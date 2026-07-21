Русия атакува Суми, Харков и Одеса: Ранени са деца

Руските окупационни сили извършиха поредица от ожесточени атаки срещу цивилна и промишлена инфраструктура в Украйна.

Към 4:30 часа на 21 юли ситуацията в засегнатите региони остава критична, предизвиквайки вълна от международно възмущение.

Пожар и критично състояние на децата в Суми

В Суми руски реактивен дрон удари в близост до многоетажна жилищна сграда, като нанесе сериозни материални щети. В същия район избухна масивен пожар на територията на търговския център „Епицентър“. Шефът на Сумската областна военна администрация Олег Григоров потвърди в изявление, цитирано от UNN, че при нападението са ранени шестима души, включително четири деца.

Според Министерството на здравеопазването на Украйна, цитирано от Интерфакс-Украйна, едно от децата е в критично състояние с тежки шрапнелни наранявания. Лекарите са извършили спешна операция за стабилизиране на жизнените му показатели. Останалите непълнолетни са с по-леки изгаряния, но са под силен психологически шок.

Касетъчни боеприпаси в Харковска област

Руската армия нанесе удар с реактивни системи и касетъчни боеприпаси по жилищни и административни сгради в Харковска област. Местните власти и разследващите екипи на Националната полиция, отразявани от Укринформ, предупреждават населението за опасност от невзривени суббоеприпаси по улиците. Нанесени са тежки щети на цивилни предприятия и десетки автомобили.

Жертви в Одеса и международни реакции

Броят на ранените при руския ракетен удар по цивилно предприятие в Одеска област нарасна на шест души, а трима са загинали, предава информационният портал Ground News. Поразена е критична инфраструктура, повредена е газова инсталация и е предизвикан пожар в производствените халета. Областният управител Олег Кипер съобщи пред Украинската телевизия, цитиран от Ройтерс, че през юли регионът е подложен на денонощен обстрел.

Използването на касетъчни оръжия в гъсто населени райони бе остро осъдено от ООН. В официално изявление, предадено от Дойче Веле, организацията посочи това като директно нарушение на международното право. Белият дом също осъди ударите по търговския център в Суми, определяйки ги като пореден акт на терор, съобщава Си Ен Ен. Междувременно Франция и Германия настояха за спешно засилване на украинската противовъздушна отбрана, предава Франс Прес.