми езера. И пак няма доверие на щита си, че ивбункер се е наврял.🥳🤣🥳🤣🤫

    06:44 21.07.2026

  • 59 Литературная газета

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Кремльовецът е пръв герой":

    Вече и поезия ли има в коментарите? Нещо като културно тролене.

    Коментиран от #60

    07:09 21.07.2026

  • 60 Любов Френска

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Литературная газета":

    Къде видя поезия у тоя неможач?
    Тури си очила или пък пий илач.
    Съжалявам, къс ти е фитилът, драги.
    Не ти отпускам никакви облаги.
    Чети класиците как смеят се на руския мужик.
    А твоята газета я ползвам в свой нужнИк.

    07:30 21.07.2026

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